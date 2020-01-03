 20-річний житель Сумщини отримав довічний термін за вбивство одногрупника і його матері

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області, 26 жовтня 2017 року с. Гай-Мошенка Охтирського району рано-вранці господар будинку виявив тіла дружини і сина без ознак життя.
Правоохоронцям вдалося оперативно встановити, а потім і затримати молодика, який обґрунтовано підозрювався у вбивстві жінки та хлопця.
"Ним виявився на той час 18-річний одногрупник загиблого, який проживав на сусідній вулиці. Напередодні ввечері він прийшов у гості до товариша, вони розпивали спиртні напої. Між юнаками виникла сварка, а згодом і бійка, під час якої гість зарізав хлопця. Коли в кімнату зайшла мати, вона також дістала ножове поранення несумісне з життям. На вирок суду юнак чекав у СІЗО", - йдеться в повідомленні.
Скорее всего и мамаша была алкоголичкой!
В нормальной семье 17летние малолетки врядли бы пилы водяру дома.
Это же не значит что у него цироз печени был в 17лет... Но пить водяру в 17, дома, при родителях... это жесть!
Так что вряд ли она при распитии присутствовала. Могла где -то по хозяйству быть.
Хорошо хоть не напились да не убили кого то когда пошли искать приключений!
Научные работники организации опросили в ходе исследования свыше 200 тыс. учеников 5-го, 8-го и 10-го классов из 41-й страны мира. По результатам полученного материала ученые составили список стран, где явление подросткового алкоголизма приобрело особенно угрожающий масштаб.
Первое место - за Украиной, где 40% подростков употребляют алкогольные напитки, по крайней мере, раз в месяц. На втором - молодые израильтяне с 28% любителей алкоголя. Дальше в списке - Чехия. Российские школьники заняли 15 ступеньку, а последние в списке - Исландия и Ирландия.
https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-alcohol-consumption/info
https://vinepair.com/articles/map-countries-drink-most-alcohol/
Луценко - он же ночи не спал, всё думал - ну как развалить дела беркутовцкв, чтоб рейтинг Пети упал?
И таки добился!
Палишся, москалику...
"Накануне вечером он пришел в гости к товарищу, они распивали спиртные напитки. Между юношами возникла ссора, а затем и драка, во время которой гость зарезал парня. Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение, несовместимое с жизнью"
Скажите мне, в ЧЁМ смысл жизни? Такой?
В годы советской власти гора Золотуха была превращена в свалку костей забитого скота, там же был построен свинарник, затем устроен карьер..."
Других гор в Сумской области нет...
аинцы так не могут.