 Там інтереси Коломойського, вони теж переживають, - співробітник ДБР Резніченко доповідає Трубі про "смотрящего" за "Центренерго" Кропачова

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами як у директора ДБР Романа Труби та начальника другого відділу Першого управління досудових розслідувань ДБР Максима Резніченка, опублікованій Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.
28 серпня 2019 року, між Трубою і Резніченком нібито відбулася така розмова:
Труба: ти ж зустрічався з людиною по Центренерго?
Резніченко: да
Труба: ти ж мені не доповідаєш нічого
Резніченко: Я ж хотел зайти.
Труба: Вот і зайшов.
Резніченко: Роман Михалыч, смотрите, у них задача стоит – есть такой человек Карпачов, который негласно курирует Центрэнерго. У них задача – поработать по этому Карпачову и его окружению. Но есть проблема. Провадження находится в первом отделе… Оно находится физически у следователя, которого я не знаю, я с ним не работал. Как вариант, если заниматься, его как минимум нужно перекинуть. Чтоб не было утечек. Что там происходит с провадженнями я не знаю. Мне перекинули справку. У меня есть информация, что пришли к людям в Центрэнерго. Сказали – у вас есть проблема с электричеством. Их там качает ктото из стороны… Они просто говорят: надо поработать по Крапачову. Я так понимаю стоит задача его от туда убрать и поставить нового смотрящего.
Пізніше в цій же розмові Резніченко говорить: "Там є інтереси Ігоря Валерійовича Коломойського, вони теж переживають за цей "Центренерго"... Люди, які переживають і мені дзвонять, які мені дали інформацію щодо цієї довідки - вони з орбіти Коломойського".
Раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ Коломойський говорив, що "Центренерго" - єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК. У ньому ж він спростовував, що його люди керують "Центренерго".
Все вопросы к Гройсману. Откуда Пороху было знать, что это за проходимец такой этот Труба?
16.11.2017 конкурсна комісія оголосила трубу переможцем відбору на голову дбр, указ, так, указ підписав порошенко, законом так передбачено.
і от скажіть мені ще одне.
якби навіть сам порошенко особисто знайшов того трубу на вулиці та попід руки завів до дбр, то хіба це впливає на те, що богдан порушуючі законодавство України віддає прямі вказівки голові дбр; хіба це впливає на те, що труба стоїть на сторожі інтересів одного конкретного олігарха - коломойського; хіба це впливає на те, що дбр, фактично, стало виконавцем політичних замовлень з боку нинішньої "влади" (яка, в свою чергу, навіть хизується тим, що вручну керує правоохоронними органами) та багато, багато іншого (одна тільки співпраця з портновим чого вартує). це що, порошенко наказав трубі, богдану, коломойському та інш. нескінченно порушувати законодавство?
скажіть мені: зеленське, яке верещало про злам системи, а насправді цю систему очолило, поглибило та деспотувало, воно насправді не при чому? ааа, воно ж призначило нову голову, так само як "мій прокурор" тепер ще й "мій голова дбр". й буде такого "мого" ще гай як багато та й вже є.
у кого больше, у кого меньше...
Кстати, а в чём Порошенко был олигархом?
А Л Е ... богатії що намагаються впливати ще не повиздихали
О, даааааааааааа.
У Украины при этом режиме интересов нет, по-видимому.
Але: сепарні ****** поставлена задача знищити всю Україну як державу.
28 років нам обіцяють суспільство рівних можливостей, натомість щоразу поділяють нас за різними ознаками. Насправді є тільки один поділ: ми і вони. Ми - це Народ України. Вони - це «політичні пенсіонери», які «кочують» із влади до опозиції, із партії в партію, і постійно створюють собі вигідне місце, прикриваючись недоторканністю.****
Начальник другого відділу Першого управління досудових розслідувань ДБР Максим Резніченко доповідав ексдиректору ДБР Роману Трубі про необхідність "попрацювати" зі "смотрящим" за "Центренерго" бізнесменом Віталієм Кропачовим на прохання людей з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3168227