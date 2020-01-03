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 Політика України
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Все про:Порошенко (7898) ДБР (752) Головань Ігор (25)

 Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань

Слідчі ДБР, яких Печерський суд викликав для дачі свідчень у "справі українських моряків", не бажають з'являтися до суду і давати показання.

Про це адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань розповів журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідрності".

За його словами, суд має допитати їх, яким чином секретні матеріали з ДБР потрапляли до сторонніх осіб, зокрема, публікувалися в телеграм-каналі представника режиму Януковича Андрія Портнова.

"Радник директора, оскільки він там розпоряджався і всі його слухали, очевидно, він має якусь вагу, – відмовився назвати своє прізвище, тому я не ризикну згадати, з ким я говорив. Але мені було повідомлено, що, можливо, суд помилився і неправильно вирішив, щоб саме я вручав ці повістки. Я, звичайно, проінформую про це суд. І, фактично, було відмовлено у наданні допомоги стосовно вручення повісток слідчим, було запропоновано звернутися письмово, що я зробив вже до того, і тому єдиний висновок, який можна тут зробити – що не бажають слідчі Державного бюро розслідувань отримувати повістки і, певно, що не бажають з’являтися до Печерського суду для того, щоб дати відповідні свідчення", – зазначив адвокат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд доручив мені вручити повістки слідчим ДБР в справі про захист честі Порошенка, - адвокат Головань. ВIДЕО

Головань підкреслив, що йдеться про "справу моряків".

"Йдеться про "справу моряків". Йдеться про те, що відповідно, за нашим переконанням, інформація, яка була, в тому числі і з обмеженим доступом – секретна інформація, яка потрапляє до Державного бюро розслідувань, вона, грубо кажучи, розшифровується і потрапляє, в тому числі, до держави-агресора. Ми знаємо, наприклад, що для проведення експертизи вилучалися секретні документи, навіть з Генерального штабу, плани Збройних сил України і так далі", – пояснює адвокат.

"Ми стверджуємо, що це провадження – це ніщо інше, як канал витоку інформації. Інформація, яка потрапляє до Державного бюро розслідувань, стає здобиччю різних телеграм-каналів, різних сайтів і таке інше", – нагадав Ігор Головань.

Він також пояснив, що слідчих ДБР повинні допитати в суді саме про те, яким шляхом закрита інформація, яка потрапляє в Державне бюро розслідувань, потрапляє за межі Державного бюро розслідувань.

"Стосовно діяльності Державного бюро розслідувань за нашими заявами зареєстровано вже шість кримінальних проваджень. Ми знаємо, що були опубліковані розмови, які, імовірно, записувалися в кабінеті колишнього директора ДБР. І всі ці питання ми ставили перед відповідними правоохоронними органами. Змушені були звертатися до суду, маємо відповідні рішення", - зазначив Головань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168239
 
   
 Топ коментарі
 
Скоро Порох всіх пересаджає - навесні. Следователи ГБР не желают получать повестки и прибыть в Печерский суд для дачи показаний, - адвокат Порошенко Головань - Цензор.НЕТ 7754
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То шо, Порох не ховається, а ховаються зелепупенки? некрасіво якось!
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Смерди породжують - сморід Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 149 Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 149 Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 149 Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 930 Я регочу... Бидло построїлося кошмарити,а його пикою в лайно.... Кінець проблетарського існування Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 5423 Вже,ж й президенти ходили за повістками...Лайно,й ще лайніше...
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"Пимусово, так примусово!"
Почалися змагання.
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Порошок сейчас в курортах под южными солнышками (иноСМИ)
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Возле Пороха терлось много проходимцев желающих нагреть руки при власти.Такая же матня и сейчас трется возле зели.Самым крутым был Витя Ведмедчук,терся в кресле около Данилыча папы всея Украины до сих пор.Хи хи...,теруны блин
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ЗЕлефаны,которые "типа патриоты",против расследования о возможной утечке секретной информации на засРашку через следователей ГБР и приветствуют их отказ явиться в суд Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 2820 Хорошая темка,на которой вся ольгинская шушера попалилась Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 8063
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Сцыкливые следователи сцыкливого Зелошары .
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Саша Сотник.Новости СМЕХдержавы.Убойный видос о кремлевском быдле.ютуб.
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в штатах портнов уже давно сидел бы в изоляторе и давно расскаал бы кто сливал инфу. но мы в Украине и этим все сказано. а результат антидействий гбр уже есть: расширение штата. них..я не делали 100 чел. теперь то же них..я будут делать 200. а это них...янеделанье меньше чем госизмена не называется, так как бьет по бютжету и имиджу Украины
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Когнітивний дисонанс у петушарія-сам на допити не ходить,а хоче прокурорів допитати.Хочя,не дивно-пороша та параша,як рашен та рошен-один замовник-х"ло.
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я вже не кажу про статтю за переслідування
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шо, зебобики, заметались? Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 6784
а это только первая пристрелка...
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Ваш СП-2 был вообще холостым выстрелом. Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 2691
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На январь ГБР назначило четыре допроса Порошенко - СМИ хай спочатку там з бутилок повстають на які їх садить адвокат Пороха)
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І що,є позиція суду щодо тиз матеріалів?..Суд не повинно цікавити,як вони попали,суд повинен переконатись у їх правдивості і тільки...Але якщо суд почне пхати носа у всяку дірку і довго там нюхати то тоді треба принюхатись і до самого суду...А то нюхачів постворювали до хрєна,а смороду тільки прибавилось...
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создали на свою голову, теперь избавиться не могут.
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Рехнулся твой )(уйло, напав на Украину Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 9602
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"по нашему убеждению" ключевая фраза, адвокат не имеет никаких фактов кроме "убеждения" развалить и запутать семь уголовных дел против Порошенко от допроса которых вор скрывается уже несколько месяцев.
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Вот это футболят этого адвоката-колобка! Варианта два - или его Петро уволит или ему придется сильно похудеть! Слідчі ДБР не бажають отримувати повістки і прибути в Печерський суд для дачі свідчень, - адвокат Порошенка Головань - Цензор.НЕТ 2824
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Якщо не бажають, то двоє понятих вирішать проблему....
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