 Рятувальники дістали тіло чоловіка із затоки Дніпра в Києві

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС в м.Києві, інформація про те, що в затоці Галерна на вул. Набережно-Корчуватській у воді перебуває тіло людини, надійшла вчора увечері від правоохоронців.

На місце події виїхало чергове відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Як виявилося, на глибині 2,5 метра під водою на відстані приблизно 300 метрів від берега перебувало тіло чоловічої статі. За допомогою спеціального спорядження рятувальники транспортували тіло до берега і передали його правоохоронцям.

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Обставинами події займаються працівники правоохоронних органів.