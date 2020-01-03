 Олена Трибушна очолить інформаційний відділ державного телеканалу для окупованих територій

Про це повідомило Міністерство культури, молоді і спорту, передає Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що Олена Трибушна - колишня головна редакторка 24 каналу, а також заступниця головного редактора видання "Новое Время" і редакторка журналу "Кореспондент".
"Мета нового телеканалу — повернути в український інформаційний і культурний простір тих наших співгромадян, які через війну вже шостий рік позбавлені можливості дивитись українське телебачення і отримувати об’єктивну інформацію про власну країну, і на чиє ставлення до України впливають переважно російські телеканали", - підкреслила Трибушна.
Директор нового телеканалу буде обраний шляхом конкурсного відбору в січні. До того моменту виконувати його обов'язки буде заступниця директора Юлія Островська.
Як зазначається, міністерство вже розглянуло кілька концепцій мовлення, однак остаточна буде затверджена після обрання керівника телеканалу. На першому етапі канал буде поєднувати україномовних та російськомовних авторів розважальні програми, серіали і кінофільми виробництва провідних українських медіагруп з інформаційним мовленням власного виробництва.
"Новий канал повинен донести у своєму ефірі до людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, правду про те, що відбувається в Україні, і почати діалог з ними", - сказав перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук.
Державний телеканал для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, почне мовлення 15 лютого.
зовсім дешево ))))
все для народу, все для його балга
За собою слідкуйте. Не пам'ятаю, щоб українською спілкувались.
Скажіть, неприємно, коли україномовна людина раптом береться за ізик ?
Це наче щось неорганічне і неприродне, немов і особистість вже не та...
Зачем нужен этот канал...который паРаша заглушит....если будут заблокированы каналы которые смотрят и на оккупированном Донбассе и в Крыму??
по заблокированнымпо закодованим
Хто знає, як з продажем приймачів через які можна буде дивитись то все лайно?
Мабуть черги з ночі займають?
Внучков на утренники уже сводил?
Як в тому анекдоті:
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в коррупции и казнокрадстве, везде беззаконие, кумовство, рейдерство и торговля на крови!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Нахмуя? Я хочу во всём этом поучаствовать!..
А щодо "порохоботства" (хоча насправді україноботства) - все ідейно та безкорисно.
(Хоча не відмовився б отримати бонусів... але ж, дідько... куди звертатися по ось таку картку, як у пана Владислава? )
Так само про Кличка нещодавно писав, що з його перлів не можна не посміятися - і це зовсім не є неповагою (бо принаймні як спортсмен від молодець).
Суть: кацапи мажуть царя на трон єлеєм - тоді як шановані січові діди мазали гетьманів та кошових отаманів багнюкою, примовляючи "щоб пам'ятав, вражий сину, що ти з оцієї землі вийшов!"
У тебе нема приймача?
Кто кому должен подчиняться, если они - Украина?
https://24tv.ua/special/kazarin/
"- Я хочу поговорить с тобой о той стране, которую мы получили за 30 лет. Потому что всех этих людей - директора автобазы Януковича, шоколадного магната Порошенко, который оказался просто безальтернативным вариантом в 2014 году, а сейчас актера Зеленского - выбрали мы и люди, которые живут вокруг нас. В этой связи у меня два вопроса - почему 20 миллионов человек выбирают этих людей и почему нам не из кого выбирать каждый раз?"
Але ніт, знизу постукали.
в супутниковому приймачі прописується як NEWS 24
(так, правильно пишеться "требуха" - але Трибушная все одно викликає асоціації з тельбухами та кишками)
Extermination Dismemberment (Slamming Brutal Death Metal, Біларусь) - Disemboweled Engorgement (Пожирання Розкишкованого)
Может прежде, чем сочинять план вещания, нужно серьёзно изучить состав жителей ОРДЛО и подстраиваться под него?
Это я вам как бывший начальник научно-методического отдела советую!