 Буряк - це той самий Саша на "плівках Вовка", - Маселко про нового керівника відділу з розслідування справ Майдану. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко.

"Отже, керувати розслідуванням справ Майдану буде Олександр Буряк - колишній заступник ганебно звільненого Романа Труби і ручний слідчий голови Окружного адмінсуду м.Києва Павла Вовка. За нашими даними, Олександр Буряк - це саме той Саша, про міцну дружбу з яким на плівках НАБУ розповідає Павло Вовк", - зазначає Маселко.

За словами юриста, це не просто дружба: "З плівок випливає, що Саша по дзвінку Паші може забезпечити реєстрацію кримінального провадження, кошмаріння допитами за узгодженим з Вовком сценарієм, навмисний програш справи в суді тощо".

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Але найцікавіше, як стверджує Маселко, полягає в тому, що "плівки НАБУ" виникли саме зі справи Майдану стосовно судді Аблова.

"А тепер Саша, який виконує всі забаганки Вовка (а отже і Аблова) буде керувати цим розслідуванням", - підсумовує він.





Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

До того ж Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.