EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  2110  22
Все про:Дніпро (92) Київ (6737) смерть (3730) ДСНС (2212)

 Рятувальники дістали тіло чоловіка із затоки Дніпра в Києві

У Києві в одній із заток річки Дніпро виявили тіло чоловіка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС в м.Києві, інформація про те, що в затоці Галерна на вул. Набережно-Корчуватській у воді перебуває тіло людини, надійшла вчора увечері від правоохоронців.

На місце події виїхало чергове відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилося, на глибині 2,5 метра під водою на відстані приблизно 300 метрів від берега перебувало тіло чоловічої статі. За допомогою спеціального спорядження рятувальники транспортували тіло до берега і передали його правоохоронцям.

Читайте також: Вночі загинув працівник на Дніпровському металургійному комбінаті

Обставинами події займаються працівники правоохоронних органів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168242
 
 
 Топ коментарі
 
Річки міліють. Нема де москаля втопити.
 показати весь коментар
 
Мабуть, "буй" над водою стирчав.
 показати весь коментар
 
А как можно давать адекватный комментарий к неадекватному посту?
"Как аукнулось, так и откликнулось".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хоч випадок і трагічний, але трохи тематичного чорного гумору:

Утонул мужик. Выловили тело, вызвали полицию, оформляют accident как положено. Коп достаёт бланк и пишет в шапке:
"Акт об утопании".
Постоял, подумал... не, что-то не то. Зачеркнул и пишет ниже:
"Акт об утонутии".
Опять почухал репу... не, не то пальто. Снова зачеркнул и пишет:
"Акт об утопии".
Посмотрел на это дело... скомкал бланк, достал новый и пишет:
"Акт о вхождении тела в воду с последующим невыходом указанного тела из воды".
 показати весь коментар
 
 
Як визначили стать тіла за 300 метрів від берега на глибині 2.5 м?
 показати весь коментар
 
 
Как оказалось, на глубине 2,5 метра под водой на расстоянии примерно 300 м



Доречі і не глибоко... Це Дніпро так обмілів, що на відстані 300 метрів від берега - 2,5 метрів глибина? Рятувальники дістали тіло чоловіка із затоки Дніпра в Києві - Цензор.НЕТ 2231
 показати весь коментар
 
Мілина, мабуть. Пам'ятаю, у 80-і було досить розвинене пасажирське судноплавство - "ракети" та "метеори" на підводних крилах не мали таких проблем, а от на звичайних катерах неодноразово сідали на мілину навіть на середині Дніпра.
 показати весь коментар
 
 
Річки міліють. Нема де москаля втопити.
 показати весь коментар
 
 
Бізнес на піску просто. Зєм снаряди мабуть цілодобово працюють... Вбивають Дніпро, як і Карпати, як і перетворють Полісся на місячні пейзажі...
 показати весь коментар
 
У 80-х бізнесу на піску не було (та й бізнесу практично як такого, окрім нечисленних кооперативів) - але роботи із земснарядами дійсно велися. Зокрема на Зіг-Штадтмасиві (ж/м Перемоги) у Дніпрі - цей масив фактично побудований на намитому грунті, і я пам'ятаю, як там у ті часи ще продовжувалися роботи - кучугури піску, земснаряди, баржі та інша гідромашинерія вздовж усього берега...
 показати весь коментар
 
Цієї весни буде рекордна кількість поплавків. Знайомий рибалка казав, що багато народа в новорічну ніч пішло під льод з криками "долларпастонановийгод" і "зєбілунічтожитукраінудоновагогода". Намагалися таких рятувати, але вони вириваються, кидають у людей лайном і плигають в ополонку.
Одне радує, що раки тепер добре перезимують, є що їсти.
 показати весь коментар
 
Дуже схоже на поведінку совкодрочерскої вати , то справжні "днєпропєтровці" мабуть 😉😉😉
 показати весь коментар
 
 
Коли боту нехватає кеби дати адекватну відповідь, він почина мастурбувати на мій нік)))
 показати весь коментар
 
А как можно давать адекватный комментарий к неадекватному посту?
"Как аукнулось, так и откликнулось".
 показати весь коментар
 
 
Який гострометний срвкодрочерський гумор на 25 копійок десь😁😁😁, образив до глибини душі прямо. Піду з'їм рошенку , та потикаю дротики в главзебіла 😁😁😁
 показати весь коментар
 
 
Судячи по кількості смайликів, ти тільки що отримав задоволення від власного чувства юмора)) Не забудь руки помить.
 показати весь коментар
 
Немає в співучій українській мові "чуйства"☝️☝️☝️то на рашиському
 показати весь коментар
 
Днепропетровец і тут не може без порохохейтерства... Хоча порохоботи в основному культурні адекватні люди - і такої хмуйні, як п'яно волати "долларпастонановийгод" і "зєбілунічтожитукраінудоновагогода", просто не стануть.
Втім в чомусь можу погодитись із земляком (якщо він дійсно з Дніпра) - я про здоровий цинізм та підтримку дарвінівського концепту самоочистки генофонду. Буває, температура десь нуль або плюс, їдеш ґавтобусом через Самарський міст... а річка рясно усіяна темними фігурами кандидатів на премію сера Чарльза. Середина Самари взагалі вільна, а крига біля берегів навіть візуально така варівка, що ну його на путіна навіть просто ступати на неї... Але все одно - сидять довбограї та вудять через лунки.
Іноді трапляються передбачувані випадки вилучення "шлюбів ДНК" ( ) з національного генофонду...
 показати весь коментар
 
 
Начитался васи рыбникова?
Или это ты, вася?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору