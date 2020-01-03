 Милованов про новорічну промову Зеленського: Якщо комусь не подобається людина, в ній завжди бачать більше негативу

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, враження від виступу Зеленського залежало від ставлення конкретної особистості до нього.

"Якщо нам подобається людина, то ми бачимо в тому, що вона робить сильне і добре. І не помічаємо слабке і погане. І навпаки, якщо нам людина байдужа або не подобається, то ми бачимо більше негативу і не помічаємо щось хороше", - сказав Милованов.

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Він навів низку порад, "як правильно оцінювати виступ" Зеленського. Так, треба поставити питання собі:

Що було в промові? Що сподобалося в мові? Що було сильніше і чому? Що не сподобалося? Що можна було зробити краще? Висновок. Ваша оцінка в цілому. Рекомендація, що робити.

"Цікаво порівняти, як ваша оцінка промови президента зміниться, якщо ви використовуєте цей підхід", - додав Милованов.

Нагадаємо, в новорічному зверненні президент Володимир Зеленський зробив упор на необхідність зберігати в 2020 році єдність країни і заявив, що неважливо, як називається вулиця, якщо вона освітлена і заасфальтована.

На думку глави держави, українці уявляють майбутнє однаково.

"Це успішна і процвітаюча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий", - описав його Зеленський.