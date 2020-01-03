 Буряк - це той самий Саша на "плівках Вовка", - Маселко про нового керівника відділу з розслідування справ Майдану. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко.
"Отже, керувати розслідуванням справ Майдану буде Олександр Буряк - колишній заступник ганебно звільненого Романа Труби і ручний слідчий голови Окружного адмінсуду м.Києва Павла Вовка. За нашими даними, Олександр Буряк - це саме той Саша, про міцну дружбу з яким на плівках НАБУ розповідає Павло Вовк", - зазначає Маселко.
За словами юриста, це не просто дружба: "З плівок випливає, що Саша по дзвінку Паші може забезпечити реєстрацію кримінального провадження, кошмаріння допитами за узгодженим з Вовком сценарієм, навмисний програш справи в суді тощо".
Але найцікавіше, як стверджує Маселко, полягає в тому, що "плівки НАБУ" виникли саме зі справи Майдану стосовно судді Аблова.
"А тепер Саша, який виконує всі забаганки Вовка (а отже і Аблова) буде керувати цим розслідуванням", - підсумовує він.
Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.
Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.
Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.
Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.
До того ж Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.
основные коррупционеры, бандиты и пособники террористов почувствовали не просто безнаказанность, а даже заботу, защиту, и покровительство от "молодой команды Бэни и его клоуна".
поэтому многие беглые преступники даже вернулись и отлично себя чувствуют.
73/43%зебілів обирали собі "государя справедливого"; а по-факту виявилось - беня-рішалово...
что тогда?
короче.. Патриоты Украины, если в вашу дверь станут стучать, то сразу стреляйте в ответ, а после уже спрашивайте "кто там?" у выживших и документы на правоохранительную деятельность этих мутных пацанчиков в стране правового беспредела, возглавленного врагами и предателями Украины..
ЗЫ знакомые зебилы уже потерпают от своего тупого выбора.. некоторые ещё "в раздумьях".. - что уже само по себе смешно, в их исполнении..)
Лисичка подала у суд таку бумагу: Що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки. «Як можна гріх такий зробить!Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв собі м'ясиво»,- ведмідь сердито гучно став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки завили. Віл щось почав був говорить,
До судді річ його відразу з починку перебили, бо він ситенький був.
І так опреділили, і приказали записать: «Понеже Віл признався попеластий,
«Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі "гріхи" його четвертувать
І м'ясо розідрать суддям на рівні часті, лисичці ж ратиці оддать».
Господа вибрали зешмарклю бо Порошенко почав на них натискати, обмежувати і вони злякались втратити "зароблене непосильним пограбуванням". Беня, Фіня, Піня, Суркісята....
А коли Порошенко відлучив їх від соскаПу - це вже було через край. Ось вони скинулись і .......
І що головне це все 3% обрізаних від населення українців.
ХТО править бал в Україні.