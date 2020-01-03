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Все про:АЗС (211) ліквідація (289) ДФС (2381)

 За три тижні ліквідували понад 260 незаконних АЗС, - ДФС

Податкова міліція Державної фіскальної служби ліквідувала 264 нелегальні АЗС з 13 грудня 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Зазначається, що ліквідація АЗС здійснюється на виконання доручень президента і прем'єр-міністра України щодо проведення заходів з протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним.

"За результатами вжитих заходів у період з 13 грудня 2019 року до 3 січня 2020 року встановлено та припинено діяльність 264 нелегальних АЗС/АГЗС. З незаконного обігу вилучено понад 3,5 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн грн і обладнання незаконних АЗС/АГЗС загальною вартістю понад 57 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зараз здійснюються заходи щодо демонтажу обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Діяльність семи нелегальних АЗС припинили на Кіровоградщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168265
 
 
 Топ коментарі
 
Там цены были гривен на 7-10 дешевле.Люди не очень рады такой ликвидации.У них же не такие зарплаты,как у сивох.
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про кінець епохи зубожіння нічого не чув?
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а почему при малейшей попытке установить в стране хоть какую-то законность вы впадаете в истерику?
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Там цены были гривен на 7-10 дешевле.Люди не очень рады такой ликвидации.У них же не такие зарплаты,как у сивох.
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Вы, помимо всего прочего, защищаете беззаконие, попросту говоря - торговлю краденым, это бич нашего общества, завезенный от северо-восточного соседа.
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а есть ли закон на сегодня в наличии или только липовые анонсы о достижениях в пользу своих ставленников.
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И к законам у нас то же отношение привнесенное с востока: "Закон, что дышло, как повернешь, так и вышло".
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про кінець епохи зубожіння нічого не чув?
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А качество там как было? Машину вам не жалко было свою там заправлять? Ремонт бензонасоса и двигателя как-бы гораздо затратнее разницы в цене.
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Отличное качество у шмурдяка непонятного происхождения? Серьезно???
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)))) Не ликвидировали! Менты временно прикрыли свои точки...
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Молодцы 1000 семей оставили без зарплаты
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Как говаривал один известный математик, эта "зарплата" имеет то же преимущество, что и воровство перед честным трудом.
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Так они берут пример со слуг урода. Скажи мне в конвертах получают депутаты доплаты слуг урода за голосование это законно или нет???? Назначив на должности за бабки и продажа тестовой базы ментами для прохождения квалификационной комиссии это законно или нет????? Назначение виновных в убийстве Шеремета это законно или нет???? Я могу тебе перечислять и перечислять факты законной деятельности слуг урода , поэтому законно или незаконно это не тебе решать а судебной власти которой в твоей стране нет. Ты сам живёшь не по закону а учишь жить других
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Назначение виновных в убийстве Шеремета это законно или нет?

Мне тоже это не нравится.Какая-то натянутость. А Зайцева убившая людей уже на свободе?
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а почему при малейшей попытке установить в стране хоть какую-то законность вы впадаете в истерику?
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Ни фига себе размах... Это какой процент бизнеса у нас в тени?
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При желании, почти таким-же методом можно закрыть почти все точки производства контрафакта.. почти все точки распространения наркоты... Ведь все знают где все это находится, кто крышует и пр. Не хочет клоун бороться.... не хочет.. А почему???
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По-вашему - он всемогущий и всеведующий?
А как насчет не-клоуна, который был до того? Как это все дошло в целости до клоуна, если был не-клоун, который при желании мог это все закрыть? Или не-клоун не мог, а клоун более всемогущий оказался и может?
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Так если чмо зеленое ничего не может, то зачем его избирали? Пока за полгода эта падла только отпустила на волю убийц и террористов, больше ничего.
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А зачем выбирали предыдущего, если он тоже ничего не смог в этом направлении и не за пол-года, а за 5 лет?
И почему вы задаете вопросы мне? Я ни за одного, ни за второго ни разу не отдал голос.
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правильно...без справки от местного раввина и ни туды и не сюды...
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Ось я на цей анонс дивлюсь просто...Якщо ціни на тих заправках були такими ж як на легальних - то правильно зробили...Але якщо ціни там були нижчими - то краще посадити тих,хто їх посадив...От тільки не тре про бюджет і про перечислення...Як казав один вуйко - чим більше ти тути даєш - тим більше там вони крадут...
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заправлятись дешевше будеш на власних жигулях..

хто має серйозну іномарку не ризикне..
вбивати машину...
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а хоть одного крышевателя, типа участкового или какого нибудь чинушу взяли? ведь 100% кто то же приходил утрясти вопрос.
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И что характерно: во время проведения этой "ликвидации" ни один мент, прокурор и налоговик, годами всё это крышевавшие, НЕ ПОСТРАДАЛ!
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чужих прикроют своих поставят и закроют глаза на все
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10% отстегнуть кто закрывал.Закроют весь нелегал за месяц
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а хоть одного крышевателя закрыли? гарантия 100% кто то приходил порешать. а подщитали выручку и время работы? а они возместят ущерб государству. я думаю все дела закроют а кто то поимеет нехреновый особняк где то на островах
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Не ліквідували, а віджали, через день- два ті самі "260 незаконных АЗС" будуть працювати на другого дядю, або дядю слуги.
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Четыре недели назад они были , типа, законными....))))
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банальный передел "рынка"... и так во всем (включая показуху с закрытием игровых залов)
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у меня в городе закрыли именно те 2 бочки с газом, где "до полного" в 42-литровом баке было всегда меньше 40 на пустой, а ЛУХ остался, мне там умудрились 43 литра в 42-литровый бак задуть, это при том, что там газолина минимум 2 литра, ментов вызывал, извинялись. Вот так вот
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по 10 на область..
залишилось ще 90 %.... За три тижні ліквідували понад 260 незаконних АЗС, - ДФС - Цензор.НЕТ 3709

але це не означає,що не зявляться нові поблизу...

Зате нагода попіаритись є..
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