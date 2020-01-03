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Все про:порушення (268) ДБР (752) Венедіктова (17)

 Встановлено істотні порушення в роботі ДБР, - нова керівниця бюро Венедіктова. ВIДЕО

Тимчасова виконувачка обов'язків директорки Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила про порушення умов роботи слідчих у бюро.

Про це вона заявила у відеозверненні, розміщеному на сторінці ДБР в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Відразу після мого призначення під час ознайомлення з роботою бюро, встановлені суттєві порушення як в організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і в кадровому і технічному забезпеченні. Зокрема, це стосується умов роботи слідчих - відсутні кабінети для проведення допитів, кімнати для зберігання речових доказів, за наявності спеціального технічного обладнання відсутні фахівці, які його використовували б", - повідомила глава бюро.

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Вона звернула увагу на те, що також не працюють оперативні підрозділи, оскільки в чотирьох управліннях понад рік працюють тільки їхні керівники.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив тимчасовою виконувачкою його обов'язків нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедиктову.

1 січня прес-служба Бюро опублікувала заяву про те, що за підсумками 2019 року структура не впоралася з поставленими перед нею завданнями.

2 січня Венедіктова склала з себе депутатські повноваження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168234
 
 
 Топ коментарі
 
Тупа Зелена дура. Ти у житті не працювала у правоохоронному органі. Що ти можеш за день встановити? Кому ти це втираєш, 73% дебілів? Кажи відверто, мене з порушенням Закону пихають на солодку посаду. Мені потрібен позитивний імідж, бо Закон порушено, а заради чого? Люди мають вірити, що заради компетентного керівника і позитивних змін. Ось тобі і написали перелік проблемних питань, які ти озвучуєш під соусом - я за день встановила.
Чучело, ти бачила колись справжню кімнату для допитів? А вимоги до кімнати зберігання речових доказів знаєш?
Зебільні шоумени знову розводять власний лохторат.
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кадки с фикусами еще расставлены не по фен-шую...

А так - все прекрасно!
Ну, назначали там следаков по звонку - ну так это норм!
Ну, получали вказивкы от Портнова - ну так все ж прекрасно!
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"...отсутствуют кабинеты..."

афигенные нарушения!!!

зедебил на зедебиле сидит и зедебилом погняет...
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кадки с фикусами еще расставлены не по фен-шую...

А так - все прекрасно!
Ну, назначали там следаков по звонку - ну так это норм!
Ну, получали вказивкы от Портнова - ну так все ж прекрасно!
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придурок ты, лучше найди себе приличную работу
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придурок, у меня совсем неплохая работа
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постить придурошные комментарии ты называешь "совсем неплохой работай", я тебе сочувствую..
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Тобто все, що НАЧЕБТО розслідували ДБР, було просто фікцґєю і писалося "на коліні" у не но аштованих кабінетах?
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"...отсутствуют кабинеты..."

афигенные нарушения!!!

зедебил на зедебиле сидит и зедебилом погняет...
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пля... Встановлено істотні порушення в роботі ДБР, - нова керівниця бюро Венедіктова - Цензор.НЕТ 3949

"...отсутствуют кабинеты..." - кабинеты ну никак не могут отсутствовать...
Возможно зе-дебилка имела ввиду что "отсутствуют таблички на кабинетах"?

Так это ваще криминал на уровне подрыва мировой экономики!!!
"зедебилыпля"©моё
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ты своим комментарием очень выразительно подчеркнул отсутствие мозгов в твоей черепной коробке, так что все возможно...
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зебил, вот тебя мамка в детстве нарочно об угол бестолковкой приложила ?
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Тупа Зелена дура. Ти у житті не працювала у правоохоронному органі. Що ти можеш за день встановити? Кому ти це втираєш, 73% дебілів? Кажи відверто, мене з порушенням Закону пихають на солодку посаду. Мені потрібен позитивний імідж, бо Закон порушено, а заради чого? Люди мають вірити, що заради компетентного керівника і позитивних змін. Ось тобі і написали перелік проблемних питань, які ти озвучуєш під соусом - я за день встановила.
Чучело, ти бачила колись справжню кімнату для допитів? А вимоги до кімнати зберігання речових доказів знаєш?
Зебільні шоумени знову розводять власний лохторат.
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Дурні не обдурять 73% навіть дурних, вони виконують замовлення і замовив його далеко не дурний, на жаль вони точно дороблять Україну разом...
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А что там устанавливать, ПЕСы на свободе.Ума много не надо, надо наказывать.
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Ума много не надо... гарний слоган для Зекоманди.
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Який ум може бути в ЗЕленій коМАНДІ? там замість мозку - зелене гівно. Таке саме як у їх виборців, ЗЕбілів. Встановлено істотні порушення в роботі ДБР, - нова керівниця бюро Венедіктова - Цензор.НЕТ 6253 Встановлено істотні порушення в роботі ДБР, - нова керівниця бюро Венедіктова - Цензор.НЕТ 6253 Встановлено істотні порушення в роботі ДБР, - нова керівниця бюро Венедіктова - Цензор.НЕТ 6253
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Зачем нам ручной ГБР Президента если есть куча других. За последние полгода стало ясно что там соблюдение законности и не пахнет. Мутняки с окружением президента,с конкурсами на должности. Отдайте полномочия Генпрокуратуре...
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Навіщо ГБР, якщо воно залежне від ОП? В усьому світі структури розмежовують саме для того щоб не було одного центру вливу. Думаю Венедиктова - така ж труба, як і Труба.
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также не работают оперативные подразделения, поскольку в четырех управлениях больше года работают только их руководители... - цитата

а кем же они руководили больше года??? хоть секретутка была ? ))))
чем занимались? зарплату ждали-получали???
классно устроились
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Що у перекладі на общєпонятний їзик, означає: «До сих пор нє посажен Порошенко. Путін сєрдітся.»
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Главное существенное нарушение - вовремя вентиляционные шахты не проверили Установлены существенные нарушения в работе ГБР, - новая руководительница бюро Венедиктова - Цензор.НЕТ 3589
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И она ,со своей внешностью рептилии была любовницей Портнова? О времена , о нравы. (с)Плебс , он и есть плебс.
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мож, она в других вещах вне конкуренции...
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думаете, портняшжка из "этих"?
которые любят, чтоб им на лицо - таво?
ну...
я б не удивился.
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мир так устроен - крысам нравятся крысы...
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Головне "порушення", що не влаштовує Зеленського і його "Холуїв народу": ДБР досі було їм практично не підконтрольне.
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"В частности, это касается условий работы следователей - отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, при наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали бы" - і всьоооо???
А в трубі, що потекла, яку прорвало - виявляється, все норм.... Ну, і діла...
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"Установлены существенные нарушения в работе ГБР"

и шо, куратора гбр - портнова - посадят?
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Недостаток один - финансирование лавочки срочно необходимо увеличить в четыре раза!
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І шо ЦІКАВО... вона НІЧОГО НЕПРАВДИВОГО НЕ СКАЗАЛА!!!
А те що труба та його мішпуха чекає СУДУ - ФАКт медичний
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Дмитрий‏ @dmitriypaut 1 ч.1 час назад


Племянник самого честно Горбатюка,получил ответы на тесты. Горбатюк здесь не причём, это Порошенко подкинул,и Порошенко же не давал расследовать дело Майдана
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Чмо,яке набрало найменьше балів на конкурсі на судью у верховний суд,добто неуча ідебілу, призначили на КомітетВр. а ****** ще і ДВР. президент клоун і посібник рашки, повний прафан ,то таких і призначає на державні посади. мерзоти,що ж ви нищите державу.
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следующий директор будет говорить то же самое, может лет через 20 они разберутся с оборудованием, и еще лет через 10 у них будут кабинеты, а пока и так можно бабки заколачивать...
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цензор превратился в форум троллей..печальное зрелище..
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Сумних тролей. Депресивних. Негативних. Зрадофілів)))
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У следователей вьіявили плохо укомплеванньіе КОСМЕТИЧКИ .
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