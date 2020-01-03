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Все про:Гаврилюк (19) Карпати (91) будівництво (443)

 Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві

Екснардеп від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк відреагував на інформацію про свій будинок у Карпатах, яку сьогодні розповсюдила низка ЗМІ.

Про це він писав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Виявляється, я будую триповерхову хату в мальовничих Карпатах, на чудовій великій ділянці біля водоспаду, не внісши в декларацію дані про кошти, на які я мав усе це придбати й побудувати. Тобто в декларації я прикидаюся бідним і водночас будую хату в селі, де всі один одного знають. Геніально. Напевно, той образ дурнуватого козачка, який мені усердно вимальовували 5 років, чудово підпадає під нову сенсацію, бо ми ж любимо задовільнятись поверхневою інформацією і білими нитками. Істина нам не потрібна. Вона нудна", - зазначає Гаврилюк.

За його словами, ділянка під будинком, що зводиться, належить батькам його дружини, які довгий час були на заробітках у Чехії.

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"На тій чудовій ділянці з "водоспадом" завжди був город, який обробляли бабця і дідусь моєї дружини... Батьки моєї дружини пожертвували її дитинством, щоб дати їй краще життя. Якби ж вони знали, що вона вийде заміж за депутата, який у майбутньому збудує їй хороми, то не гнули б свої спини на заробітках! Тато Ярини не провів би в Чехії довгих десять років, мама Ярини не змушена була б потім до нього приєднатись, залишивши доньку на бабцю й діда", - розповів екснардеп.

Гаврилюк також підкреслив, що будинок будується вже не перший рік "своїми силами і силами сім'ї, яка також допомагає фізично".

" Так, я допомагаю своєму тестю. Кожну зайву копійку я вкладаю в цей проект, кожну вільну хвилину я проводжу на будові. Ні, мені не соромно повертатись до будівництва після депутатства, бо я професіонал у цій справі ... Щоб реалізувати те, що ми задумали, потрібно буде багато часу і коштів, і, можливо, комусь знову доведеться їхати на заробітки. можливо, навіть мені. І цього я теж не соромлюся, бо так в Україні живе багато людей", - підсумував він.

Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168260
 
   
 Топ коментарі
 
Он может и не очень умный...но не сука...под зеленое стадо не лег...в отличии от пары журношлюшек...а это главное....
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1 Гаврилюк лучше всех слуг народа Экс-депутат Гаврилюк: Строю дом на земле, принадлежащей родителям жены, сам участвую в постройке - Цензор.НЕТ 7854
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где пруфы что это зелена дача и что он там за 6 лет оккупации хоть раз был?
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Партия яценюка не то место куда следовало бы идти свободному козаку. И это настораживает. Скорее подсадная утка без прав, для количества.
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так он и не скрывает. как-то в интервью сказал,что Сеня сказал голосовать за повышение тарифов, он и проголосовал. Но и Сеня в долгу не остался. У ГАВРИЛЮКА ПОЯВИЛСЯ АВТОМОБИЛЬ, А У ЕГО ЖЕНЫ - КВАРТИРА: НАПК ПРИГЛАСИЛО ДЕПУТАТА ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЙ
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слова правильные, но песня отвратная.
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Вот это по-нашему.Владельцы заводов-газет-пароходов(ряд СМИ) распространили информацию,что кто-то купил дом/квартиру/машину.Найден корень зла!Пипл хавает.
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я с таким легко в тыл к кацапу схожу
и ниразу не оглянусь
а дом?
мы не звери
нам нужен дом
где деток тогда растить??
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ну гаврилюк это такой же как жан беленюк..попал в струю .взял что можна..их берут чтоб было кому голосовать за..там ума не нада..
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Не бачив беленюка на майдані, може він попав під іншу струю - зелену?
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родаки жони: "не було в жисті щастя і у доні, ну может хоть наші внуки будуть щасливі"
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Перепиши хату на кота.


И всего делов то...
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А чому це тупоголове падло не на Донбасі? Чи у нас вже війни нема і військово забов"язані не потрібні?
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З хамовитим бидлом яке звертається ще й на мові окупанта, не спілкуюсь принципово. Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 7056
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а чего, ты ватное мурло не в Сирии - не спасаешь дружеский нарот?
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Не розумі. мови худоби Тобі до свиней мразота . Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 5845
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Дайте угадаю, до года эдак 2014-2015 "дома на земле за деньги родителей жоны" не было даже в планах.
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И Гаврилюк слегка лукавит... Депутатская зарплата, даже сперва и урезанная Яйценюком из политических соображений и составлявшая даже в тот "трудный" год 25 000 гривень в месяц, при средней в Украине где то в 4 000 гривень, тоже была больше чем в Чехии. А заканчивал Гаврилюк свою каденцию с доходом в 600 000 -700 000 гривен в год!... Так что Чехия тут как бы не в коня корм...
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Ничего личного, просто как и говорил Мустафа Наем идя в политику в тему своей своей щуплости - я, наем!..
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Смешно!
Только им кажется ещё год после увольнения депутатскую зарплату платят если не могут "устроится" на работу...
Не всем же так сразу "счастье", как Наему с Лещенком прилетает!
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да вообще то у нас в Украине в "депутаты" из-за ЗП не ходят...., если ты не в курсе - все в "слугах" ходят Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 7932, все о Державе заботятся- все в трудах...
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ми і так знаємо, що ти зебіл; можна було не називатися.
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його ще Петя з потрохами купив, як і Яроша
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А шо, Гаврилюк зараз депутат, що до нього доколупалися?
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У діючих слуг, заядлих "борців з корупцією", декілька десятків квартир в Києві а "мама любит біструю езду", на дорогих авто.
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Як раз анекдот в тему:
- " Куме, якби ви були царем, то шо б ви робили?
- Та шо, нацарював би карбованців 300, та й втік....."(А)
"Глуповатый козачок" - так воно і є!!!
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Будуй спокійно козаче та пробач наших хворих придурків. У нас їх так багато що перед кожним виправдовуватись, сил не хвате.
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Квартиру зарегистрировал на жену, особняк на ее родителей. Дурак, ой, дураааак. Там одного взгляда на дену достаточно, чтобы все понять. Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 5881
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сцикливий трохи цей козак , чуть шо зразу на родаків. помню як Югик Луценко розказував шо син на острови поїздку проспонсірував
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На одну зарплату нардепа вряд ли можно подобное строить.Боюсь там без иудиных 30 серебреников не обошлось.
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"іноді краще жувати, ніж говорити". виправдовується - "я вдало одружився"...
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Клади на всіх жидобільшовиків, козаче! Будуй хату і живи гідно своєю працею!
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От шо значит оказаться в нужном месте в нужное время и посветить голым задом ... Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 9296
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таки так.
от взяти тебе...світив всім, що блискало, а в мейнстрім так і не потрапив ))
нє судьба Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 6908
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Ну,чтобы я не попал ,такого не было никогда Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 1029а застветить я могу ,я могу разве что в глаз .. Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 7530
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Ну твои сексуальные фантазии мы конечно можем обсудить но чуть попозже ,мало-ли а вдруг тут детвора ...
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Нельзя отрицать, депутацтво здорово добавило ему ума.
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Хоч би фото виложили, там нема що обговорювати, хата без ізисків, в Карпатах зараз таких через одну.
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Вбогі коментатори, які вирішили, що Гаврилюк має жити гірше за всіх. Ви пишіть за своїх реальних патронів, які при владі і на потоках - дубінських, які за мінімальну зарплату 24 квартири і десятки машин оформили на маму, яка "любіт скорость" та іншу злодійську наволоч. А то бачите піщинку в чужому оці, а поліна в своєму ні.
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Оказывается "глуповатый казачок" это был образ.
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Не ну не дурак! Помню как он,будучи коричневой депутаной, на млке рассекал которую на АТО пожертвовали... И не перделось ему и не мулялось. Он её прятал во дворе кабмина и пешкадросом до вр тулил. А когда спалили, то дипломатично отморозился. А хрена ли, социальный лифт. Бобылём жил, как у латыша - хер да душа и вот 5 лет спустя... всё наладилось! А Вы говорите стало хуже, ну кому то и хорошо тоже же стало!
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комментарий тролля фсб...Нудисту тоже где-то жить надо…
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Ну...раз малый герб уже есть,на большом гербе Украины обязательно должна присутствовать жаба как национальный символ... Это же просто уже в крови давиться от зависти какой себе сосед дом строит(ремонт делает,машину купил)...а потом дорвавшись до власти грести,грести,грести как подорванный шоб "как все" и "а чо я хуже?"...
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Вот это произведение дизайнерского гения Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 7906 Я бы сомневался в адекватности человека кому такое может понравится
Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 8316
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Нормальный будинок. Буде садок, будуть квіти, все буде гаразд.
Якраз середньоєвропейський затишний будинок, а не жлобський.
А що тобі не подобається, йолопе? Тобі потрібні вбогі нібито палаци в декілька поверхів "с башенкамі" та циганським золотом?
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А протопити це все патриотичним пердячим паром? Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 5125
Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві - Цензор.НЕТ 9219
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550 кв м, 350 тыс долларов...

Остался Гаврилюк ни с чем - только 3 автомобиля, 4 квартиры в Киеве и одна в Черновцах! Такая тяжелая работа у депутатов!
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Глупости. Для начала нужно понимать, ДЛЯ ЧЕГО это строение.
Мини гостиница? Семья из 10 человек? Хозяйственные помещения?
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строю как раз дом 125м2+ гараж он по сравнению с этим хлевом, произведение дизайнерского искусства. 2 спальни, хол в два этажа и кабинет, что ещё нужно?
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произведение местечкового "дизайнерского искусства" вполне возможно только на взгляд убогого дурачка.) Наверняка, разноуровневые потолки и прочий жлобский местечковый набор 90-х.

Твоё "произведение дизайнерского искусства" легко на лопатки положат всего лишь прекрасные карпатские пейзажи и чудесные Черновцы рядом. А дом Гаврилюка вполне на уровне, как раз такие строят в Европе в подобных прекрасных местах, внешне неброские, потому как они не нуждаются ни в каких лишних украшательствах, башенках и прочей чепухе, все это не нужно в окружении таких просторов и прекрасной природы.
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Я в Черновцах и строюсь)) А такие хлева на 500м2 строят только не далекие дебилы, поверь я знаю о чем говорю
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Ты не понял? У тебя зимний хлев для скота есть?
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Будинок як будинок. В тих краях таких дуже багато. Чого до того Гаврилюка чіплятися?
Фотографам та перукарям зі СН заздрісно чи що?
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Вiн житиме довго
Вiн житиме дорого
Але стане нашим внутрiшнiм вогогом...
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Я не дурнуватий козачок...Я запатентував своє фото з лопаткою біля мусоровозки в журналі "Плей-бой" і з того живу...
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Ой вправні ,до Гаврилюка доколупались...а більше ніхто в око не впадає...а Бєня Україну розпродає під арешти патріотів,то як?
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А хату побудувати ,ще й деревяну,не так там дорого....майже у кожного чоловіка в Карпатах -золоті руки і їх там хватає-нарід справний...а яка серлива сволота це розбуйствовала....може так займеться іншими...?Є тисячі достойніших уваги і буцигарні.
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Козак Гаврилюк зібрався на заробітки за кордон? Михайло, нагадую тобі, заплати борги по аліментам своєму синові від попереднього шлюбу, а то не випустять і тоді знову потрібно буде йти в депутати. https://strana.ua/news/242535-iz-aeroporta-borispol-ne-vypustili-alimentshchika-kotoryj-khotel-letet-v-dubaj.html
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І хто є автором цього облічітельного опусу-передайте хай йому грець...тупе і не порядне.
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Гаврилюк був обраний по 95 округу (Ірпінь, Гостомель, Вишневе, Коцюбинське). ЖОДНОЇ громадської приймальні.
Коли я запитав в приміщенні Ірпінської міськради, де тут приймальня Гаврилюка, дівчата відповіли дружним реготом.
Помічник Гаврилюка по Ірпіню такий собі пан Ковбасюк на моє питання, коли можна зустрітися з нашим депутатом, відповів, що "там десь буде колись висіти об"ява, а коли - не знаю".
У відповідь на письмове колективне звернення виборців про бездіяльність поліції, була отримана відписка і зроблено ні-чо-го.
П.С.
оцього достатньо, щоб оцінити, що воно таке.
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Какой молодец. Ну, хоть дом строит. И все только благодаря тому, что голым перед полицией станцевал. Учитесь. Настоящий голый козак.
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