 Фігурантка справи про вбивство Шеремета Дугарь відмовилася брати участь у слідчому експерименті, - поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Зазначається, що про проведення слідчих дій завчасно попереджали захисників трьох підозрюваних, проте свою участь у проведенні слідчого експерименту підтвердив тільки адвокат Юлії Кузьменко.
У поліції повідомили, що підозрюваний Андрій Антоненко відмовився брати участь в експерименті, мотивуючи свою відмову відсутністю своїх захисників. Однак під час слідчого експерименту прибув адвокат, який почав перешкоджати діям слідчих із Юлією Кузьменко, що зафіксовано на відеозаписі слідчого експерименту.
"Підозрювана Яна Дугарь від дачі показань і проведення слідчого експерименту взагалі відмовилася", - повідомили в пресслужбі поліції.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Избирательный подход.....
А в данном случае - че, зимой они будут воссоздавать лето? А как с паспортом - пусть сперва посадят погранцов, раз они накосячили и поставили штампы.
Хотя я х.з., у нас бувает даже что очень бобрый ВНЕЗАПНО каак станет очень злым, почти как сотона, только получше.(Филарет например)
В том их беда, а не вина,
Что Богу не хватило глины,
И он слепил их из дерьма.
комменты.
Дальше продолжите сами.
то есть уже одно это доказательство что МВД лжет, или как? ах да, они же ошиюлись, ведь оставался 0.1% шанса что все внезапно совершенно не так.
цитата на 7:00 где-то, но и весь ролик Шапошникова как всегда - отсыпано Авакову некисло, аж страшно за парня.
https://www.youtube.com/watch?v=9__ewVEmkGY
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Кадировський вбивця назвав вбивцю Шеремета
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Журналісти дослідили обставини вбивства Шеремета і знайшли вбивць.
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Аваков! В тебе є час, щоб закрити справи на добровольців і волонтерів та емігрувати до себе в Італію! Інакше справи пана будуть дуже непередбачувані.
Кто-то не даёт повод гавканью, кому-то камера надоела, свежий воздух глотнуть охота. Кто сидел - поймет.
Отказалась, значит боится!