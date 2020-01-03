 15 гральних залів намагалися відновити роботу після рейду поліції, - Гончарук

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Після повідомлень на урядову гарячу лінію з 27 грудня 2019-го року правоохоронці припинили діяльність 15 нелегальних гральних закладів, які спробували відновити свою роботу", - написав він.
Гончарук нагадав, що дзвінки на урядову гарячу лінію за номером 1545 - безкоштовні. Щоб повідомити про нелегальний гральний заклад, потрібно вибрати категорію #5.
Прем'єр подякував українцям за дзвінки і пообіцяв, що уряд і надалі буде реагувати оперативно.
Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".
Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.
Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.
Також Гончарук закликав українців повідомляти про всі працюючі гральні заклади, яким вдалося сховатися від поліції.
Под видом «экспертов» и «политиков» нам СМИ подают «шариковых».
- Если бы ложь была олимпийским видом спорта, Порошенко стал бы безусловным чемпионом
Превратив в «шариковых» и нас. В итоге мы тонем в потоках пустых слов и отсутствии смыслов.
В Украине уже давным давно игровые залы работают нелегально и полуподпольно...без вывесок...
Чи це не гральні заклади. а заклади культури?
Чи просто прибрали конкурентів аби скоріше набивати кармани....
Прикол в тому,що лише УНЛ (Космолот,«Парі матч», «Фаворит спорт», «Національна лотерея золотий кубок», «Лото платинум», Baza bet, Fortuna live) має державну ліцензію.
'