 Мінімальна зарплата в Україні вперше перевищила мінімалку в Росії

Як інформує Цензор.НЕТ, на це звернув увагу колишній заступник голови Севастопольської міськадміністрації (2005-2010) Дмитро Базів у Facebook.
За нинішнім курсом мінімалка в Україні становить 199,6 долара.
У Росії так званий мінімальний розмір оплати праці становить 12130 рублів, або 195,5 долара.
Мінімалка в Білорусі - 375 місцевих рублів, або 177,8 долара.
Мінімалка в Молдові - 2775 леїв, або 161,2 долара.
У західних сусідів України - Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії - розмір мінімальної зарплати набагато вищий і становить 500-600 доларів в еквіваленті.
Еще бы уменьшить максимальные зарплаты, чтобы разница была не такой астрономической, было бы замечательно.
Эксперт добавил, что укрепление украинской национальной валюты относительно доллара и евро произошло благодаря популярности украинских облигаций среди мировых инвесторов, которые покупают их благодаря высокой доходности.
А зебильное стадо будет мычать - "вот при зе был доллар по двацать, а щас по шиисят верните зее-е-е-е"
И потом опять выберут какого-нибудь проФФесора голобородька.
Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/v-evrope-ceny-na-gaz-upali-do-10-letnego-minimuma-i-prodolzhat-snizhatsya
Цена на газ в Европе упала ниже $200 за тысячу кубометров
Средняя цена газа на 2019 год на главной европейской площадке - голландской TTF (средневзвешенное значение форвардных контрактов до конца 2019 года и спотовых цен с начала года) упала до $194 за тысячу кубометров, тогда как еще неделю назад она пребывала на уровне $204
Як повідомив в фейсбук керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць, в грудні в металургійній галузі України стався обвал виробництва. "За оперативними даними в грудні металургія показала одні з найгірших результатів роботи за всю історію України", - написав він. Так кількість виробленої сталі в минулому місяці скоротилася на 19,6%, чавуну - на 12,97%, а металопрокату (металовиробів, отриманих в результаті процесу прокату) - на 20,52%.https://bykvu.com/ua/bukvy/metallurgicheskaja-otrasl-pokazala-hudshij-rezultat-za-vsju-istoriju-ukrainy/
Щоб було зрозуміло: 1.показники зарплати в металургії сильно впливають на загальнодержавні. 2.металургія - лідер експорту українських товарів. Не буде валюти через малий експорт металургії - баланс валютного ринку похитнеться в сторону послаблення гривні.
Думай-те.
надрукують ОВДП.
Украина - 199,6 доллара, Россия - 195,5 доллара.
Facebook17
Фото: SCANPIX
Минимальная заработная плата в Украине, которая с 1 января увеличилась на 13,2% до 4723 гривен, теперь выше, чем в России или Беларуси.
На это обратил внимание бывший зампред Севастопольской горадминистрации (2005-2010) Дмитрий Базив в фейсбуке.
По нынешнему курсу минималка в Украине составляет 199,6 доллара.
В России так называемый минимальный размер оплаты труда составляет 12130 рублей, или 195,5 доллара.
Минималка в Беларуси - 375 местных рублей, или 177,8 доллара.
Минималка в Молдове - 2775 леев, или 161,2 доллара.
У западных соседей Украины - Польши, Венгрии, Словакии и Румынии - размер минимальной зарплаты намного выше и составляет 500-600 долларов в эквиваленте.
Украина - 199,6 доллара, Россия - 195,5 доллара.