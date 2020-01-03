EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Економіка, Суспільство
  16423  345
Все про:Білорусь (856) Росія (14291) мінімальна зарплата (112)

 Мінімальна зарплата в Україні вперше перевищила мінімалку в Росії

Вперше за роки незалежності мінімальна зарплата в Україні, яка з 1 січня збільшилася до 4723 гривень (на 13,2%), в доларовому еквіваленті перевищила мінімалку в Російській Федерації

Як інформує Цензор.НЕТ, на це звернув увагу колишній заступник голови Севастопольської міськадміністрації (2005-2010) Дмитро Базів у Facebook.

За нинішнім курсом мінімалка в Україні становить 199,6 долара.

У Росії так званий мінімальний розмір оплати праці становить 12130 рублів, або 195,5 долара.

Мінімалка в Білорусі - 375 місцевих рублів, або 177,8 долара.

Мінімалка в Молдові - 2775 леїв, або 161,2 долара.

У західних сусідів України - Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії - розмір мінімальної зарплати набагато вищий і становить 500-600 доларів в еквіваленті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінімальна зарплата виросла на 550 грн з 1 січня 2020 року

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168264
 
   
 Топ коментарі
 
Нічого, що це досягнуто, у час коли Україна вєде збройне протистояння, проти агресії підарашки?
 показати весь коментар
 
Чекаємо на роз'яснення зради від казкових свідків секти 8 відсотків!
 показати весь коментар
 
искусственно обваленый до 23 доллар
Пирамида ОВГЗ - никакого зеленого волшебства
Да и минималка - это несерьезно
то там со СРЕДНЕЙ зарплатой ??
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
У нас гораздо все круче!Мы просто миллионеры!А что живем херово,то такэ!
 показати весь коментар
 
 
на сколько процентов тебе хотелось бы нарастить добычу? Объемы инвестиций представляешь, с учетом выработки крупнейших действующих месторождений до 75%( У меня в этой сфере много старых знакомых)? Нужны не миллионы, а миллиарды. Где деньги взять?
 показати весь коментар
 
В нас мінімалка більша чим в кацабському улусі лише тому, що світ наклав на кацабів санкції... То що, ми тепер повинні недомірку путіну дякувати за цю новину???? Просто путін лошара реально гробить своїх російських громадян... Замість того щоб жити як ОАЕ, кацаби вирішили, що краще як в Венесуелі???
 показати весь коментар
 
 
Хорошая новость, хотя минималка все равно очень маленькая и должна быть больше.

Еще бы уменьшить максимальные зарплаты, чтобы разница была не такой астрономической, было бы замечательно.
 показати весь коментар
 
 
560 млн. тн. добыто в 2019 г. нефти в параши... куда они деньги прячут, такое бабло нереально потратить, это гдето 200 млрд. долл!!!!!
 показати весь коментар
 
Содержание Приднестровья, Абхазии, Ю Осетии, Лугандона, война в Сирии, на Донбассе и великая стройка в Крыму.
 показати весь коментар
 
Впервые за годы независимости минимальная зарплата в Украине, которая с 1 января увеличилась до 4723 гривен - який " жах... А "при Парасенку такого не було !" (с) Мінімальна зарплата в Україні вперше перевищила мінімалку в Росії - Цензор.НЕТ 8767
 показати весь коментар
 
Так і зелехрюшка не при чому - у нас кожен тепер президент!
 показати весь коментар
 
 
А какой курс гривны к доллару заложен в бюджете 2020 - вот и считайте. Как только зарубежные компашки поменявшие доллары на гривны и положившие их в украинские банки на депозит начнут забирать свои доллары в зад - тогда курсу будет ж.опа - но и дыра в бюджете рассасётся.
 показати весь коментар
 
 
По словам экономического эксперта Виктора Гальчинского, в 2020 году будут вполне допустимы колебания в диапазоне от 24 до 27 грн за доллар. Риск резкого обесценивания гривны остается. На курс гривны негативно повлияет и то, что в 2020 году Украина должна будет вернуть кредиторам около 5 миллиардов долларов.
Эксперт добавил, что укрепление украинской национальной валюты относительно доллара и евро произошло благодаря популярности украинских облигаций среди мировых инвесторов, которые покупают их благодаря высокой доходности.
 показати весь коментар
 
 
Просто не на слуху які саме зарубіжні компанії міняють долари на гривні...цілком можливо, що це "наши люді"...
 показати весь коментар
 
 
Как ни странно, но в основном это пенсионные фонды америкосов и европейцев - депозитные ставки в гривнах самые большие в мире - обычная спекуляция на курсах.
 показати весь коментар
 
А внимательней прочесть - речь идёт о 2020 г.
 показати весь коментар
 
"ты не правильно бутерброд кушаешь....надо колбасой на язык,так вкуснее будет" - а какая зарплата у власти .по сравнению , с зарплатами чиновников при власти у фрицовской Гериании ,гамериканскаго трамплина главного французкого жабоедв-макарона ,али украинского поляка Дуды и т д...в сравнении с ихней минималкой ,для "я не лох" гамериканского.фрицовского,польского ,али жабоеда с франции из народу ???
 показати весь коментар
 
Интересно, у нас минималка выше и при этом у русских цены в перерасчёте на доллары выше. Это получается, что те, кто в россии живёт на минималку, существенно беднее тех, кто на минималку живёт в Украине.
 показати весь коментар
 
Оплату на коммуналку с ними сначала сравните. И цены на бензин.
 показати весь коментар
 
Можно ещё кредитов набраться под 10% годовых и укрепить гривню до 20 за доллар.Тогда минималка будет ещё выше!А что потом,когда наступит время отдавать долги? Доллар по 45гр ???Азировшина в чистом виде.Нагреблись кредитов,экономику угробят.Прийдет новое правительство на подобие Яцинюка и будет вытягивать страну из ямы в которую загнали популисты,а малоросы начнут визжать о том как им хорошо жилось при яныке(зеле).И опять по кругу?Может пускай зелёная ботва пробудет пару сроков и доведет страну до ручки?Что бы уже до каждого зе-какаяразница дошло ,что нельзя строить страну на лжи,популизме и манипуляциях.Боюсь(хотя уже и не боюсь)что не доживу до того времени когда малоросы поумнеют и станут украинцами.
 показати весь коментар
 
 
Когда нужно будет отдавать долги гастролеллры-кварталовцы спровоцируют майдан, потом сбегут в рашку и свалят все на майданщиков и гонтареву.
А зебильное стадо будет мычать - "вот при зе был доллар по двацать, а щас по шиисят верните зее-е-е-е"
И потом опять выберут какого-нибудь проФФесора голобородька.
 показати весь коментар
 
і трохи про газ...знову цей плюгавий півтораметровиа шмаркля бреше, як і кремлівський тезка! Ціна в Європі на газ менша за 200 баксів!!! От і рахуйте...це максимум 5 тисяч на наші...а вам з барського плеча знижку(типу), як обглоданий маслак кинули,- їжте...барін добрий...
 показати весь коментар
 
Павло Дура!!!! Мінімальна зарплата в Україні вперше перевищила мінімалку в Росії - Цензор.НЕТ 9120 ДОСИТЬ!!! брехати!!! В ЄВРОПІ ЦІНИ НА ГАЗ ВПАЛИ ДО 10-РІЧНОГО МІНІМУМУ І ПРОДОВЖАТЬ ЗНИЖУВАТИСЬ

Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/v-evrope-ceny-na-gaz-upali-do-10-letnego-minimuma-i-prodolzhat-snizhatsya
Цена на газ в Европе упала ниже $200 за тысячу кубометров

Средняя цена газа на 2019 год на главной европейской площадке - голландской TTF (средневзвешенное значение форвардных контрактов до конца 2019 года и спотовых цен с начала года) упала до $194 за тысячу кубометров, тогда как еще неделю назад она пребывала на уровне $204


 показати весь коментар
 
молодець Зеленський - і національну валюту зміцнює і зарплати і пенсії збільшуються ! Мінімальна зарплата в Україні вперше перевищила мінімалку в Росії - Цензор.НЕТ 512
 показати весь коментар
 
вище почитай спростування лайновкидів Павліка Дури!!!
 показати весь коментар
 
Яка радість для ніщебродів! Поки що тільки Грося двічі збілшував пенсії. І суттєво. Тим хто працював і платив внески й пенсійний фонд.
 показати весь коментар
 
 
У грудні 2019 року металургійна галузь показала одних з найгірших за всю історію спостережень результат роботи.

Як повідомив в фейсбук керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць, в грудні в металургійній галузі України стався обвал виробництва. "За оперативними даними в грудні металургія показала одні з найгірших результатів роботи за всю історію України", - написав він. Так кількість виробленої сталі в минулому місяці скоротилася на 19,6%, чавуну - на 12,97%, а металопрокату (металовиробів, отриманих в результаті процесу прокату) - на 20,52%.https://bykvu.com/ua/bukvy/metallurgicheskaja-otrasl-pokazala-hudshij-rezultat-za-vsju-istoriju-ukrainy/

Щоб було зрозуміло: 1.показники зарплати в металургії сильно впливають на загальнодержавні. 2.металургія - лідер експорту українських товарів. Не буде валюти через малий експорт металургії - баланс валютного ринку похитнеться в сторону послаблення гривні.
Думай-те.
 показати весь коментар
 
Кому вони потрібні? Тут ті хто отримав за заслуги по "два раба" - вже усіх повиганяли.
 показати весь коментар
 
мінімальна зарплата в Україні, з 1 січня збільшилася до 4723 гривень

Мінімальна зарплата в Україні вперше перевищила мінімалку в Росії - Цензор.НЕТ 8280
 показати весь коментар
 
Павлік Дура! Досить брехати!!! Чмо підіслане!!!Мінімальна зарплата в Україні вперше перевищила мінімалку в Росії - Цензор.НЕТ 7920
 показати весь коментар
 
Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
Украина - 199,6 доллара, Россия - 195,5 доллара.

Facebook17

Twitter
Мінімальна зарплата в Україні вперше перевищила мінімалку в Росії - Цензор.НЕТ 3045
Фото: SCANPIX

Минимальная заработная плата в Украине, которая с 1 января увеличилась на 13,2% до 4723 гривен, теперь выше, чем в России или Беларуси.
На это обратил внимание бывший зампред Севастопольской горадминистрации (2005-2010) Дмитрий Базив в фейсбуке.
По нынешнему курсу минималка в Украине составляет 199,6 доллара.
В России так называемый минимальный размер оплаты труда составляет 12130 рублей, или 195,5 доллара.
Минималка в Беларуси - 375 местных рублей, или 177,8 доллара.
Минималка в Молдове - 2775 леев, или 161,2 доллара.
У западных соседей Украины - Польши, Венгрии, Словакии и Румынии - размер минимальной зарплаты намного выше и составляет 500-600 долларов в эквиваленте.
 показати весь коментар
 
Перемога конечно ,но по факту то минималка практически фигня на постном масле.
 показати весь коментар
 
Павло Дура- брехло парашинське!!! Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России
Украина - 199,6 доллара, Россия - 195,5 доллара.
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору