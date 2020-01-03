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Все про:бійка (485) Ляшко (482) прокуратура (2019) Герус (100)

 Прокуратура завершила досудове розслідування бійки Ляшка з Герусом

Бориспільська місцева прокуратура завершила досудове розслідування за фактом бійки між колишнім народним депутатом Олегом Ляшком і чинним народним обранцем від "Слуги народу" Андрієм Герусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення прокуратури.

"Під час досудового розслідування встановлено, що, у листопаді 2019 року колишній народний депутат України разом з іншою особою, перебуваючи в ДП МА "Бориспіль", а саме в ДП "Зал офіційних делегацій" нанесли тілесні ушкодження народному депутату України IX скликання у зв’язку з його державною діяльністю. За результатами досудового розслідування процесуальним прокурором у кримінальному провадженні визнано зібрані докази достатніми для складання обвинувального акту, та відповідно до вимог ст. 290 КПК України сторонам надано можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження", - повідомила прокуратура.

Зазначається, що в разі доведення провини колишнього депутата Ляшка, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охоронцеві Ляшка повідомили про підозру в пособництві в нападі на Геруса, - прокуратура

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.

19 листопада суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168259
 
   
 Топ коментарі
 
Зебилы, Ляшко просто сделал то что хотят 95% населения Украины - вмазал зелебобику Прокуратура завершила досудебное расследование драки Ляшко с Герусом - Цензор.НЕТ 9659
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Наперед неправильно визначено правовий статус Геруса. Не ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ, а ДЕРЖАВНИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ. І рано чи пізно так і буде зроблено. Бо закон має тиржествувати над беззаконням.
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А я обратила внимание на наше дрянное законодательство, которое пишут дрянные депутаты без морали и совести. Посмотрите - для обычных людей, если бы у них случилась такая перепалка по закону был бы штраф 135 грн. Для "слуг народа" - это 7 лет тюрьмы. Разницу усекли? За убийство Гандзюк ее убийцам дали по 6 лет. За легкое трепание "слуги" Геруса - 7 лет заключения. Думайте люди за кого голосуете. Такие вот законы вас устраивают?
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Зебилы, Ляшко просто сделал то что хотят 95% населения Украины - вмазал зелебобику Прокуратура завершила досудебное расследование драки Ляшко с Герусом - Цензор.НЕТ 9659
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А я обратила внимание на наше дрянное законодательство, которое пишут дрянные депутаты без морали и совести. Посмотрите - для обычных людей, если бы у них случилась такая перепалка по закону был бы штраф 135 грн. Для "слуг народа" - это 7 лет тюрьмы. Разницу усекли? За убийство Гандзюк ее убийцам дали по 6 лет. За легкое трепание "слуги" Геруса - 7 лет заключения. Думайте люди за кого голосуете. Такие вот законы вас устраивают?
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Не переживайте так за Ляшка. До 7 лет включает что и не посадят, и даже штрафа не будет. А с нашим реформированным судом скорее посадят уборщицу что там мыла пол, а Ляшко подскользнулся 15 раз и за Геруса просто хватался чтоб сохранить равновесие.
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Я не за ляшка переживаю а за наши недолугие законы.
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А при чём тут законы, если их не выполняют? Переживайте лучше что б выполняли безусловно.
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Как при чем законы? Судят не по законам? Дают убийцам 6 лет и амнистируют не по законам? Все по закону, потому что законы позволяют крутить ими как хочешь.
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Конечно не по законам судят. Просто судьи и прокуроры решают кого посадить, не зависимо от было нарушение или нет. Так Медвечука ни кто не садит за торговлю людьми, хотя он от террористов кого то привозит, а алкашке дают 8 лет которая что б прокормить ребёнка сдаёт его за еду нищим попрошайничать. Так Дронова посадили, за то что обдолбаная Зайка проехала на красный, но ей записали жёлтый и ему то же, хотя с его стороны вообще нет светофора. И можно бесконечно приводить игнорирование законов теми кто обязан их выполнять, но начинается всё с президентов. А законы это только написанные на бумаге правила и сами по себе они не выполняются или выполняются, это делать должны люди.
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не обзывай порооботов зелебобиками.
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У вас, у ПЕПИКІВ, завжди якісь проблеми з цифрами Прокуратура завершила досудове розслідування бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 5813
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Наперед неправильно визначено правовий статус Геруса. Не ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ, а ДЕРЖАВНИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ. І рано чи пізно так і буде зроблено. Бо закон має тиржествувати над беззаконням.
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Законы должны писаться людьми, а не нелюдями. У нас законы написаны преступниками и эти законы должны быть переписаны и переголосованы нормальными депутатами от нормальной партии в будущем. Так как до сих пор не было в Украине нормальной власти.
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Тюрьма людей хуже не делает. Но к Ляшку это не относится.
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Ляшко подонок. Гнусный присособленец ущербного детства,бросившей его матери.
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О! - теперь зебилам осталось только посадить Олежку - и нашего полку прибудет.
"что не делает дурак - все он делает не так"
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Детский анекдот советских времен на тему.
Ходит по двору гордый петух и кричит:
- Я политический!!!
Кури:
- ?????
- Я пионера в попку клюнул!
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Ляшко заслужил премию - лет 5 в петушином угле. И удовольствие получит, и ахметовские деньги сэкономит.
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Да, быстро преступление тысячелетия раскрыли!
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Если за каждый удар по рылу судить то так можно половину населения пересадить, или депутат что-то особенное и приятней воняет. неужели в стране побороли коррупцию, воровство, рейдерство..., и больше заняться нечем. По видео там несколько сотен гривен штрафа на Ляшко и не более на уровне участкового. Совсем уже о-ли, за убийство отпускают под залог, а тут прокуратуру подключили.
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Садіть, негайно садіть Ляшка! А потім обміняємо його на кримських татар, що ув'язнені на московії! В Жиріка з'явиться конкурент і в цій боротьбі двох неадекватів можливо (дуже сподіваюсь) згине ороче гніздів'я.
Маячня? Так! Але не більша, ніж вирок на пожиттєве з наданням свободи під особисте зобов'язання. Тим більш, що тепер у нас новий тренд: "какая разніца" Прокуратура завершила досудове розслідування бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 6082
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Первый раз в жизни поддерживаю этого гея Ляшко. Оппонент его просто п.....с!
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а які телесні ушкодження було завдано герусу - до його ср*ки ляшко, здається, не добрався.
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Семь лет за потягать за шкварник. П - правосудие.
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А пять лет дать парнишке, порвавшему запэдротофф портрет?
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Ідіот--дали зовсім за інше. БРЕХУН І платний троль.
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да-да,посадите этого зарвавшегося *********.
позорище и беспредельщик.
И другим неповадно будет распускать свои культяпки и поганый язык.
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ладно там придурь сюмар за него впряглась,НО кучеренко и волынец с "бют" Прокуратура завершила досудове розслідування бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 7390.фууууууу.
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Олег Валерійович ніде не пропаде. Такі дюди як він, усюди користуються попитом. Прокуратура завершила досудове розслідування бійки Ляшка з Герусом - Цензор.НЕТ 2274
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