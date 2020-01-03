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Все про:Коломойський (491) Центренерго (21) Труба (241)

 Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова

Начальник другого відділу Першого управління досудових розслідувань ДБР Максим Резніченко доповідав ексдиректору ДБР Роману Трубі про необхідність "попрацювати" зі "смотрящим" за "Центренерго" бізнесменом Віталієм Кропачовим на прохання людей з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами як у директора ДБР Романа Труби та начальника другого відділу Першого управління досудових розслідувань ДБР Максима Резніченка, опублікованій Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

28 серпня 2019 року, між Трубою і Резніченком нібито відбулася така розмова:

Труба: ти ж зустрічався з людиною по Центренерго?
Резніченко: да
Труба: ти ж мені не доповідаєш нічого
Резніченко: Я ж хотел зайти.
Труба: Вот і зайшов.
Резніченко: Роман Михалыч, смотрите, у них задача стоит – есть такой человек Карпачов, который негласно курирует Центрэнерго. У них задача – поработать по этому Карпачову и его окружению. Но есть проблема. Провадження находится в первом отделе… Оно находится физически у следователя, которого я не знаю, я с ним не работал. Как вариант, если заниматься, его как минимум нужно перекинуть. Чтоб не было утечек. Что там происходит с провадженнями я не знаю. Мне перекинули справку. У меня есть информация, что пришли к людям в Центрэнерго. Сказали – у вас есть проблема с электричеством. Их там качает ктото из стороны… Они просто говорят: надо поработать по Крапачову. Я так понимаю стоит задача его от туда убрать и поставить нового смотрящего.

Також читайте: "Можеш мені зробити відповіді на запитання?" - "Зараз організуємо", - Труба обіцяє Щербині допомогти з конкурсом в ДБР

Пізніше в цій же розмові Резніченко говорить: "Там є інтереси Ігоря Валерійовича Коломойського, вони теж переживають за цей "Центренерго"... Люди, які переживають і мені дзвонять, які мені дали інформацію щодо цієї довідки - вони з орбіти Коломойського".

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ Коломойський говорив, що "Центренерго" - єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК. У ньому ж він спростовував, що його люди керують "Центренерго".

Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про смотрящего за Центренерго Кропачова 01
Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про смотрящего за Центренерго Кропачова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168227
 
 
 Топ коментарі
 
Интересы Коломойского на первом месте для господина Зеленского
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Как там свинарчуков посадили? Сколько там у Пороха в офшорах то нашли Вам сказали уже?
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У Коломойского есть интересы, у Центрэнерго есть интересы, у Кропачёва есть интересы...

У Украины при этом режиме интересов нет, по-видимому.
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Интересы Коломойского на первом месте для господина Зеленского
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у бєні вже СУДОМИ передсмертні Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова - Цензор.НЕТ 1704а його мішпуха розповсюджує чутки та плітки про те що він не голодупия.який просрав більше ніж вкрав. а "великий пуріц" Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова - Цензор.НЕТ 6203 Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова - Цензор.НЕТ 7241
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а он не гражданин Украины?
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Не знаю що Зелемойші крутять, але думаю бородатій бабушкі не довго залишилося. Як тільки розіграють увесь розклад, Штати миттєво надінуть білі капці на цього чорта. А капці уже сплетені лежать на поличці. І це гидоття бульки пускає, робить з себе крутого рішалу, але воно точно знає, що як тільки прийде команда "ФАС", його зелебобік здасть швидко зі всіма тельбухами, бо яке б воно не було тупим нарколигою, але коли коломойша тримає його яйця в кулаці, то краще позбутися такої опіки.
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Ці ушлі "піндоси" вміють умовляти, і можуть членограю зробити таку пропозицію, від якої він не зможе відмовитись. Думаю ніякі гроші і вплив коломойші не переплюнуть можливості Америки. А вибори не за горами і як тільки трампушу попруть і там можуть зробити досить неприємні речі всім. Так що, як би бородатий не хорохорився Америка його притисне, ну а якщо втіче до каців, там йому теж тапки білі надінуть разом з деревяним сюртуком, бо там він нікому не потрібен, а проти ***** воно багато чого напатякала, так що при любому розкладі йому капець. Ось воно і намагається з себе корчити крутого і тримати зелю в узді, але це все діло часу і думаю досить скорого.
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Спірне питання, громадянство яких з країн, паспорти яких є у них у кишенях, для них на першому місці. Вангую - точно не України.
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*****-та у нього вже здулась... та зникла Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова - Цензор.НЕТ 8414
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Вас це дивує? Я ж цього одразу очікував. Гроші вкладені у свого преЗедента треба повертати. Звідсотками. Ніякої політики виключно бізнес.
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Как там свинарчуков посадили? Сколько там у Пороха в офшорах то нашли Вам сказали уже?
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Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до подання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора ДБР



Все вопросы к Гройсману. Откуда Пороху было знать, что это за проходимец такой этот Труба?
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Для блаженного зебіла довідка:Президент України за Конституцією має суворо регламентовані повноваження, до чки не входить проведене, конкурсів, чи ще щось, що відноситься до компетенції інших гілок влади. І нормальний законослухн, ний президент лише тоді буде успішним коли буде чітко виконувати спюаме свої фуеюнкціх і не буде перебрати на себе не прописані в Конституції України повноваження царя-самоержця/самодура.
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Лапти нам тоже перекрыли подачу нефти на НПЗ сегодня..
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Сябро не заморачивайся. После того как Лука дважды не нашел точки соприкосновения с х....йлом, 31 декабря он на совещании с руководителями вашего нефтехима дал указание найти альтернативные поставки топлива. В частности это через железнодорожное сообщение с портами Балтии. К тому же, эта ситуация для вас не новая. Ранее кремлевский опарыш кошмарил вас ценами на "черную кровь" и Лука сделал свой шаг. По морю из Венесуэлы в Беларусь было переброшено морем 11 миллионов тонн нефти. Еще был установлен коридор через Украину, когда с Азербайджана пошла нефть на Новополоцкий и Мозырский нефтеперерабатывающие заводы. Хоть ваш бацька и диктатор, но в этом плане он здорово научился шантажировать кремлевское быдло. Если не выбьет дешевую цену, найдет сырье у прибалтов или других странах.
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Виктор Ли e7bd7ce9, от не є я прихильником порошенка, але маю величезний запит на те, щоб людина розуміла та розумілася на тому про що каже.
16.11.2017 конкурсна комісія оголосила трубу переможцем відбору на голову дбр, указ, так, указ підписав порошенко, законом так передбачено.
і от скажіть мені ще одне.

якби навіть сам порошенко особисто знайшов того трубу на вулиці та попід руки завів до дбр, то хіба це впливає на те, що богдан порушуючі законодавство України віддає прямі вказівки голові дбр; хіба це впливає на те, що труба стоїть на сторожі інтересів одного конкретного олігарха - коломойського; хіба це впливає на те, що дбр, фактично, стало виконавцем політичних замовлень з боку нинішньої "влади" (яка, в свою чергу, навіть хизується тим, що вручну керує правоохоронними органами) та багато, багато іншого (одна тільки співпраця з портновим чого вартує). це що, порошенко наказав трубі, богдану, коломойському та інш. нескінченно порушувати законодавство?

скажіть мені: зеленське, яке верещало про злам системи, а насправді цю систему очолило, поглибило та деспотувало, воно насправді не при чому? ааа, воно ж призначило нову голову, так само як "мій прокурор" тепер ще й "мій голова дбр". й буде такого "мого" ще гай як багато та й вже є.
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саме так: "зеленське, яке верещало про злам системи, а насправді цю систему очолило, поглибило та деспотувало". Це правда. Гольна правда.
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у нас у каждого, где-нить интересы...
у кого больше, у кого меньше...
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Что такое - олигарх, в курсе? Или теперь это не важно?
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Головне - не Порох! А так - яка різниця. Там интересы Коломойского, они тоже переживают, - сотрудник ГБР Резниченко докладывает Трубе о смотрящем за "Центрэнерго" Кропачеве - Цензор.НЕТ 5720
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Якщо нема різниці хто президент, то нехай президентом буде Порошенко Там интересы Коломойского, они тоже переживают, - сотрудник ГБР Резниченко докладывает Трубе о смотрящем за "Центрэнерго" Кропачеве - Цензор.НЕТ 5343
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в сравнении с гундосым и его кагалом - так и получается, бобик...
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олигарх - есть преступление в УК? это наказуемо вообще?
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Порошенко зрада с Лахтой наперегонки называли олигархом, потому против Порошенко голосовало зебильё. Так это теперь неважно, что олигархи возвращаются толпами при Зелемойском?
Кстати, а в чём Порошенко был олигархом?
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со своей партией соевых барыг.. сначала ПР, потом Рошен...
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Тут ты прав, малоросс, зелёная вода, как ты верно заметил, по вертикали висит и качается.
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Смешной )) У нас воры в законе при парашенко были не ворами ))
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такі Ж ДА воно вже збагнуло що олігарх це той хто заради ОСОБИСТИХ прибутків ********** і ОСОБИСТО приймає в СКЛАДІ УРЯДА чи ПАРЛАМЕНТУ вигідні для СЕБЕ закони. ТАКИХ В УКРАЇНІ ВЖЕ НЕМА після віті=хама... Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова - Цензор.НЕТ 3057
А Л Е ... богатії що намагаються впливати ще не повиздихали
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"В Украине побороли коррупцию на высшем уровне".
О, даааааааааааа.
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У Коломойского есть интересы, у Центрэнерго есть интересы, у Кропачёва есть интересы...

У Украины при этом режиме интересов нет, по-видимому.
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Можешь соображать когда захочешь. Но гниль души тебе мешает. Почему других олигархов оберегаешь ?
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То породистый даунбасянин! Бэжэнец! Срет из-за угла.
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На задании; служба такая у него. Ни к чему другому не пригоден.
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Всю эту мерзость,как труба,портнов и прочие исполнители желаний...- Развели олигархи. И неважно кто они. Каламойский или ахметов. Все они ничтожные алчущие шакалы.Способные только раздирать плоть беззащитного. В нашем случае - Украину.
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Ты почему свой дом от оккупантов не освобождаешь? Сцишь? А может ты просто сепар?
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Львів окупований хіба що рагулями, але то таке...
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На питання так і не відповів. Так і запишемо-сцикливий сєпар і цензіровський серун.
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Запиши,чтобы не забыть в понедельник тебе к психиатру ))
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Ты обсирал Порошенко 5 лет. И кто тебе доктор? Хавай Те
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тепер, як істий сепар, він надалі буде обсирати зелену шмарклю. Хоча, бубочка для свого обсирання дає стільки приводів... Вірніше - сам обсирається.
Але: сепарні ****** поставлена задача знищити всю Україну як державу.
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аааа, твари зебильные - зеленые человечки грёбаные!
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Они преступники,при следующей власти,эти точно сядут...
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Как же мне нравится, когда в любой новости рельсы переводят на Пороха Мощная личность! А уж для Зеботов - просто фсе!
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ага парасенка, свинарчуки, мальдивы)) по сравнению с этим зебуины просто лучший образец коррупции
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Если элитой Украины называть таких ху...сосов как Труба и ему подобная мразота, типа не лоха и Богдана с Портновым, тогда кто у Вас не элита ?????
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Труба это безграмотное чмо, который без мата не может построить свое предложение и высказать свою тупую мысль или мысль Богдана.
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А кто их называет элитой? Может быть ты? Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова - Цензор.НЕТ 3817
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Господи, какая мерзость, какое зеленое болото, какие мрази!
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Дійсно,хоч бери кулемет,-кольта замало...
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Дуже гарно пишеш,тільки чому на мові окупанта? Ти що вата сєпарна?
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я не представляю себе самостоятельного директора ГБР, при всей моей буйной фантазии..., это не возможно в принципе, особенно, если его кто-то назначает, как сейчас, а потом кто-то и снимает, и представим, что директор начнет что-то там расследовать против моно большинства, представили? вот и я не могу....
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при іншій, демократичній системі - можливо. Наприклад, директора ФБР Джеймса Комі Трамп зняти не зміг аж до закінчення визначеного Конституцією США терміну повноважень чиновника. Хоча Комі дав стільки матеріалу для суду на Манафорта, що того аж посадили.
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Може країні потрібні ескадрони месників Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова - Цензор.НЕТ 4378 Бо,ці,виродки немають права на існування Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова - Цензор.НЕТ 9108
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раз в 200 лет Хмельницкие рождаются будет этим беням и зебеням рано или поздно
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тепер деребан коломойського буде значно масштабніший ніж міфічний дерибан країни Порошенком.
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Ахренеть. Особенно мне понравилось "Надо поставить нового смотрящего". Или я ослышался? Труба: ну щас организуем, типа. И эти бандиты ещё и в обороне ковыряются своими грязными волосатыми руками?
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Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

28 років нам обіцяють суспільство рівних можливостей, натомість щоразу поділяють нас за різними ознаками. Насправді є тільки один поділ: ми і вони. Ми - це Народ України. Вони - це «політичні пенсіонери», які «кочують» із влади до опозиції, із партії в партію, і постійно створюють собі вигідне місце, прикриваючись недоторканністю.****
Начальник другого відділу Першого управління досудових розслідувань ДБР Максим Резніченко доповідав ексдиректору ДБР Роману Трубі про необхідність "попрацювати" зі "смотрящим" за "Центренерго" бізнесменом Віталієм Кропачовим на прохання людей з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3168227
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