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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Київ (6737) Різдво (86) транспорт (399)

 У центрі Києва на Різдво обмежать рух транспорту

У Києві на Різдво, 7 січня, заборонять рух транспорту вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської. Столицею пройде хода звіздарів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"7 січня із 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку)", - йдеться в повідомленні.

7 січня Київ разом із християнами східного обряду відзначатиме Різдво. На Софійській і Контрактовій площах пройде хода звіздарів.

Крім того, в КМДА зазначили, що в разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота". У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі. Окрім того, можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" і "Майдан Незалежності".

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Також на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня із 12:00 до 17:00 рух тролейбуси №№ 6, 16, 18 рухатимуться зі змінами: тролейбуси № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська"; тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу; тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168245
 
 
 Топ коментарі
 
пройдет шествие звездарей

А главный ЗвеЗедарь будет принимать участие? В центре Киева на Рождество ограничат движение транспорта - Цензор.НЕТ 820
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А чому не пишить, що це Різдво за Юліанським календарем ?
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пройдет шествие звездарей

А главный ЗвеЗедарь будет принимать участие? В центре Киева на Рождество ограничат движение транспорта - Цензор.НЕТ 820
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Ні, ну я розчарований, про Зе набагато краще можна зробити. Невже так паскудно з фінансуванням? Чи це малюють редактори ЦН?
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Самое время прокричать "Дякую" поднебесному! В центре Киева на Рождество ограничат движение транспорта - Цензор.НЕТ 6633
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Вот ЖАБА, так - ЖАБА!
Даже - две ЖАБЫ в одной!
У центрі Києва на Різдво обмежать рух транспорту - Цензор.НЕТ 9114
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С лопатки. пете нельзя много жареного - диабет.
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Ну секелев на тот момент еще не скурвился, скажем так. И на первом канале бред не нес...

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Ты подстилка,брехливая,порохоботсаая,и картинка твоя ФЕЙК очередрой
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Вся Лахта -2 памперсами утиралася от потоков сльоз:

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А чому не пишить, що це Різдво за Юліанським календарем ?
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потому что это всем, кроме тебя, ясно?
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