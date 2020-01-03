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 Політика України, Суспільство
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Все про:пенсійний вік (68) Третьякова Галина (12)

 Україні необхідне плавне підвищення пенсійного віку, - нардепка від "Слуги народу" Третьякова

Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, проте це не питання сьогоднішнього дня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" висловила нардепка від "Слуги народу", глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Я думаю, що Україні потрібно йти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад на один місяць на рік починаючи з 2023-го або 2025 року, інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію", - сказала вона, додавши, що підвищення пенсійного віку не є "питанням сьогоднішнього дня".

За словами Третьякової, сьогодні однією з цілей є програма Зеленського "Друга пенсія українцю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Пенсійного фонду з РФ, який пропагував підвищення пенсійного віку до 65 років, помер у 59

"Ми намагаємося знайти джерело і ресурс для того, щоб запустити у власності кожної людини його особисті накопичення. При цьому хочемо надати йому систему, за якої буде фактично обов'язкове накопичення до пенсії, коли людина відкладає на пенсію стільки, скільки хоче він, може бути і 0%, а роботодавець за свій рахунок доповідає за формулою "скільки відкладає людина + 1% від зарплати".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168237
 
   
 Топ коментарі
 
Нєєєєт, нєєєєт !!! Ми нє хотім плавноє !!!! Ми хотім рєєєєєєзкоє !!!!
Україні необхідне плавне підвищення пенсійного віку, - глава комітету ВР з питань соцполітики Третьякова - Цензор.НЕТ 5951
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Правильно! Що б уже ніхто до пенсії не дотягнув!
Україні необхідне плавне підвищення пенсійного віку, - нардепка від "Слуги народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 8819
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12 грудня 2019 року, під час обговорення законопроєкту "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО", вела переписку з чоловіком про "секс на новому матраці", котру зафіксували журналісти видання "Інформатор".2 січня 2020 року в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявила, що пенсіонери на окупованих територіях мають право на дві пенсії.
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Надо до 90 лет мужикам и 85 лет женщинам сделать и не будет никаких проблем с пенсионным фондом. Можно даже пенсию не уменьшать.
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і разом з цим треба збільшити кількість крематоріїв
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може мені здається, що ця істота дуже нагадує сару, яка кинула на землю український хліб?
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Вот к чему приводит идиотская солидарная пенсионная система.
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Украине необходимо плавное повышение пенсионного возраста, - нардеп от "Слуги народа" Третьякова

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От тє на ! Україні необхідне плавне підвищення пенсійного віку, - нардепка від "Слуги народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 2644

Знову у всьому винні Кошулинський і хФажизди з ВО Свободи !
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Кошулинський нехай подякує махніцкому рейтинг свободи.Свобода (обісралась) коли була при владі.
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Предлагаю 73% вообще не ходить на пенсию. Они заслужили!?
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А как Вы смотрите на то,что бы лишить всех льгот бывших

депутатов ВР.? А то их приравняли к чиновникам 1-го класса--
за ,что такая льгота.
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