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Все про:злочини проти Майдану (72) Буряк Олександр (6) ДБР (760)

 Родини героїв Небесної Сотні просять не призначати Буряка головою відділу ДБР у справах Майдану через конфлікт інтересів

Новопризначений керівник відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Олександр Буряк може мати конфлікт інтересів з тими, чию діяльність йому належить розслідувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві спільноти ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" в фейсбуці.

"Саме Олександр Буряк згадується на відомих записах НАБУ зі службового кабінету голови Окружного адміністративного суду м.Києва Павла Вовка, які оприлюднені на офіційному сайті НАБУ. З них випливає, що Павло Вовк перебуває у настільки тісних дружніх стосунках з Буряком, що може "за дзвінком" отримати від ДБР потрібне рішення чи слідчу дію. Зокрема, на плівках зафіксовано розмову Павла Вовка стосовно призначення Євгена Аблова керівником Миколаївського теруправління ДБР", - зазначають близькі героїв Небесної Сотні.

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Вони нагадують, що негласні слідчі (розшукові) дії НАБУ, в результаті яких отримані записи, проводилися саме в рамках розслідування справ Майдану.

"Окрім того, ряд суддів Окружного адмінсуду є фігурантами ключових справ щодо розгонів Майдану та винесення неправосудних рішень. І саме ДБР буде продовжувати розслідувати справу, де ймовірним обвинуваченим є близький до Павла Вовка Євген Аблов. Це свідчить про наявність у О.Буряка реального конфлікту інтересів, що ставить під сумнів об'єктивне розслідування ключових справ Майдану", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буряк - це той самий Саша на "плівках Вовка", - Маселко про нового керівника відділу з розслідування справ Майдану. ФОТО

"Враховуючи наведене, ми закликаємо Ірину Венедіктову: скасувати рішення про призначення керівником відділу з розслідування "справ Майдану" у Державному бюро розслідувань Олександра Буряка; призначити відкритий і прозорий конкурс на цю посаду; надавати перевагу тим конкурсантам, які мають бездоганну репутацію, досвід у розслідування справ Майдану та користуються довірою потерпілих та суспільства", - закликають родичі загиблих майданівців.

Родини героїв Небесної Сотні просять не призначати Буряка головою відділу ДБР у справах Майдану через конфлікт інтересів 01
Родини героїв Небесної Сотні просять не призначати Буряка головою відділу ДБР у справах Майдану через конфлікт інтересів 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168254
 
   
 Топ коментарі
 
Можу навіть посперечатись, що того Бурака навмисне призначать.
Хтось же мусить помститись за бєркутів і за батю.
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При Югике:.
Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 6 человек суды находились с финальной стадии. Оставалось месяц-два. В деле беркутни "всего-то" пять тысяч с "гаком" томов и тысячи проведенных экспертиз. И да. это было сделано за ПЯТЬ лет. А именно из опубликованных на той неделе INSIDER-ом писем генпрокуратуры стало ясно, что именно Зеля осенью дал команду затягивать процесс и не допустить оглашения им приговора до Нового года.
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Хотите прочувствовать верх цинизма от бубочки?! 27.11.2019 "Владимир Зеленский посетил с женой Еленой мемориал на Майдане Независимости и обещает большой прогресс в расследовании убийств на Майдане". Этим-же числом датирован один из документов Рябошапки к прокурорам с требованием затянуть процесс и не допустить оглашения приговора беркутне до 27.12.2019. Оцените "красоту игры". Бенина школа грязных шулеров
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Можу навіть посперечатись, що того Бурака навмисне призначать.
Хтось же мусить помститись за бєркутів і за батю.
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А кого треба призначити? Югіка?
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При Югике:.
Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сел. По 6 человек суды находились с финальной стадии. Оставалось месяц-два. В деле беркутни "всего-то" пять тысяч с "гаком" томов и тысячи проведенных экспертиз. И да. это было сделано за ПЯТЬ лет. А именно из опубликованных на той неделе INSIDER-ом писем генпрокуратуры стало ясно, что именно Зеля осенью дал команду затягивать процесс и не допустить оглашения им приговора до Нового года.
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Не ну серьезно. Без ссылки? Я вот знаю как югик патриотов рашке выдавал и ссылку могу кинуть, и еще всякого, все в доступе.
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Еще подкинуть, или сам Гуглом научишься пользоваться?
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Первая ссылка на ГПУ - реально к ГПУ не тогда не сейчас доверия нет, никаких подтверждений нет в статье. Вторая - "ймовірно мають" ключевое слово.
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Без гугла - хто ОТПУСТИЛ САДОВНИКА?
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Еще раз. И именно поэтому Моника отпускает к Садовнику остальных убийц и садистку "Терезу"?
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тебе точно к супрун надо...
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Де садовник?
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И именно поэтому Моника отпускает к Садовнику остальных убийц и садистку "Терезу"?
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остальных убийц зе МЕНЯЕТ на НАШИЙ ЖИВЫХ ЛУДЕЙ.
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Нет желания встретить с семьей свою садистку "Терезу" или харьковских убийц? И не специально для вас, а случайно по ходу жизни? Чтобы, не дай Бог, пострадал кто-то из родни. А потом я посмотрю, как ты будешь рассказывать про такой "обмен", когда это заденет лично тебя.
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18c49ed2, - зебілам, які хочуть бачити в посадовій особі президента царя-батюшку на зразок самодержавного диктатора ***** (який керує в державі всім: економікою, судами, правом, милує, карає, і навіть регулює автомобільний рух на шляхах) - ти нічого з того, що намагаєшся, не доведедеш. Вони і надалі вважатимуть, що Порошенко, а не суддя імярек (та нехай навіть через прокол обвинувачення) прийняла рішення про зміну запобіжного заходу, в результаті чого підслідний накивав пятами. І до них ніколи не дійде, що Порошенко - один з тих хто (успішно, чи ні; законно, чи з порушеннями; послідовно, чи зигзагами - це питання окремого розгляду) впроваджували ЄСосвьку систему демократії, функціонування державних інституцій та управління державою. Для них здаватиметься, що Порошенко - один з ментальних нащадків *****. І навіть не хочуть вняти, що таким є наше маленьке гундосе зуйло...

Так що - марна справа твої суперечки. Не поясниш їм...
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Хотите прочувствовать верх цинизма от бубочки?! 27.11.2019 "Владимир Зеленский посетил с женой Еленой мемориал на Майдане Независимости и обещает большой прогресс в расследовании убийств на Майдане". Этим-же числом датирован один из документов Рябошапки к прокурорам с требованием затянуть процесс и не допустить оглашения приговора беркутне до 27.12.2019. Оцените "красоту игры". Бенина школа грязных шулеров
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вони ще б пітора партнова призначили, зебіли скнхблдь...
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портнов и так руководит всеми правоохранительными органами , прокуратурой и судами
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Буряка не назначать а сажать надо ,на то оно и Буряк ...
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Жаль- но шимпанЗе все дела Майдана поховал отпустив беркутню, и Портников в Одесе на встрече в институте журналист заявил ,что он думает- скоро все области Одесы, Харькова, Херсона, Николаева и может еще кто нибудь перейдут к путинхуйлу ,так захотят большинство местного населения- вот выбрали
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Кого они просят?
Они ещё не поняли, что Героев Небесной Сотни будут переводить в преступников совершивших государственный переворот?..
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Вони понімають лише те, що в рамках «Сватов».
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ребята, примите мои искренние соболезнования, но этим казлам ножно коррумпированное, подконтрольное и управляемое существо. они никогда не поставят на такую должность чесного, порядочного человека
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Порочные люди протестами ничего не добьются никогда, потому что это не верная стратегия! Чтобы порядочным людям удалось изменить страну к лучшему, то для этого нужно идти во власть - это верная стратегия!
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Пять лет один маланец издевался над этими семьями с расследованием по Майдану., теперь другой подтянулся. Этот вообще всех отдал. Гандон.
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Все идет к тому, что в убийствах на Майдане сделают самих майдановцев и развязанию войны на Донбассе ианексии Крыма, хороший унас Президент Зеленский главное , что придерживается Законности и Конституции по принципу Закон, що дышло.
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Про суд присяжных и про мировых судей Моника красиво "пел" на выборах. А когда избрался -- сразу забыл. И соорудил судебную реформу, которая еще более монополизировала судебную власть в руках президента.
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Хотя бы присяжных нужно в Украине вводить!
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На переезд семей беркутов в РФ и обустройство там, Зеленский деньги уже выделил?
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Не для того іде призначення на ключові посади прхильників фашистського міра,щоб щось розслідувати. Хіба ,щоб посадити добробатів,та патріотів України. Бо на чолі стоїть ВОРОГ УКРАЇНИ.
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эти семьи не задолбали? то им назначь старых прокуроров, то не назначай))))
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