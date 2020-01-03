 Найманці РФ вчора 4 рази обстріляли позиції ЗСУ: втрат немає

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

Два обстріли українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме: поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Миколаївки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

Два обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме: поряд з Оріховим – з підствольного гранатомета; в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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"З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського. Втрат з нашого боку немає", - додали в штабі.