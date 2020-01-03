 Ексдепутат Гаврилюк: Будую дім на землі, що належить батькам дружини, сам беру участь у будівництві

Про це він писав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Виявляється, я будую триповерхову хату в мальовничих Карпатах, на чудовій великій ділянці біля водоспаду, не внісши в декларацію дані про кошти, на які я мав усе це придбати й побудувати. Тобто в декларації я прикидаюся бідним і водночас будую хату в селі, де всі один одного знають. Геніально. Напевно, той образ дурнуватого козачка, який мені усердно вимальовували 5 років, чудово підпадає під нову сенсацію, бо ми ж любимо задовільнятись поверхневою інформацією і білими нитками. Істина нам не потрібна. Вона нудна", - зазначає Гаврилюк.
За його словами, ділянка під будинком, що зводиться, належить батькам його дружини, які довгий час були на заробітках у Чехії.
"На тій чудовій ділянці з "водоспадом" завжди був город, який обробляли бабця і дідусь моєї дружини... Батьки моєї дружини пожертвували її дитинством, щоб дати їй краще життя. Якби ж вони знали, що вона вийде заміж за депутата, який у майбутньому збудує їй хороми, то не гнули б свої спини на заробітках! Тато Ярини не провів би в Чехії довгих десять років, мама Ярини не змушена була б потім до нього приєднатись, залишивши доньку на бабцю й діда", - розповів екснардеп.
Гаврилюк також підкреслив, що будинок будується вже не перший рік "своїми силами і силами сім'ї, яка також допомагає фізично".
" Так, я допомагаю своєму тестю. Кожну зайву копійку я вкладаю в цей проект, кожну вільну хвилину я проводжу на будові. Ні, мені не соромно повертатись до будівництва після депутатства, бо я професіонал у цій справі ... Щоб реалізувати те, що ми задумали, потрібно буде багато часу і коштів, і, можливо, комусь знову доведеться їхати на заробітки. можливо, навіть мені. І цього я теж не соромлюся, бо так в Україні живе багато людей", - підсумував він.
https://www.youtube.com/watch?v=mFkagfrXU94
и ниразу не оглянусь
а дом?
мы не звери
нам нужен дом
где деток тогда растить??
И всего делов то...
чьих будеш??
холоп
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Ничего личного, просто как и говорил Мустафа Наем идя в политику в тему своей своей щуплости - я, наем!..
Только им кажется ещё год после увольнения депутатскую зарплату платят если не могут "устроится" на работу...
Не всем же так сразу "счастье", как Наему с Лещенком прилетает!
- " Куме, якби ви були царем, то шо б ви робили?
- Та шо, нацарював би карбованців 300, та й втік....."(А)
"Глуповатый козачок" - так воно і є!!!
от взяти тебе...світив всім, що блискало, а в мейнстрім так і не потрапив ))
нє судьба
Якраз середньоєвропейський затишний будинок, а не жлобський.
А що тобі не подобається, йолопе? Тобі потрібні вбогі нібито палаци в декілька поверхів "с башенкамі" та циганським золотом?
Остался Гаврилюк ни с чем - только 3 автомобиля, 4 квартиры в Киеве и одна в Черновцах! Такая тяжелая работа у депутатов!
Мини гостиница? Семья из 10 человек? Хозяйственные помещения?
Твоё "произведение дизайнерского искусства" легко на лопатки положат всего лишь прекрасные карпатские пейзажи и чудесные Черновцы рядом. А дом Гаврилюка вполне на уровне, как раз такие строят в Европе в подобных прекрасных местах, внешне неброские, потому как они не нуждаются ни в каких лишних украшательствах, башенках и прочей чепухе, все это не нужно в окружении таких просторов и прекрасной природы.
Фотографам та перукарям зі СН заздрісно чи що?
Вiн житиме дорого
Але стане нашим внутрiшнiм вогогом...
Коли я запитав в приміщенні Ірпінської міськради, де тут приймальня Гаврилюка, дівчата відповіли дружним реготом.
Помічник Гаврилюка по Ірпіню такий собі пан Ковбасюк на моє питання, коли можна зустрітися з нашим депутатом, відповів, що "там десь буде колись висіти об"ява, а коли - не знаю".
У відповідь на письмове колективне звернення виборців про бездіяльність поліції, була отримана відписка і зроблено ні-чо-го.
П.С.
оцього достатньо, щоб оцінити, що воно таке.