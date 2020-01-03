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 Звільнений із полону журналіст Асєєв заявив, що дав інтерв'ю російському телеканалу в 2018 році через погрози бойовиків

Звільнений із полону журналіст Станіслав Асєєв заявив, що в 2018 році дав інтерв'ю російському телеканалу "Росія 24" через погрози бойовиків розправитися з близькими.

Про це він сказав  у коментарі "ТСН", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє "ТСН", журналіст попросив не чіпати зараз тему тортур, проте зазначив, що "те, як катують бойовики, не всі готові навіть уявити".

"Ще треба переконати людей на цій території, що таке взагалі можливо в центрі Донецька в 2019 році", - сказав Асєєв.

За словами чоловіка, він добре почувається, але поки нічого не планує. Він також зазначив, що за кілька днів на волі досі не може звикнути до натовпу людей і вогнів на вулицях Києва.

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"Зайдеш у супермаркет - бачиш таку кількість товарів. Печиво - там ми його ділили на всіх і діставалося по шматочку. А тут все в необмеженій кількості", - сказав Станіслав.

Як повідомлялося, 17 серпня 2018 року на телеканалі "Росія 24" вийшов сюжет під назвою "Український журналіст-шпигун", в якому український блогер Станіслав Асєєв "зізнається" у співпраці з українською розвідкою.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168252
 
   
 Топ коментарі
 
Все больше и больше чудной информации вылазит про этот обмен. Согласованные списки просто игнорировались орками, а на обмен выставляли "случайных" людей не из списка. Минимум 4 перевозчика "за пенсиями", уголовник и подобные. Лишь бы набрать количество.. Основное ноу-хау этого обмена. Из 81 выставленного на обмен бандитами ОРДЛО, 5 человек вообще не арестовывалось. Их просто объявили задержанными и отправили на обмен. Во время процедуры "обмена" они просто заявили что остаются в ОРДЛО. И за "это" Моника отдал более 100 реальных врагов Украины, террористов, убийц детей и патриотов..
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никто и не сомневался... человек должен делать все чтобы выжить в застенках у нелюдей!...
говорить не о чем...
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Не засуджую. Якщо він дійсно за Україну.
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Вот мне интересно он остался работать журналистом в оккупированом Даунецке. Ну смещно же или там у нис в юзавке свабода слова панует? Боже на кого зелибоба поменяла убийц и терористов, на каких-то блогеров, которые хотели просто хайпануть Освобожденный из плена журналист Асеев заявил, что дал интервью российскому телеканалу в 2018 году из-за угроз боевиков - Цензор.НЕТ 6772
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Все больше и больше чудной информации вылазит про этот обмен. Согласованные списки просто игнорировались орками, а на обмен выставляли "случайных" людей не из списка. Минимум 4 перевозчика "за пенсиями", уголовник и подобные. Лишь бы набрать количество.. Основное ноу-хау этого обмена. Из 81 выставленного на обмен бандитами ОРДЛО, 5 человек вообще не арестовывалось. Их просто объявили задержанными и отправили на обмен. Во время процедуры "обмена" они просто заявили что остаются в ОРДЛО. И за "это" Моника отдал более 100 реальных врагов Украины, террористов, убийц детей и патриотов..
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никто и не сомневался... человек должен делать все чтобы выжить в застенках у нелюдей!...
говорить не о чем...
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Как думаешь, почему сейчас он не беспокоится о "судьбе своих близких"?
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Не засуджую. Якщо він дійсно за Україну.
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Потрібен час. І потрібне Розу інря його бачення цієї України. Зєлєнскій, наприклад, бачить її, як маларасєю.
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Время покажет , как и показало кто такая Гадя савченко
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Это он так сообщил ,что он трусливый поц а не журналист ...
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А первым делом посетил ФСБ шную малину - УП, совершенно случайно!
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Дело не лично в Асееве. Судить его или о нем - не могу... Но то, что ТЕПЕРЬ появилась опасность "РАЗВОДА" или "РЯЖЕНЫХ ОБМЕНОВ" согласно "нового би-Вового пакта", тайного, разумеется, НЕЛЬЗЯ НЕ СКАЗАТЬ...
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"из-за угроз боевиков расправиться с близкими"
Близкие уже выехали?
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Да, про печеньки это было сильно, но тема до конца не раскрыта.
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А міг "через погрози" і по своїм стріляти!..Але не став...Тому - герой...однозначно - герой...
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