EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  6797  67
Все про:Сумщина (379) вбивство (2009) пожиттєве ув'язнення (19)

 20-річний житель Сумщини отримав довічний термін за вбивство одногрупника і його матері

У Сумській області суд визнав винним в інкримінованому злочині і засудив до довічного ув’язнення 20-річного юнака, який позбавив життя двох людей - 36-річну жінку та її 17-річного сина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області, 26 жовтня 2017 року с. Гай-Мошенка Охтирського району рано-вранці господар будинку виявив тіла дружини і сина без ознак життя.

Правоохоронцям вдалося оперативно встановити, а потім і затримати молодика, який обґрунтовано підозрювався у вбивстві жінки та хлопця.

"Ним виявився на той час 18-річний одногрупник загиблого, який проживав на сусідній вулиці. Напередодні ввечері він прийшов у гості до товариша, вони розпивали спиртні напої. Між юнаками виникла сварка, а згодом і бійка, під час якої гість зарізав хлопця. Коли в кімнату зайшла мати, вона також дістала ножове поранення несумісне з життям. На вирок суду юнак чекав у СІЗО", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остаточно засуджено до довічного ув'язнення вбивцю полковника Генштабу Юрія Щербини

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168231
 
 
 Топ коментарі
 
напиток не виноват что его пьют идиоты.
 показати весь коментар
 
Один алкоголик зарезал другого алкоголика...
Скорее всего и мамаша была алкоголичкой!
В нормальной семье 17летние малолетки врядли бы пилы водяру дома.
 показати весь коментар
 
Все в этом мире относительно. Даже змеиный яд в малых дозах полезен. Везде нужно знать меру.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
напиток не виноват что его пьют идиоты.
 показати весь коментар
 
 
Водка - наркотик и зло. Запрет алкоголя и легализация других наркотиков для замены, например анаши - вот что спасёт сотни тысяч жизней в Европе в год.
 показати весь коментар
 
 
Все в этом мире относительно. Даже змеиный яд в малых дозах полезен. Везде нужно знать меру.
 показати весь коментар
 
 
Дивно, мабуть засланий козачок... Уяви як йому важко. Він один серед розумних, а поруч 73% дебілів і він не з ними...
 показати весь коментар
 
По замашкам на 3% педролюба похож. Те тоже такие неадекватные и агрессивные.
 показати весь коментар
 
 
Один алкоголик зарезал другого алкоголика...
Скорее всего и мамаша была алкоголичкой!
В нормальной семье 17летние малолетки врядли бы пилы водяру дома.
 показати весь коментар
 
 
Я бы не делал резких суждений. В жизни всякое бывает. К тому же чтобы стать алкоголиком в 18 лет как-то сомнительно.
 показати весь коментар
 
а алкоголики они разные бывают!
Это же не значит что у него цироз печени был в 17лет... Но пить водяру в 17, дома, при родителях... это жесть!
 показати весь коментар
 
 
Господи, да легко. Кто сказал что непосредственно при родителях. Могли закрыться в комнате и закелдычиться. "Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение, несовместимое с жизнью"
Так что вряд ли она при распитии присутствовала. Могла где -то по хозяйству быть.
 показати весь коментар
 
 
В прикордонних областях Сумської обл по селах п'ють самогон, як воду. Колись, ще в 60-х довелося бачити, як жінка середнього віку випила повний "граненьій стакан" самогону, як воду, і, не скривившись, втерлася пальцем замість закуски. Правда, тоді з харчуванням там було сутужно.
 показати весь коментар
 
Такого "счастья" не только в Сумской области хватает. Собственно во все времена в селах самогон был жидкой твердо конвертируемой валютой. Простите за тавтологию.
 показати весь коментар
 
Ну ладно пусть не алкоголик. Бык колхозный отмороженный, так лучше?
Хорошо хоть не напились да не убили кого то когда пошли искать приключений!
 показати весь коментар
 
Есть конечно такое по селам. Да и было всегда. Всегда находились подобные ищущие на задницу приключений.
 показати весь коментар
 
 
В городах тоже хватает. Только в селах сие больше на виду.
 показати весь коментар
 
В Рашке 5-летнего мальчика сделали алкашом. Шел с дедом по двору и был убит какой-то шишкой на джипе. И вот, дедушке в нагрузку к горю еще и клеймо спаивателя детей. Хорошо что(вроде) не педофилом оказался.
 показати весь коментар
 
Что происходит в казламордии мне пофиг покуда они к нам не лезут.
 показати весь коментар
 
Украина занимает первое место в мире по уровню детского алкоголизма. 87% украинских школьников хотя бы раз пили алкогольные напитки, 26% - употребляют алкоголь несколько раз в месяц. Такие данные Всемирной организации здравоохранения представила волонтер ОО «Дух нации» Алина Мариненко во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре. Украина держит в этом первое место с 2016 года.
 показати весь коментар
 
Сама волонтер ОО «Дух нации» Алина Мариненко хотя бы в курсе, что она эти данные предосставила? Это первое. Второе - хотелось бы ознакомится ближе с методами ее социологических исследований. А так трындеть - не мешки ворочать.

20-річний житель Сумщини отримав довічний термін за вбивство одногрупника і його матері - Цензор.НЕТ 8855
 показати весь коментар
 
Новое исследование Всемирной организации здравоохранения выявило уровень детского алкоголизма в разных странах. Оказалось, что первое место в этом рейтинге занимает Украина, опередив Израиль.

Научные работники организации опросили в ходе исследования свыше 200 тыс. учеников 5-го, 8-го и 10-го классов из 41-й страны мира. По результатам полученного материала ученые составили список стран, где явление подросткового алкоголизма приобрело особенно угрожающий масштаб.
Первое место - за Украиной, где 40% подростков употребляют алкогольные напитки, по крайней мере, раз в месяц. На втором - молодые израильтяне с 28% любителей алкоголя. Дальше в списке - Чехия. Российские школьники заняли 15 ступеньку, а последние в списке - Исландия и Ирландия.
 показати весь коментар
 
В фсб любят придумыавать сказки-страшилки про Украину, а потом раскручивать это вранье через всякие никому не известные интернет ресурсы.
 показати весь коментар
 
Так в данном случае даже не озабачивались указанием хоть какого-то ресурса. Непонятно кого типа Гретты Тунберг привели в пример. Кто, что, как и где проводил. Какие социологические исследования - хз. Какая-то тетя эхсперт где-то что-то ляпнула. Короче ОБС (одна баба сказала).
20-річний житель Сумщини отримав довічний термін за вбивство одногрупника і його матері - Цензор.НЕТ 2936
 показати весь коментар
 
украинские законы не делают различия между 0.2 промилле и 5 промилле...возможно они выпили по бутылке пива...для следаков этого вполне достаточно чтобы написать что они распивали спиртные напитки
 показати весь коментар
 
вот почему такое дурное законодательство: если зарезал двоих - пожизненное, а если убьешь шестерых машиной - то максимум 10 лет, из которых на зоне проведешь максимум 5?
 показати весь коментар
 
 
преступление пьяного за рулем, должно быть более наказуемое, потому что он шел на него сознательно.
 показати весь коментар
 
Тому що "властьимущие" не мають звички когось різати, а бухими їздити дуже **********.
 показати весь коментар
 
 
умышленное убийство и убийство в ДТП это какгбэ совершенно разные вещи
 показати весь коментар
 
 
Тому що ти не хотів, а воно саме так вийшло
 показати весь коментар
 
За двух человек нужно два пожизненных.
 показати весь коментар
 
 
Беркутівців,які вбили сотню людей обміняли. Діда який здав дві групи спецназу і загинуло 10 солдат обміняли. Кілера, який за гроші вбив 3 підприємців, обміняли. Цьому уроду дали пожиттєву за двох убитих. Де млять справедливість...
 показати весь коментар
 
 
Бекрутовцы своими шкурами спасли жизнь нормальным людям. Жаль что Петя всех выпустил раньше просто так.
 показати весь коментар
 
 
погибших не вернуть, нужно думать кого можно спасти.
 показати весь коментар
 
 
Петя просверлил дырочку в твоём черепе, вот весь мозг твой и вытек....
 показати весь коментар
 
 
он поставил своего дурака Луценко, который развали все дела беркутовцев. Сотни спокойно уехали в паРашу.
 показати весь коментар
 
Да, да!
Луценко - он же ночи не спал, всё думал - ну как развалить дела беркутовцкв, чтоб рейтинг Пети упал?
И таки добился!
 показати весь коментар
 
Чим дурак Рябошапка, кращий за дурака Луценко?
 показати весь коментар
 
Емм, я не в захваті від Луценка, але давайте будемо об'єктивними - бєркута потікали в парашу переважно до його назначення генплокулолом. І навіть не при Шокіні, а ще при Яремі (який довгий час був ментом)!

Палишся, москалику...
 показати весь коментар
 
 
Шокин такой же дружбан Порошенко, как Луценко.
 показати весь коментар
 
 
А їто ж спорить? А Ярема - дружбан Сєні і Авакова... І якраз при генпрокурорі Яремі бєркута і потікали...
 показати весь коментар
 
Все потекли при Порошенко! Это самое главное.
 показати весь коментар
 
так не повернути, але може ви із цим неадекватним Зеленим підер.стом перестанете срати на їх могили?
 показати весь коментар
 
 
Золоті слова. Тобто ти визнаєш, що бачиш не реальну ситуацію, а те, що бажаєш?
 показати весь коментар
 
Петя уже и судебной ветвью власти руководил? Ух ты какой диктатор был!
 показати весь коментар
 
Дивно взагалі що такий вирок, зробив би це хтось мало крутіший, було б до семи років, вбивство по не обачності, відсидів би не більше трьох у камері з теліком і холодильніком...
 показати весь коментар
 
 
За что пожизненное? Ето же наши люди, его разве не ждут дома? Где амнистия? Почему если ты с дамбаса или Рашки то украинцев можно безнаказанно убивать десятками и сотнями а другим нельзя?
 показати весь коментар
 
 
Кстати у его есть неплохой шанс выйти на свободу уже за пару месяцев. Для етого нужно похитить несколько украинцев и провести обмен. А лучше всего захватить нашего разведчика. Зеленский за одного разведчика обещал отпустить 100 таких убийц.
 показати весь коментар
 
 
Я особисто навіть погодився б на це якщо б у них взяли біометрику і ніколи не впускали назад в країну
 показати весь коментар
 
В этой семье все проблемы решались с помощью ножа. О чем свидетельствуют два неухоженных холмика на кладбище...
 показати весь коментар
 
повезло парню...сейчас всех кто убивал украинцев, отпускают в ЛДНР
 показати весь коментар
 
 
Коротко и бессмысленно:
"Накануне вечером он пришел в гости к товарищу, они распивали спиртные напитки. Между юношами возникла ссора, а затем и драка, во время которой гость зарезал парня. Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение, несовместимое с жизнью"

Скажите мне, в ЧЁМ смысл жизни? Такой?
 показати весь коментар
 
Экономия одного презерватива и удобрение небольшого участка земли.
 показати весь коментар
 
"Гора Золотуха расположена в районе города Ромны. В толще горы можно отыскать целый набор полезных ископаемых. Но главное - здесь нашли первую украинскую нефть!

В годы советской власти гора Золотуха была превращена в свалку костей забитого скота, там же был построен свинарник, затем устроен карьер..."

Других гор в Сумской области нет...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору