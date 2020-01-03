 Поліція затримала 19-річного підозрюваного в "мінуванні" офісу компанії мобільного зв'язку в Харкові

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Хлопець пояснив свої дії тим, що образився на працівників компанії", - повідомляє поліція.
За інформацією правоохоронців, повідомлення про мінування офісу по вул.Кооперативна надійшло на офіційний сайт компанії в четвер близько 14.50.
Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 19-річний харків’янин. Хлопець пояснив свої дії тим, що образився на працівників компанії.
За фактом лжемінірованія відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
В оперативному зведенні, опублікованому на сайті Харківської облдержадміністрації, зазначено, що йдеться про офіс компанії "Лайфсел".
Трамп показал всем, что США видит каждую сволочь на планете и в любой момент может с нею поквитаться.
Беспилотник был наведен со спутника и выпустил ракету прямо в форточку.
19 лет, а мозговов нету. Идеальный избиратель Зеленского!!!
Одно другого не исключает.
Нет ничего тупее обиженного порохоботы - уже пол года наблюдаем это на страницах ЦН.
Про пуканы с мамой поговоришь.
У меня ежедневно 3 ГБ.
Каких только пакостей я от них не натерпелся!
Назову первую и последнюю.
Первая - я покупал мобилку, когда ещё ни у кого их практически не было и в ящике с пакетами выбрал себе красивый номер, типо 0505505058.
Через пару лет они опомнились и сами поменяли мне номер на 0665505058.
А через несколько лет окончательно доконало меня то, что на мой вопрос оператору, где деваются мои деньги, девушка мне сообщила, что мой тариф изменили на такой, по которому я могу отправлять по 2000 sms ежедневно.