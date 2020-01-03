 ДБР замовило ПЗ за 5 млн фірмі-фігуранту свого розслідування, - ЗМІ

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.
Так, ДБР має намір купити програмне забезпечення Microsoft Office у фірми "Ай Ай Ті Трейдінг". Тендер, що проводився за допомогою електронної системи ProZorro, був завершений 11 грудня 2019 року.
В аукціоні брали участь шість фірм, пропозиція "Ай Ай Ті Трейдінг" була найвигіднішою - 4 956 930 грн за 759 одиниць лота. У найближчого конкурента, фірми "Спан", пропозиція виявилася дорожче на 8 грн.
Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, "Ай Ай Ті Трейдінг" фігурує в кримінальному провадженні, пов'язаному з розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час держзакупівель в 2018 році.
За даними слідства, представники фірми в змові з посадовими особами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації завдали держбюджету України збитки на загальну суму майже 300 тис. грн.
У жовтні 2019 року Печерський райсуд Києва надав слідчим ДБР доступ до документації "Ай Ай Ті Трейдінг".
Також недавно ця компанія підписала договір з Управлінням справами Верховної Ради. Їм "Ай Ай Ті Трейдінг" за 2,6 млн гривень поставить понад 450 пакетів програмного забезпечення Microsoft Office для комп'ютерів.
ДБР не вперше проводить закупівлі у фігурантів власних розслідувань, стверджують журналісти. В середині грудня Бюро закупило техніки на 35 млн гривень у фігуранта розслідувань про розкрадання державних коштів. А до цього ДБР уклало договір на більш ніж 77 млн гривень з фірмою, яка раніше завищувала ціни на будматеріали під час ремонту лікарні.
Вы всех сделали разом! Гордитесь, дебилы)
Это теперь тренд года.. или оставшейся жизни? нашей? страны? или нашей страны?(((((((
При всем богатстве выбора, другой альтернативы нет!
...
Контрольний в моск
- Давайте по перовой и последней буквам отгадывать профессии. Вот моя, например, на «и» начинается, на «p» кончается.
- «Инженер», навесное. А вот моя на «б» начинается, на «ь» кончается.
После продолжительной паузы:
- Вообще-то моя профессия - библиотекарь, а то что вы подумали - мое хобби.
Переходимо на Лінукс - ми не повинні годувати мультимільярдера Біла Гейтса
И надо будет создавать ДБР з росслідування діяльності ДБР.
Тому і реакція в мережі отака збурлива.
Можливо декаому це стане поштовхом прокинутись і подивитись на себе з боку - хіба то нормально, що я є ватнік ? і нарешті визнати себе українцем.
это усьо нихароший дядя Порошенко их подучил - а так наши бобики хорошие.
А есть ли запрет на такое участие? Нет, такого не было. А то очень хорошая схемка бы вырисовывалась. Хочешь выиграть тендер- пиши заявы на своих конкурентов.
Так что статья заказная оказалась дешевой попыткой дискредитировать ГБР, которое таки начало работать.
Родная, ты, похоже, никогда не проводила тендеров через Прозорро?
разумеется, обойти ее можно, и не так уж сложно - но раздражает необходимость делать лишние телодвижения.
примерно как в РФ (был там последний раз в 12 г.) - необходимость предъявлять паспорт при покупке сим-карты (у любого продавца есть на кассе "левый" паспорт, по которому тебе продадут все, что угодно - и мне так продавали - но вопрос "на хера этот гемор?!")
Аукціон - це коли один товар і купа покупців.
А тут - один покупець, і купа товарів, які НА ПАПЕРІ конкурентоспроможні, але ТІЛЬКИ НА ПАПЕРІ.
Наприклад.
Вам потрібен автомобіль, і Ви знаєте, що Вам підійде Рено-Логан. Вам потрібен саме цей автомобіль.
Але! - Вам забороняють вказувати в тендерній пропозиції "Рено-Логан і тільки, пробіг від... до ...". Від Вас вимагають "або аналогічний".
Ну, так Вам і запропонують Таврію або китайське лайно - і воно буде набагато дешевше.
І Ви нічого не зробите. Воно ж "аналогічне": колеса є, кузов є тощо...
Тому Ви домовляєтесь з продавцем, щоб він організував ще 2-3 пропозиції від лівих продавців, але з більшою ціною - і виграв тендер з Рено, який Ви й хотіли.
Нахєра цей гємор?! - те саме, що в РФ з сім-картками...
- конкретного виробника
- конкретну марку та тип товару.
Але, на жаль...
Якщо вказувати конкретну марку, то у вас буде один продавець, нуль конкуренції і захмарна ціна. Це не правильно з точки зору раціонального використання державних коштів.
Якщо вам не підходить таврія або кітаєць - то мабуть на те є якісь причини і якщо не можна вказати саме марки яких ви НЕ хочете, то потрібно вказати якісь ознаки які виключать саме ті марки, але не обмежать ІНШІ пропозиції ІНШИХ подібних авто
По данным следствия, представители фирмы в сговоре с должностными лицами Государственной службы специальной связи и защиты информации нанесли госбюджету Украины убытки на общую сумму почти 300 тыс. грн.
В октябре 2019 года Печерский райсуд Киева предоставил следователям ГБР доступ к документации "Ай Ай Ти Трейдинг".
Также недавно эта компания подписала договор с Управлением делами Верховной Рады. Им "Ай Ай Ти Трейдинг" за 2,6 млн гривен поставит более 450 пакетов программного обеспечения Microsoft Office для компьютеров. Источник: https://censor.net.ua/n3168217
Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, "Ай Ай Ти Трейдинг" фигурирует в уголовном производстве, связанном с растратой бюджетных средств в особо крупных размерах во время госзакупок в 2018 году.
По данным следствия, представители фирмы в сговоре с должностными лицами Государственной службы специальной связи и защиты информации нанесли госбюджету Украины убытки на общую сумму почти 300 тыс. грн.
В октябре 2019 года Печерский райсуд Киева предоставил следователям ГБР доступ к документации "Ай Ай Ти Трейдинг".
Также недавно эта компания подписала договор с Управлением делами Верховной Рады. Им "Ай Ай Ти Трейдинг" за 2,6 млн гривен поставит более 450 пакетов программного обеспечения Microsoft Office для компьютеров. Источник: https://censor.net.ua/n3168217
Манипуляторы хреновы, давайте вас тогда посадим за то, что порошенко участвовал в схемах Роттердам плюс.
В аукционе принимали участие шесть фирм, предложение "Ай Ай Ти Трейдинг" было самым выгодным: 4 956 930 грн за 759 единиц лота. У ближайшего конкурента, фирмы "Спан", предложение оказалось дороже на 8 грн. Источник: https://censor.net.ua/n3168217
тендер состоялся как написано по системе Прозорро-читайте внимательно и будет вам озарение!
а насчет Порошенко милая его в ГБР вызывают за "подписание Минских соглашений" которые сейчас выполняет зеля-есть логика!!?наверное есть-особая
А по поводу порошенко, что ж он прячется тогда , не ходит на допросы, показывает пример пренебрежения к украинским законам и следственным органам?
Предложение компании "Ай Ай Ти Трейдинг" было на 8 гривен выгоднее, чем у конкурентов. В 2018 году фирма, по данным ГБР, участвовала в схеме, которая нанесла госбюджету ущерб в 300 тысяч гривен.
Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Слідство.Інфо", информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3168217все,пока сеанс закончен,господи как вы легковесны!
и
759 единиц -
Это ж сколько там компьютеров и кресел???
От грався Мілован з ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ГЕОДАНИХ ,сирим клоном вже готової Публічної кадастрової карти України ,а для чого ? Скільки грошей освоїли ?
Слова;
- об"єкт розробки;
- фізичні та юридичні особи, що проходять за матеріалами кримінального провадження;
- фізичні та юридичні особи, котрі внесені до ЄРДР
Я можу довго продовжувати.
Я таке зустрічав у відділі "К", де такими словосполученнями користувались колишні співробітники УБОЗ.
Мудрый народ-зритель рукоплещет...........
имбурде -- имитация бурной деятельности
Зеленое стадо мастрески пилит бюджет...покруче рыгов....
А купить программное обеспечение Microsoft у фирмы Microsoft им религия не позволяет?