 Україна в 2019-му мала перемоги в міжнародних судах і трибуналах проти РФ, але були і поразки, - Єлісєєв

Про це в інтерв’ю журналістам заявив дипломат, радник п’ятого президента України Костянтин Єлісєєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"У 2019 році Україна мала виграші в міжнародних судах і трибуналах проти Росії. Також маємо позитивні приписи Міжнародного трибуналу з міжнародного права щодо звільнення моряків і трьох українських суден. Маємо важливі рішення Міжнародного суду ООН у справах України проти РФ. Це взагалі унікальні і безпрецедентні рішення.
Наші партнери звертаються до нас за досвідом, адже вперше в історії Міжнародного суду ООН є справа проти постійного члена Ради безпеки ООН", – зауважив дипломат.
Він підкреслив, що важливим стратегічним досягненням 2019 року стало остаточне закріплення в Конституції України курсу до ЄС і НАТО. А серед негативних підсумків, на думку дипломата, є погодження "формули Штайнмаєра", на яке пішов Зеленський.
"Ця формула нам нав’язувалась вже кілька років, але ми не могли погодитися на неї без бачення всього процесу врегулювання ситуації на Донбасі.
Погодження цієї формули, фактично, означало згоду на російський сценарій врегулювання ситуації на Донбасі. І це при тому, що упустили такі речі, як дорожня карта імплементації Мінська і розміщення миротворців ООН на Донбасі", – сказав Єлісєєв.
"Навіть наші партнери підказують, зокрема посол США Тейлор, що однією з умов відновлення кордону має бути розміщення миротворців ООН. А в коаліційній програмі уряду Німеччини питання розміщення миротворців на Донбасі взагалі включене окремим пунктом", – додав дипломат.
Окрім цього, на його думку, нова влада не надала відповідну реакцію на повернення Росії до ПАРЄ і, по суті, не протидіяла ухваленню такого рішення. Подібні дії команди Зеленського призвели до того, що на сьогодні заблокувати участь росіян у роботі ПАРЄ практично неможливо, зазначає Єлісєєв.
А такая: Променяли атамана на дебила наркомана.
Реорганізація Міністерства зовнішніх справ України наводить на певні роздуми щодо загроз, під які може поставити себе наша країна. Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook пише аналітик «Агентства міжнародних досліджень» Ігор Соловей.
«Напередодні нового року я публікував інтерв'ю з Держсекретарем МЗС, в якому йшлось про реорганізацію структури МЗС. На жаль, тоді не знав, що в новій структурі МЗС, яку затвердив Вадим Пристайко, не буде Департаменту протидії загрозам з боку РФ (ДЗРФ). ----- Пристайко ліквідував цей департамент, по указке безхребетного малароса ватника Зеленського, Ермака проросійського =Фсбшного.
В результаті реорганізації буде створений відділ РФ - із завданнями звичайної територіалки, яка має займатись виключно аналізом зовнішньої та внутрішньої політики РФ.
Виходить, що функціонал нової структури буде обрізаний. Не вдаючись у можливі внутрішні мотиви такої реорганізації, ліквідація Департаменту протидії загрозам з боку РФ в складі МЗС - це ПОГАНИЙ СИГНАЛ. Поганий як українському суспільству - у нас що, від Росії вже нема загроз?
про цей крок Києва буде точно повідомлено в іноземні столиці-партнери. А там уже давно говорять, що якщо Україна не хоче захищати сама себе, то за нас вони цього теж робити не будуть», - зазначив експерт.
https://sprotyv.info/analitica/poganij-signal-shho-hovaietsya-za-reorganizaciieju-strukturi-mzs-ukraini
Буду только рад, если ошибаюсь. (((
Мін'юст вирішив відмовитися від закупівлі юридичних послуг для міжнародних судів
"...За його словами, кошти, які виділялися для юридичного представництва України в міжнародних судових процесах, витрачалися надмірно.За його словами, ідея в тому, аби не купувати більше аутсорс, тобто юридичні послуги у зарубіжних і українських компаній, а виконувати цю роботу силами внутрішніх юристів Мінюсту..."
Осталось, как говорят кацапы, "признать многочисленные ошибки, допущенные всеми сторонами" и дело в шляпе!
Добро пожаловать в Таежный Союз!
Ведь в самом деле, какая разница кто ты: солдат, который с оружием в руках, защищает Украину, или сепаратист на службе у кацапов?
А там еще были 7 и/или 9 таких же миллиардов... Но наш Президент, очевидно, послушал Вашего совета и от них отказался.
Та ні, навіть не долбодятли; зокрема оцей Андрей Дидовик; я вже давно помічаю, що воно сере касапськими побрехеньками. Навіть в цьому випадку... не визнає, що коли-не-коли настає момент, коли боржник мусить повернути не те що визначений судом борг, а й вкрадене. Більше того, зваж, як оце провокатор-бот з касапії (таки воно є!) нічого не хоче говорити про нематеріальний актив в разі виграшу судової справи в Гаазському трибуналі, а саме: визнання касапії стороною конфлікту, агресором і окупантом частини українських земель. А ця нематеріальна частина - куди важливіша за матеріальну...
доступно и понятно
а вот зелебобы могут и не понять
где хайп ? где *** на рояль?
НЕПОНЯТНО?
Зеленский, перестань унижаться перед оккупантами! Коленолоктевая позиция еще никого не спасала. Наоборот, своей униженной позой ты еще больше подзадориваешь агрессоров, которые тебя уже за пугала держат. Не будь трусом и лохом, Володенька! Украинцам за тебя стыдно!
"Сейчас мы ждем шагов наших партнеров из Германии, которые председательствуют в ОБСЕ - что этот вопрос будет вынесен на обсуждение в ОБСЕ", - добавил Порошенко.
"Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам, договорились провести на уровне экспертов и рабочих групп работу по подготовке концепции избирательного законодательства, имплементации "формулы Штайнмайера", куда войдут позиции, которые мы видим составляющими при признании выборов состоявшимися", - добавил президент.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124194/
Здається, що тут хтось, м'яко кажучи, триндить, що й не дивно для пЕСів.
Назови хоть один пункт, ч.. зелёное?
А еще, всем нашим критиканам Минских договоренностей я бы сказал- что же вы, гады, не побежали воевать в 2014 году, защищать Родину, когда у нас ни армии ,ни вооружений, ничего не было, только потерянные территории и работа над восстановлением армии?Нет, теперяче ползите к своим руцким хозяевам сапоги лизать, чтобы не утруждать их. Была нормальная страна, боролась успешно с врагом- сдали за полгода агрессору, гребанный цирк!
Тримай- посмокчи!
P.S. Спасибо за твоих лайкеров, которые не видели.
И Гитлер такой молодой.
https://www.obozrevatel.com/politics/i-gitler-takoj-molodoj.htm
Читаємо, панове, безпосередньо стосується України і всіх нас. До чого мы дожили зі шмарклею і антиукраїнською кодлою рашистських агентів навколо неї і який вихід з цієї патової ситуації. Прошу.
https://www.obozrevatel.com/politics/i-gitler-takoj-molodoj.htm
Нда. Цензор уже на такие позорные источники ссылки дает
Посол США говорит, что Зеленский отстаивает интересы Украины жестче, чем Порошенко, получил остановку СП-2, двухпартийную поддержку, удвоение помощи США