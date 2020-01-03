 Рятувальники дістали тіло чоловіка із затоки Дніпра в Києві

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС в м.Києві, інформація про те, що в затоці Галерна на вул. Набережно-Корчуватській у воді перебуває тіло людини, надійшла вчора увечері від правоохоронців.
На місце події виїхало чергове відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилося, на глибині 2,5 метра під водою на відстані приблизно 300 метрів від берега перебувало тіло чоловічої статі. За допомогою спеціального спорядження рятувальники транспортували тіло до берега і передали його правоохоронцям.
Обставинами події займаються працівники правоохоронних органів.
Утонул мужик. Выловили тело, вызвали полицию, оформляют accident как положено. Коп достаёт бланк и пишет в шапке:
"Акт об утопании".
Постоял, подумал... не, что-то не то. Зачеркнул и пишет ниже:
"Акт об утонутии".
Опять почухал репу... не, не то пальто. Снова зачеркнул и пишет:
"Акт об утопии".
Посмотрел на это дело... скомкал бланк, достал новый и пишет:
"Акт о вхождении тела в воду с последующим невыходом указанного тела из воды".
Доречі і не глибоко... Це Дніпро так обмілів, що на відстані 300 метрів від берега - 2,5 метрів глибина?
Одне радує, що раки тепер добре перезимують, є що їсти.
"Как аукнулось, так и откликнулось".
Втім в чомусь можу погодитись із земляком (якщо він дійсно з Дніпра) - я про здоровий цинізм та підтримку дарвінівського концепту самоочистки генофонду. Буває, температура десь нуль або плюс, їдеш ґавтобусом через Самарський міст... а річка рясно усіяна темними фігурами кандидатів на премію сера Чарльза. Середина Самари взагалі вільна, а крига біля берегів навіть візуально така варівка, що ну його на путіна навіть просто ступати на неї... Але все одно - сидять довбограї та вудять через лунки.
Іноді трапляються передбачувані випадки вилучення "шлюбів ДНК" ( ) з національного генофонду...
Или это ты, вася?