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 Олена Трибушна очолить інформаційний відділ державного телеканалу для окупованих територій

Колишня редакторка "24 каналу" Олена Трибушна очолить інформаційне мовлення державного телеканалу для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV.

Про це повідомило Міністерство культури, молоді і спорту, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що Олена Трибушна - колишня головна редакторка 24 каналу, а також заступниця головного редактора видання "Новое Время" і редакторка журналу "Кореспондент".

"Мета нового телеканалу — повернути в український інформаційний і культурний простір тих наших співгромадян, які через війну вже шостий рік позбавлені можливості дивитись українське телебачення і отримувати об’єктивну інформацію про власну країну, і на чиє ставлення до України впливають переважно російські телеканали", - підкреслила Трибушна.

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Директор нового телеканалу буде обраний шляхом конкурсного відбору в січні. До того моменту виконувати його обов'язки буде заступниця директора Юлія Островська.

Як зазначається, міністерство вже розглянуло кілька концепцій мовлення, однак остаточна буде затверджена після обрання керівника телеканалу. На першому етапі канал буде поєднувати україномовних та російськомовних авторів розважальні програми, серіали і кінофільми виробництва провідних українських медіагруп з інформаційним мовленням власного виробництва.

"Новий канал повинен донести у своєму ефірі до людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, правду про те, що відбувається в Україні, і почати діалог з ними", - сказав перший заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук.

Державний телеканал для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, почне мовлення 15 лютого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168249
 
 
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Зебилы собираются своё малороское 1+1 и на оккупированные территории показывать?
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Та ну хіба ж таки у Зеленського вистачить совісті за державний кошт купити в себе права на показ свого серіальчику?
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та він продасть ))
зовсім дешево ))))
все для народу, все для його балга Елена Трибушная возглавит информационный отдел государственного телеканала для оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 1909
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Враховуючи національну рису під назвою "хуцпа" - цілком вистачить...
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будет вещать на руцком, ибо про рабсейское насєлєніє ні панімаіт мову ?
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Ты когда на руцкий перешла, всегда вроди на украинском писала. Или уже другой человек под ником?
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ВродИ да, а вродИ и не да.
За собою слідкуйте. Не пам'ятаю, щоб українською спілкувались.
Скажіть, неприємно, коли україномовна людина раптом береться за ізик ?
Це наче щось неорганічне і неприродне, немов і особистість вже не та...
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А кто возглавит информационный отдел по заблокированным спутниковым каналам после 20 января??
Зачем нужен этот канал...который паРаша заглушит....если будут заблокированы каналы которые смотрят и на оккупированном Донбассе и в Крыму??
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по заблокированным по закодованим

Хто знає, як з продажем приймачів через які можна буде дивитись то все лайно?
Мабуть черги з ночі займають? Елена Трибушная возглавит информационный отдел государственного телеканала для оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 7721
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давай коли протрезвієш, потім задаси питання. я тебе не розумію!
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А тебе какая разніцца?
Внучков на утренники уже сводил?
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Значит поскакакл в Шарлотенхоф на Глиникештрассе ))
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По ходу он это и есть - тот самый Дрыщатик.Елена Трибушная возглавит информационный отдел государственного телеканала для оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 564
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Смешно. Шестой год,а такие Вяликие почины...- Проигрыш. Кацапы шесть лет обрабатывали. Так шо не сооблазняйтесь глупыми мечтами. Единственный двигатель - перекрыть пенсии - чтобы ждали прихода Украины. И стать самим как ФРГ для гдр. - И то - небыстро это было у них.
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С зеленым стадом у власти....можно стать только губернией паРаши....
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Но у соевого тоже нихера не делали. Вышки хоть поставили радиовещания ?
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Так ви ж Зеленського обирали для чого? Щоб він кардинально змінив ситуацію на краще - чи щоб нічого не робив (або поров феєричну зуйню), киваючи на папередників?
Як в тому анекдоті:

- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в коррупции и казнокрадстве, везде беззаконие, кумовство, рейдерство и торговля на крови!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Нахмуя? Я хочу во всём этом поучаствовать!..
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Я его тоже критикую. Я же не на оплате как ты у соевого.
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ERROR - мені вистачає грошей, що заробляю в IT-компанії.
А щодо "порохоботства" (хоча насправді україноботства) - все ідейно та безкорисно.
(Хоча не відмовився б отримати бонусів... але ж, дідько... куди звертатися по ось таку картку, як у пана Владислава? )

Олена Трибушна очолить інформаційний відділ державного телеканалу для окупованих територій - Цензор.НЕТ 607
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Не верю.И знаешь почему ? - Порохоботы защищают шефа при любых вариантах. А это означает,что критика у них невозможна. Также они кусают только каламойского. И оставляют без внимания ахметова и других дружественных партнеров. - Я же - критикую всех без исключения.
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То ти пропустив якісь мої дописи. Я навіть на цю тему писав про відмінність менталітетів - на відміну від кацапів, у нас немає холопського "чінопочітанія". І ми вільно критикуємо владу.
Так само про Кличка нещодавно писав, що з його перлів не можна не посміятися - і це зовсім не є неповагою (бо принаймні як спортсмен від молодець).
Суть: кацапи мажуть царя на трон єлеєм - тоді як шановані січові діди мазали гетьманів та кошових отаманів багнюкою, примовляючи "щоб пам'ятав, вражий сину, що ти з оцієї землі вийшов!"
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Объяснение не принято. Так как нужно быть идиотом,чтобы не понимать откуда идет зло. Ты не идиот. Ты на службе.
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Вышки хоть поставили радиовещания ?

У тебе нема приймача?
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І як жителі ОРДЛО зможуть дивитись цей канал?
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Это не важно....да и какая разница.....главное что зеленое стадо бюджет сможет пилить....
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Да сейчас куда ни ткни , везде сериалы про любовь и ментов.
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Если они "хотят" федерализации, а остальная территория Украины не хочет, то они не хотят жить в Украине, а хотят своими псевдо-государствами, тем более, что они от своего имени уже разворовали и распродали имущество Украины, как своё собственное.
Кто кому должен подчиняться, если они - Украина?
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Её политическое кредо, судя по вопросам:
https://24tv.ua/special/kazarin/

"- Я хочу поговорить с тобой о той стране, которую мы получили за 30 лет. Потому что всех этих людей - директора автобазы Януковича, шоколадного магната Порошенко, который оказался просто безальтернативным вариантом в 2014 году, а сейчас актера Зеленского - выбрали мы и люди, которые живут вокруг нас. В этой связи у меня два вопроса - почему 20 миллионов человек выбирают этих людей и почему нам не из кого выбирать каждый раз?"
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Лучше б Игоря Гужву назначили, тот настоящий ватник-малоросс
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Его любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина - редактор телеканала...
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На мій погляд в Україні лише один нормальний політичний канал - 24 канал,
в супутниковому приймачі прописується як NEWS 24
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Прізвище брутальне. З таким собі гнило-кривавим Death Metal присмаком.
(так, правильно пишеться "требуха" - але Трибушная все одно викликає асоціації з тельбухами та кишками)
Олена Трибушна очолить інформаційний відділ державного телеканалу для окупованих територій - Цензор.НЕТ 1306

Extermination Dismemberment (Slamming Brutal Death Metal, Біларусь) - Disemboweled Engorgement (Пожирання Розкишкованого)
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Може прізвище походить від слів "три бухарі"? Тато, мама і чоловік бухають?
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Дорогие мои!
Может прежде, чем сочинять план вещания, нужно серьёзно изучить состав жителей ОРДЛО и подстраиваться под него?
Это я вам как бывший начальник научно-методического отдела советую!
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