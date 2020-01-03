 Зеленський задекларував 4,8 млн грн роялті від "Кварталу 95"

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передає Цензор.НЕТ.
Зміни президент вніс у п'ятницю, 3 січня. Зокрема, Зеленський вказав, що 27 грудня 2019 року одержав від "Кварталу 95" 4 млн 880 тис. гривень роялті та 104 тис. гривень компенсації за користування торговою маркою.
Зазначимо, роялті - це платежі, які виплачуються продавцю ліцензії за поточне користування активами, найчастіше правами інтелектуальної власності.
Повна декларація про доходи за 2019 рік має бути заповнена президентом до квітня.
Згідно з попередніми деклараціями Зеленського, за 2017 рік він отримав 5 тис. гривень роялті від "Кварталу 95", а за 2018 - 4 тис. гривень.
За 2018 рік Зеленський задекларував 9,7 млн гривень доходів, а за 2017 - 7,3 млн гривень.
Кстати, когда этот сыньоносик на допросы пойдет?
Раше нужно Поклонскую использовать как мощный способ давления, типа "делай по-нашему, а то Наташка тебя похвалит - никогда не отмоешься".
Многие вообще присмерти даже, раз такую ахинею несут)))
Скільки кремлядь заплатила ЗеБілу за здачу українських інтересів та за капітуляцію?
Скільки там Моніка насмоктала від міністерства культур-мультур паРаші за його антиукраїнський гівно-=продукт?
Де Моніка гроші заховала? На Кіпрі?
Скільки заплатила податків в Україні зі своїх "збиткових" контор?
https://youtu.be/sDfbktVNOlg?t=13
Янелох получил заработок 5 млн от квартала,при этом квартал показвл убытки.
Зе - мародер, наживается на войне и грабит страну!
Продолжает дело это...
Хватит Хайем-лавочку закрой..
а какая разница??