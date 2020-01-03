 Найманці РФ сьогодні двічі порушили "тишу" на Донбасі, - ООС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу операції Об'єднаних сил.
Зазначається, що з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населених пунктів Новолуганське і Зайцеве, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"Сьогодні, 3 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.
с 01.01.2020 стабильно-устойчивое перемирие... кто там может стрелять? (***ять!)