 Встановлено істотні порушення в роботі ДБР, - нова керівниця бюро Венедіктова. ВIДЕО

Про це вона заявила у відеозверненні, розміщеному на сторінці ДБР в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Відразу після мого призначення під час ознайомлення з роботою бюро, встановлені суттєві порушення як в організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і в кадровому і технічному забезпеченні. Зокрема, це стосується умов роботи слідчих - відсутні кабінети для проведення допитів, кімнати для зберігання речових доказів, за наявності спеціального технічного обладнання відсутні фахівці, які його використовували б", - повідомила глава бюро.
Вона звернула увагу на те, що також не працюють оперативні підрозділи, оскільки в чотирьох управліннях понад рік працюють тільки їхні керівники.
Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив тимчасовою виконувачкою його обов'язків нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедиктову.
1 січня прес-служба Бюро опублікувала заяву про те, що за підсумками 2019 року структура не впоралася з поставленими перед нею завданнями.
2 січня Венедіктова склала з себе депутатські повноваження.
А так - все прекрасно!
Ну, назначали там следаков по звонку - ну так это норм!
Ну, получали вказивкы от Портнова - ну так все ж прекрасно!
афигенные нарушения!!!
зедебил на зедебиле сидит и зедебилом погняет...
"...отсутствуют кабинеты..." - кабинеты ну никак не могут отсутствовать...
Возможно зе-дебилка имела ввиду что "отсутствуют таблички на кабинетах"?
Так это ваще криминал на уровне подрыва мировой экономики!!!
"зедебилыпля"©моё
Чучело, ти бачила колись справжню кімнату для допитів? А вимоги до кімнати зберігання речових доказів знаєш?
Зебільні шоумени знову розводять власний лохторат.
а кем же они руководили больше года??? хоть секретутка была ? ))))
чем занимались? зарплату ждали-получали???
классно устроились
которые любят, чтоб им на лицо - таво?
ну...
я б не удивился.
А в трубі, що потекла, яку прорвало - виявляється, все норм.... Ну, і діла...
и шо, куратора гбр - портнова - посадят?
А те що труба та його мішпуха чекає СУДУ - ФАКт медичний
Племянник самого честно Горбатюка,получил ответы на тесты. Горбатюк здесь не причём, это Порошенко подкинул,и Порошенко же не давал расследовать дело Майдана
Компромат на Венедиктову находится на конце Портнова