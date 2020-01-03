 США ударом ракети вбили іранського генерала Сулеймані. Духовний лідер Ірану Хоссейні заявив про помсту. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Radio Farda.
Президент США Дональд Трамп особисто віддав наказ про цей удар. Недалеко від Міжнародного аеропорту Багдада відбувся ракетний обстріл - у районі впало щонайменше чотири ракети. За даними ЗМІ, обстріл був проведений США за допомогою безпілотників.
Внаслідок удару було ліквідовано командира елітного підрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерал-майора Касема Сулеймані. Крім Сулеймані, загинув заступник командувача Силами народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс. Загалом повідомляється про мінімум 10 загиблих, серед яких - цивільні.
Місце вбивства Сулеймані. Фото: Associated Press.
На Заході Сулеймані називають "тіньовим командиром". Деякі експерти вважають його одним із найвпливовіших людей Близького Сходу. Його підрозділ "Аль-Кудс" допомагає таким організаціям як ХАМАС у Секторі Газа або "Хізбалла" в Лівані, надаючи їм військову і політичну підтримку. Чималу роль він відігравав і в Сирії під час "арабської весни" заради збереження влади Башара Асада, а також побудував цілу мережу іранського впливу на політику Іраку.
Духовний лідер Ірану аятолла Сейєд Алі Хоссейні Хаменеї призначив бригадного генерала Есмаїлі Каана новим командувачем спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції після ліквідації генерала Касема Сулеймані.
Зазначається, що сам Каан раніше працював у розвідці Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, воював в іраксько-іранській війні в 1980 і був одним із впливових представників Ірану під час громадянської війни в Сирії.
Також Хоссейні заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід чекати на "жорстоку помсту".
В аеропорту Багдада він вийшов з літака разом з групою, яка його супроводжувала і сів в седан, а група супроводу у вен, які їх очікували. Після виїзду з аеропорту на дорогу по них були випущені дві ракети, які точно вразили обидві цілі. Вибух кількох сотень кілограмів вибухівки відчувався як невеликий землетрус.
Там ці репортажі, як правило, повторюються не менше як одну добу. Доступ для порохоботів вільний.
Хоссейни смотри чтоб и тебя не замочили. Спрятался бы ты поглубже. А то морские котики, они такие!