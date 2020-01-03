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Все про:адвокат (709) Італія (332) Марків (86)

 Важче захищати невинного. Я переконаний, що Марків не винен, - адвокат Делла Валле

Адвокат українського військовослужбовця Віталія Марківа, засудженого в Італії до 24 років, Делла Валле переконаний у невинності свого підзахисного.

Про це він розповів в інтерв'ю італійській газеті "Corriere della Sera", передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення українського активіста в Італії Олексія Городецького в Facebook.

"Важче захищати вбивцю чи невинного? Значно важче захищати невинного. Для мене - це кожного разу трагедія. На даний час я захищаю Віталія Марківа, цього італо-українського сержанта, засудженого за вбивство італійського журналіста під час війни на Донбасі. Я переконаний, що він невинен. Для мене це страждання. Деколи є обставини, що приводять до помилкових висновків і, якщо ти переконаний у невинності того, що тобі довірився, для тебе це розпач. Особливо, якщо б тобі не вдалося... (захистити - ред.)", - заявив адвокат.

Читайте також: Вирок Марківа базувався, серед іншого, на матеріалах російської пропаганди, - New York Times

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168262
 
 
 Топ коментарі
 
Не, а, что должен сказать адвокат???? Его убеждения никого не интересуют. Результат говно, значит и адвокат говно. Нужно было заниматься делом, а не интервью раздавать...
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іноді уявляю, скільки було би спалено на італійщині судів та потрощено автівок, якби за такими "звинувачеваннями" було засудили скажемо палестинця..що скажете, діаспоро..?
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так..а гречкосії кожен сам за себе..так і живемо..
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Его было бы легче защищать если бы он не нарушал законы, а именно законы Украины о двойном гражданстве!!!
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Закон есть, наказания за его нарушение в законодательстве нет.
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Его осудили не за это. Теоретически это мог бы быть и чистокровный итальянец, который воевал в украинском добробате, а потом вернулся в Италию.
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И в чем у вас проблема? Его осудили по законам Италии как гражданина Италии. Вот был бы он гражданин Украины то скорее всего ему бы ничего не сделали ну или обменяли бы на какого то наркобарона..., а так.
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Ну тогда уже развивайте свою мысль дальше. Маркив виноват в том, что пошел на передовую защищать страну, в которой родился. Ведь по мнению итальянских судей его вина именно в этом? А если бы не пошел в АТО, а вовремя уехал в Италию, то никакого суда бы и не было. Так ведь?
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іноді уявляю, скільки було би спалено на італійщині судів та потрощено автівок, якби за такими "звинувачеваннями" було засудили скажемо палестинця..що скажете, діаспоро..?
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і не кажіть..баранів легко по одному різати..
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с какого хрена украинская диаспора должна за итальянца идти и палить чужое имущество???
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фактична відсутність власної держави інстинктивно змушує приймати важкі рішення які потрібні громаді..якщо ні, то народ дуже швидко зникає..
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Палестинской диаспоре проще - им работать не нужно и из страны не вышлют, ибо геноцид...
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так..а гречкосії кожен сам за себе..так і живемо..
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А у диаспоры только вышиванки и любовь к Украине. А в остальном их ничего не интересует. Быть депортированным в нищую Украину с богатой Италии патриотов нет. Хорошо быть патриотом с хорошей зарплатой.....
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У адвоката "вирвалось" - "невинного важче захищати" бо він бідний... А злочинців легко, приємно, прикольно і вигідно...
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"Труднее защищать убийцу или невиновного? Значительно труднее защищать невиновного. Для меня это каждый раз трагедия.
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Зато намного выгоднее "защищать" виновного. Почему? Потому что виновный всегда больше платит! Всегда! И это всем тоже известно и причём никакой, тем более личной, трагедии для адвокатов.
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Заголовок заметки похож на тупой развод.
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Як її розуміти,ту адвокатшу?..Шо всі невинні,яких вона захищала пішли за грати,а всі винні - на свободу?..
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К сожалению или счастью, на судей мало впечатления производит убежденность адвоката в невиновности своего клиента...
Но вот конкретно этот случай просто позор для судебной системы Италии. Судить военного за то, что он выполняя приказ, угрохал, непонятно каким образом и зачем оказавшихся в гуще боевых событий каких то итальянских дебилов? Маркив, что перед выполнением каждого приказа должен был летать в будущее или звонить ванге, чтобы та предсказала а не оказался ли на территории врага какой нибудь итальянский дебил? В зоне боевых действий стреляют и убивают, это не клуб покера.
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Ну как то ительянское гражданство он получил. Нарушив Законы Украины. Как говорил Глеб Жеглов Наказания без вины не бывает....
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законы Украины не предусматривают уголовного наказания за двойное гражданство. И каким образом итальянское правосудие может наказывать за провинность в украинском правовом поле? ДАЖЕ если бы весь твой бред в какой нибудь фантастической идиотической вселенной реализовался, эмм...тебе не кажется что 20+ лет тюрьмы немного многовато для текущего случая?
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Ты какой то тупой. Я не писал, что Маркива ружно наксзывать за двойное гражданство, тем более итальянцам. Он предстал перед итальянским судом, как гражданин Италии, за убийство гражданина Италии на территории Украины. Если бы, он был гражданином Италии, то ему нечего было делать в рядах НГ Украины, если был только гражданином Украины, то суд Италии шел бы лесом. Та4, что наказания без вины не бывает....
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чтобы другие не были для тебя тупыми изъясняйся по-человечески. Есть такое понятие -комбатант, так что сентенции про "он был гражданином Италии, то ему нечего было делать в рядах НГ Украины" проваливаются.
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Полицейские силы, это не вооруженные силы, поэтому гражданам других стран в них делать просто нечего
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Не, а, что должен сказать адвокат???? Его убеждения никого не интересуют. Результат говно, значит и адвокат говно. Нужно было заниматься делом, а не интервью раздавать...
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