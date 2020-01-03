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Все про:гральний бізнес (122) Нацполіція (8741) Гончарук_Олексій (427)

 15 гральних залів намагалися відновити роботу після рейду поліції, - Гончарук

15 нелегальних гральних закладів хотіли відновити роботу після рейду поліції, але дзвінки на урядову гарячу лінію завадили їм зробити це.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Після повідомлень на урядову гарячу лінію з 27 грудня 2019-го року правоохоронці припинили діяльність 15 нелегальних гральних закладів, які спробували відновити свою роботу", - написав він.

Гончарук нагадав, що дзвінки на урядову гарячу лінію за номером 1545 - безкоштовні. Щоб повідомити про нелегальний гральний заклад, потрібно вибрати категорію #5.

Також читайте: Повторимо "сеанс переконання", - Гончарук не відкидає можливості проведення нового рейду щодо закриття гральних закладів

Прем'єр подякував українцям за дзвінки і пообіцяв, що уряд і надалі буде реагувати оперативно.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада під час голосування в першому читанні провалила законопроєкт №2285-Д "Про державне регулювання діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор".

Після цього уряд виключив можливість поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Глава МВС Арсен Аваков дав доручення співробітникам Нацполіції на 16:00 20 грудня закрити всі гральні заклади країни.

Також Гончарук закликав українців повідомляти про всі працюючі гральні заклади, яким вдалося сховатися від поліції.

15 гральних залів намагалися відновити роботу після рейду поліції, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168244
 
   
 Топ коментарі
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При Пете такой херни, как закрытие этих доилень небыло. Эх, вернуть бы те времена
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Порошенко провел тотальную дебилизацию информационного пространства. Повестка дня - обсасывание фейков или бреда от политиков.
Под видом «экспертов» и «политиков» нам СМИ подают «шариковых».
- Если бы ложь была олимпийским видом спорта, Порошенко стал бы безусловным чемпионом
Превратив в «шариковых» и нас. В итоге мы тонем в потоках пустых слов и отсутствии смыслов.
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Тепер в тебе відкрились очі. Раніше ти не знав що дебил, а тепер ти це знаєшь. Скажи відлягло. Раніше в тебе не було слуги, а тепер є, хоча прислуговувати тобі ніхто не збирається. Класно? Раніше ти знав що війну веде барига, а тепер ти сам її будешь вести. Геніально. ТИ ЗРОБИВ ЦЕ САМ. Президент Зеленський сам від тебе в шоці.
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Мова про гральні заклади. Хоч заголовок прочитай...
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просто у этих 15 не получилось, остальные играют
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Та да..,но звонить рюкзакову на черта авакова,как то не камильфо,а нацжоны ваще охреневают от нешаблонных вводных писюниста и самокатчика.
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Ну не знаю, буквально недавно все вывески посрывали и лично наблюдал, как под покровом ночи технику вывозили. Шоколданой крыши уже нет.
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Да ты шо? А я лично вывесок уже много лет не видел...где же ты их умудрился увидеть???
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Судя по всему...это ты из паРаши вещаешь...
В Украине уже давным давно игровые залы работают нелегально и полуподпольно...без вывесок...
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Точно играют, или это ты так, на всякий случай перднул?
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И эти 15 отстегнут зеленому стаду...и тоже продолжат играть..
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шо ж до сих пор не отстегнули, а мацкавитный брехунец ??? соси рошенку молча роисянин
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Надеялись пропетлять...теперь и их очередь пришла...зеленое стадо своего не упустит...
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Космолох теж закрили з Пари-мачєм та Фаворитом чи на це є табу?

Чи це не гральні заклади. а заклади культури?
Чи просто прибрали конкурентів аби скоріше набивати кармани....
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Це очевидно.Переділ грального ринку почався ще з літа.Банальна боротьба між трьома монополістами (та їх кришувальниками).
Прикол в тому,що лише УНЛ (Космолот,«Парі матч», «Фаворит спорт», «Національна лотерея золотий кубок», «Лото платинум», Baza bet, Fortuna live) має державну ліцензію.
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короче ,по всем вопросам звонить правительству ,а ментов уволить и забрать телефон ?
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Какая разница, какой это зал, главное, чтобы там было тепло и светло!
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«Моя плакала, мій плакала, моє плакала... » А вся Лахта -2, РЬІДАЛА !!!!!!
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Публичное докащательство что Украина управляется вручную и нет главенства Закона. Иначе любой полицейский должен был действовать по принципу увидел-проверил-если незаконно-закрыл.
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и никогда не было, впервые пробуют навести хоть какой-то закон, попыток установить законность тоже пока не было, ни одной, первая....
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срань соевая, вряд ли Зе ваше дерьмо тут просматривает, так шо он не в курсе, передоза не будет... сосни рошена)))
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соевый, а вот у тебя таки похоже передоз))))
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от тупого срузгого бомбануло ??? узбагогойзя биомусор, тебе до этого уровня не дойти никогда, спустя 6 лет войны на срань мацковскую реакция как на дерьмо на подошве, так шо пока так сашок паламарчук
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дійсно, ти абсолютно правий, я до вашого рівня і рівня зєлєнського ніколи не впаду.
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И как дальше жить, игроманы пропадут, наркоманы пропадут, киллеров обменяют, что дальше,Дава?что дальше?
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