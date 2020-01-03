 Поліція затримала 19-річного підозрюваного в "мінуванні" офісу компанії мобільного зв'язку в Харкові

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Хлопець пояснив свої дії тим, що образився на працівників компанії", - повідомляє поліція.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про мінування офісу по вул.Кооперативна надійшло на офіційний сайт компанії в четвер близько 14.50.

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Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний харків’янин. Хлопець пояснив свої дії тим, що образився на працівників компанії.

За фактом лжемінірованія відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

В оперативному зведенні, опублікованому на сайті Харківської облдержадміністрації, зазначено, що йдеться про офіс компанії "Лайфсел".