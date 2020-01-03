 Ще один випадок смерті від ботулізму зафіксовано в Україні, - Центр громадського здоров'я

Про це повідомляється на сторінці центру в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловік помер 30 грудня 2019 року. Напередодні чоловік вживав консерви зі свинини домашнього приготування. У хворого був важкий перебіг захворювання, і навіть після введення сироватки і трьох операцій стан пацієнта постійно погіршувався", - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ нагадали, що для запобігання захворюванню на ботулізм потрібно уникати вживання в'яленої, копченої, солоної і консервованої риби; м'ясних і грибних консервів; консервів домашнього виробництва; тих продуктів, в умовах зберігання або транспортування яких ви не впевнені, чи сумніваєтеся в їхній якості.

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Симптоми ботулізму переважно проявляються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. Надалі з'являється порушення зору - двояться предмети, важко читати, що пов'язано з паралічем очних м'язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу.

При найменшій підозрі на ботулізм негайно зверніться до лікаря! Госпіталізація обов'язкова, незалежно від тяжкості хвороби.

Нагадаємо, від початку 2019 року станом на 4 грудня в Україні на ботулізм захворіли 123 особи (120 дорослих і 3 дитини). 5 осіб померло.