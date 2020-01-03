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Все про:Іран (127) Трамп (2026) Сулеймані (2)

 Сулеймані потрібно було усунути ще багато років тому, він винен у загибелі мільйонів, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранського генерала Касема Сулеймані треба було вбити значно раніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Twitter.

Він написав, що генерал Касем Сулеймані вбив і поранив тисячі американців, а замишляв убити ще більше, "але попався!"

"Він був прямо чи побічно винен у загибелі мільйонів", зокрема, він відповідальний за вбивства протестувальників в Ірані, вважає Трамп.

"Тоді як Іран ніколи не зможе це належним чином визнати, Сулеймані ненавиділи і боялися в самій країні ... Його потрібно було усунути ще багато років тому", - написав президент США.

Сулеймані потрібно було усунути ще багато років тому, він винен у загибелі мільйонів, - Трамп 01

Раніше президент США написав коротке повідомлення: "Іран ніколи не перемагав у війні, але ніколи не терпів провалів з переговорами".

Подібний вираз американський президент використав наприкінці липня 2019 року, написавши в Twitter: "Просто пам'ятайте, Іран ніколи не вигравав війну, але ніколи не програвав на переговорах".

Водночас американський лідер не став ще якось пояснювати цю думку.

Раніше, після появи повідомлень про ліквідацію американськими військовими командувача іранського спецпідрозділу "Кудс" Касема Сулеймані, Трамп розмістив у Twitter зображення американського прапора.

Колишній віце-президент, а нині один із лідерів майбутньої президентської гонки демократ Джо Байден зазначив, що Сулеймані "підтримував терор і сіяв хаос", однак його вбивство може "привести до ескалації ситуації на Близькому Сході".

"Президент Трамп засунув шашку динаміту в бочку з порохом...", - заявив він.

Республіканці рішення Трампа підтримали.

Глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональдові Трампу за вбивство військово-повітряними силами США в Багдаді командувача іранськими силами "Ель-Кудс" генерала Касема Сулеймані.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168272
 
   
 Топ коментарі
 
теперь хуйла нужно ликвидировать.он еще хуже
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Та не може бути? І якою ж буде їх помста? Порвуть портрет Трампа у Тегерані, чи може спалять його чучело?
🤔
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Браво, соевый идиот!
А новости о погоде ты сможешь привязать к "бубочке"?
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закон и суды нужны в обществе для защиты слабых в мирное время
а сильные могут и так проблемы порешать особенно в условиях войны
нет универсального правосудия и справедливости, все условно
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а путина с асадом не надо было устранить много лет назад? сколько миллионов из-за них погибло? США смелые только с каким-нибудь Ираном собачиться.
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Иран хоть и бензоколонка , но у них нет ядренной бомбы.
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а хтось в цей же час потенційне бабло рахує, любується на портрет трампа і каже-мой писдюк)))
Кому война, а кому, конечно, она - то есть мать родна. То есть нам она мать и есть. Никакого огорчения, кроме прибыли. Америка снова вляпалась в дурацкую историю, а у нас есть козырный повод позубоскалить.
Нефть полезла вверх - а что у нас, кроме нефти и ее друга газа еще ценного есть? Чем дороже - тем лучше. Индексы на бирже попёрли вверх с какой-то новогодней силой, как будто эту бомбу в иранского генерала Сулеймани швырнул, прости мою душу грешную, сам Дед Мороз. Джо Байден сказал, что Трамп засунул динамит в пороховую бочку? Что ж - тогда это наш динамит, который принесет нам лишнюю бочку нефти.
Есть, конечно, узкие места и тонкие моменты. Говорят, что покойный генерал был хорошим товарищем кремлевских ястребов. Помогал нам делать дела в Сирии, защищать Башара Асада от праведоного гнева оппозиции и налетов террористов. Принимали героя Ирана в Москве как дорогого и полезного гостя и наверняка строили с ним совместные планы и возлагали на него надежды. Но что ж тут поделаешь - война есть война. Генерал Сулеймани погиб, но его армия осталась. Не он один там командир, пускай остальные бойцы не такие легендарные и звездные.
С Америкой сложнее. Потому что Америка, при всей к ней любви и уважении, часто ищет на сложные вопросы простые ответы. Но жизнь не Голливуд. Мало устранить главного злодея - нужно победить само злодейство. Штаты вошли в Багдад и повесили Саддама. Штаты настигли Каддафи, достали в пещере Усаму бен Ладена. Ну, и что? В Ираке мир? В Ливии демократия? Терроризм радикальных исламистов побежден? Тот же вопрос и теперь: группировки и боевые отряды, которые создал, которые курировал, которыми руководил убитый генерал Сулеймани, после его гибели распадутся? Потеряют эффективность?
Я не к тому эти вопросы задаю, что такого человека нужно было вместо убийства оберегать, холить, лелеять и выдавать талоны на усиленное питание. Но риски и неудобства от этой акции превышают положительный эффект от нее. Мне так кажется. Чисто логически. Хотя я, конечно, не востоковед, не знаток шиитских настроений и хитросплетений в этом регионе.
Но иногда кажется, что дилетант не только я. Впрочем, этот как раз тот случай, когда мы можем мнить себя стратегами, видя бой со стороны. Цены на нефть растут, индексы растут - а значит, хоть какая-то, хоть небольшая, кратковременная прибыль нам от этой заварухи есть. Впрочем, когда я говорю «нам», я имею в виду не конкретно нас с вами, а тех, кто с одной стороны, дружил с генералом Сулеймани, а с другой стороны, не будет долго горевать из-за его кончины, торгуя дорогой нефтьюhttps://echo.msk.ru/blog/oreh/2565241-echo/
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Ну вбили іранського Гейдриха, московіти в траурі.
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***** он помогал в первую очередь, и бред тупого московита тому подтверждение.
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етот Сулеймани-наглядный пример: связался с ******-гори теперь в аду!
и так должно быть с каждым,кто лижет #опу *****
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.....ну грохнули , уже НОВЕНЬКОГО назначили (((( в чем смысл ????
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в нового вже не буде відчуття, що можна робити любі злочини і за це нічого не буде.
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сенс у "хто в домі головний"..тільки він аж гуде порожнечою..як пусті пивні ******** після Різдва та багато ще чого у "вільному західному світові"..порожнеча, що базується на старих, й вже майже вичерпаних, ресурсах..
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В ху@йла пердачок то рип-рип ))... Моя порада його тілоохоронцям терміново писати зайви на звльнення... А то Трампік може і на кацабію ракету направити...
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По вашій логіці наступний удар по Москві, ну якщо всіх дикунів вбивати.
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Вообще было бы не хреново , если бы на Мацкву астероид упал , сами кацапы этому жутко радовались бы , в смысле те 90% которые не живут там , но живут на 10% дохода Мордора.
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А кой е Следващият международен убиец по карма за 2020 ?!
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През тази година ще има май доста важни Кармични Разплати от отделни индивиди и дори народи, които пречат на човешкия прогрес!
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Думаю ракетку ЗЕгенерату уже доставили...
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Два дня назад, после того как Трамп в Твитере обвинил Иран в организации нападения на посольство, иранский аятолла Хаменей высмеял Трампа. Он написал в Твитер типа "этот парень (Трамп) сказал что он ответит Ирану за нападение на посольство... во первых ты ничего сделать не можешь (You can't do anything.)"...
Ответ не заставил себя долго ждать. И ответ пришёл не из Твитера. Трамп очень злопамятный и мстительный человек. Любые оскорбления он принимает очень лично. Это также сильное послание Трампа к Ким Чен Ыну который говорит что он скоро Трампу пришлёт подарок в виде ракеты.
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За браком часу не читаю коменти сподіваюсь люди добрі вже побачажали тут не менш феєричної ліквідації Ху#ла
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а також бабі бені та рижій мразі.
Щоправда, на ешафот підуть Герус і Ляшко...
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Порошенко санкціонував аналогічну помсту Гіві та Моторолі (за розстріли наших полонених), а також викрадення Цемаха (це те, що ми знаємо; а багато що залишається таємним).
А зебіл закликає до "примирення"...
Якщо казати про небезпеку для Порошенка - то я вбачаю її саме в тому, що Баканов розкриє суперсекретні матеріали Грицака, які санкціонував саме Порошенко...
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ТОбто ви кажете, що Прошенко особисто наказав ФСБ вбити Гіві та Моторолу?
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???
зі зрадниками розмовляти про серйозне - собі дорожче.
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Пеця лично может делал это всё ? откуда такая инфа ?
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я вже неодноразово переконувася, що ти бот в ***** на зарплаті. Адресу знаєш, там тебе чекають двоє.
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А по сути, мне интересно. Раз Вы знаете, я тоже хочу знать. Но ты ж петра "не зрадиш"?
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маленькая , победоносная война с Ираном , перед выборами ...Трампу не навредит
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"Быстрый победоносный война" с Ираком сколько тянется?.. А "быстрый победоносный война" в Афганистане?.. А в Ливии что творится? А в Сирии?
Социального бардка в регионе, ещё только в Иране не хватает!
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Ну вот и заказчики обозвались:

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Соединенным Штатам Америки и лично президенту Дональду Трампу за убийство военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.


Все войны на Ближнем Востоке США ведут за иСраиль. Оттого они и кажутся бессмысленными и нелогичными.
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не только США, РФия тем же занимается.
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Трамп занимается такой же хней, как х-ло на донбасе и в Сирии, а засланные идиоты его тут "поддерживают"
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вы плохо понимаете смысл написанных вами слов и даже нормальную клавиатуру приобрести себе не в состоянии. Я прощаю вас, как ущербное существо.
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Ну нефть дешеветь начала , а сланцевым компаниям в США это не выгодно , опять же выборы не за горами . Так что при поднятии цены за бочку у Дони появится много новых спонсоров.Нам правда и дорогая нефть и Дони во второй раз как то не особо надо , но кто ж нас спрашивает , мы уже больше пол года как объект международной политики , мнение которого не кого не волнует.
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Высокая цена на бочку - высокая цена на сырье и пищу.
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Чем дороже нефть - тем рентабельнее "Тесла". Сулеймані потрібно було усунути ще багато років тому, він винен у загибелі мільйонів, - Трамп - Цензор.НЕТ 8133
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Невозможно не увидеть ещё одну логическую цепочку, кого необходимо было уничтожить много лет назад. Ждём сообщений о ликвидации *****, чей будет выставленный после этого флаг в твиттере не имеет принципиального значения
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ждите. Еще можно ждать пришествия марсиан и колбасы по 2,20.
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клептократ х-ло цілком зручний для Заходу
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И опять та же самая история,-лупит налево и направо всех,кроме одного ...
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Обидва тримають ´´воровські общаки´´ своїх країн...
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Тысяч американцев и миллионов других людей . . .
Однако Трампушка хватанул ! Что-то не припомню гибели тысяч американцев из-за Ирана за последние лет 30. Ну может сотня от силы. Нет, они гибнут на Ближнем и Среднем Востоке, конечно, но не тысячами и не все от Ирана и его прокси. А многолетняя бойня в Сирии пока пол-миллиона унесла. С математикой у президента США сложно
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Так він ніде не навчався , навіть не подужав два тижні в американському університеті на кшталт трускавецького для СННН . В нього з дитинства алергія на навчання і ненависть до літер .
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Трамп як отой "лох", замiсть обмiну полоненими разiбрав на малекули ворога...
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Может Трамп и разобрал но арабы шииты работают ,например,на ядерных американских станциях,а ещё их огромное количество в разных странах и в отличии от "просвещенных геев" они Аллаха почитают больше чем жизнь и Вашу и свою. Американцы уже попробовали Афганистан,где талибы лупят их не хуже чем советский контрагент. Только дебилы радуются ещё одному серьезнейшему конфликту. На простом языке однозначно нефть подорожает и укрепится экономика агрессора и ЭТО САМЫЙ лучший вариант. В худшем Вы никогда уже не сможете воспользоваться интернетом ну и вообще солнце не увидите.
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Конечно конечно, и земля налетит на небесную ось и жизнь прекратиться так как нет путина (*****) нет раисии, а нет раисии нет жизни на земле. Аминь. Сулеймані потрібно було усунути ще багато років тому, він винен у загибелі мільйонів, - Трамп - Цензор.НЕТ 9654
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тебя сюда какие черти принесли, ущербное?! тебе на лента сру надо
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Дурненьке, для Вас поясняю. Большинство арабской нефти возится через Персидский залив ТАНКЕРАМИ. Если иранские ракеты начнут их дырявить сколько будет стоить нефть и где дурненьке будет ее покупать? У агрессора? А у Ирана( в отличие от Ирака) есть ядерные бомбы и американский контингент не высадится в пустыне. А в горах персы повоюют не хуже талибов. Понимаеш дурненьке? Вы в школе учились или все знания от интернета? А поскольку возле границ агрессора "загорится" то он тоже поучаствует и Китаю такой гимморой не нужен. Представляешь, дурненьке,все будут молча сидеть? Дурненьке, идти в школу, там 2+2 учат складывать.
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слышь, прахфесар околовсяческих наук. пойди свои убогие домыслы расскажи соловьеву с киселевым. они тебя поддержат, и даже в своем зоопарке покажут, как еще одну говорящую, хотя и безмозглую макаку.
пиндосы, если понадобится иран успокоят как два пальца. но для тебя канешна адмирал кузнецов - лучший авианосец, а миг 27 вершина военных самолетов. а ты пеши истчо про могучих черножопых воинав-персав и рюзьгае вяличие. тока меня уволь. я с обезьнами дискутировать не желаю. шел бы ты на рунет
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Дурненьке,я с Вами коз не пас. Ваше свинство и гонор только подчёркивают Ваши "умственные способности". Вы проанализируйте то что написано. Если не способны,не поносте.
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не знаю с кем ты там козлов пас, и с кем не пас. мне это не интересно. хотя, пасти козлов это, уверен, лучшее что у тебя получается. а умничать про геополитику это не твое. ну что ж ты тут поделаешь. так что не дуйся. и не забудь с утра козлов покормить...
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И не Ваше .Ибо кроме "умничанья" и поноса Вы о чем нибудь написали? А эмоции говорят "шо Ви дурненьке",не обижайтесь. Если начнете себя анализировать может карму и поправите.
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Альо,трамп-парамп! Када ужэ ху...ло устранять будете?!! Этот питар повинен в гибели сотен тысяч невинных людей
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Так, читаємо Військову Стратегію - ***** наступний:
Сулеймані потрібно було усунути ще багато років тому, він винен у загибелі мільйонів, - Трамп - Цензор.НЕТ 8763


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ну что ж. у Ирана есть все шансы прекратить свое существование в ближайшей перспективе. если попробуют пиндосам серьезно больно сделать. давно напрашивается
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...надо было раньше...
и не в Багдатском аэропорту
а в Шереметьево
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Много лет назад нужно было устранить Путина, он то же виновен смерти миллионов
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