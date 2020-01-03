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 Політика України
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Все про:Єлісєєв (144) Зеленський (4038) Порошенко (7901)

 Україна в 2019-му мала перемоги в міжнародних судах і трибуналах проти РФ, але були і поразки, - Єлісєєв

У минулому році через недалекоглядну і дилетантську політику чинного президента Зеленського Україна суттєво послабила свої позиції у міжнародній сфері, а ті позитивні результати, які є, пов’язані із діяльністю команди п’ятого президента Петра Порошенка.

Про це в інтерв’ю журналістам заявив дипломат, радник п’ятого президента України Костянтин Єлісєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"У 2019 році Україна мала виграші в міжнародних судах і трибуналах проти Росії. Також маємо позитивні приписи Міжнародного трибуналу з міжнародного права щодо звільнення моряків і трьох українських суден. Маємо важливі рішення Міжнародного суду ООН у справах України проти РФ. Це взагалі унікальні і безпрецедентні рішення.

Наші партнери звертаються до нас за досвідом, адже вперше в історії Міжнародного суду ООН є справа проти постійного члена Ради безпеки ООН", – зауважив дипломат.

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Він підкреслив, що важливим стратегічним досягненням 2019 року стало остаточне закріплення в Конституції України курсу до ЄС і НАТО. А серед негативних підсумків, на думку дипломата, є погодження "формули Штайнмаєра", на яке пішов Зеленський.

"Ця формула нам нав’язувалась вже кілька років, але ми не могли погодитися на неї без бачення всього процесу врегулювання ситуації на Донбасі.

Погодження цієї формули, фактично, означало згоду на російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі. І це при тому, що упустили такі речі, як дорожня карта імплементації Мінська і розміщення миротворців ООН на Донбасі", – сказав Єлісєєв.

"Навіть наші партнери підказують, зокрема посол США Тейлор, що однією з умов відновлення кордону має бути розміщення миротворців ООН. А в коаліційній програмі уряду Німеччини питання розміщення миротворців на Донбасі взагалі включене окремим пунктом", – додав дипломат.

Окрім цього, на його думку, нова влада не надала відповідну реакцію на повернення Росії до ПАРЄ і, по суті, не протидіяла ухваленню такого рішення. Подібні дії команди Зеленського призвели до того, що на сьогодні заблокувати участь росіян у роботі ПАРЄ практично неможливо, зазначає Єлісєєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168261
 
   
 Топ коментарі
 
С приходом зелёных началось одно сплошное поражение.
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Пока Зе президент, забудьте о ЛЮБЫХ победах!! Как внутренних так и внешних. Сейчас у власти лузеры «А какая разница» И дай Бог когда закончиться этот ужас еще будет существовать Украина.
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это грамотное изложение ситуации во внешней политике
доступно и понятно
а вот зелебобы могут и не понять
где хайп ? где хуй на рояль?
НЕПОНЯТНО?
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С приходом зелёных началось одно сплошное поражение.
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да вот что бывает когда еврей с бородкой решил поиграть в Папу Карло и постругать полено.... Україна в 2019-му мала перемоги в міжнародних судах і трибуналах проти РФ, але були і поразки, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 4383
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Зеленые говорят: А какая разница.
А такая: Променяли атамана на дебила наркомана.
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Поганий сигнал: що ховається за реорганізацією структури МЗС України

Реорганізація Міністерства зовнішніх справ України наводить на певні роздуми щодо загроз, під які може поставити себе наша країна. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook пише аналітик «Агентства міжнародних досліджень» Ігор Соловей.

«Напередодні нового року я публікував інтерв'ю з Держсекретарем МЗС, в якому йшлось про реорганізацію структури МЗС. На жаль, тоді не знав, що в новій структурі МЗС, яку затвердив Вадим Пристайко, не буде Департаменту протидії загрозам з боку РФ (ДЗРФ). ----- Пристайко ліквідував цей департамент, по указке безхребетного малароса ватника Зеленського, Ермака проросійського =Фсбшного.
В результаті реорганізації буде створений відділ РФ - із завданнями звичайної територіалки, яка має займатись виключно аналізом зовнішньої та внутрішньої політики РФ.
Виходить, що функціонал нової структури буде обрізаний. Не вдаючись у можливі внутрішні мотиви такої реорганізації, ліквідація Департаменту протидії загрозам з боку РФ в складі МЗС - це ПОГАНИЙ СИГНАЛ. Поганий як українському суспільству - у нас що, від Росії вже нема загроз?
про цей крок Києва буде точно повідомлено в іноземні столиці-партнери. А там уже давно говорять, що якщо Україна не хоче захищати сама себе, то за нас вони цього теж робити не будуть», - зазначив експерт.
https://sprotyv.info/analitica/poganij-signal-shho-hovaietsya-za-reorganizaciieju-strukturi-mzs-ukraini
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В каденцию нынешнего президента победы Украине, мягко говоря, маловероятны.
Буду только рад, если ошибаюсь. (((
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Не помиляєтесь. Малюська виправив.
Мін'юст вирішив відмовитися від закупівлі юридичних послуг для міжнародних судів

"...За його словами, кошти, які виділялися для юридичного представництва України в міжнародних судових процесах, витрачалися надмірно.За його словами, ідея в тому, аби не купувати більше аутсорс, тобто юридичні послуги у зарубіжних і українських компаній, а виконувати цю роботу силами внутрішніх юристів Мінюсту..."
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Найбільш прикрим буде те, як зіллють справу проти ворога в Гаазі; навіть в тому, щоб визнати касапію "стороною конфлікту". Я вже не кажу про відповідальність, про відшкодування... Але ж в Стокгольмі - змогли же захистити наші інтереси! (але то була команда Клімкіна і Зеркаль. Ну, і Коболєв з Вітренко, як профільні...)
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Климкина с Зеркалью там и близко не было, только иностранные и на побигушках нафтогазовские. Поэтому наверно и выиграли.
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Якраз-то близько - були. Але, справді, основну роботу витягнули адвокати. До речі, підібрані МЗСом. Читай вюхи Лани.
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Ну а что, свидетелей и участников "неучастия парашки" в конфликте с Украиной отпустили, даже не вынеся им приговор.
Осталось, как говорят кацапы, "признать многочисленные ошибки, допущенные всеми сторонами" и дело в шляпе!
Добро пожаловать в Таежный Союз!
Ведь в самом деле, какая разница кто ты: солдат, который с оружием в руках, защищает Украину, или сепаратист на службе у кацапов?
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Этот бред про суды уже задолбал..... Ну выиграем мы все суды во всех странах плюс все международные. Что это изменит? Что? Ура! Мы все выиграли! Ура, ура, ура! Руские уйдут из Крыма? Уйдут с Донецка?
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$2,9 млрд. для бюджета Вы считаете лишними?
А там еще были 7 и/или 9 таких же миллиардов... Но наш Президент, очевидно, послушал Вашего совета и от них отказался.
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Ага. Руские открыто предлагали 100 000 000 000 зеленых за признание Крыма руским. Так что, по решению суда возьмем? Хорошо, взяли бы еще 12 000 000 000 баксов за газ. Чтобы это изменило? Ну вот что? рф рухнула бы? Крым вернулся бы? Все эти виртуальные победы не заменят и одного квадратного метра украинской земли.
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не "7 и/или 9". 7 млрд. - решение АМК Украины.... - "Урегулировали" + 12 млрд., действительно "спорные" - за отказ от транзита, и там еще какие-то 20 млрд. Но при предыдущей команде ГазпрЁм был бы уже в глубокой жёпе. Нынешние не выдавили и не продвинули национальные интересы Украины имея на руках все козыри и джокер в виде санкций США к "СП-2". Просто они не знают как дела делаются. С Газпрёма (*****) над три шкуры было содрать, а Зерро с "командой прохфесионалов" могуть только на пианине играть
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Задолбал тупизм таких долбодятлов как ты! Давайте все суды проигрывать, и о нас будут все ноги вытирать! Ни разу не палишься , кремлевская шавка! Вода камень точит. Только у зеленодрысных долдонов все должно быть быстро и сейчас! Быстро вы будете рачки становится перед пуйлом, а суды идут годами. И Украина имеет уважение всего мира за отстаивание своих интересов! А вам, гниды, как у зхелемойского- какая разница- мы имеем или нас имеют!
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Короче поток словесного поноса в монитор и все. Ну выиграем суд и так суд в решении и запишет - "Вернуть Крым Украине, точка." И что? Думаешь вот так просто обосрутся и вернут? Кого ты хочешь обмануть такой постановкой вопроса? Себя?
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інтересні вони долбодятли...
Та ні, навіть не долбодятли; зокрема оцей Андрей Дидовик; я вже давно помічаю, що воно сере касапськими побрехеньками. Навіть в цьому випадку... не визнає, що коли-не-коли настає момент, коли боржник мусить повернути не те що визначений судом борг, а й вкрадене. Більше того, зваж, як оце провокатор-бот з касапії (таки воно є!) нічого не хоче говорити про нематеріальний актив в разі виграшу судової справи в Гаазському трибуналі, а саме: визнання касапії стороною конфлікту, агресором і окупантом частини українських земель. А ця нематеріальна частина - куди важливіша за матеріальну...
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это грамотное изложение ситуации во внешней политике
доступно и понятно
а вот зелебобы могут и не понять
где хайп ? где *** на рояль?
НЕПОНЯТНО?
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Пока Зе президент, забудьте о ЛЮБЫХ победах!! Как внутренних так и внешних. Сейчас у власти лузеры «А какая разница» И дай Бог когда закончиться этот ужас еще будет существовать Украина.
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Володенька, над тобой уже твои мышибратья в Москве стебутся

Зеленский, перестань унижаться перед оккупантами! Коленолоктевая позиция еще никого не спасала. Наоборот, своей униженной позой ты еще больше подзадориваешь агрессоров, которые тебя уже за пугала держат. Не будь трусом и лохом, Володенька! Украинцам за тебя стыдно!

Україна в 2019-му мала перемоги в міжнародних судах і трибуналах проти РФ, але були і поразки, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 40
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Четверг, 20 октября 2016, 00:57

"Сейчас мы ждем шагов наших партнеров из Германии, которые председательствуют в ОБСЕ - что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в ОБСЕ", - добавил Порошенко.
"Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - добавил президент.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124194/

Здається, що тут хтось, м'яко кажучи, триндить, що й не дивно для пЕСів.
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Малоросс, что Порошенко выполнил из Минских соглашений, по которым паРаша отгребает?
Назови хоть один пункт, ч.. зелёное?
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Ой, а хто це там кудахче? Ти вже пляшку до створення "саюзнага гасударства" підготував? Йди з богом, півнику!
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Ч.. зелёное, повторяй за мной: Порошенко подписал предательские Минские соглашения, но не выполнил ни одного пункта, а Зелемойский патриотически выполняет предательские Минские соглашения.
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Не общайтесь с кремлеботами! У нас всирается повсеместно зеленомойский, а виноват Порошенко, насрал зеле в штаны. Какого черта вообще зеля стал орать про нормандский формат? Кто его, конченного, вообще за язык тянул? И закончилось бы все в конце 2019 года. Нет, этой падле захотелось полобзаться с путлером в десна, путлер ведь кумир клована! Доказать самому себе ущербному свою "крутизну". Вот теперь зеля и одержав "перемогу"- подписал бумажку об изменении Конституции Украины с особым статусом лугандона, чего и не мог ***** добится 5 лет! а бубочка стал сразу рачки и принял! Так это только то, что срывали зеленожопые, и просочилось от Меркель в прессу, а что в реале- только можно представить! Полная капитуляция и выплата репараций рашке?
А еще, всем нашим критиканам Минских договоренностей я бы сказал- что же вы, гады, не побежали воевать в 2014 году, защищать Родину, когда у нас ни армии ,ни вооружений, ничего не было, только потерянные территории и работа над восстановлением армии?Нет, теперяче ползите к своим руцким хозяевам сапоги лизать, чтобы не утруждать их. Была нормальная страна, боролась успешно с врагом- сдали за полгода агрессору, гребанный цирк!
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ти правий. Дивися нижче, вони все ж таки "кремлеботи".
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Тобто ти, лоліпопе, заявляєш, що Петро Олексійович п'ять років дурив західних партнерів? Більше питань нема!
Тримай- посмокчи!

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Лахта, только дебилы не видели, что у Порошенко был свой план выполнения Минских соглашений и он убедил в этом Меркель и Оланда, что сначала вывод всех вооруженных формириваний и контроль границы, даже силами ООН, чтобы больше не было "гуманитарных" грузов из твоей паРаши.
P.S. Спасибо за твоих лайкеров, которые не видели.
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Ты слабоумен? А отвод вооружений? А запрет на полеты боевой авиации? А Закон об особом статусе ордло?
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Звичайний казковий- за рошенку повітря псує з ранку до вечора.
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Ну да, суд присудил 3 миллиарда с формулировкой: в связи с тежелым экономическим положением.
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Чудовий текст Андрія Піонтковського.

И Гитлер такой молодой.

https://www.obozrevatel.com/politics/i-gitler-takoj-molodoj.htm

Читаємо, панове, безпосередньо стосується України і всіх нас. До чого мы дожили зі шмарклею і антиукраїнською кодлою рашистських агентів навколо неї і який вихід з цієї патової ситуації. Прошу.

https://www.obozrevatel.com/politics/i-gitler-takoj-molodoj.htm
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Ясно. что за время каденции Зеленского у Украины были только поражения.Хотя и Порошенко не был патриотом, но своё предательства он старался либо скрывать либо цифровать. А Зеленский своё предательство даже не скрывает, а бравирует: "Делайте так как я, делайте лучше меня". Он уверен что члены партии "Слуги народа" будут его в случае чего защищать.
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"согласие на российский сценарий..." - Пopoшeнко два года подряд получал денежные средства с неподконтрольных правительству районов за водоснабжение, тем самым подыгрывая кремлевской пропаганде о гpaждaнcкой войне в Украине и необходимости фeдepализации.
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Зеленський мусить понести кримінальну відповідальність за зраду національних інтересів будучи на посту президента держави України!
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===передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности"===

Нда. Цензор уже на такие позорные источники ссылки дает
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Самого интервью этого советника Порошенко там, ессно, нет.
Посол США говорит, что Зеленский отстаивает интересы Украины жестче, чем Порошенко, получил остановку СП-2, двухпартийную поддержку, удвоение помощи США
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Ага. И не посол, а бывший временный-поверенный, Тейлор. И он же пытается отмазать и Зерро и Авакова от того дерьма в которое оба с разбегу вляпались с делом Шеремета. А газ из Курятника США вообще нахер не нужен в Европе, когда наращиваются мощности поставок СПГ с восточного побережья США. Лишних конкурентов - пристреливают.
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Во даёт! Оба делают одно и тоже: не выполняют законы Украины, но у Порошенко это победа а у Зеленского поражение. Чем победная капитуляция Порошенко отличается от мирной Зеленского? Только названием. Ну а про суды вообще поскромничал так и не назвал где и что выиграли.
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