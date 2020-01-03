EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  8687  264
Все про:вбивство (2011) експеримент (11) слідство (93) Шеремет (329) Антоненко Андрій (52) Кузьменко Юлія (44) Дугарь Яна (19)

 Фігурантка справи про вбивство Шеремета Дугарь відмовилася брати участь у слідчому експерименті, - поліція

Підозрювана у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Яна Дугарь відмовилася від участі у слідчому експерименті, який проводився в ніч на 3 січня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Зазначається, що про проведення слідчих дій завчасно попереджали захисників трьох підозрюваних, проте свою участь у проведенні слідчого експерименту підтвердив тільки адвокат Юлії Кузьменко.

У поліції повідомили, що підозрюваний Андрій Антоненко відмовився брати участь в експерименті, мотивуючи свою відмову відсутністю своїх захисників. Однак під час слідчого експерименту прибув адвокат, який почав перешкоджати діям слідчих із Юлією Кузьменко, що зафіксовано на відеозаписі слідчого експерименту.

Читайте також: Слідчі з порушеннями проводять експеримент у справі про вбивство Шеремета, - адвокат підозрюваної Кузьменко. ВIДЕО

"Підозрювана Яна Дугарь від дачі показань і проведення слідчого експерименту взагалі відмовилася", - повідомили в пресслужбі поліції.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168266
 
   
 Топ коментарі
 
Все это дело шито белыми белыми нитками. Фейк в стиле квартала, сколько которых было уже и перед выборами. Зеля типа мстит всем патриотам за типа "унижение" его перед и во время Парижа. Что не дали воплотить все планы и выставили наружу его суть. Оно, как все недонаполеоны, мелочное, сцикливаое и мстительное. И свой страх переводит в месть. Только оно не понимает, что играет с огнем. Овощ тоже любил оружие и взрывчатку патриотам подбрасывать. Только Монике нужно хорошо помнить чем это все для Овоща закончилось.
 показати весь коментар
 
Все дело шито белыми нитками.
---------------------
Здесь больше подойдет «зелеными нитками»......
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
А провести следственный эксперимент под Дебальцево или Иловайском нет желания?
Избирательный подход.....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Это когда будут судить Петю.
 показати весь коментар
 
 
По вылазили ЗЕботы-калоеды. В методичках приказано мочить
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ну так мочи если приказано Фігурантка справи про вбивство Шеремета Дугарь відмовилася брати участь у слідчому експерименті, - поліція - Цензор.НЕТ 6411
 показати весь коментар
 
Заказчик правильно их выбрал - герои ато неприкасаемые при пете были. Никто тогда и поверить не мог, что что то может поменяться.
 показати весь коментар
 
 
Очень удобно. Знают как убивать и если поймают, порохоботы не поверят.
 показати весь коментар
 
Лайкнувшие этот бред, постоянно утверждали, что Петя посадил 8200 Героев АТО. Фігурантка справи про вбивство Шеремета Дугарь відмовилася брати участь у слідчому експерименті, - поліція - Цензор.НЕТ 2929
 показати весь коментар
 
 
а вот тут интересный вопрос, после которого все Свидетели Секты Притеснений АТОвцев, куда-то пропадают.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Невиновному человеку нечего боятся эксперимента .Так что похоже что следствие идёт в правильном направлении.
 показати весь коментар
 
 
Та это если эксперимент - у убийцы была татуировка, покажи руку если у тебя ее нет, то ты не убивал. Тут конечно любой покажет чтобы сразу отпустили.

А в данном случае - че, зимой они будут воссоздавать лето? А как с паспортом - пусть сперва посадят погранцов, раз они накосячили и поставили штампы.
Хотя я х.з., у нас бувает даже что очень бобрый ВНЕЗАПНО каак станет очень злым, почти как сотона, только получше.(Филарет например)
 показати весь коментар
 
 
поїхала би за кордон та й показала б, що робила 18+ у цей час
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Яна ушла в глухой отказ, все ждет когда ее петя вытащит. Не знает яна, что петя уже сам из страны свалил, после отмены неприкосновенности
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Судя по приобретённым машинам и квартирам за время волонтёрства, подозреваемые не особо отличались честностью.
 показати весь коментар
 
 
В отличии от тебя, совкового бомжа и нищеброда, волонтер, по совместительству, является ведущим кардиохирургом. Не то что ты - собиратель пустых бутылок.
 показати весь коментар
 
 
Ведущий кардиохирург в государственной клинике работает согласно утвержденной тарифной сетке и не то что дом - 1к квартиру на Троещине купить не может за официальную зарплату.
 показати весь коментар
 
Ведущий кардиохирург, обычно, еще работает в нескольких частных клиниках, и вполне неплохо себя чувствует. Но тебе с кацапстана, под польским прокси, конечно виднее.
 показати весь коментар
 
 
а ее защитнички пишут что она упахивалась только в Охматдете, у нее там очередь на операции. Не сходится.
 показати весь коментар
 
Но, зато, что воровала как волонтер у тебя сходится? Господи! И что же вы, кацапы, такие упротые? Вас точно Господь из дерьма лепил.
 показати весь коментар
 
 
Винить кацапов нет причины,
В том их беда, а не вина,
Что Богу не хватило глины,
И он слепил их из дерьма.
 показати весь коментар
 
 
Что характерно, в десятки и сотни раз более богатые судьи и прокуроры, которые, в отличие от подозреваемых, ограничены своей официальной зарплатой (по закону), не вызывают у тебя подозрений в честности.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не понимаю, зачем не виновному человеку сопротивляться расследованию и чинить козни следователям?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Совершенно незачем. Иди и пройдись, если это не ты и экспертиза покажет различие - свободен. Еще и извиняться, и моральную компенсацию выплатят
 показати весь коментар
 
 
Если экспертиза подгоняется под нужный ответ, смысла в ней никакого нет.
 показати весь коментар
 
 
Ніякий він не з Бульбашії. Він з Кацапії. Бо не знає ЖОДНОГО слова білоруською.
 показати весь коментар
 
 
Потому что если стоит задача сделать тебя виноватым, ты можешь только ухудшить своё положение. Ты пробовал играть с шулером в карты?
 показати весь коментар
 
 
Вона не зобов'язана виступати в цирку для зебілів по замовленні кремля, у нас презумпція невинуватості, зай мусора аваковські щось доказують.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В том, что поймали настоящих исполнителей сомнений нет. Остается интрига кто заказчик!?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Может и не узнаем. Если это например петя, или его друг луценко, отважатся ли объявить? Сомневаюсьэ
 показати весь коментар
 
 
Скоро пан Ігор залишиться єдиний, хто так думає Фігурантка справи про вбивство Шеремета Дугарь відмовилася брати участь у слідчому експерименті, - поліція - Цензор.НЕТ 5397
 показати весь коментар
 
 
ти думаєш, що не вони? Всі непрямі ознаки і робота адвокатів говорять, що то вони.
 показати весь коментар
 
У него,видите ли, нет сомнений. Та у тебя,вата, небось у самого есть преступления перед украинским народом. Убери наш флаг, поставь российский:"Какая разница какой?!" Да,Игорёк?
 показати весь коментар
 
 
Шеремет на радио говорит про аваковские газовые скважины, с которых тот через схемы не платит налоги и получает миллионы баксов чистой прибыли. Аваков решает убрать Шеремета и через своих агентов нанимает исполнителей убийства...
Дальше продолжите сами.
 показати весь коментар
 
 
Так просто. Дивись він і тебе може замовити. Втікай в Штати та проси політичного притулку.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Тут все ясно. Врачиха-смерть не выдержала пытки отсутствием телефона в руках и пошла топить подельников. Вау! То-то будет визга от соевых!
 показати весь коментар
 
 
Кстати, я же забыл - Геращенок высрал шо на 99.(% его заказали(Гаращенка) те же шо и Шеремета, с территории РФ - диверсионно-терр. центр(читай ГРУ).
то есть уже одно это доказательство что МВД лжет, или как? ах да, они же ошиюлись, ведь оставался 0.1% шанса что все внезапно совершенно не так.
цитата на 7:00 где-то, но и весь ролик Шапошникова как всегда - отсыпано Авакову некисло, аж страшно за парня.

https://www.youtube.com/watch?v=9__ewVEmkGY
 показати весь коментар
 
 
Аваков продовжує впихувати невпихуєме. Але вже всім відомо, до Шеремета вбив його підлеглий Сергій Коротких по призвиську "Боцман", "Малюта".
_______________________
Кадировський вбивця назвав вбивцю Шеремета

_______________
Журналісти дослідили обставини вбивства Шеремета і знайшли вбивць.

____________________
Аваков! В тебе є час, щоб закрити справи на добровольців і волонтерів та емігрувати до себе в Італію! Інакше справи пана будуть дуже непередбачувані.
 показати весь коментар
 
 
Чистосердечное признание смягчает наказание.
 показати весь коментар
 
 
Правильно поступила. Это их проблемы. Надеюсь встречный иск уже подала.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Доктор-смерть пошла на чистосердечное. Безсомнения, что заказчик, а это Петр Порошенко, вынес ей заочный смертный приговор. Так что имейте ввиду - с бабами никаких дел, продадут за возможность посрать в теплом индивидуальном туалете
 показати весь коментар
 
Іди лікуйся, бовдуре і з боярою зав'яжи , бо після НР у тебе вже білка посилилась на постійне
 показати весь коментар
 
 
Какое там "чистосердечное"? Зачем Порошенко заказывать Шеремета? Чем он ему угрожал? Это твоя Мацква все устроила. Чтоб всякие там,уезжая в Украину "не забывали,что,типа, и там достанут". Очень по пуццински. Впрочем дело о "брилиантовых" прокурорах и ментах, которым как раз и занимался Шеремет очень было опасным именно для Авакова.
 показати весь коментар
 
 
Чем угрожал? А тем что оба были в картотеке ФСБ, как агенты. Лолита! Шеремет мог навести на Лолиту.
 показати весь коментар
 
Её в Киеве тогда вообще не было,она была на фронте, что подтверждается кучей свидетелей и ответами командования. Но ее буквально "за уши" притягивают к этому полностью позорному липовому делу. Это ЗЕбильный позор! К власти пришли враги Украины.а бараны их поддержали,задуренные кацапскими фейками и всякой брехней.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не-а. Корчинская представила поддельную справку, что Дугарь была на фронте. Сама Дугарь мутно сказала, что в тот день была за границей. А Аваков сказал, что у нее первый загранпаспорт появился через 2 года после убийства. Как говорил Штирлиц - маленькая ложь рождает большое подозрение.
 показати весь коментар
 
 
Це не просто ганьба. Це війна не на життя, а на смерть. На жаль, українці це зрозуміли, коли малою кров'ю вже нічого не вдасться зробити.
 показати весь коментар
 
 
Просто:"шоу мест горн", следаки ментовские изображают кипучую деятельность(проводят необходимые процессуальные действия), экспертиза по походке - сами знаете, а "гавкать" нужно.
Кто-то не даёт повод гавканью, кому-то камера надоела, свежий воздух глотнуть охота. Кто сидел - поймет.
 показати весь коментар
 
 
правильно вчинила ...приймати участь у фарсі де "експерти" у своїх "висновках" посилаються на принцип невизначеності Гейзенберга (який то взагалі описує поведінку квантових частинок а не людей ) не має жодного змісту ...
 показати весь коментар
 
 
Всё это "следствие" теперь вышло боком авторам сценария. Главная задача: дискредитация армии, волонтёров и военврачей - провалена: уверенность общества что именно эти люди являются защитниками страны, является незыблемой. Но авторы сценария замазались в этой фальшивке полностью, и отступать им некуда: в цивилизованных странах, Аваков и Зеленский уже давно были бы вынуждены уйти в отставку, поскольку они нарушили важнейший принцип правосудия: презумпцию невиновности подозреваемых, ибо заявили об их "виновности" не то что суда, а даже до начала следствия.
 показати весь коментар
 
 
Фигурантка дела об убийстве Шеремета Дугарь отказалась участвовать в следственном эксперименте, - полиция

Отказалась, значит боится!
 показати весь коментар
 
Как раз наоборот, давно уже не боится ничего. Потому как, чтобы отказать ментам в их хотелках - нужно гораздо больше мужества, чем идти у них на поводу и делать всё, что скажут. И при этом не ожидая от следствия справедливости.
 показати весь коментар
 
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору