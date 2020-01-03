 Звільнений із полону журналіст Асєєв заявив, що дав інтерв'ю російському телеканалу в 2018 році через погрози бойовиків

Про це він сказав у коментарі "ТСН", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляє "ТСН", журналіст попросив не чіпати зараз тему тортур, проте зазначив, що "те, як катують бойовики, не всі готові навіть уявити".

"Ще треба переконати людей на цій території, що таке взагалі можливо в центрі Донецька в 2019 році", - сказав Асєєв.

За словами чоловіка, він добре почувається, але поки нічого не планує. Він також зазначив, що за кілька днів на волі досі не може звикнути до натовпу людей і вогнів на вулицях Києва.

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"Зайдеш у супермаркет - бачиш таку кількість товарів. Печиво - там ми його ділили на всіх і діставалося по шматочку. А тут все в необмеженій кількості", - сказав Станіслав.

Як повідомлялося, 17 серпня 2018 року на телеканалі "Росія 24" вийшов сюжет під назвою "Український журналіст-шпигун", в якому український блогер Станіслав Асєєв "зізнається" у співпраці з українською розвідкою.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.