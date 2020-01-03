 Милованов про новорічну промову Зеленського: Якщо комусь не подобається людина, в ній завжди бачать більше негативу

Про це він написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, враження від виступу Зеленського залежало від ставлення конкретної особистості до нього.
"Якщо нам подобається людина, то ми бачимо в тому, що вона робить сильне і добре. І не помічаємо слабке і погане. І навпаки, якщо нам людина байдужа або не подобається, то ми бачимо більше негативу і не помічаємо щось хороше", - сказав Милованов.
Він навів низку порад, "як правильно оцінювати виступ" Зеленського. Так, треба поставити питання собі:
- Що було в промові?
- Що сподобалося в мові? Що було сильніше і чому?
- Що не сподобалося? Що можна було зробити краще?
- Висновок. Ваша оцінка в цілому. Рекомендація, що робити.
"Цікаво порівняти, як ваша оцінка промови президента зміниться, якщо ви використовуєте цей підхід", - додав Милованов.
Нагадаємо, в новорічному зверненні президент Володимир Зеленський зробив упор на необхідність зберігати в 2020 році єдність країни і заявив, що неважливо, як називається вулиця, якщо вона освітлена і заасфальтована.
На думку глави держави, українці уявляють майбутнє однаково.
"Це успішна і процвітаюча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку ти закоханий", - описав його Зеленський.
оболгал Граждан
зелннский - негодяй
Патріоти́зм (грец. πατριώτης - співвітчизник, грец. πατρίς та лат. patria - батьківщина) - громадянське почуття, змістом якого є любов до Батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, історії, традицій, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності[1].
Містить ряд важливих морально-етичних, етнічних, культурних, політичних та історичних аспектів. Включає в себе кілька понять, тісно пов'язаних з націоналізмом[2]. Антоніми до слова "патріот": зрадник, перебіжчик, колоборант. Є різниця? Цікаво, який дебіл пише "слова" мальчіку?
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89 днів
З метою об'єднання суспільства, заради подолання відмінностей, щоб бути єдиною країною кожного дня пропоную перейменувати вулицю Пушкінську в Києві на вулицю Асфальтовану. Метро Льва Толстого пропонується перейменувати на метро Освітлене. Вулицю Московську - на Неважлива.
https://www.dsnews.ua/society/v-stile-zelenskogo-kgga-predlozhili-pereimenovat-ulitsu-02012020225100
Заместитель генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти Государственного концерна (ГК) "Укроборонпром" Мустафа Найем получил заработную плату за декабрь 2019 года (с премией и надбавками) в размере 310 521 гривна, что в 7 раз превышает его месячный должностной оклад (43 000 гривен).
Хотя и Слугу народа заранее сняли, так-то.
Так вот. Осел так убедительно там Зеленского сыграл, что мульт в Украине - демократичной цеевропейской толерантной державе - пришлось запретить.
Умора. Зеленский узнал в Осле - себя!
Елена Подгорная пишет:
"А тем временем мы всё больше превращаемся в балалайню. И вот по таким негромким мелочам это ещё более заметно, чем по остальным признакам.
Потому как наш нанонаполеон - такая же мелкая и закомплексованная скотина, как и его тёзка из-за поребрика.
Пока мы тут веселились по поводу отмены проката "Слуги народа" в россии из-за хубла в эфире, у нас отменили классный детский мультик - "Король Осёл". Уж я не знаю, что сподвигло Ваву посмотреть этот шедевр, вероятно даже название, но параллели он провёл чётко и сразу.
12 декабря мульт должен был пойти в прокат, местами даже успел выйти. Но в большинстве кинотеатров его запретили. А, нет. У нас жи демократия. Сняли с проката неизвестно по чьей рекомендации.
Теперь его нигде нет. И в пиратке тоже нет. Вот, остался один трейлер.
Клоун без чувства юмора, не умеющий посмеяться над собой, не терпящий малейшей критики, болезненно реагирующий на насмешки, мстительный и злопамятный.
Повезло нам, короче.
Уж лучше бы просто осёл. Но нам достался с джек-потовым набором.
Вот, наслаждайтесь тем, что ещё осталось."
https://www.facebook.com/elena.podgornaa.7/videos/2792998330722555/
У супроводі довгої свити,
Тому себе він уявляв
Особою дуже іменитою,
Так саме, як царі і цезарі,
Увінчані вінками слави.
Як каравела по морях,
Він плив по життю величаво
У променях марнославства свого,
Задерши гордо хвіст і вуха.
Не турбувало те його,
Що свита - комарі та мухи,
Які за ним летять,
І цілий день готові витися,
Лише тому що сісти хочуть
І вдосталь крови його напитися.
На жаль, осел про те забув -
Що по свиті королю і честь.
отрывок из упомянутой статьи Уласа Самчука, которая перекликается с новогодним спичем Зеленского:
"Поэтому - не все равно, кто как говорит, каким богам молится, какие книги читает. Не все равно, какими именами названы улицы наших городов, не все равно, доминирующим является для нас Шевченко или Пушкин. Не все равно, как это часто приходится слышать, кого мы учим в школе, не все равно, какое наше отношение к русской литературе. Нет! Это не все равно... А когда все равно, то это значит, что все равно для вас, кто мы сами! Это значит, что мы не народ, не какая-то общая историческая сборная сила, а невнятная толпа, серая масса, вечно униженная без всяких идеалов чернь".
https://www.dsnews.ua/society/novogodnee-obrashchenie-prezidenta-spichrayterov-zelenskogo-02012020192400
Поздравление Зеленского не совдеповский формат,креативное!!! и с настоящим,народным гимном Украины.
пОцякантропы спамить НЕ советую,прилетит бумерангом.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=w9ZzFvOnTBM&feature=emb_logo
«М'яко кажучи - обіс*али у зневажливому вигляді. Мабуть, декому треба ще раз зателефонувати Путіну», - написав екснардеп Борислав Береза.
"Не приховую, що я - дебіл" - https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/22/7229729/
Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, какими бы «мягкими» ни были реформы пенсионной системы.
Об этом заявила намедни глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция «Слуга народа») в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Я думаю, что октябрь 2017 года оказался очень стрессовым для людей, когда им пересчитывали пенсии, поэтому мы проведем индексацию в марте этого года и запустим вторую пенсию, а потом уже будем думать, что получилось, а что нет в реформе солидарного пенсионного обеспечения.
Но какие бы мягкие варианты мы ни придумали, как бы мы ни старались, все равно придется думать о повышении пенсионного возраста», - сказала Третьякова.
В тему - Назревает новая проблема с пенсиями, о которой все молчат
По ее словам, сейчас этот вопрос не стоит в повестке дня правительства, но уже идут дискуссии, как максимально облегчить участь людей.
«Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию.
В то же время - это не вопрос сегодняшнего дня», - добавила депутат.
1 - брехня й маніпуляція.
2 - добре зрежисований та зіснятий ролік задля маніпулюванпя зє дятлами...
3 - краще, для розводу лохів, не зробити...
4 - зібрати, що вже встиг вкрасти, с'їпатись, й намагатись оселитись в Ізраїлі, чи ще десь, звідки не видають злочинців... До фєдєрастів теж можна, але там можуть трахнути, бо для путєна стане вже відпрацьованим матеріалом...
Если тебе всё равно, как как названа улица, на которой ты живёшь, потому что она освещена и заасфальтирована, то рано или поздно настанет день, когда ты не найдёшь дорогу домой...
А менты и скорые не захотят ехать на улицу Моторолы.
Першим на новий соціально-політичний тренд відреагувало міністерство культури. Виходячи з тез новорічної президентської промови вирішено модернізувати морально застарілий монумент Батьківщині-Матері. За задумом архітекторів його трансформують у перший в світі "Пам'ятник Не Важливо Кому".
Після довгих дискусій задля дотримання гендерного балансу статуї залишать лише одну грудь, паралельно оздобивши одним вусом. Щит та меч замінять на "Книгу о вкусной и здоровой пище" та повітряну кульку - відповідно.
Olena Grozovska
Сидит обезьяна на берегу, рыбу ловит, мимо крокодил проплывает и спрашивает: - «Ну что, клюёт?» - «Плыви, плыви, говно зелёное!» Крокодил к своим рванул - «Там обезьяна нас говном обозвала!!!» Они всей толпой плывут к ней… Она, сматывая удочки: «Ё* твою мать!Канализацию что ли прорвало?
З такого передмови почав свою дуже велику статтю в блозі «Оглядача» відомий політолог (зараз проживає в США) Андрій Піонтковський.
Вся стаття: https://www.obozrevatel.com/politics/i-gitler-takoj-molodoj.htm
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67833
Это то, чем гордится Милованов - он также причастен к разработке "нового Трудового Кодекса". Чем это страшно для граждан? Все просто - Работодатель сможет по собственному желанию, без объяснения причин уволить сотрудника, предварительно его уведомив об этом за 14 дней.
Фактически создается рабство/крепостничество - не угодил барину - поди ка ты нахер холоп.
Дякуючи Зеленському стало очевидно, що паспорт громадянина України і виборчі права можна надавати тільки тим, для кого є різниця які в них паспорти і які права.
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Порадували субтитри на ролику Зеленського. За пів року він вже зрозумів, що людей нудить від його голосу і багато хто дивиться його звернення без звуку.
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От в Ізраїлі за одного свого 1000 віддають. І я теж згоден за визволення хоча б одного нашого патріота віддати весь 95-й квартал.