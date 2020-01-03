 Сулеймані потрібно було усунути ще багато років тому, він винен у загибелі мільйонів, - Трамп

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.
Він написав, що генерал Касем Сулеймані вбив і поранив тисячі американців, а замишляв убити ще більше, "але попався!"
"Він був прямо чи побічно винен у загибелі мільйонів", зокрема, він відповідальний за вбивства протестувальників в Ірані, вважає Трамп.
"Тоді як Іран ніколи не зможе це належним чином визнати, Сулеймані ненавиділи і боялися в самій країні ... Його потрібно було усунути ще багато років тому", - написав президент США.
Раніше президент США написав коротке повідомлення: "Іран ніколи не перемагав у війні, але ніколи не терпів провалів з переговорами".
Подібний вираз американський президент використав наприкінці липня 2019 року, написавши в Twitter: "Просто пам'ятайте, Іран ніколи не вигравав війну, але ніколи не програвав на переговорах".
Водночас американський лідер не став ще якось пояснювати цю думку.
Раніше, після появи повідомлень про ліквідацію американськими військовими командувача іранського спецпідрозділу "Кудс" Касема Сулеймані, Трамп розмістив у Twitter зображення американського прапора.
Колишній віце-президент, а нині один із лідерів майбутньої президентської гонки демократ Джо Байден зазначив, що Сулеймані "підтримував терор і сіяв хаос", однак його вбивство може "привести до ескалації ситуації на Близькому Сході".
"Президент Трамп засунув шашку динаміту в бочку з порохом...", - заявив він.
Республіканці рішення Трампа підтримали.
Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранськими силами "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.
а сильные могут и так проблемы порешать особенно в условиях войны
нет универсального правосудия и справедливости, все условно
Кому война, а кому, конечно, она - то есть мать родна. То есть нам она мать и есть. Никакого огорчения, кроме прибыли. Америка снова вляпалась в дурацкую историю, а у нас есть козырный повод позубоскалить.
Нефть полезла вверх - а что у нас, кроме нефти и ее друга газа еще ценного есть? Чем дороже - тем лучше. Индексы на бирже попёрли вверх с какой-то новогодней силой, как будто эту бомбу в иранского генерала Сулеймани швырнул, прости мою душу грешную, сам Дед Мороз. Джо Байден сказал, что Трамп засунул динамит в пороховую бочку? Что ж - тогда это наш динамит, который принесет нам лишнюю бочку нефти.
Есть, конечно, узкие места и тонкие моменты. Говорят, что покойный генерал был хорошим товарищем кремлевских ястребов. Помогал нам делать дела в Сирии, защищать Башара Асада от праведоного гнева оппозиции и налетов террористов. Принимали героя Ирана в Москве как дорогого и полезного гостя и наверняка строили с ним совместные планы и возлагали на него надежды. Но что ж тут поделаешь - война есть война. Генерал Сулеймани погиб, но его армия осталась. Не он один там командир, пускай остальные бойцы не такие легендарные и звездные.
С Америкой сложнее. Потому что Америка, при всей к ней любви и уважении, часто ищет на сложные вопросы простые ответы. Но жизнь не Голливуд. Мало устранить главного злодея - нужно победить само злодейство. Штаты вошли в Багдад и повесили Саддама. Штаты настигли Каддафи, достали в пещере Усаму бен Ладена. Ну, и что? В Ираке мир? В Ливии демократия? Терроризм радикальных исламистов побежден? Тот же вопрос и теперь: группировки и боевые отряды, которые создал, которые курировал, которыми руководил убитый генерал Сулеймани, после его гибели распадутся? Потеряют эффективность?
Я не к тому эти вопросы задаю, что такого человека нужно было вместо убийства оберегать, холить, лелеять и выдавать талоны на усиленное питание. Но риски и неудобства от этой акции превышают положительный эффект от нее. Мне так кажется. Чисто логически. Хотя я, конечно, не востоковед, не знаток шиитских настроений и хитросплетений в этом регионе.
Но иногда кажется, что дилетант не только я. Впрочем, этот как раз тот случай, когда мы можем мнить себя стратегами, видя бой со стороны. Цены на нефть растут, индексы растут - а значит, хоть какая-то, хоть небольшая, кратковременная прибыль нам от этой заварухи есть. Впрочем, когда я говорю «нам», я имею в виду не конкретно нас с вами, а тех, кто с одной стороны, дружил с генералом Сулеймани, а с другой стороны, не будет долго горевать из-за его кончины, торгуя дорогой нефтьюhttps://echo.msk.ru/blog/oreh/2565241-echo/
и так должно быть с каждым,кто лижет #опу *****
ролик:
Сегодня у шиитского режима в #Иране день государственного плача. Проливать слёзы предписано всем жителями #сулеймани
Ответ не заставил себя долго ждать. И ответ пришёл не из Твитера. Трамп очень злопамятный и мстительный человек. Любые оскорбления он принимает очень лично. Это также сильное послание Трампа к Ким Чен Ыну который говорит что он скоро Трампу пришлёт подарок в виде ракеты.
Щоправда, на ешафот підуть Герус і Ляшко...
А зебіл закликає до "примирення"...
Якщо казати про небезпеку для Порошенка - то я вбачаю її саме в тому, що Баканов розкриє суперсекретні матеріали Грицака, які санкціонував саме Порошенко...
зі зрадниками розмовляти про серйозне - собі дорожче.
Социального бардка в регионе, ещё только в Иране не хватает!
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.
Все войны на Ближнем Востоке США ведут за иСраиль. Оттого они и кажутся бессмысленными и нелогичными.
Однако Трампушка хватанул ! Что-то не припомню гибели тысяч американцев из-за Ирана за последние лет 30. Ну может сотня от силы. Нет, они гибнут на Ближнем и Среднем Востоке, конечно, но не тысячами и не все от Ирана и его прокси. А многолетняя бойня в Сирии пока пол-миллиона унесла. С математикой у президента США сложно
пиндосы, если понадобится иран успокоят как два пальца. но для тебя канешна адмирал кузнецов - лучший авианосец, а миг 27 вершина военных самолетов. а ты пеши истчо про могучих черножопых воинав-персав и рюзьгае вяличие. тока меня уволь. я с обезьнами дискутировать не желаю. шел бы ты на рунет
и не в Багдатском аэропорту
а в Шереметьево