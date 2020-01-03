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Все про:обстріл (5847) Донбас (12820) операція Об'єднаних сил (1926)

 Найманці РФ сьогодні двічі порушили "тишу" на Донбасі, - ООС

Від початку цієї доби, 3 січня, найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населених пунктів Новолуганське і Зайцеве, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 3 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168273
 
 
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да какая разница?встречайте балалайками братьев...ле хаим,****.
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Будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет.......
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ой не брешите!
с 01.01.2020 стабильно-устойчивое перемирие... кто там может стрелять? (***ять!)
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Вывсёврёте! Зеленский сказал, что режим тишины должен быть уже до нового года.
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