 Зеленський задекларував 4,8 млн грн роялті від "Кварталу 95"

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передає Цензор.НЕТ.

Зміни президент вніс у п'ятницю, 3 січня. Зокрема, Зеленський вказав, що 27 грудня 2019 року одержав від "Кварталу 95" 4 млн 880 тис. гривень роялті та 104 тис. гривень компенсації за користування торговою маркою.

Зазначимо, роялті - це платежі, які виплачуються продавцю ліцензії за поточне користування активами, найчастіше правами інтелектуальної власності.

Повна декларація про доходи за 2019 рік має бути заповнена президентом до квітня.

Згідно з попередніми деклараціями Зеленського, за 2017 рік він отримав 5 тис. гривень роялті від "Кварталу 95", а за 2018 - 4 тис. гривень.

За 2018 рік Зеленський задекларував 9,7 млн ​​гривень доходів, а за 2017 - 7,3 млн гривень.

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