EN|RU|UK
Теми дня: Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
  18520  370
Все про:Зеленський (4030) Милованов Тимофій (123)

 Милованов про новорічну промову Зеленського: Якщо комусь не подобається людина, в ній завжди бачать більше негативу

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов підказав, як "правильно оцінювати" новорічне привітання президента Володимира Зеленського.

Про це він написав у Facebook,  інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, враження від виступу Зеленського залежало від ставлення конкретної особистості до нього.

"Якщо нам подобається людина, то ми бачимо в тому, що вона робить сильне і добре. І не помічаємо слабке і погане. І навпаки, якщо нам людина байдужа або не подобається, то ми бачимо більше негативу і не помічаємо щось хороше", - сказав Милованов.

Також читайте: "Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук у віршованій формі відповів на звернення Зеленського

Він навів низку порад, "як правильно оцінювати виступ" Зеленського. Так, треба поставити питання собі:

  1. Що було в промові?
  2. Що сподобалося в мові? Що було сильніше і чому?
  3. Що не сподобалося? Що можна було зробити краще?
  4. Висновок. Ваша оцінка в цілому. Рекомендація, що робити.

"Цікаво порівняти, як ваша оцінка промови президента зміниться, якщо ви використовуєте цей підхід", - додав Милованов.

Нагадаємо, в новорічному зверненні президент Володимир Зеленський зробив упор на необхідність зберігати в 2020 році єдність країни і заявив, що неважливо, як називається вулиця, якщо вона освітлена і заасфальтована.

На думку глави держави, українці уявляють майбутнє однаково.

"Це успішна і процвітаюча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий", - описав його Зеленський.

Милованов про новорічну промову Зеленського: Якщо комусь не подобається людина, в ній завжди бачать більше негативу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168219
 
 
 Топ коментарі
 
Милованов поміняв місцями причину і наслідок. Зе не подобається мислячим людям СА́МЕ ЧЕРЕЗ отакі промови, са́ме через таку політичну позицію. А не просто тому, що він недостатньо красивий. По факту, він - ворог українців, бо підіграє окупантам і русифікаторам. Бо не однаково мені! А не какаяразніца.
 показати весь коментар
 
Ніяк не зрозумів це було привітання Президента до народу чи артиста на сцені? Милованов о новогодней речи Зеленского: Если кому-то не нравится человек, в нем всегда видят больше негатива - Цензор.НЕТ 3709
 показати весь коментар
 
Никак не могу понять кого он поздравлял- в его видео не было ни флага Украины, не президентского штандарта... Он преЗЕдент страны и народа без роду племни и своей истории? Я украинец, и для меня есть разница!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
понятно стало когда Зеленский у Авакова
оболгал Граждан
зелннский - негодяй
 показати весь коментар
 
Как был сделан фильмец и сыграл актер? Оччень старался - получилось киношно, мож и хорошо. . А может надо не о человеке говорить, которому не нравится зеленский, а о том, ЧТО СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ страны, поздравивший с Новым годом убийцу тысяч граждан страны Украина ,перед которым ОН сам стоит на цыпочках. А чтобы эффектнее было это зрелище - это зеленое актеришко стояло в среде своих бизнеспартнеров , мечтающих снова веселить соседа -убийцу и плюс ПРИ АБСОЛЮТНОМ ОТСУТСТВИИ атрибутов страны Украина . Украинцы есть, а страны Украина нет на картинке этих квартальных уродцев! Ну да и что удивляться - папку зеленского, криворожского проффффесссара, обидело меньшинство "воинствующее" - т е защищащуещее и воюющеее за свою страну , которой для зеленского и его папки просто нет . Ведь ему, папиному сыночку, и нафиг не нужно то президентство в стране, которой нет...
 показати весь коментар
 
 
Это кто воюет? Вы, свиноботы? Пердаками диваны разбомбили?
 показати весь коментар
 
"Милованов о новогодней речи Зеленского: Если кому-то не нравится человек, в нем всегда видят больше негатива" - Милованов: «Я не скрываю, что я дебил».
 показати весь коментар
 
 
А дєбілов на Буковєль отдихать с Дєдушкой нє бєрут ...
 показати весь коментар
 
А теперь о самом Милованове - это же он двигал закон , раздающий 7-ми олигархам землю Украины? И что теперь , что он думает по поводу полной жопы с его законом ?
 показати весь коментар
 
 
Ты против раздачи земли твоему хозяину, наикрупнейшему арендатору земель Пэдре Рошеновскому?
 показати весь коментар
 
Опять баранов ведут по флажкам,речь президента для затравки.Разделяй и властвуй.
 показати весь коментар
 
 
Блин, ну не везет Зеленскому с народом... Молчит, молчит Зеля, многозначительно молчит, затем выскажется. И обязательно после говорящая голова поясняет, что на самом деле должен услышать был народ. Ну не слышат с первого разу, не понимают, вот жеж незадача...
 показати весь коментар
 
 
Не путай людей с идиотами. Тебе по нутру общаться с безграмотными хамами- вперед и с песней. А что тебе мнится, какие свиньи мерещатся- врачу, все врачу.
 показати весь коментар
 
Нехай цей челАвек подобається своїй дружині і дітям.
Патріоти́зм (грец. πατριώτης - співвітчизник, грец. πατρίς та лат. patria - батьківщина) - громадянське почуття, змістом якого є любов до Батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, історії, традицій, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності[1].
Містить ряд важливих морально-етичних, етнічних, культурних, політичних та історичних аспектів. Включає в себе кілька понять, тісно пов'язаних з націоналізмом[2]. Антоніми до слова "патріот": зрадник, перебіжчик, колоборант. Є різниця? Цікаво, який дебіл пише "слова" мальчіку?
 показати весь коментар
 
 
Петиція до Київради №9310

Зібрано 229 підписів

89 днів

З метою об'єднання суспільства, заради подолання відмінностей, щоб бути єдиною країною кожного дня пропоную перейменувати вулицю Пушкінську в Києві на вулицю Асфальтовану. Метро Льва Толстого пропонується перейменувати на метро Освітлене. Вулицю Московську - на Неважлива.
 показати весь коментар
 
 
А це зелене прєзідент тіпа, за що так нагородив наєма з лещенком?Що вони такого знають про нього?
Заместитель генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти Государственного концерна (ГК) "Укроборонпром" Мустафа Найем получил заработную плату за декабрь 2019 года (с премией и надбавками) в размере 310 521 гривна, что в 7 раз превышает его месячный должностной оклад (43 000 гривен).
 показати весь коментар
 
 
Запрещённый мульт про Зеленского. Про Зеленского мульт пакистанцы сняли. Король-Осел называется. Сильно заранее, правда, до начала его правления. Ещё в 2018-м. Хотя и Слугу народа заранее сняли, так-то.
Так вот. Осел так убедительно там Зеленского сыграл, что мульт в Украине - демократичной цеевропейской толерантной державе - пришлось запретить.
Умора. Зеленский узнал в Осле - себя!

Елена Подгорная пишет:
"А тем временем мы всё больше превращаемся в балалайню. И вот по таким негромким мелочам это ещё более заметно, чем по остальным признакам.
Потому как наш нанонаполеон - такая же мелкая и закомплексованная скотина, как и его тёзка из-за поребрика.
Пока мы тут веселились по поводу отмены проката "Слуги народа" в россии из-за хубла в эфире, у нас отменили классный детский мультик - "Король Осёл". Уж я не знаю, что сподвигло Ваву посмотреть этот шедевр, вероятно даже название, но параллели он провёл чётко и сразу.
12 декабря мульт должен был пойти в прокат, местами даже успел выйти. Но в большинстве кинотеатров его запретили. А, нет. У нас жи демократия. Сняли с проката неизвестно по чьей рекомендации.
Теперь его нигде нет. И в пиратке тоже нет. Вот, остался один трейлер.
Клоун без чувства юмора, не умеющий посмеяться над собой, не терпящий малейшей критики, болезненно реагирующий на насмешки, мстительный и злопамятный.
Повезло нам, короче.
Уж лучше бы просто осёл. Но нам достался с джек-потовым набором.
Вот, наслаждайтесь тем, что ещё осталось."
https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7/videos/2792998330722555/
 показати весь коментар
 
 
Один Осел всюди ходив
У супроводі довгої свити,
Тому себе він уявляв
Особою дуже іменитою,
Так саме, як царі і цезарі,
Увінчані вінками слави.
Як каравела по морях,
Він плив по життю величаво
У променях марнославства свого,
Задерши гордо хвіст і вуха.
Не турбувало те його,
Що свита - комарі та мухи,
Які за ним летять,
І цілий день готові витися,
Лише тому що сісти хочуть
І вдосталь крови його напитися.

На жаль, осел про те забув -
Що по свиті королю і честь. Милованов про новорічну промову Зеленського: Якщо комусь не подобається людина, в ній завжди бачать більше негативу - Цензор.НЕТ 2691
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
печально, ранее уважаемый Цензор превратился в соевую помойку. Даже рыговские боты вели себя пристойнее, соеносцы сеют оскорбления и ненависть, как-то не по христиански.....
 показати весь коментар
 
 
кто это такие "соеносцы" если не секрет? Клавишей знаю...шмарклей всех уровней...зебланов и зебаранов.....а эти кто?
 показати весь коментар
 
 
а ты тумба-юмба откуда- с христианского братства святой шмаркли или свидетель чудес на рояле? хотя, какая вйух разница - будешь тут помоечная побирушка.
 показати весь коментар
 
 
- Там мудака Зеленского кто-то товарищем назвал!
 показати весь коментар
 
 
А если для тебя зеленая шмаркля идол - то тебе кажется что она и срет бабочками
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Put It in Your Mouth
 показати весь коментар
 
А що, потрібно було обісцятися від радощів? Нехай ті ЗЕ-посіпаки, яких ЗЕленошмарклевий БлаЗЕнь подіставав з дуп, де вони до цього сиділи і де їм саме місце, включаючи довбодятла Міклована, і радіють, доки у них є така можливість.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ти не омайорів часом?Рилом його,рилом!
 показати весь коментар
 
Милованов!!То,что ты дебил давно понятно, но я не думал, что тывообще конченный дебил и жополиз!!!
 показати весь коментар
 
 
В новогоднем обращении президента Владимира Зеленского присутствует плагиат на статью классика украинской литературы. Была когда-то в программе литературы 11 класса статья Уласа Самчука. "Нарід чи чернь?". Небольшая такая, 1941 года. Тоже о богах, улицах и чтении. О "кто я", человеческом достоинстве и национальном сознании".
отрывок из упомянутой статьи Уласа Самчука, которая перекликается с новогодним спичем Зеленского:
"Поэтому - не все равно, кто как говорит, каким богам молится, какие книги читает. Не все равно, какими именами названы улицы наших городов, не все равно, доминирующим является для нас Шевченко или Пушкин. Не все равно, как это часто приходится слышать, кого мы учим в школе, не все равно, какое наше отношение к русской литературе. Нет! Это не все равно... А когда все равно, то это значит, что все равно для вас, кто мы сами! Это значит, что мы не народ, не какая-то общая историческая сборная сила, а невнятная толпа, серая масса, вечно униженная без всяких идеалов чернь".


https://www.dsnews.ua/society/novogodnee-obrashchenie-prezidenta-spichrayterov-zelenskogo-02012020192400
 показати весь коментар
 
 
В покидьке й з мікроскопом не побачити людину Милованов про новорічну промову Зеленського: Якщо комусь не подобається людина, в ній завжди бачать більше негативу - Цензор.НЕТ 3589
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Петушарій над поросенковою кліткою тіснуватий?Порийся ще в совковому гноєві.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а ************ ничего не нравится,им хоть ссы в глаза....бабло не пахнет.
Поздравление Зеленского не совдеповский формат,креативное!!! и с настоящим,народным гимном Украины.
пОцякантропы спамить НЕ советую,прилетит бумерангом.
 показати весь коментар
 
Глафіра, вчи українську, людиною станеш.
 показати весь коментар
 
 
Если человек(Милованов) прелюдно сказал, что он дебил,т.е дурак и не может нести ответственность в полной мере за себя, то о чем можно говорить дальше😁
 показати весь коментар
 
 
Пропагандистський канал Россия 1 показав новорічну пародію на Зеленського.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=w9ZzFvOnTBM&feature=emb_logo
«М'яко кажучи - обіс*али у зневажливому вигляді. Мабуть, декому треба ще раз зателефонувати Путіну», - написав екснардеп Борислав Береза.
 показати весь коментар
 
 
А что сделал этот человек, чтобы давать советы?
 показати весь коментар
 
 
визнав, що Коломойський правий:
"Не приховую, що я - дебіл" - https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/22/7229729/
 показати весь коментар
 
 
В «Слуге народа» анонсировали неизбежное повышение пенсионного возраста Январь 3, 2020Без рубрикиКомментарии
Милованов про новорічну промову Зеленського: Якщо комусь не подобається людина, в ній завжди бачать більше негативу - Цензор.НЕТ 6536Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, какими бы «мягкими» ни были реформы пенсионной системы.
Милованов про новорічну промову Зеленського: Якщо комусь не подобається людина, в ній завжди бачать більше негативу - Цензор.НЕТ 7925

Об этом заявила намедни глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция «Слуга народа») в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения.
Но какие бы мягкие варианты мы ни придумали, как бы мы ни старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», - сказала Третьякова.
В тему - Назревает новая проблема с пенсиями, о которой все молчат
По ее словам, сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня правительства, но уже идут дискуссии, как максимально облегчить участь людей.
«Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию.
В то же время - это не вопрос сегодняшнего дня», - добавила депутат.
 показати весь коментар
 
 
ПЕРЕСТАНЬТЕ дурити Українців ЗЛОЧИНЦІ соросята у Вас підгорає .....ЄДИНЕ Запитання .. ТІЛЬКИ до Президента, Парламентської більшості СН і Уряду...чи здатні Ви ЗУПИНИТИСЯ в ублюдочному намірі ВКРАСТИ останній ресурс Українців СвЗемлю ...МИРНИМ шляхом ... Будь - ласка... відповідь...
 показати весь коментар
 
По пунктах:
1 - брехня й маніпуляція.
2 - добре зрежисований та зіснятий ролік задля маніпулюванпя зє дятлами...
3 - краще, для розводу лохів, не зробити...
4 - зібрати, що вже встиг вкрасти, с'їпатись, й намагатись оселитись в Ізраїлі, чи ще десь, звідки не видають злочинців... До фєдєрастів теж можна, але там можуть трахнути, бо для путєна стане вже відпрацьованим матеріалом...
 показати весь коментар
 
 
Дорогой Зеля!
Если тебе всё равно, как как названа улица, на которой ты живёшь, потому что она освещена и заасфальтирована, то рано или поздно настанет день, когда ты не найдёшь дорогу домой...
 показати весь коментар
 
 
Он просто не сможет дойти.
А менты и скорые не захотят ехать на улицу Моторолы.
 показати весь коментар
 
 
В тренді

Першим на новий соціально-політичний тренд відреагувало міністерство культури. Виходячи з тез новорічної президентської промови вирішено модернізувати морально застарілий монумент Батьківщині-Матері. За задумом архітекторів його трансформують у перший в світі "Пам'ятник Не Важливо Кому".
Після довгих дискусій задля дотримання гендерного балансу статуї залишать лише одну грудь, паралельно оздобивши одним вусом. Щит та меч замінять на "Книгу о вкусной и здоровой пище" та повітряну кульку - відповідно.

Милованов про новорічну промову Зеленського: Якщо комусь не подобається людина, в ній завжди бачать більше негативу - Цензор.НЕТ 1623

Olena Grozovska
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В чем Зеленский прав, так ето в том, что если мы хотим обьединить украинскую нацию - то мы не должны делить украинцев на своих и чужих, на правильномысляших и инакомыслящих. Господь Бог патента на правду и справедливость не давал ни нам, ни донецким ополченцам.
 показати весь коментар
 
Напомнило анекдот
Сидит обезьяна на берегу, рыбу ловит, мимо крокодил проплывает и спрашивает: - «Ну что, клюёт?» - «Плыви, плыви, говно зелёное!» Крокодил к своим рванул - «Там обезьяна нас говном обозвала!!!» Они всей толпой плывут к ней… Она, сматывая удочки: «Ё* твою мать!Канализацию что ли прорвало?
 показати весь коментар
 
 
"«Колективний Зеленський» - складна структура. Величезний вага в ній мають відверті зрадники і агенти Москви - Коломойський, Портнов, Богдан, Єрмак. Але Зеленський розуміє, що відповідальність перед Історією за загибель держави будуть нести не ці герої Росії, що виконували свій службовий обов'язок, а він сам, такий чудовий і улюблений".
З такого передмови почав свою дуже велику статтю в блозі «Оглядача» відомий політолог (зараз проживає в США) Андрій Піонтковський.

Вся стаття: https://www.obozrevatel.com/politics/i-gitler-takoj-molodoj.htm
 показати весь коментар
 
 
Если мы забудем о войне с российским агрессором, о тысячах героев.погибших за свою Родину-Украину, то не будет у нас никакого "светлого" будущего по Зеленскому, а будет позор и распад государства. Если ,кто и делит украинцев, так это российский агрессор и его украинские прихлебатели.
 показати весь коментар
 
 
Не знаю, можливо Зе президент якогось ссср, який загнувся майже 30 років тому, савєтскіх людей без роду і племені, але точно не прездент моєї країни-України, українського народу, для якого Бог, Воля, "Україна, Слава Україні! - Героям слава!" - є святі речі!
 показати весь коментар
 
 
Конечно Милованов не нуждается в моих советах,но. 1. Помните Ганю Герман при президенте Януковиче? У нее не было других задач, кроме как тлумачити народу что хотел сказать Янукович. Вы стали таким же толмачем у Зеленского. Не стоит. Не надо. Тем более, что у чорноротой, как называли Ганю Г, лучше получалось. 2. На фоне траблов в економике не совсем разумным выглядит способ высовываться. Не время, Вы же не лох, ой не идиот( не лох ето другой).3. Выглядит разумным вообще дистанционироваться от некоторых политических деятелей современной политверхушки,с целью своевременного выхода из состава команды самоубийц(политических) и беженцев(географических) и спасения своей еще какой-никакой существующей репутации.
 показати весь коментар
 
 
Если какая-либо украинская партия или политический деятель не указывает в своих программных заявлениях - о развитии украинской идентичности,украинства, о развитии страны на основе украинской национальной идеи, то это не украинская партия, потому что без этого невозможно дальнейшее развитие страны в принципе. Эти партии и политические деятели из политического "болота", которое в Украине контролируют из Москвы.
 показати весь коментар
 
 
О впечатлении от речи Зеленского. Я встречал новый год в компании и был там мальчик лет 10, очень далекий от всякой политики. Во время речи,он удивленно смотрел все это действо, а потом повернулся и повертел у виска. Устами младенца глаголет истина. О реакции нашей компании не буду говорить,чтобы не "обидеть" зелеботов.
 показати весь коментар
 
 
Мені не подобався Порошенко. Але все таки я бачив в його діях більше позитиву ніж не негативу. А ось Блазень веде себе як професійний мудак. а не президент - звісно всі кому це не подобається бачать негатив. Зате ваті подобається. Він свій вибір кому подобатися зробив.
 показати весь коментар
 
 
Обратите внимание на Проект закона "Про Працю" , внесенного на рассмотрение ВР. Его принятие автоматически меняет Трудовой кодекс!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67833
Это то, чем гордится Милованов - он также причастен к разработке "нового Трудового Кодекса". Чем это страшно для граждан? Все просто - Работодатель сможет по собственному желанию, без объяснения причин уволить сотрудника, предварительно его уведомив об этом за 14 дней.
Фактически создается рабство/крепостничество - не угодил барину - поди ка ты нахер холоп.
 показати весь коментар
 
 
Коротко

Дякуючи Зеленському стало очевидно, що паспорт громадянина України і виборчі права можна надавати тільки тим, для кого є різниця які в них паспорти і які права.

* * *
Порадували субтитри на ролику Зеленського. За пів року він вже зрозумів, що людей нудить від його голосу і багато хто дивиться його звернення без звуку.

* * *
От в Ізраїлі за одного свого 1000 віддають. І я теж згоден за визволення хоча б одного нашого патріота віддати весь 95-й квартал.
 показати весь коментар
 
 
Большинству в мире речь понравилась. Конечно, посетителям Цензора не совсем, но это потому ,что их отличает чрезмерная критичность и привередливость.
 показати весь коментар
 
Это называется принципы. То, что отличает человека от быдла, государство от территории, порохобота (патриота) от зеленой массы. Скоро ты это поймешь, там вам кацапы перекрыли подачу нефти, на ваших НПЗ остатков хватит на 10 дней ,а потом начнется "склонение к полной интеграции с северными братьями"
 показати весь коментар
 
Ось вам типовий погляд ідіота - якщо не подобається то бачиш негатив,а якщо негатив - то тоді не подобається...І хрєн вирвешся з того зачарованого негативного кола...
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору