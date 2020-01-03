 Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав 5 років ув'язнення. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що житель Шахтарська, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній території Донеччини за скоєння тяжкого злочину, у квітні 2014 року був звільнений бойовиками з в'язниці за умови вступу до лав незаконних збройних формувань.
У складі угруповання терористів він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов'янська і бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема коригував артилерійський обстріл українських підрозділів.
Також бойовик причетний до переправлення військової техніки, зброї та боєприпасів з РФ на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу. У серпні 2019-го співробітники контррозвідки СБУ затримали зловмисника в Запорізькій області, куди він прибув до своїх родичів, у яких переховувався.
Слов'янський міськрайонний суд визнав затриманого винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Слідство у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.
Ведь разницы нет, не так ли?
на велосипеде ездит? - ездит!
он щас кааак реформирует все суды, правда?
Тут за кражу велосипеда ЧЕТЫРЕ года мужику дали! «CORRADO Piamont 2.1», вартість якого становить 4833 грн 33 коп.
https://zlatopil.com/all-news/kropyvnychanyna-zasudyly-do-4-rokiv-za-kradizhku-velosypeda-z-dytyachogo-majdanchyka
чудны дела твои,...
Дык это пособники барыги и К,их трогать не полагается...
Очень сомневаюсь.
Разве что какое-нибуть клинические идиоты
последний раз двоих таких меняли на одного таксиста.
гундосый таких любит, холит и лелеет.