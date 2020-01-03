 Важче захищати невинного. Я переконаний, що Марків не винен, - адвокат Делла Валле

Про це він розповів в інтерв'ю італійській газеті "Corriere della Sera", передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення українського активіста в Італії Олексія Городецького в Facebook.
"Важче захищати вбивцю чи невинного? Значно важче захищати невинного. Для мене - це кожного разу трагедія. На даний час я захищаю Віталія Марківа, цього італо-українського сержанта, засудженого за вбивство італійського журналіста під час війни на Донбасі. Я переконаний, що він невинен. Для мене це страждання. Деколи є обставини, що приводять до помилкових висновків і, якщо ти переконаний у невинності того, що тобі довірився, для тебе це розпач. Особливо, якщо б тобі не вдалося... (захистити - ред.)", - заявив адвокат.
Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
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Зато намного выгоднее "защищать" виновного. Почему? Потому что виновный всегда больше платит! Всегда! И это всем тоже известно и причём никакой, тем более личной, трагедии для адвокатов.
Но вот конкретно этот случай просто позор для судебной системы Италии. Судить военного за то, что он выполняя приказ, угрохал, непонятно каким образом и зачем оказавшихся в гуще боевых событий каких то итальянских дебилов? Маркив, что перед выполнением каждого приказа должен был летать в будущее или звонить ванге, чтобы та предсказала а не оказался ли на территории врага какой нибудь итальянский дебил? В зоне боевых действий стреляют и убивают, это не клуб покера.