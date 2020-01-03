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 Найманці РФ вчора 4 рази обстріляли позиції ЗСУ: втрат немає

2 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

Два обстріли українських позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД", а саме: поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Миколаївки – зі станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

Два обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ", а саме: поряд з Оріховим – з підствольного гранатомета; в районі населеного пункту Новолуганське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 619 окупантів та 110 одиниць ворожої техніки знищено в 2019 році, - штаб ООС

"З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського. Втрат з нашого боку немає", - додали в штабі.

Найманці РФ вчора 4 рази обстріляли позиції ЗСУ: втрат немає 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168218
 
 
 Топ коментарі
 
Какая разница,как называется перемирие?
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Какая разніца, зате у нас наказ ністрілять від командуючого по роялю.
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А как же школьное или там новогоднее или рождественское, крещенное, морозное, снежное, солнечное, слякотное, дождевое( нужное - выбрать самому ибо х. з.) пиримирие?????!!!!!!
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Какая разница,как называется перемирие?
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Просто сама ржака из понятия перемирие. Наемники и военные приперлись при поддержке ***** только ради того чтоб миры соблюдать а не убивать и раскачивать гнойник постоянно.
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А ты лично, хотел бы, чтобы стрелять перестали?
Ведь, если совсем стрелять перестанут, нужно будет переходить к следующему шагу, как петя прописал.
Или тебе хочется продолжения горячей фазы?
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фаза продолжается до тех пор пока гибнет хоть один боец
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Что там Петя прописал, покажи документ и его подпись?
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-Після привітання ЗЕлепухою Путіна, той знову "привітав" Україну черговими обстрілами.
-Якщо ЗЕлепуха в свої 43 роки не здатний і досі зрозуміти, що вітати ворога, який регулярно і навмисно вбиває твою рідню - то є БЛЮЗНІРСТВО. Або це означає, що український народ НЕ Є для нього ріднею. Третього не дано.
-Але, незалежно від того, яке з цих визначень більш відповідає дійсності, він має (як і обіцяв) подати у відставку за власною ініціативою! Інакше - його очікує Майдан!
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Какая разніца, зате у нас наказ ністрілять від командуючого по роялю.
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Ну они ж тоже...4 обстрела и прекратили стрелять... прекратили же... так какая разница...
ВовкуХуйло с новым годом... здоровья ему кабзонова, удачи хоровой, всегда идти к своей цели, как сашка-курощуп... а так, ну какая разница...
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Пізно. Де-факто вони вже в Києві і в головах більшості громадян України.
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Благодаря, в том числе, и идиоту "дмитрику", пять лет обсиравшему Порошенко Найманці РФ вчора 4 рази обстріляли позиції ЗСУ: втрат немає - Цензор.НЕТ 7542
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Це я й мав на увазі. І Дмитрик напевно ж зрозумів це.
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Нормальні пацани святкували. Яка вам різниця, як?
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Самая ожидаемая новость. Все наши живы и здоровы
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Нічого. Це тимчасово. Прийде час і всі "ваши" хто не встигне втекти за порєбрік будуть висіти на гіляках як зрадники України і посібники кацапо-рашистських окупантів
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Смерть кацапо-рашистською окупантам та зрадникам України
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И про обмен "всех на всех", и про перемирие Зеленскому не удалось договориться с Путиным в Париже. Ещё Путина с Новым годом поздравил, а тот выставил его на посмешище.
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Наемники РФ вчера 4 раза обстреляли позиции ВСУ: потерь нет

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При ПАТ. накого не було.
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Как ни крути, а страшная правда в том, что насилие можно остановить только насилием - принцип (не путать с библейским постулатом) смирения и необходимости подставления второй щеки во имя (якобы) мира и согласия придуман лицемерами или идиотами. А тот, кто думает иначе, плохо знает историю. Как говорил Аль Капоне, пуля многое меняет в голове, даже если она попадает в задницу.

Helgi Sharp
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Клоунам оказавшимся на вершине Украинской власти нужно многое понять, и это не их вина, а тех кто их туда избрал. И не нужно громких фраз, и моделирования сложных энергетических процессов, для них даже третий закон Ньютона это откровение. Им невдомек, что если не оказывать противодействия вмешательству, то все внешнее дерьмо залетит прямо в дом...
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А нам нефть перекрыла Россия =),походу интересные времена ждут Беларусь скоро....
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КЛЯТЫЙ БАРЫГА! ЗЕЛЯ УЖЕ И В ПАРИЖ ПОЕХАЛ ПОГОВОРИТЬ С ПУЙЛОМ, И ПОЗДРАВИЛ С НГ, И ТИПО ОБМЕНЯЛ ВСЕХ КОГО ЗАХОТЕЛИ НА ВСЕХ КОГО РАЗРЕШИЛИ! И ВСЕ РАВНО МАРОДЕР НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ! ДА ЧТО Ж ТАКОЕ ТО! А ЕЩЕ МАРОДЕР КРАЛ ДЕНЬГИ, А ТЕПЕРЬ КОГДА ЗЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТ ДЕНЬГИ НЕ КРАДУТ, НО ЖИТЬ ЛУЧШЕ НЕ СТАЛО. И ЕЩЕ КУЧА ШТАМПОВ ПРОПАГАНДЫ НА КОТОРОЕ ПОВЕЛОСЬ СТАДО, ЛИШЬ БЫ НЕ ПАРАШЕНКА!
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