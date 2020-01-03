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Все про:Труба (241) ДБР (752) Щербина (7)

 "Можеш мені зробити відповіді на запитання?" - "Зараз організуємо", - Труба обіцяє Щербині допомогти з конкурсом в ДБР

Колишній директор Генбюро розслідувань Роман Труба обіцяв ексначальнику Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігорю Щербині допомогти вирішити питання з проходженням конкурсу на слідчого ДБР для "своїх" людей.

Це випливає із запису розмови двох людей з голосами як у директора ДБР Романа Труби та ексначальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігоря Щербини, опублікованої у Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

1 липня 2019 року, між Трубою і Щербиною нібито відбулася така розмова:

Щербина: Перше питання, найважливіше, конкурси ж почалися. Можеш мені зробить зараз відповіді на питання. Дуже обмежена кількість. Двом-трьом.

Труба: Що почалося?

Щербина: Конкурси на слідчих.

Труба: Вони вже давно почалися.

Щербина: Ну, у мене там деякі люди на 5-6 число є. У мене є, бл#дь, три людини. Ти всіх знаєш. Ти особисто обіцяв Анатолію Миколайовичу Ільїну, другий - це племінник Горбатюка і третій це син есбеушника. Ось мене три людини цікавлять.

Труба: Угу.

Щербина: І мені треба швидше ці відповіді.

Труба: Так завтра або сьогодні?

Щербина: Там на 5 число іспит.

Труба: Так піди флешку зараз візьми і відразу організуємо.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше "права рука" Труби, ексчиновник ГПУ Щербина був затриманий на одержанні $75 тис. хабаря.

Вищий антикорупційний суд взяв Щербину під варту, призначивши заставу в розмірі 2,13 млн гривень. САП просила обрати для Ігоря Щербини запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 3,6 млн гривень.

9 грудня 2019 року заставу за Щербину було внесено, і він вийшов із СІЗО.

Можеш мені зробити відповіді на запитання? - Зараз організуємо, - Труба обіцяє Щербині допомогти з конкурсом в ДБР 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168224
 
   
 Топ коментарі
 
Детского врача из-за похожей фигуры посадили, а главу ГБР из-за похожего голоса даже на допросы не вызывают!?
Это просто "венец" правосудия в стране......
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Та він не Пороха зрадив, а зрадив присязі. Закону зрадив, поклавши на нього те, чим Зєля імітує гру на роялі. Тому сподіваюся, що у майбутньому Труба буде давати відповіді і на інші запитання. Слідчого державного обвинувачення, наприклад. І не має значення, який це буде президент. Не обов'язково Порошенко. Має значення, що цей президент буде поважати закон і Конституцію і не ставити себе вище від них.
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насчет полиграфа и анализов - бесспорно.
в свое время был немного связан с ментами и видел, как там проходят "аттестации" "Можеш мені зробити відповіді на запитання?" - "Зараз організуємо", - Труба обіцяє Щербині допомогти з конкурсом в ДБР - Цензор.НЕТ 8683
вопрос даже не в том, что тупорылых протягивают - хуже, когда нормальных топят (это было у меня на глазах).
даже руководитель комиссии - нормальный мужик, кста - со злостью:
- бл..., вот терпеть этих "звонков" не могу, рыгать хочется! - но что я тут сделаю...
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да!чего ждал народ голосуя за это?шоу? мало по телеку было? решили свою жизнь в шоу превратить?да ладно бы только свою,здравомыслящих тоже затащили!
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Навіщо готувати шпаргалки коли є апаратура, а професор лох?

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Мародер назначил вора и коррупционера, а порохоботы орут что виноваты 73% которые разогнали найух банду мародера и не подпускают её к корыту.

"Президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором Государственного бюро расследований.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства."
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вкотре: Порошенко призначив Трубу відповідно до законодавства як особу, яку відібрала конкурсна коміся, чим самим виконав чисто церемоніальну функцію відповідно до Конституції підписання відповідного Указу!
Дійшло?
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Ну і тупий же ти--то хоть не показуй це людям.
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Интересно какую работу найдет труба после гбр?
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не пропадёт, не сомневайся - гавно не тонет...
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"Як єсть, то й дупі честь, а як скупо, терпи, дупо"©
Постигло Горе лютое, Горе беспощадное и неумолимое Дупу Трубы следаков государевых Предводителя мудрого. Доселе не знала Дупа Трубы Горя названного - прогревалась благостно и нежилась томно в кресле мягком кабинета уютного - вкушала Дупа Трубы радости скромные, повседневные от щедрот Бюджета державного. Нежданно-негаданно навалилось Горе страшное, врезало пенделя булкодробительного промеж полужопий изнеженных - вывалилась Дупа Трубы избалованная из кресла благословенного. Погнало Горе жестокосердное Дупу Трубы столь теплолюбивую в стужу зимнюю, в холода леденящие, в морозы трескучие на семь ветров до костей пронизывающих, во вьюгу-куреву ночами бесконечными злобно завывающую. Вот какое Горе терзающее приключилось с Дупой многостраждущей отныне Трубы-Страстотерпца согбенного.
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"Племянник Горбатюка" - это того самого Горбатюка, который 5 лет безрезультатно расследовал преступления против Майдана и которого хотят вернуть расследовать это все еще 25 лет?
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зекретин нае зебанатов на нг, что их люди за своих примут... а дебильо таки поверило)))))
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На экзаменационные билеты бомбы нужно писать!
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Труба вже давно "наговорив собі на тривалий термін тюрми.
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ДБР проводит конкурсы самостоятельно. На должность следователя ДБР там больше 2000 вопросов и кроме того надо знать и КПК и т.д., а также ситуационные задания (которых нигде нет, только за деньги можно купить). Нормальному человеку на подготовку нужно минимум месяц только для изучения нормативно-правовых документов))
А в конце все равно все решит конкурсная комиссия, члены которой выберут не того, кто набрал больше баллов а того, на кого укажет Глава ДБР или его Зам.)
А лучше всего проводить "закрытые" конкурсы, там вообще ниче учить не нужно))
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За подібні речі в цивілізованих країнах судять миттєво,адже це вже навіть не корупція,це щось набагато гірше!Схоже що ця влада нічим не відрізняється від минулої.Наша країна немає майбутнього...
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Це саме звичайнісіньке явище у нашій найвищій ієрархіі...Подібні домовленості були і є,це видно хоча б із складу нашої Верховної Ради...Всі проститутки,зеки,аморали,дебіли в Раді - результат от таких телефонних розмов...
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