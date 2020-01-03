 Нацбанк представив проєкт антикорупційної програми на 2020-2021 рр.

Про це повідомляється на сайті регулятора, передає Цензор.НЕТ.

"Програма передбачає комплекс заходів щодо запобігання, виявлення і протидії корупції в Національному банку, забезпечення дотримання його працівниками вимог антикорупційного законодавства, створенню додаткових запобіжників вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк зазначив, що програма також містить звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності регулятора.

Документ розроблено на виконання вимог ст. 19 закону "Про запобігання корупції", уточнив Нацбанк.

"Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 22 січня 2020 року на електронну адресу: anticor_program@bank.gov.ua", - додав регулятор.