 В Україні від ускладнень грипу померла людина

Про це повідомив Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
"Від ускладнень грипу померла людина. Чоловік із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, вірус грипу типу А встановлено лабораторно. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 хворий помер", - йдеться в повідомленні.
Загалом з початку епідсезону госпіталізовано 53 527 осіб, із них 79% діти. З початку жовтня проти грипу вакциновано 227 417 осіб.
У Центрі громадського здоров'я зазначають, що найкраща профілактика грипу - щорічна вакцинація.
"Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації і смерті від захворювання", - йдеться в повідомленні.
ну да... ну да...
С такими профестиАналами скоро не только от гриппа будут умирать, а и от обычного ГРВИ
Дефолт, так дефолт
Бакс на новый год должен наоборот дешеветь. Люди к праздничному столу меняют бакс на гривни шоб затариться...
https://censor.net.ua/news/3166620/grivnya_oboshla_vse_valyuty_mira_po_tempam_ukrepleniya_v_2019m_bloomberg
Зеленский: от усталости к вечеру из человека превращаюсь в организм
слушайте Радио "Радонеж"смотрите "Сватов"!
Кстати умереть вот так вот это еще постараться нужно. Угробить свой иммунитет перед этим, шоб легче цеплялось всякое. Потом с температурой сидеть на работе и заражать своих колег..
Чуствуешь себя плохо - сиди дома лечись. Нет оно на работу прется
В результате: про что новость?