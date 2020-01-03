 Ще один випадок смерті від ботулізму зафіксовано в Україні, - Центр громадського здоров'я

Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловік помер 30 грудня 2019 року. Напередодні чоловік вживав консерви зі свинини домашнього приготування. У хворого був важкий перебіг захворювання, і навіть після введення сироватки і трьох операцій стан пацієнта постійно погіршувався", - йдеться в повідомленні.
У ЦГЗ нагадали, що для запобігання захворюванню на ботулізм потрібно уникати вживання в'яленої, копченої, солоної і консервованої риби; м'ясних і грибних консервів; консервів домашнього виробництва; тих продуктів, в умовах зберігання або транспортування яких ви не впевнені, чи сумніваєтеся в їхній якості.
Симптоми ботулізму переважно проявляються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. Надалі з'являється порушення зору - двояться предмети, важко читати, що пов'язано з паралічем очних м'язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу.
При найменшій підозрі на ботулізм негайно зверніться до лікаря! Госпіталізація обов'язкова, незалежно від тяжкості хвороби.
Нагадаємо, від початку 2019 року станом на 4 грудня в Україні на ботулізм захворіли 123 особи (120 дорослих і 3 дитини). 5 осіб померло.
в том и опасность - оно совершенно нормальное на вкус.
У Хейли была книженция на эту тему ...
Споры ботулизма не убиваются простым кипячением нужна температура не ниже 120С что возможно только в автоклаве (в хозяйственных магазинах продаются бытовые)
При этом токсин легко обезвредить 30 минутным кипячением консервов.
А вообще то ботулизм может развиваться даже в кишечнике человека.
Смерть весьма тяжелая и мучительная.
Является военным отравляющим веществом.
Считается что в морской рыбе нет ботулизма, но есть такое более грозное отравление
как СИГУАТЕРРА это свойственно всему отряду скумбриевых - тунец и так далее...
Кстати, запомните летом любые горячего копчения продукты употреблять категорически запрещено и шашлык также.
Но что же делать если, если появились первая симптоматика отравления - ботулизма???
На этот счёт имеется рецепт проверенный годами океаном в океанских плаваниях на яхтах:
На 1 стакан тёплой воды размешать 1 столовую ложку /не полную, то есть без горки/ сухой горчицы, а затем выпить это. В первые минуты возможно кожное покраснение, затем пациента бросит в пот и затем потом все токсины выйдут. Через час не будет уже никаких признаков отравления. Хотел бы ещё раз сказать применяеется горчица сухая, а не мокрая - мокрая не работает.
С уважением: your Jimmy Hill
Это бред!