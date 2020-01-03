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 Суспільство
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Все про:Волинь (372) кримінальна справа (386) екологія (498) вода (310)

 Поліція відкрила кримінальне провадження через обміління Шацьких озер на Волині

Співробітники Національної поліції відкрили кримінальну справу через неправомірні дії, які могли привести до обміління Шацьких озер у Волинській області. У зловживанні службовим становищем підозрюють посадових осіб органів державної влади Волині.

Про це повідомила в Facebook пресслужба місцевої прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"Слідче управління ГУ Нацполіції області розслідує факти зловживання службовим становищем посадовими особами органів державної влади Волині в інтересах третіх осіб, які могли привести до різкого падіння рівня води в Шацьких озерах, зокрема в одному з найбільших озер України - Світязь", - йдеться в повідомленні .

Під час розслідування з'ясувалося, що чиновники Держекоінспекції, всупереч вимогам Закону "Про оцінку впливу на навколишнє середовище", не провели оцінку впливу, яке здійснює на стан озер незаконна діяльність суб'єктів господарювання.

"Одне з таких підприємств побудувало неподалік на орендованій території площею 230 га штучні водні об'єкти без відповідних документів і здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га. При цьому Держекоінспекція області теж не звернулася з позовом до суду для припинення протиправної діяльності підприємства", - повідомили в прокуратурі.

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Відомості внесено до Єдиного реєстру за ч.2 ст. 364 КК (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Шацькі озера - група з більш ніж 30 озер у Любомльському та Шацькому районах Волинської області, в межиріччі річок Прип'ять і Західний Буг. Найбільше з них - озеро Світязь (27,5 кв. км).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168269
 
   
 Топ коментарі
 
То, что с мая не было дождей, это фигня.
А вот то, что рядом крупная контора выращивает кучу голубики, продает ее за кордон, и явно при бабле - вот это ментам явно интерееесно...
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Волына - это, как-бы, пистолет. На нём могут быть отпечатки пальцев, но не озёра. А Волынь - это область . Озёра на ВолынИ. Как-то так.
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ну да. На волыне, что найдена на Волыни, спилена мушка...
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То, что с мая не было дождей, это фигня.
А вот то, что рядом крупная контора выращивает кучу голубики, продает ее за кордон, и явно при бабле - вот это ментам явно интерееесно...
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А те що на так званих "базах відпочинку" по декілька скважин, бо одна-дві не витягують, теж нічого?
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глубина таких скважин - под 100 м.
какое нах снижение уровня Синевира?
со 100 м?
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Відкрию тобі таємницю, за зниженням рівня грунтових вод буде зниження рівня поверхневих водойм...
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в теории оно конечно...
но вот я наблюдаю за ставком у нас на даче (Киевская обл.)
Ставок - на месте болота (углубили - вода там собралась).
Рядом, вокруг ставка - куча домов, в каждом - скважина (колодцы не, ибо вода гнилая).
Метров 80-100, если меньше - идет с железом.
Так вот - ставку сугубо похер эти скважины. Если лето дождливое, или зима снежная - выходит из берегов, дорогу рядом заливает, не пройти.
А вот в прошлое сухое лето - уровень упал конкретно.
И в другие засушливые года падал.
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Опади дійсно дуже впливають, у твому прикладі зі ставком важливий фактор грунт, а саме яка його здатність пропускати ці опади на глибину. З мого досвіду можу сказати що раніше ми легко знаходили грунтову воду вже з десяти, п'ятнадцяти метрів тепер її літом там не має, є стометрові свердловини дебет яких літом стає не більше куба на годину. Все йде до того що воду треба буде збирати у водосховища аби вода була і зовні і у свердловинах, і бажано лишити у спокою ліси, вони теж важливі...
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Забув нагадати) Світязь здебільшого живиться підземними джерелами...
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Падіння рівня грунтових і підземних вод в першу чергу викликано кліматичними змінами. У нашому регіоні (Київщина) давно рівень води в свердловинах та криницях знизився, водойми теж пересихають. Проте промислове виробництво скорочується рік від року. А аграрії рідко використовують воду для зрошування (дорого електрика).
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У нас канторы при бабле бурять свердловини для поливу а не перекривають гірські потоки і не качають з Синевіру, може все ж таки контора не при такому аж баблі раз так накосячила...?))
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кто был? Там понырять, пострелять летом можно? Шоб не осенью, без гидрика? На сколько м вода простреливается?
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Вода на сколько м просматривается именно летом?
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Метров на 15 нормально видно (Свитязь, Песочное, Пулемецьке). Крупных окуней (почти судак) можно и в камышах нащлепать.
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Серьезно? Оч.заманчиво! На Донце метра 3. Осенью до 5. Но трофейной щуки мало.
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раки вмієш ловити?)... стоїш на березі вночі, світиш ліхтариком, а вони й лізуть на світло...які ще питання щодо раків?
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Можна. Літом прозорість хороша. А осінью з гідрокостюмом взагалі красота. На оз. Пісочне, ще краще.
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а "открыть" дело " по глобальному потеплению и аномалиям" хАваковцам слабо Полиция открыла уголовное производство из-за обмеления Шацких озер на Волыне - Цензор.НЕТ 9614...- и это , жду вердикта Именем Украины с реальными сроками и конфискатом конкретных виновных лиц Полиция открыла уголовное производство из-за обмеления Шацких озер на Волыне - Цензор.НЕТ 9614
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В этом недогосударстве все разваливается. Каждый жлоб тянет одеяло на себя. А за Шацкие озера и Свитязь давить как крыс надо этих должностных лиц!
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Волына - это, как-бы, пистолет. На нём могут быть отпечатки пальцев, но не озёра. А Волынь - это область . Озёра на ВолынИ. Как-то так.
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ну да. На волыне, что найдена на Волыни, спилена мушка...
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Або журналіст мікроб пише про мокрий пістолет
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Нехай ще заборонять місцевим своє га*но викачувати в озеро!
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низзя! - говно ж повышает уровень озер, а они расследуют понижение.
если повысится - тяжелей будет наехать на производителей голубики...
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Охренеть новости на Цензоре...
Вот, например: фашист путинхЪ будет праздновать "холокост" в Израиле, его пригласил премьер Израиля.
Из-за этого Польша(пока только Польша) уже отказалась участвовать...
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шацкие озера,это канешно актуально всегда,но

В столице вооруженная банда нападает на Троещинский рынок. Злоумышленники путем шантажа требуют от владельцев точек платить им дань "за спокойствие". Об этом сообщили в одном из сюжетов "ТСН", передает Диалог.UA.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/crime/198240_1578032824
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ну так власти ж нет - кто тех зелоносраких всерьез воспринимает?
добро пожаловать в 90-ые...
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если сообщила ТСН, значит кто-то не тот наехал
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Озеро "Світязь" - неймовірна краса!!! Прозора як скло вода! Жаль, що не бережуть природу...
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Если в озерах нет воды - воду выпили...
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Гол, с подачи Буряка,
Забивает Балтача!
В этом личная заслуга
Леонида Ильича. (с)
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Я,признаться,тоже картоплю влітку поливаю з річки.Є такий гріх...
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у них не было хороших учителёв , поэтому они не знают падежов . Стыдоба ((( на ВолынИ
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Несколько лет назад была публикация о том что в соседней Белоруси стали разрабатывать некие карьеры, которые имеют подземные соединения с Шацкими озерами. Экологи обещали полное исчезновение этих озер к 2030 году если не вставить Белоруси через международные суды не просто "свечу", а полновесный осиновый кол... Воз и ныне там - "бацьку ни один гондон (президент Украины) не беспокоит...
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Цензор, міняй своїх писак! Бо на Волині. А волина у казламордих
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Будемо як Єгипет - по 5 км обабіч Дніпра життя є, а далі - пустеля
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Самое главное не сказали,что это за предприятие и кто его хозяин.
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А янтарь как мыли так и моют и тишина. А здесь прям таки алярм. Наверняка с ментами не поделились.
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дебили млять... в следующий раз у них воробьи сожрут урожай
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