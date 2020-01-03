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 Політика України, Події
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Все про:ДТП (2701) Кулеба Микола (42)

 Підозру у справі про ДТП за участю дитячого омбудсмена Кулеби поки нікому не висунуто, - Нацполіція

Поліція поки не оголосила нікому підозри у справі щодо ДТП за участі уповноваженого президента з питань прав дитини Миколи Кулеби та його синів, яка сталася у Київській області 24 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це представник поліції Київської області Микола Жукович сказав Громадському.

За його словами, поліція допитала у справі свідків та потерпілих, наразі правоохоронці проводять низку експертиз.

Водночас дитячий омбудсмен Микола Кулеба зазначив, що його старший син, який постраждав в ДТП, наразі проходить реабілітацію в лікарні "Феофанія", а молодшого вже виписали з медзакладу.

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Сам омбудсмен у п’ятницю, 3 січня, вперше вийшов на роботу після аварії. Він додав, що у справі допитали його та дружину.

Нагадаємо, 24 листопада уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом із двома синами потрапив в аварію й опинився в реанімації у важкому стані.

Того ж дня було опубліковано відео ДТП. На кадрах видно, що машина Миколи Кулеби стоїть у правому ряду. Замість того, щоб повернути праворуч, як передбачено правилами, водій виїжджає на перехрестя. Це відбувається, поки горить червоний сигнал світлофора.

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Пізніше в МВС визнали, що винуватцем ДТП є саме Кулеба. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

28 листопада Кулеба написав, що другий учасник ДТП відвідав його в лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168274
 
 
 Топ коментарі
 
На второго участника повесить вину уже не получится,поэтому будет виновен светофор.
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НИЗЗЯ. Своих трогать не положено, а на другого повесить не получается.
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Нє! З нього бабла не здереш. Винуваті будуть ті, хто той світлофор встановив! Подозрение по делу о ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы пока никому не выдвинуто, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4624
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На второго участника повесить вину уже не получится,поэтому будет виновен светофор.
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Нє! З нього бабла не здереш. Винуваті будуть ті, хто той світлофор встановив! Подозрение по делу о ДТП с участием детского омбудсмена Кулебы пока никому не выдвинуто, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4624
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Виноватым сделают того, кто поставил светофор.
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А посмотреть камеру наружного наблюдения, слабо? Давай Кулебе три года! Раньше сядет, раньше выйдет!
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НИЗЗЯ. Своих трогать не положено, а на другого повесить не получается.
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Как там в сказке Колобок рассказывал Омельченко от меня ушел, Меладзе от меня ушел, выродок Шуфрыла от меня ушел, Толстошеев от меня ушел, бывший собственник телеканала ZIK от меня ушел... Так почему Кулебе от меня не уйти!
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субсидии адвокатам омбудсмена утроить...
чы не заморачиваться и сразу торбу судэйкам нести?
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т.е...никому...(их стало быть много? ))))
по-моему, там как бы...только один...поехал на красный свет ))) или нет?
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Как заправки закрывать мешающие Бене делать жирный гешефт,так они мигом подсуетились,а как подонка из правительства наказать за то что подверг жизни других опасности - так торопися не надо,подождем когда про это забудут.
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Все что нужно знать о правосудии в Украине. Авария есть, виновного, если он нэпэрэсичный - нету.
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Там давно уже договорняк: второй участник обалдел от полученной суммы и даже приходил в больницу к Кулебе спрашивать, чем может служить.
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А если Пороха сюда приплести? Можно будет сразу ему пидозру вручить!!! Шота молодая команда тупит
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Кулеба - ставленник Петра и Гроси, а начальники всегда отвечают за действия подчиненных!
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Ну вот-же!!!!! Железная зацепка!!! Садить немедленно!!!!!
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подозрение предъявят когда кулеба будет ненужен зеленым
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Опять виноватых нету. Зашибись. И как назло поблизости ниодного евробляхера не проезжало. Можно было все на него спихнуть
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Как говорит Рюкзакоф, еще один чиновник на крючке у органов. Будет как покорная овечка теперь исполнять что ему скажут, махая под носом уголовным делом.
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Я надеюсь, его уже уволили с должности защитника детей? По собственному или по состоянию здоровья?
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Який він захисник дітей, цей вилупок своїх майже не відправив на той світ. Які експертизи ще треба якщо відео є з різних ракурсів і людські з реєстраторів...
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Ага, зараз? Це тобі не "відео" з Антоненком і Кузменко де все навіть янеЛоху зрозуміло! Тут шановний ЫкспЫртЫза потрібна, а то, ну дуууже мутне відео... Причому зразу з усіх ракурсів!
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