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Все про:бойовик (3095) контррозвідка (177) вирок (571) СБУ (4979)

 Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав 5 років ув'язнення. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки України до п'яти років ув'язнення засуджено бойовика терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що житель Шахтарська, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній території Донеччини за скоєння тяжкого злочину, у квітні 2014 року був звільнений бойовиками з в'язниці за умови вступу до лав незаконних збройних формувань.

У складі угруповання терористів він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов'янська і бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема коригував артилерійський обстріл українських підрозділів.

Також бойовик причетний до переправлення військової техніки, зброї та боєприпасів з РФ на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу. У серпні 2019-го співробітники контррозвідки СБУ затримали зловмисника в Запорізькій області, куди він прибув до своїх родичів, у яких переховувався.

Затриманий контррозвідкою СБУ терорист ДНР отримав 5 років увязнення 01

Читайте також: Терориста, якого затримала контррозвідка СБУ за спробу підриву залізничних колій на Харківщині, засуджено до 10 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Слов'янський міськрайонний суд визнав затриманого винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Слідство у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168263
 
   
 Топ коментарі
 
ПЯТЬ лет за терроризм? Ха-ха...
Тут за кражу велосипеда ЧЕТЫРЕ года мужику дали! «CORRADO Piamont 2.1», вартість якого становить 4833 грн 33 коп.
https://zlatopil.com/all-news/kropyvnychanyna-zasudyly-do-4-rokiv-za-kradizhku-velosypeda-z-dytyachogo-majdanchyka
чудны дела твои,...
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Это с таким г-ном, Зеленский готов обниматься и на брудершафт пить?
Ведь разницы нет, не так ли?
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5 лет - это какому-нить гопнику, который прохожего отпинал и обобрал, крупному вору, насильнику, наркобарыге мелкому. Но за терроризм, да ещё и множество эпизодов, должно быть минимум 15 лет, при условии, что никого не убил и сдал всех подельников. Что ха хрень?
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Это с таким г-ном, Зеленский готов обниматься и на брудершафт пить?
Ведь разницы нет, не так ли?
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При чём тут Зеленский?С таким наследием, как Славянский суд,у нас все патриоты будут осуждены за то что чихнули не во время.Кто у нас провёл судебную реформу,реформу МВД и прокуратуры?Почему все сепаратисты и в суде ,и в МВД ,и в прокуратуре в результате реформ остались на своих местах?
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ну, теперь жыж у нас "народный-**********", не так ли?
на велосипеде ездит? - ездит!

он щас кааак реформирует все суды, правда? Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав 5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 3187
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А у нас что, некая особая форма государственного устройства, в которой власть президента и парламента, является чисто номинальной?
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Да зеленский при всём, он президент, а это самое главное.
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Контрразведка и военные!!!! Пока правит Зе, никогда не задерживайте пленных!!! Допросили и шлепнули!!! Иначе вы своими руками отпускаете их на волю.. И скорей всего отпущенная ЗЕ Тереза уже открыла новый счет пыткам и смертям наших солдат!!!
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Да задержать теперь какого-нить автобусника или таксиста при поездке на "ту сторону" Такситы, вас предупредили, до того как "там" не арестуют пару ваших коллег, туда ни ногой, ни колесом !
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...в спіскі на абмєн...срочьна...в рассіі їщьо мілліони наших развєччікав...
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ПЯТЬ лет за терроризм? Ха-ха...
Тут за кражу велосипеда ЧЕТЫРЕ года мужику дали! «CORRADO Piamont 2.1», вартість якого становить 4833 грн 33 коп.
https://zlatopil.com/all-news/kropyvnychanyna-zasudyly-do-4-rokiv-za-kradizhku-velosypeda-z-dytyachogo-majdanchyka
чудны дела твои,...
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«А в это время в Киеве прекрасная погода, и два гуся из Минобороны с плохим процессуальным самочувствием, подозреваемые в краже оборонного топлива на 149 млн грн., проснулись на домашнем аресте под тёплым клетчатым пледом. Занавес»
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подозреваемые в краже оборонного топлива на 149 млн грн., проснулись на домашнем аресте под тёплым клетчатым пледом. Занавес»

Дык это пособники барыги и К,их трогать не полагается...
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"В составе группировки террористов он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений.Также боевик причастен к переправке военной техники, оружия и боеприпасов из РФ на временно неподконтрольную территорию Донбасса" Мда и ему 5 лет, а Ляшку за то, что хлеборезку Герусу только лишь слегка подрихтовал, светит до 7 лет.
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ну за украденный рогалик в булочной куда больше дадут, чем за убийство украинцев ... какая разница ..
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А в суде Славянска почти все судьи - донецкие!Судить таких надо в других,не донецких судах!
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Аха-ха, они там вообще веселые. Толку от того, что он получил, и всего-то 5 лет? Янелох его обменяет кацапам в ближайшее время....
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5 лет - это какому-нить гопнику, который прохожего отпинал и обобрал, крупному вору, насильнику, наркобарыге мелкому. Но за терроризм, да ещё и множество эпизодов, должно быть минимум 15 лет, при условии, что никого не убил и сдал всех подельников. Что ха хрень?
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..не смешно....10 лет назад за срубленную елочку давали 5 лет.....и сидели люди от звонка до звонка, а сейчас просто обменяют.. и делу конец....
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И ещё... Украина обязана признать обязательства перед пенсионерами на оккупированных территориях. Так считает глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. ...а на юго востоке партия За жизнь Медведчука пошла дальше они всем пенсионерам на юго востоке Украины будут выплачивать 13-ю пенсию,кто подпишется за возврат в россию...а может и сработает и главное без боевых действий,а украинские заробитчане уже с ЕС приедут в другую страну. Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав 5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 5203
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Украинские заробитчане захотят вернуться в хохляднию-малороссию?
Очень сомневаюсь.
Разве что какое-нибуть клинические идиоты
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наоборот.
последний раз двоих таких меняли на одного таксиста.
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Чому обличчя не показують, він засуджений?
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через неделю будет опять в дыре, и опять будет "корректировать".
гундосый таких любит, холит и лелеет.
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"...в частности корректировал артиллерийские обстрелы украинских подразделений"... Админы, поправьте. Я думаю он корректировал обстрелы ПО украинским подразделениям
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Да плевать что террорист, клоун его на волю отпустит все равно.
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Тут Ляшку шьют статью до 7 лет, что дал по рылу (по делу) какому то депутату из слуги каломойши, а террористу 5 лет. Дай им Боже ума, не ведают, что творят.
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Непрушный какой-то. Всех отпускают.. Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав 5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 3414
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правильно....пять лет усиленного питания и молоко за вредность жителю шахтёрска...готовый помощник депутата монобильшости.
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чым щэ меня удивят гринпейсовцы сегодня?
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Вангую,что лыдыныровские твари в плен попадать теперь будут очень редко . Предпочитаю плену героическое самоубийство
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СБУ! Побольше хватайте эту нечисть. Чтоб было на кого менять наших пацанов
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м дааа!!не повезло мужику!!(может даже и отсидеть эти пять лет!!)нет бы выпросил пожизненное!!тогда бы сегодня ЗЕ в списки включил!!и назавтра под ,,личную ответственность"и на все четыре стороны!!(не без того что ещё и ,,подъёмные"на карман бы кинули)какой то совсем безголовый сепар попался!!не прощитал ,,тренд"нынешней власти. Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав 5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 666 Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав 5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 4871 Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав 5 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 6549
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Ну от на хрен ви виставляєте фото де рожа террориста заштрихована? Виставте білий квадрат і напишіть "Фото".
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Вот точно, что - наш суд, самый гуманный в мире...
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Отака судова реформа,коли терористу замість довічного дають 5 років,через рік по закону Гаді вийде на волю
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млять, мне теперь работать, платить налоги с которых кормить депутатов и это гавно??? Вы на приколе??? А пристрелить не дешевле??
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