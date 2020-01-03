 Важче захищати невинного. Я переконаний, що Марків не винен, - адвокат Делла Валле

Про це він розповів в інтерв'ю італійській газеті "Corriere della Sera", передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення українського активіста в Італії Олексія Городецького в Facebook.

"Важче захищати вбивцю чи невинного? Значно важче захищати невинного. Для мене - це кожного разу трагедія. На даний час я захищаю Віталія Марківа, цього італо-українського сержанта, засудженого за вбивство італійського журналіста під час війни на Донбасі. Я переконаний, що він невинен. Для мене це страждання. Деколи є обставини, що приводять до помилкових висновків і, якщо ти переконаний у невинності того, що тобі довірився, для тебе це розпач. Особливо, якщо б тобі не вдалося... (захистити - ред.)", - заявив адвокат.

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Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.