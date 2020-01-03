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 Політика України
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Все про:ГПУ (3268) наркотики (887)

 Співробітника канцелярії ГПУ затримали за підозрою у збуті метадону

2 січня за підозроюув збуті наркотичного засобу метадону затримали співробітника канцелярії Генеральної прокуратури України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Генпрокуратури в п'ятницю.

"Під час обшуку за місцем його проживання в смт Бородянка Київської області виявлено та вилучено 30 таблеток метадону. Протиправну діяльність вдалося припинити завдяки пильності місцевих жителів, які повідомили в правоохоронні органи про можливі факти збуту наркотиків", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що затримання було здійснено за процесуального керівництва прокуратури.

У відомстві підкреслили, що затриманий ніколи не обіймав посаду прокурора і на час ймовірної протиправної діяльності в Офіс Генерального прокурора переведений не був.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168267
 
 
 Топ коментарі
 
Если президент наркоман, то чего ждать от его прокуроров
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если русским спортсменам, дайте премию
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это не мельдоний, который востановление дает быстрое для спортсменов, а метадон. Метадон - это синтетический героин!
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и что, синтетический героин это противопоказание для российских спортсменов? на ближайшие года 4 им можно всё.
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Це просто бінго,так палитися, коли главзебіл ще аналізи не здав 😁😁😁
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А хіба ваш главзебіл таки здав, разом з вами ідіотами, аналізи в фейкове VADA? Співробітника канцелярії ГПУ затримали за підозрою у збуті метадону - Цензор.НЕТ 7300
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Если президент наркоман, то чего ждать от его прокуроров
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До речі, а як там себе почуває кума Холодницького в Фастівській прокуратурі? Відпустили, чи посадили?
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а оно таки индивидуалист...все специалисты канцеляри на мельдонии...
штрейкбрехер,блин.
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жесть! на таких местах барыги и прочая шваль. все настолько прогнило, что аж мерзко!
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мерзко,бо у нас мистер кольт не уравнял шансы обывателей на справедливость...
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2 января по подозрению в сбыте наркотического средства метадона міг бути затриманий тільки спеціаліст канцелярії ОФІСУ Генеральной прокуратуры.
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При соевом алкаше понабирали кого попало...
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инфа от перехватчика должна бы вызвать шок у руководства страны. но как говорят люди, не ту страну Гондурасом назвали
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по некоторым данным это женщина...и сдали ее именно соседи, которых она задрала своими стремными "друзьями", пугающими детей и бабусек на лавочке ))))
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О! Цей "чорт" посяде гідне місце поряд з "діамантовими" прокурворами! Це зміни на краще, АДНАЗНАЧНА! Співробітника канцелярії ГПУ затримали за підозрою у збуті метадону - Цензор.НЕТ 6823
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Ибо нефиг с прокурорами конкурировать
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Капец теперь делопроизводству. Его же без метадонта вести невозможно! В ГПУ и без метадонта? Там же вальтануься можно!
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Противоправную деятельность удалось прекратить благодаря бдительности местных жителей, сообщивших в правоохранительные органы о возможных фактах сбыта наркотиков, а коллеги, извиняюсь под чем были что не заметили такое в своих рядах.
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