 Поліція відкрила кримінальне провадження через обміління Шацьких озер на Волині

Про це повідомила в Facebook пресслужба місцевої прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"Слідче управління ГУ Нацполіції області розслідує факти зловживання службовим становищем посадовими особами органів державної влади Волині в інтересах третіх осіб, які могли привести до різкого падіння рівня води в Шацьких озерах, зокрема в одному з найбільших озер України - Світязь", - йдеться в повідомленні .
Під час розслідування з'ясувалося, що чиновники Держекоінспекції, всупереч вимогам Закону "Про оцінку впливу на навколишнє середовище", не провели оцінку впливу, яке здійснює на стан озер незаконна діяльність суб'єктів господарювання.
"Одне з таких підприємств побудувало неподалік на орендованій території площею 230 га штучні водні об'єкти без відповідних документів і здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га. При цьому Держекоінспекція області теж не звернулася з позовом до суду для припинення протиправної діяльності підприємства", - повідомили в прокуратурі.
Відомості внесено до Єдиного реєстру за ч.2 ст. 364 КК (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Шацькі озера - група з більш ніж 30 озер у Любомльському та Шацькому районах Волинської області, в межиріччі річок Прип'ять і Західний Буг. Найбільше з них - озеро Світязь (27,5 кв. км).
А вот то, что рядом крупная контора выращивает кучу голубики, продает ее за кордон, и явно при бабле - вот это ментам явно интерееесно...
какое нах снижение уровня Синевира?
со 100 м?
но вот я наблюдаю за ставком у нас на даче (Киевская обл.)
Ставок - на месте болота (углубили - вода там собралась).
Рядом, вокруг ставка - куча домов, в каждом - скважина (колодцы не, ибо вода гнилая).
Метров 80-100, если меньше - идет с железом.
Так вот - ставку сугубо похер эти скважины. Если лето дождливое, или зима снежная - выходит из берегов, дорогу рядом заливает, не пройти.
А вот в прошлое сухое лето - уровень упал конкретно.
И в другие засушливые года падал.
Чи винне підприємство «Волинська ягідка» в обмілінні Світязя 23.08.2019
а білоруси ні при чому.Білоруси вважають, що Світязь міліє не через Хотиславський кар`єр.
если повысится - тяжелей будет наехать на производителей голубики...
Вот, например: фашист путинхЪ будет праздновать "холокост" в Израиле, его пригласил премьер Израиля.
Из-за этого Польша(пока только Польша) уже отказалась участвовать...
В столице вооруженная банда нападает на Троещинский рынок. Злоумышленники путем шантажа требуют от владельцев точек платить им дань "за спокойствие". Об этом сообщили в одном из сюжетов "ТСН", передает Диалог.UA.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/crime/198240_1578032824
добро пожаловать в 90-ые...
Забивает Балтача!
В этом личная заслуга
Леонида Ильича. (с)