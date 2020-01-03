 Сулеймані потрібно було усунути ще багато років тому, він винен у загибелі мільйонів, - Трамп

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

Він написав, що генерал Касем Сулеймані вбив і поранив тисячі американців, а замишляв убити ще більше, "але попався!"

"Він був прямо чи побічно винен у загибелі мільйонів", зокрема, він відповідальний за вбивства протестувальників в Ірані, вважає Трамп.

"Тоді як Іран ніколи не зможе це належним чином визнати, Сулеймані ненавиділи і боялися в самій країні ... Його потрібно було усунути ще багато років тому", - написав президент США.

Раніше президент США написав коротке повідомлення: "Іран ніколи не перемагав у війні, але ніколи не терпів провалів з переговорами".

Подібний вираз американський президент використав наприкінці липня 2019 року, написавши в Twitter: "Просто пам'ятайте, Іран ніколи не вигравав війну, але ніколи не програвав на переговорах".

Водночас американський лідер не став ще якось пояснювати цю думку.

Раніше, після появи повідомлень про ліквідацію американськими військовими командувача іранського спецпідрозділу "Кудс" Касема Сулеймані, Трамп розмістив у Twitter зображення американського прапора.

Колишній віце-президент, а нині один із лідерів майбутньої президентської гонки демократ Джо Байден зазначив, що Сулеймані "підтримував терор і сіяв хаос", однак його вбивство може "привести до ескалації ситуації на Близькому Сході".

"Президент Трамп засунув шашку динаміту в бочку з порохом...", - заявив він.

Республіканці рішення Трампа підтримали.

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранськими силами "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.