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 Політика України
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Все про:декларація (572) Зеленський (4038) Квартал-95 (64)

 Зеленський задекларував 4,8 млн грн роялті від "Кварталу 95"

Президент України Володимир Зеленський задекларував 4,8 млн гривень роялті від "Кварталу 95".

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передає Цензор.НЕТ.

Зміни президент вніс у п'ятницю, 3 січня. Зокрема, Зеленський вказав, що 27 грудня 2019 року одержав від "Кварталу 95" 4 млн 880 тис. гривень роялті та 104 тис. гривень компенсації за користування торговою маркою.

Зазначимо, роялті - це платежі, які виплачуються продавцю ліцензії за поточне користування активами, найчастіше правами інтелектуальної власності.

Повна декларація про доходи за 2019 рік має бути заповнена президентом до квітня.

Згідно з попередніми деклараціями Зеленського, за 2017 рік він отримав 5 тис. гривень роялті від "Кварталу 95", а за 2018 - 4 тис. гривень.

За 2018 рік Зеленський задекларував 9,7 млн ​​гривень доходів, а за 2017 - 7,3 млн гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168271
 
 
 Топ коментарі
 
Торгует с рашей аж гай шумит, а как дышал на дебатах лицемерный клоун
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ага
"Согласно предыдущим декларациям Зеленского, за 2017 год он получил 5 тыс. гривен роялти от "Квартала 95", а за 2018 - 4 тыс. гривен".
А в этом - сразу 5 миллионов.

Т.е. в предыдущие годы наяпывал бюджет - минимум - на 5 млн. ежегодно (реально больше, ибо раз пестел в прошлые годы, то наверняка спестел и в этом).
Честный.
Верим.
Вот смотрю - а глаза такие честные-честные.
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А какая разница(с)... чем торгует?
Да хоть ипалом...главное что с паРашей...страной агрессором..
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Ого, совсем у сои крышу снесло.
Кстати, когда этот сыньоносик на допросы пойдет?
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Кто-то объяснит почему чувак справа серый только по шею?
Зеленський задекларував 4,8 млн грн роялті від "Кварталу 95" - Цензор.НЕТ 9527
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Похвала от поклонской. худшего удара по репутации просто не сыскать.
Раше нужно Поклонскую использовать как мощный способ давления, типа "делай по-нашему, а то Наташка тебя похвалит - никогда не отмоешься".
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НАдА 95-й портал нЄмЄдлЄнна сдать в слЄпой траст!!!
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Ух как соевая хренотень возбудилась!)))
Многие вообще присмерти даже, раз такую ахинею несут)))
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Скока стоит Сваты и на велике Голобородько? Клован поимел зетипиллов за капейки. А-ха-ха!!Отэто точно по приколу и такого в мире больше не было. Только наши ****** безмозглые могли на такое повестись. Та еще и в Макакию продал. пусть поржут и там.
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Ганьба! Шмарката недолуга барижна Моніка!

Скільки кремлядь заплатила ЗеБілу за здачу українських інтересів та за капітуляцію?

Скільки там Моніка насмоктала від міністерства культур-мультур паРаші за його антиукраїнський гівно-=продукт?

Де Моніка гроші заховала? На Кіпрі?

Скільки заплатила податків в Україні зі своїх "збиткових" контор?
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Гыыы, класс, соевых конкретный кондратий накрывает))))
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не обращайте на него внимания,это тролль-не кормите это гуано-просто в игнор
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....Объяснение только одно. Вы снова врете. Ваша речь не сшивала Украину, как вы хотели представить. Никакой вы не миротворец и не объединитель нации. Ваша речь написана не для всех украинцев, а для вашего электората. Для тех, кому "какая разница". Кто запускает салют по московскому времени, смотрит "Иронию судьбы" и пилит селфики на Красной площади... - Liga.net - Сергей Марченко
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Интересно, а пианину в декларацию внес?
https://youtu.be/sDfbktVNOlg?t=13
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Пианину предоставляет принимающая мэтра сторона, той хто організовує корпоратив...))
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на пиантно отпечатки ...ну ты сам понял чего, декларация не вынесет такого.
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"БАНДЕРА НЕ ВІТАВ З НОВИМ РОКОМ НІ ГІТЛЕРА, НІ СТАЛІНА" - У. СУПРУН
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Навіщо декларував, какаяразница, головне аби гроші були і зебіли 73відсоткові тебе любили...
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Свиноботам понравилось слово "роялти"
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Це такий музичний інструмент специфічного використання.

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Когось ще дивує, чому Зелене чадо свого батечка вбиває міжнародну політику України ?
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А скільки податків заплатив в бюджет окупантів за Сватів?
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―Как царём, значит, заделаюсь - первым делом, первым делом... чё первым делом? А, пианину! А то что это за жизнь, без пианины?


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ЗЕбарига на всём зарабатывает жлоб какой. Ничего не делает а всё равно бабло ему платят. БАРИГА!!!
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Кому то сразу фабрику закрывают и арестовывают, а кому-то Сватов крутят постоянно и за это бабло отстегивают...
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"ДА КАКАЯ РАЗНИЦА", - сказал зельцман выходя из комнаты в которой насиловали его жену и дочь.
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 32 мин.32 минуты назад



Янелох получил заработок 5 млн от квартала,при этом квартал показвл убытки.
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Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
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Не хило он так заработал от игры на рояле.
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Вова время не терял, Поздравляем Вовочку - Он с три короба наврал И еще коробочку!
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вот почему он его в обращении новогоднем пиарил
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Аааа, доходы Зеленского за год президентства выросли в 1220 раз!
Зе - мародер, наживается на войне и грабит страну!
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значит Хайем с того света
Продолжает дело это...
Хватит Хайем-лавочку закрой..
а какая разница??
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ну что, кто там мародер и торгует на крови?
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