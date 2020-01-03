 Угруповання шахраїв на Полтавщині обдурило громадян більш ніж на мільйон гривень, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Управління СБУ в Полтавській області.

Зазначається, що до складу угруповання входило 12 жителів області.

"Зловмисники розміщували на сайтах оголошень недостовірну інформацію про начебто продаж автомобілів, сільськогосподарської та побутової техніки, мобільних телефонів. Покупці вказаної продукції перераховували гроші на один з банківських рахунків підставних осіб як передоплату. Проте товари замовники не отримували", - йдеться в повідомленні СБУ.

Протиправна діяльність шахраїв завдала шкоди громадянам на загальну суму понад 1 млн грн.

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Під час 25 обшуків у помешканнях та автомобілях організаторів угруповання правоохоронці виявили банківські картки, комп’ютерну техніку, зброю та інші речові докази незаконних дій. Наразі вирішується питання щодо здійснення повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

"СБУ просить всіх потерпілих звертатися за телефонами: 0532-51-18-38, 068-858-13-03 або особисто за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 39", - додали в спецслужбі.