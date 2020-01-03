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Все про:Іран (127) смерть (3733) США (5882) Трамп (2026)

 США ударом ракети вбили іранського генерала Сулеймані. Духовний лідер Ірану Хоссейні заявив про помсту. ФОТО

У ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спеціальними підрозділами "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті внаслідок ракетного удару в районі аеродрому Багдада.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Radio Farda.

Президент США Дональд Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Недалеко від Міжнародного аеропорту Багдада відбувся ракетний обстріл - у районі впало щонайменше чотири ракети. За даними ЗМІ, обстріл був проведений США за допомогою безпілотників.

Внаслідок удару було ліквідовано командира елітного підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерал-майора Касема Сулеймані. Крім Сулеймані, загинув заступник командувача Силами народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс. Загалом повідомляється про мінімум 10 загиблих, серед яких - цивільні.

США ударом ракети вбили іранського генерала Сулеймані. Духовний лідер Ірану Хоссейні заявив про помсту 01

Місце вбивства Сулеймані. Фото: Associated Press.

На Заході Сулеймані називають "тіньовим командиром". Деякі експерти вважають його одним із найвпливовіших людей Близького Сходу. Його підрозділ "Аль-Кудс" допомагає таким організаціям як ХАМАС у Секторі Газа або "Хізбалла" в Лівані, надаючи їм військову і політичну підтримку. Чималу роль він відігравав і в Сирії під час "арабської весни" заради збереження влади Башара Асада, а також побудував цілу мережу іранського впливу на політику Іраку.

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Духовний лідер Ірану аятолла Сейєд Алі Хоссейні Хаменеї призначив бригадного генерала Есмаїлі Каана новим командувачем спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції після ліквідації генерала Касема Сулеймані.

Зазначається, що сам Каан раніше працював у розвідці Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, воював в іраксько-іранській війні в 1980 і був одним із впливових представників Ірану під час громадянської війни в Сирії.

Також Хоссейні заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168270
 
   
 Топ коментарі
 
Два дня назад, после того как Трамп в Твитере обвинил Иран в организации нападения на посольство, иранский аятолла Хаменей высмеял Трампа. Он написал в Твитер типа "этот парень (Трамп) сказал что он ответит Ирану за нападение на посольство... во первых ты ничего сделать не можешь (You can't do anything.)"...
Ответ не заставил себя долго ждать. И ответ пришёл не из Твитера.
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Одною терористичною сволотою стало меньше у світі. Доречі, це дружок Х@ла...був
😄
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Вообще, масштаб объектов американской акции впечатляет. Касем Сулеймани -фактический руководитель зарубежных операций Корпуса стражей исламской революции, знаковая фигура. А Аль-Мухандис- его правая рука в Ираке.
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А стіночка нічого собі.... Не рівня яценюківській
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Натуральный терроризм. Но в конце концов это ракеты цивилизованного мира, а убили дикарей. Ничего страшного.
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Пожалей иранских и расеянских террористов, дедуля
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А я не против. Рашка тоже недавно у вас в Германии чеченского террориста мочканула. И что? Что там промямлила ваша комсомолка? Сильные могут себе позволить мочить террористов в сортирах.
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Тьі о чем дедуля, США координируют свои действия с гос. структурами ирака, у них там до сих пор есть военньій контингент, опять же с разрешения официальньіх властей ирака. Тьі можешь сказать то же самое в отношении убийства гєбней в берлине? Сравнивать американцев с рабсеянскими крьісами єто вершина промьівки мозгов рашистской пропагандой.
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Вже на посаду вакантну когось призначили. Цікаво, на довго?
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Две знаковых фигуры к праотцам отправили, кроме Сулеймани, погиб также командующий Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис, Ирак охвачен антиамериканскими протестами, равно как и Иран, если лидер Ирана аятолла Али Хаменеи решится перекрыть Ормузский пролив, война неизбежна, а цена на нефть вырастет в разы, это все очень плохо и играет против Украины, так как русские обязательно воспользуются этим моментом.
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Хай би Іран краще пояснив, що керівник їхнього спецназу робив у Багдаді? Яким чином він потрапив до Іраку, його туди ніхто не кликав!
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Загиблий був дуже зайнятий підготовкою до якоїсь "великої акції" і допустив промахи в питаннях власної безпеки. Він здійснив кілька термінових візитів у сусідні країни і якраз летів з Лівану.
В аеропорту Багдада він вийшов з літака разом з групою, яка його супроводжувала і сів в седан, а група супроводу у вен, які їх очікували. Після виїзду з аеропорту на дорогу по них були випущені дві ракети, які точно вразили обидві цілі. Вибух кількох сотень кілограмів вибухівки відчувався як невеликий землетрус.
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За що купив - за те і продаю. Я слухав репортаж на CBSN спеціального кореспондента в Пентагоні.
Там ці репортажі, як правило, повторюються не менше як одну добу. Доступ для порохоботів вільний.
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Я бы попросил китайцев применить в Иране уйгурскую технологию. Нельзя давать психам в руки атомную бомбу.
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Гарна річ. Тре буде і собі замовити декілька. В господарці не зашкодить та і на добру справу згодиться 😕
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США ударом ракеты убили иранского генерала Сулеймани. Духовный лидер Ирана Хоссейни заявил о мести.

Хоссейни смотри чтоб и тебя не замочили. Спрятался бы ты поглубже. А то морские котики, они такие!
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наверное насрёт сегодня на пару айфонов...................
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Убили ударом ракеты, или ракетным ударом ?
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Мабуть амеры , ко всему , докопались до того , кто и откуда сделал ракетные атаки в сентябре прошлого года на саудовские нефтезаводы.
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