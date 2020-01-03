 ДБР замовило ПЗ за 5 млн фірмі-фігуранту свого розслідування, - ЗМІ

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Так, ДБР має намір купити програмне забезпечення Microsoft Office у фірми "Ай Ай Ті Трейдінг". Тендер, що проводився за допомогою електронної системи ProZorro, був завершений 11 грудня 2019 року.

В аукціоні брали участь шість фірм, пропозиція "Ай Ай Ті Трейдінг" була найвигіднішою - 4 956 930 грн за 759 одиниць лота. У найближчого конкурента, фірми "Спан", пропозиція виявилася дорожче на 8 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР відповіли "Голосу": колишні правила проведення конкурсу втратили чинність

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, "Ай Ай Ті Трейдінг" фігурує в кримінальному провадженні, пов'язаному з розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час держзакупівель в 2018 році.

За даними слідства, представники фірми в змові з посадовими особами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації завдали держбюджету України збитки на загальну суму майже 300 тис. грн.

У жовтні 2019 року Печерський райсуд Києва надав слідчим ДБР доступ до документації "Ай Ай Ті Трейдінг".

Також недавно ця компанія підписала договір з Управлінням справами Верховної Ради. Їм "Ай Ай Ті Трейдінг" за 2,6 млн гривень поставить понад 450 пакетів програмного забезпечення Microsoft Office для комп'ютерів.

ДБР не вперше проводить закупівлі у фігурантів власних розслідувань, стверджують журналісти. В середині грудня Бюро закупило техніки на 35 млн гривень у фігуранта розслідувань про розкрадання державних коштів. А до цього ДБР уклало договір на більш ніж 77 млн ​​гривень з фірмою, яка раніше завищувала ціни на будматеріали під час ремонту лікарні.