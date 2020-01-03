 Facebook забанив пост Супрун про Бандеру через "пропаганду ненависті"

Про це Супрун повідомила сьогодні на своїй сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора служба підтримки фейсбук повідомила мене, що допис про Степана Бандеру, де я вжила декілька його цитат, прихований через "порушення стандартів спільноти щодо "hate speech/пропаганду ненависті"", - написала вона, опублікувавши посилання на своє повідомлення.
"У дописі від 2 січня не було ніякої пропаганди ненависті і нічого, що порушувало б стандарти спільноти. Але це не завадило заблокувати допис, який набрав більше ніж 6 тисяч поширень і охопив понад пів мільйона читачів.... У цей самий час у соцмережах спокійно просувають свою адженду реальні пропагандисти ненависті, але їх правила спільноти фейсбук чомусь не стосуються", - написала колишня глава МОЗ України, навівши приклади таких постів.
Супрун вважає, що Facebook не справляється з озвученою місією, а його політика, по суті, "стала інструментом у гібридній війні".
"Відстеження hate speech за допомогою штучного інтелекту і невміння якісно аналізувати контекст - майже будь-який критичний пост сьогодні може зникнути при бажанні власників ботоферм або розпалювачів ненависті", - резюмувала вона.
Потому меня на Пейсбуке нет и не будет.
То есть их завезли ещё 370 лет назад...
я ваще не пользуюсь
и шо?
главное засыпать и просыпаться с мыслью о победе
это легко и просто
и ниодна жы2 с фейсбука не помешает
До дня народження Степана Андрійовича Бандери
Прості питання інтернаціоналістам, кремлядським мокшам та іншим антифошиздам.
• Чи відбувались погроми та підпали бібліотек і архівів московськими монахами та імперськими солдатами Київської Лаври та інших монастирів, що здійснювались по вказівці Петра І та Катерини ІІ ?
• Куди ділись вцілілі документи з цих архівів і хто їх в останній раз бачив?
• Чи існувала в дійсності при Катерині ІІ комісія по написанню (читай фальсифікації) історії Росії?
• Чи займалась ця комісія складенням «списків» (копій) таким чином, що оригінали, з яких робили «списки», невідомо куди ділись, а текст «списків» став вгодним імператриці та ******** імперцям?
• Куди дівся оригінал «Повєсті временних літ» Нестора після того, як він побував в руках Катерини ІІ ? Куди ділись оригінали «Іпатієвського літопису» та інших після того, як побували в руках цієї комісії?
• Чи правий імперський історик В.О.Ключевский, «профессор Московского университета и Московской Духовной Академии, приемник С.М. Соловьева на кафедре русской истории Московского университета», коли казав:"...Великорусское племя... было делом новых разнообразных влияний... притом в краю, который лежал вне старой коренной Руси и в ХII в. был более инородческим, чем русским краем... Финские племена водворялись среди лесов и болот центральной и северной России еще в то время, когда здесь не заметно никаких следов присутствия славян"? /В.О.Ключевский "Исторические портреты". Москва, 1990 год, стр. 41./
• Чи був він правий, коли казав в тому ж творі на стор. 44: "...Наша великорусская физиономия не совсем точно воспроизводит общеславянские черты... (что) с большой вероятностью ставят на счет финского влияния"?
• Чи визнаєте ви, що національний герой Росії Алєксандр «Нєвський» був зовсім не таким, яким його малює імперська пропагандистська історіографія, що він фізично не мав можливості бути учасником так званої «нєвської битви» (насправді дрібної сутички шведів та новгородців), бо був в той час ще дитиною та до того ж перебував при Батиї, як аманат ?
• Що він був зрадником своїх та прихвоснем Батия, його прийомним сином та кровним братом Батиєвого сина Сартака, тобто фактично Чингізидом, як визначав Лєв Гумільов? Що Алєксандр «Нєвський» був не захисником населення Суздальського Залісся, а колабораціоністом, який водив монгольські ватаги на грабунок залішанських князівств?
• Чи визнаєте ви, що офіційна пропагандистська російська історіографія про «Куликовську битву» наскрізь фальшива та шита білими нитками?
• Чи згодні ви з тим, що місце Каталаунської битви, що відбулась ледве не за 1000 років від так званої Куликовської, добре відоме, а місце грандіозної, як її описує імперська історія, Куликовської невідоме?
• Чи правда, що українсько-литвинсько (білоруські)-жмудські(литовські) полки в 1362 р. остаточно разбили монголо-татар на Синіх Водах та позбавили Русь-Україну монгольського панування, а Московія та її правителі ще 200 років, одягши собі на шию хомут, цілували "Болвана" на вірність Хану, тоді як Русь-Україна отримала свободу в національному розвитку?
•
І таких питань можна ставити безліч по будь-якому періоду офіційної історії Російської імперії.
Колонізація України і русифікація українців
• Куди та для чого з московських царських архівів щез текст Переяславської угоди?
• Чи не був так званий Андрусовський мир, укладений сепаратно Алєксєєм Тишайшим з Польшею першою звичайною зрадою українських союзників?
• Чи казала Катерина ІІ таке: «В письме к генерал-прокурору Вяземскому она писала цинично откровенно: "Малая Русь, Лифляндия и Финляндия суть провинции... Сии провинции, как и Смоленскую (!), надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб они обрусели...»
• Як ви прокоментуєте такі дані і чи свідчить ******* статистика, порівнюючи її з приведеною, що Московитською імперією здійснювалась колонізація України?
«Давайте вместе почитаем, что поведало миру независимое от Российской Империи французское издание "Народы России", вышедшее в 1861 году: "...В Российской Империи на 1859 год проживало 12 миллионов украинцев. В частности,
в Тавриде проживало:
украинцев - 200 тысяч человек,
русских - 87 тысяч человек,
немцев - 27 тысяч человек;
на Екатеринославщине:
украинцев - 880 тысяч человек,
греков - 33 тысячи человек,
немцев - 20 тысяч человек,
русских - 50 тысяч человек;
на Херсонщине проживало:
украинцев - 700 тысяч человек,
румын - 95 тысяч человек,
немцев - 50 тысяч человек,
русских - 94 тысячи человек;
на Харьковщине проживало:
украинцев -1,5 миллиона человек,
русских - 80 тысяч".»
• «По переписи 1926 года, на Кубани проживало более 65% украинцев, и в начале 30-х годов там действовало 950 украинских школ.
На Нижней Волге действовало 429 украинских школ, а на Дальнем Востоке в те же годы действовало 1076 украинских школ и т.д.»
/"Украинский курьер". Москва. 1926г./
• Чи проводилась імперська політика щодо створення лояльної до імперії інтелігенції, з українців, що презирливо ставилась до свого власного народу (******* академіки Толочко, Литвин, відомий «історик» Д.Табачник, тощо) та з пієтетом до «старшого брата» і його імперської політики? Про таких сказав великий син Індії Джавахарлал Неру: "Интеллигенция, воспитанная колонизатором, является главным врагом собственного народа".
Голодомор.
• Як ви прокоментуєте такі слова: У 1926 році відбувся перепис населення у СРСР. Населення СРСР тоді становило 147 мільйонів, з них 31 мільйон українців. Наступний перепис населення СРСР відбувся у 1939 році. Загальне населення зросло на 24 мільйони, але кількість українців зменшилася на 3 мільйони. Ці цифри є ще більш разючими, коли ми порівняємо росіян та українців, беручи до уваги, що вони жили в однакових умовах. За тринадцятилітній період часу росіян збільшилося на 28%, в той час як українців зменшилося на 10%. У СРСР жодна основна національна група не зменшилася за цей період часу. Якби ми рахували зріст населення за порівняльним коефіцієнтом, тоді населення України зросло б на 9 мільйонів. Таким чином українці втратили більше ніж 12 мільйонів населення за цей період часу.?
ОУН та УПА.
• Які мотиви мало на увазі щодо Західних Українських земель сталінське керівництво СРСР, коли вступило в Другу світову війну, напавши на Польшу:
• Бажання об'єднати, створити соборну Україну;
• Чисто імперські, що не мали ніякого відношення до інтересів населення Західної України та України в цілому?
• Чому населення Західної України зустріло Червону Армію щонайменше індиферентно, або як визволителів від поляків, а буквально через декілька місяців зненавиділо в своїй переважній більшості і цю армію і все, що вона принесла на Західну Україну?
• Чи проявляли б ви велику радість, якби у вашої сім'ї забирали майно, нажите вами та вашими предками, та заганяли в якісь незрозумілі вам колгоспи?
• Чи сиділи би ви мовчки, спостерігаючи, як вас грабують чужинці, або добули би зброю та пішли в ліс до добрих хлопців, щоб захистити своє майно та благополуччя своєї сім'ї?
• Що би ви відчували, якби якісь чужинці-гевали приїхали серед ночі до ваших сусідів, завантажили їх з манатками на студебекер та повезли в невідомому напрямку навіки?
• Які почуття ви отримали би, якби взнали після втечі Червої Армії від німців в відкритих тюрмах в закатованих звірячими катуваннями своїх рідних, сусідів, просто знайомих чоловіків, жінок та дітей?
• Чи воювала УПА на території, де її підтримувала переважна частина місцевого населення, чи вона вела бойові дії десь в Вологодській та Тульській областях Росії?
• Чи можна вважати терористичною бандою озброєних людей в кількості , як мінімум, 100.000 чоловік безпосередньо в військових формуваннях та ще 100.000 в активному підпіллі (по даних НКВС та МДБ)?
• Скільки потрібно було людей, що вели легальний спосіб життя, щоб годувати, одягати 100.000 бійців та при необхідності лікувати від ран та давати притулок?
• Чи були прислані на Західну Україну (нехай і примусово) вчителі, лікарі та інші агентурою НКВС-МДБ, яка добровільно чи примусово інформувала ці каральні органи відносно дій УПА, підпілля та лояльного ним населення? В такому випадку, якщо УПА мала докази щодо їх агентурної діяльності, як вона повинна була діяти?
• Чи відомо вам, що каральними органами СРСР в 1939-1941р.р. з окупованих Західно-Українських та Західно-Білоруських земель було примусово виселено на Схід понад 600.000 поляків, з яких більш як 150.000 загинуло (не рахуючи розстрілів офіцерів в Катині, в Харкові та інших місцях)?
• Ставлячи питання про «волинську трагедію», чи ви знаєте, хто такі були польські осадники і що вони робили з українським населенням?
• Чи відомо вам, яку роль виконував 8 корпус АК (Армії Крайової), виконучи накази командування з Лондона, на території ******** Львівської, Волинської та Рівненської областей?
Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.Щоб лани або пустеля,
Прериї чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.І під прапором - байдуже,
кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
Промова С.Бандери. 1959 рік.
Про те, як Росія сама і через малоросів сторіччями намагається знищити Україну і українців. Чому?
Послухайте Степана Бандеру.
Им украинская идентичность, украинские ценности, украинский язык, порядки, обычаи, культура, как кость в горле, ведь это самое большое препятствие для их ценностей.
Разорять Украину без "украинского хребта" гораздо легче и легче превратить Украину в государство африканского типа.
фсбук
Настолько всё по-дурацки и неудобно сделано.