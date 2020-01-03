 Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав 5 років ув'язнення. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що житель Шахтарська, перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній території Донеччини за скоєння тяжкого злочину, у квітні 2014 року був звільнений бойовиками з в'язниці за умови вступу до лав незаконних збройних формувань.

У складі угруповання терористів він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов'янська і бойових діях проти сил антитерористичної операції, зокрема коригував артилерійський обстріл українських підрозділів.

Також бойовик причетний до переправлення військової техніки, зброї та боєприпасів з РФ на тимчасово непідконтрольну територію Донбасу. У серпні 2019-го співробітники контррозвідки СБУ затримали зловмисника в Запорізькій області, куди він прибув до своїх родичів, у яких переховувався.

Читайте також: Терориста, якого затримала контррозвідка СБУ за спробу підриву залізничних колій на Харківщині, засуджено до 10 років в'язниці. ФОТОрепортаж

Слов'янський міськрайонний суд визнав затриманого винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Слідство у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.