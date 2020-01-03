 У центрі Києва на Різдво обмежать рух транспорту

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"7 січня із 12:00 до 17:00 заборонять рух транспорту уздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку)", - йдеться в повідомленні.

7 січня Київ разом із християнами східного обряду відзначатиме Різдво. На Софійській і Контрактовій площах пройде хода звіздарів.

Крім того, в КМДА зазначили, що в разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота". У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі. Окрім того, можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" і "Майдан Незалежності".

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Також на час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня із 12:00 до 17:00 рух тролейбуси №№ 6, 16, 18 рухатимуться зі змінами: тролейбуси № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська"; тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу; тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.