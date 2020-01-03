 Найманці РФ вчора 4 рази обстріляли позиції ЗСУ: втрат немає

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.
Два обстріли українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме: поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Миколаївки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.
Два обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме: поряд з Оріховим – з підствольного гранатомета; в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського. Втрат з нашого боку немає", - додали в штабі.
Ведь, если совсем стрелять перестанут, нужно будет переходить к следующему шагу, как петя прописал.
Или тебе хочется продолжения горячей фазы?
-Якщо ЗЕлепуха в свої 43 роки не здатний і досі зрозуміти, що вітати ворога, який регулярно і навмисно вбиває твою рідню - то є БЛЮЗНІРСТВО. Або це означає, що український народ НЕ Є для нього ріднею. Третього не дано.
-Але, незалежно від того, яке з цих визначень більш відповідає дійсності, він має (як і обіцяв) подати у відставку за власною ініціативою! Інакше - його очікує Майдан!
ВовкуХуйло с новым годом... здоровья ему кабзонова, удачи хоровой, всегда идти к своей цели, как сашка-курощуп... а так, ну какая разница...
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При ПАТ. накого не було.
Helgi Sharp