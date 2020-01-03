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Все про:шахрайство (289) Полтавщина (304) СБУ (4976)

 Угруповання шахраїв на Полтавщині обдурило громадян більш ніж на мільйон гривень, - СБУ. ФОТО

У Полтавській області Служба безпеки України блокувала схему масштабного обкрадання людей через інтернет, налагоджену організованим злочинним угрупованням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління СБУ в Полтавській області.

Зазначається, що до складу угруповання входило 12 жителів області.

Угруповання шахраїв на Полтавщині обдурило громадян більш ніж на мільйон гривень, - СБУ 01

"Зловмисники розміщували на сайтах оголошень недостовірну інформацію про начебто продаж автомобілів, сільськогосподарської та побутової техніки, мобільних телефонів. Покупці вказаної продукції перераховували гроші на один з банківських рахунків підставних осіб як передоплату. Проте товари замовники не отримували", - йдеться в повідомленні СБУ.

Протиправна діяльність шахраїв завдала шкоди громадянам на загальну суму понад 1 млн грн.

Угруповання шахраїв на Полтавщині обдурило громадян більш ніж на мільйон гривень, - СБУ 02

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Під час 25 обшуків у помешканнях та автомобілях організаторів угруповання правоохоронці виявили банківські картки, комп’ютерну техніку, зброю та інші речові докази незаконних дій. Наразі вирішується питання щодо здійснення повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

"СБУ просить всіх потерпілих звертатися за телефонами: 0532-51-18-38, 068-858-13-03 або особисто за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 39", - додали в спецслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168230
 
 
 Топ коментарі
 
главнае же что бы улица была заасфальтирована хорошо , правильна ?)))
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Лох не мамонт, он не вымрет... хотя в стране где 73 % избирателей зе это и не мудрено, что ведутся, на зеленского же повелись Группировка мошенников на Полтавщине обманула граждан более чем на миллион гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 1020
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Лох не мамонт, он не вымрет... хотя в стране где 73 % избирателей зе это и не мудрено, что ведутся, на зеленского же повелись
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У тебя парашенка головного мозга
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главнае же что бы улица была заасфальтирована хорошо , правильна ?)))
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Кацапам, которые ходят по нужде в поле или в дырку в полу, этого не понять
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А как они повелись на однотурового, что до сих пор ведутся.
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Кинули бы на 1млн баксов сразу стали бы Уважаемыми Бизнесменами и даже Сам Труба переживал бы за их бизнес, а так...
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Аферистов везде полно: и в Европе, и в Азии.
Почему их не должно быть в Полтаве!

Всех- с наступившим 2020-м Годом!
Желаю не быть лохами и не разевать варежку.

Удачи, домовитости, семейного счастья!
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https://scontent.flwo1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/80885612_2651429684946814_6745455079937015808_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_ohc=RRDCudtb4AYAQm19w-Jo4_440a4kLF0ZD6tzYEDvxu0NfEU3hXVIAMfmQ&_nc_ht=scontent.flwo1-1.fna&oh=a2b2738407ce9d997066336a84a9b10f&oe=5*******
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заметил, что примерно с весны - все объявления с лохотроном ("мыттеви крэдыты" и т.п.) - все выдержаны в зелено-желтых красках...
и чего б оно так?
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73% населения хорошо реагируют на подобные лохотроны - бизнес и ничего личного Угруповання шахраїв на Полтавщині обдурило громадян більш ніж на мільйон гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 7719
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моя жена немного занималась продажами - говорит, это называется "таргетирование аудитории" (вроде так) Угруповання шахраїв на Полтавщині обдурило громадян більш ніж на мільйон гривень, - СБУ - Цензор.НЕТ 752
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возьми "мыттэвый крэдыт" - и тебе все разъяснят
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а, так это ты так кривляешься? и что в этом умного? кроме того что выглядишь кацапом из-за этого, либо малограмотным.
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с ОЛХ-а объявами небойсь людей кидали ?
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