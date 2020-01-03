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Все про:мінування (512) мобільний зв'язок (84) Нацполіція (8741) Харків (1582)

 Поліція затримала 19-річного підозрюваного в "мінуванні" офісу компанії мобільного зв'язку в Харкові

Співробітники Національної поліції затримали 19-річного харків'янина, підозрюваного в неправдивому повідомленні про мінування офісу компанії мобільного зв'язку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Хлопець пояснив свої дії тим, що образився на працівників компанії", - повідомляє поліція.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про мінування офісу по вул.Кооперативна надійшло на офіційний сайт компанії в четвер близько 14.50.

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Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний харків’янин. Хлопець пояснив свої дії тим, що образився на працівників компанії.

За фактом лжемінірованія відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

В оперативному зведенні, опублікованому на сайті Харківської облдержадміністрації, зазначено, що йдеться про офіс компанії "Лайфсел".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168243
 
 
 Топ коментарі
 
Если бы порохоботы не кричали ЗРАДА на каждом шагу, то не было бы и Зеленского! )))) Каждый твой такой высер на цензоре добавляет ненависти к Порошенко, твой шеф знает об этом?! ))))
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"Парень объяснил свои действия тем, что обиделся на работников компании", - сообщает полиция.

19 лет, а мозговов нету. Идеальный избиратель Зеленского!!! Полиция задержала 19-летнего подозреваемого в "минировании" офиса компании мобильной связи в Харькове - Цензор.НЕТ 3357
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А хоть у одного избирателя зелебобика есть мозги? Поліція затримала 19-річного підозрюваного в "мінуванні" офісу компанії мобільного зв'язку в Харкові - Цензор.НЕТ 9014 Поліція затримала 19-річного підозрюваного в "мінуванні" офісу компанії мобільного зв'язку в Харкові - Цензор.НЕТ 7363
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А что это наш Цензор молчит как рыба об лед про ситуацию в Иране?! Там развиваются события похлеще чем в офисе компании моб. связи и чревато новой фазой войны на Ближнем Востоке.
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Какая фаза, я вас умоляю.
Трамп показал всем, что США видит каждую сволочь на планете и в любой момент может с нею поквитаться.
Беспилотник был наведен со спутника и выпустил ракету прямо в форточку.
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А ось і плоскоголова Ямайка з"явилась. Пам"ятаєш що ти мені накарябав 2 роки тому? Поліція затримала 19-річного підозрюваного в "мінуванні" офісу компанії мобільного зв'язку в Харкові - Цензор.НЕТ 1710
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"Парень объяснил свои действия тем, что обиделся на работников компании", - сообщает полиция.

19 лет, а мозговов нету. Идеальный избиратель Зеленского!!!
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Если бы порохоботы не кричали ЗРАДА на каждом шагу, то не было бы и Зеленского! )))) Каждый твой такой высер на цензоре добавляет ненависти к Порошенко, твой шеф знает об этом?! ))))
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Канечно знает, он же нам зарплату платит не просто так
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За Порошенка очень рад! Теперь бы тебе еще хавало залепить, что бы ты не писал разного бреда! Так что ждем закона о журналистике, что бы кибер-полиция занималась такими провокаторами как ты! )))
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Вы же сами пишете, что мы проплаченные Петром Алексеевичем боты сидящие на зарплате. Вы уже определитесь где правда, а где ложь...
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Два в одном, дружок.
Одно другого не исключает.
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А підвищення пенсійного віку додає для зевлади популярності
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Непопулярних кроків краще вживати на початку каденції. Чи не ми дали карт-бланш на наступні роки?
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Алі, я так розумію, що страховий стаж в 35 років, добавив голосів свого часу сивочолому гетьману?
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Зеленский уже отменил трудовой стаж 35 лет ?... не ?
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А при чем тут стаж? Да и Азиров тоже когда то кричал не скиглить, и где он сейчас? ))) Кто то перднул что то а ты в истерике уже )))))
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А хоть у одного избирателя зелебобика есть мозги? Поліція затримала 19-річного підозрюваного в "мінуванні" офісу компанії мобільного зв'язку в Харкові - Цензор.НЕТ 9014 Поліція затримала 19-річного підозрюваного в "мінуванні" офісу компанії мобільного зв'язку в Харкові - Цензор.НЕТ 7363
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Уже сообщалось, что он за Порошенко голосовал. Поліція затримала 19-річного підозрюваного в "мінуванні" офісу компанії мобільного зв'язку в Харкові - Цензор.НЕТ 3110
Нет ничего тупее обиженного порохоботы - уже пол года наблюдаем это на страницах ЦН. Поліція затримала 19-річного підозрюваного в "мінуванні" офісу компанії мобільного зв'язку в Харкові - Цензор.НЕТ 7782
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Порохоботы может и обиженные, но пуканы подгорают почему-то у зелибобов Поліція затримала 19-річного підозрюваного в "мінуванні" офісу компанії мобільного зв'язку в Харкові - Цензор.НЕТ 8120
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Здесь тема про обиженных.
Про пуканы с мамой поговоришь.
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С твоей чтоле? Ну, ок, заодно пукан ей и прочистим
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Ты сынок главное сам приди туда, куда ты сейчас собрался уже!
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вы кацапы просто мудаки. Когда нечего сказать, то переходите на личности и оскорбляете родителей. Вот щас это недоразумениие ларсен побежит жаловаться модератору, шо я его мамку обидел, хотя он первый начал... Поліція затримала 19-річного підозрюваного в "мінуванні" офісу компанії мобільного зв'язку в Харкові - Цензор.НЕТ 8000
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То он получил от Киевстара новые тарифы?
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Я мрію замінувати МТС. Вони з мене правлять 5000 за послуги.
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Я свою симку МТС выкинул много лет назад.
Каких только пакостей я от них не натерпелся!
Назову первую и последнюю.
Первая - я покупал мобилку, когда ещё ни у кого их практически не было и в ящике с пакетами выбрал себе красивый номер, типо 0505505058.
Через пару лет они опомнились и сами поменяли мне номер на 0665505058.
А через несколько лет окончательно доконало меня то, что на мой вопрос оператору, где деваются мои деньги, девушка мне сообщила, что мой тариф изменили на такой, по которому я могу отправлять по 2000 sms ежедневно.
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Переходите на LycaMobile ! ))) Там и Киевстар и Лайф отдыхают со своими ценами ))) www.lycamobile.ua
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Киевстар просто ублюдки, управы на них нет.
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Согласен, сегодня заканчиваю миграцию номера на лайф.
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Пороховата вже знайшла зраду? Чи просто сернула в бік українців по привичці?)))
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А зеленый значок "Зе-команда" они тоже с тебя сорвали или ты сам его снял ?
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