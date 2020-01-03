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Все про:майдан (531) злочини проти Майдану (72) ДБР (752) Венедіктова (17)

 Нова керівниця ДБР Венедіктова пропонує збільшити кількість слідчих у справах Майдану

Тимчасова виконувачка обов'язків директорки Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що найближчим часом подасть на розгляд президенту нову структуру бюро.

Про це вона заявила у відеозверненні, розміщеному на сторінці ДБР в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом на розгляд президента України я представлю ​​нову структуру бюро, яким передбачено створення окремого управління у справах Майдану і збільшення кількості слідчих, які будуть розслідувати ці провадження", - зазначила Венедіктова.

За її словами, зараз у бюро існує окремий слідчий підрозділ, який вестиме розслідування справ Майдану. У ньому працює 25 слідчих.

Також Венедіктова додала, що в ДБР вже надійшло 34 постанови про визначення підслідності у справах Майдану. Вони містять 2897 епізодів злочинної діяльності.

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"Низка проваджень стосується правоохоронців, прокурорів і суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо учасників процесу, що призвело до незаконного затримання, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності і взяття під варту", - сказала в.о. глави ДБР.

Також, за словами Венедіктової, вже відбулося перше засідання робочої групи, яка займається переведенням прокурорів у справах Майдану з ГПУ в ДБР.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив тимчасовою виконувачкою його обов'язків нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедиктову.

1 січня прес-служба Бюро опублікувала заяву про те, що за підсумками 2019 року структура не впоралася з поставленими перед нею завданнями.

2 січня Венедіктова склала з себе депутатські повноваження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168238
 
 
 Топ коментарі
 
Как кровати не добавляй ничего не получится.
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 12 мин.12 минут назад



Компромат на Венедиктову находится на конце Портнова
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А компромат на зеленского находится на конце коломойского ?
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А пачіму не портной? Зебіли навернає нігадуют. Єта Пороха не посадит (((
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Охренели. Пять лет с половиной профукали,саботировали, уничтожали улики, доказательства. И зарплаты им в 10 раз увеличить!
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Как кровати не добавляй ничего не получится.
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Ой, не радуйтесь, петики. Если она связана, как вы пишите, с Портновым, то много нового узнаем...
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Венедиктова подавла заявку на судью Верховный Суд......Экзамен тест на знание законодательства даже МИНИМАЛЬНЫЙ бал не набрала! смешно.
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Це зараз норм. 5 днів в Трускавці зроблять з вас турбоспеціаліста в будь-якій царині. Новая руководительница ГБР Венедиктова предлагает увеличить количество следователей по делам Майдана - Цензор.НЕТ 6814
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Это "образование" даже круче Гарвард и Оксфорд! Новая руководительница ГБР Венедиктова предлагает увеличить количество следователей по делам Майдана - Цензор.НЕТ 5905
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нужно не количество менять ,а качество и делать из неприкасаемых ОБВИНЯЕМЫХ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
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А лицо у неё честное и откровенное.Вот именно с такими лицами честно и откровенно разводят зелохов потешных...
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Короче ответа на вопрос у нее нет. Предлагает новые методы без надежды на результат.
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правильно...надо же трудоустраивать знакомых и родственников...
то что с этого роя не получится.... ничего хорошего...это тоже как бы ясно...
увеличением количества сотрудников легче только ров...ну или окоп копать...а вот раздутым штатом чистоплюев никакого прогресса в Делах не будет...только материальные расходы прибавятся...да проблемы - жилья (оплата аренды или служебное), транспорта, кабинетов, компьютеров-канцелярии, освещение-отопление, секретутки-водители-тельцехранители...
и еще пять лет коту под хвост (плюс туда же отданных беркутят)
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Щоби працювати потрібні мізки, а заробити на продажі посад, це зможе і донька мусарського генерала.
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Нужно перезапустить расследование на имеющихся доказательной базы и фактах, материалах.
Луценко своей некомпетентностью слил 80% дел, а Труба, ручной хорек сначала Порошенко а потом ОП Зеленского только усугубил все.
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В ОРДЛО хорошіє слєдоватєлі.

100% раскриваємості.
І, нєдорого.
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а головне, вони вже завтра встановлять, що розстріляв Майдан Пеця!
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давай еще беркута немного отдадим. а потом еще увеличим!?)))
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Это самая что ни наесть зрадная зрада, да порохнявые?
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сама же сказала что в гбр куча нарушений. может сначала ЗАКРЫТЬ папередников типа трубы за Зраду (договорняки) а потом расширяться
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Зачем? уже почти всех кто убивал митингующих отпустили или они сами свалили... расследовать осталось только преступную деятельность самих митингующих... вот на это бросят все силы Нова керівниця ДБР Венедіктова пропонує збільшити кількість слідчих у справах Майдану - Цензор.НЕТ 7275
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Так называемые "дела Майдана" это такое дно, что никто не хочет лезть в эту выгребную яму, чтоб не запачкаться.
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Ну раз Венедіктова то пропонує значить на ній можна ставити хрест...І на наших надіях щодо ДБР теж...Там не слідчих треба збільшувати,а просто мати сміливість витягнути вже існуючий матеріал на світ Божий...Завести справи проти затягувачів слідства,фальсифікаторів,просіяти Небесну Сотню,де на третину випадкові люди,в тому числі бандити,аферисти,регіонали і навіть просто психічно хворі...Придивитись,накінець,до ролі Парубія,Порошенка,Турчинова,Яценюка і іже з ними в подіях революціі гідності...Але що баба зробить...Варто лишень на неї подивитись і трохи послухати як зрозуміти - Зєля навмисно підбирає слабих,аморфних людей...Тільки не розумію,для чого?..Щоб на їх фоні виглядати не круглим лохом і абсолютним поцом?..Ясно одне - йому чхати на країну,її перспективу,на порядок в ній і на людей...В один момент він відгребе звідсіля,скаже мовляв хотів...дуже хотів...але не получилось...І наші люди простять,ще й сльозу пустять...отакі дебіли ми...
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Пиар наше всё! Главное пропиарится, а потом снова можно 6 лет ничего не делать.
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В названии статьи ошибка - Венедиктова не новый глава ДБР, она в статусе В.о. Она еще должна пройти конкурс.

Стаття 11. Порядок призначення Директора Державного бюро розслідувань
1. Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань (далі - Конкурсна комісія).
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А кого судить будут? Если всех подозреваемых убийц выпустили на обмен без приговора? Смысл продолжения раследования если убийцы не будут наказаны, значит будет очередной обман, а на скамью подсудимых могут попасть граждане выходившие на Майдан.
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