 Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами як у директора ДБР Романа Труби та начальника другого відділу Першого управління досудових розслідувань ДБР Максима Резніченка, опублікованій Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

28 серпня 2019 року, між Трубою і Резніченком нібито відбулася така розмова:

Труба: ти ж зустрічався з людиною по Центренерго?

Резніченко: да

Труба: ти ж мені не доповідаєш нічого

Резніченко: Я ж хотел зайти.

Труба: Вот і зайшов.

Резніченко: Роман Михалыч, смотрите, у них задача стоит – есть такой человек Карпачов, который негласно курирует Центрэнерго. У них задача – поработать по этому Карпачову и его окружению. Но есть проблема. Провадження находится в первом отделе… Оно находится физически у следователя, которого я не знаю, я с ним не работал. Как вариант, если заниматься, его как минимум нужно перекинуть. Чтоб не было утечек. Что там происходит с провадженнями я не знаю. Мне перекинули справку. У меня есть информация, что пришли к людям в Центрэнерго. Сказали – у вас есть проблема с электричеством. Их там качает ктото из стороны… Они просто говорят: надо поработать по Крапачову. Я так понимаю стоит задача его от туда убрать и поставить нового смотрящего.

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Пізніше в цій же розмові Резніченко говорить: "Там є інтереси Ігоря Валерійовича Коломойського, вони теж переживають за цей "Центренерго"... Люди, які переживають і мені дзвонять, які мені дали інформацію щодо цієї довідки - вони з орбіти Коломойського".

Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ Коломойський говорив, що "Центренерго" - єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК. У ньому ж він спростовував, що його люди керують "Центренерго".



