 Співробітника канцелярії ГПУ затримали за підозрою у збуті метадону

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Генпрокуратури в п'ятницю.

"Під час обшуку за місцем його проживання в смт Бородянка Київської області виявлено та вилучено 30 таблеток метадону. Протиправну діяльність вдалося припинити завдяки пильності місцевих жителів, які повідомили в правоохоронні органи про можливі факти збуту наркотиків", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що затримання було здійснено за процесуального керівництва прокуратури.

У відомстві підкреслили, що затриманий ніколи не обіймав посаду прокурора і на час ймовірної протиправної діяльності в Офіс Генерального прокурора переведений не був.

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