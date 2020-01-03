 В Україні від ускладнень грипу померла людина

Про це повідомив Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Від ускладнень грипу померла людина. Чоловік із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, вірус грипу типу А встановлено лабораторно. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 хворий помер", - йдеться в повідомленні.

Загалом з початку епідсезону госпіталізовано 53 527 осіб, із них 79% діти. З початку жовтня проти грипу вакциновано 227 417 осіб.

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У Центрі громадського здоров'я зазначають, що найкраща профілактика грипу - щорічна вакцинація.

"Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації і смерті від захворювання", - йдеться в повідомленні.