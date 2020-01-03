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Все про:розслідування (1599) тендер (131) ДБР (752)

 ДБР замовило ПЗ за 5 млн фірмі-фігуранту свого розслідування, - ЗМІ

Пропозиція компанії "Ай Ай Ті Трейдінг" була на 8 гривень вигідніша, ніж у конкурентів. У 2018 році фірма, за даними ДБР, брала участь у схемі, яка завдала держбюджету збитків в 300 тисяч гривень.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Так, ДБР має намір купити програмне забезпечення Microsoft Office у фірми "Ай Ай Ті Трейдінг". Тендер, що проводився за допомогою електронної системи ProZorro, був завершений 11 грудня 2019 року.

В аукціоні брали участь шість фірм, пропозиція "Ай Ай Ті Трейдінг" була найвигіднішою - 4 956 930 грн за 759 одиниць лота. У найближчого конкурента, фірми "Спан", пропозиція виявилася дорожче на 8 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ДБР відповіли "Голосу": колишні правила проведення конкурсу втратили чинність

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень, "Ай Ай Ті Трейдінг" фігурує в кримінальному провадженні, пов'язаному з розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час держзакупівель в 2018 році.

За даними слідства, представники фірми в змові з посадовими особами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації завдали держбюджету України збитки на загальну суму майже 300 тис. грн.

У жовтні 2019 року Печерський райсуд Києва надав слідчим ДБР доступ до документації "Ай Ай Ті Трейдінг".

Також недавно ця компанія підписала договір з Управлінням справами Верховної Ради. Їм "Ай Ай Ті Трейдінг" за 2,6 млн гривень поставить понад 450 пакетів програмного забезпечення Microsoft Office для комп'ютерів.

ДБР не вперше проводить закупівлі у фігурантів власних розслідувань, стверджують журналісти. В середині грудня Бюро закупило техніки на 35 млн гривень у фігуранта розслідувань про розкрадання державних коштів. А до цього ДБР уклало договір на більш ніж 77 млн ​​гривень з фірмою, яка раніше завищувала ціни на будматеріали під час ремонту лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168217
 
 
 Топ коментарі
 
Предложение компании "Ай Ай Ти Трейдинг" было на 8 гривен выгоднее, чем у конкурентов.

...
Контрольний в моск ГБР заказало ПО за 5 млн фирме-фигуранту своего расследования, - СМИ - Цензор.НЕТ 3314
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Стандартная процедура вывода наших с Вами денег новой, молодой ЗЕкомандой.
Вы всех сделали разом! Гордитесь, дебилы)
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Стандартная процедура вывода наших с Вами денег новой, молодой ЗЕкомандой.
Вы всех сделали разом! Гордитесь, дебилы)
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КАКАЯ РАЗНИЦА?
Это теперь тренд года.. или оставшейся жизни? нашей? страны? или нашей страны?(((((((
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Это зависит от того какая ваша страна. Почему то я уверен, что это не Украина)
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Розворот від Європи у бік Х**лостана це повернення у тотальну корупцію.
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Какая разница кто спи*дит наши деньги ?
При всем богатстве выбора, другой альтернативы нет!
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Предложение компании "Ай Ай Ти Трейдинг" было на 8 гривен выгоднее, чем у конкурентов.

...
Контрольний в моск ГБР заказало ПО за 5 млн фирме-фигуранту своего расследования, - СМИ - Цензор.НЕТ 3314
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зате через позорро, все законно як книжка пише
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Если бы ГБР выбрало не самое дешевое предложение, тогда вой на соевых болотах стоял бы уже об этом.
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А за кого голосував Лайф? Бо їх таки двоє.
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Едут мужик с бабой в одном купе. Делать нечего, мужик предлагает:
- Давайте по перовой и последней буквам отгадывать профессии. Вот моя, например, на «и» начинается, на «p» кончается.
- «Инженер», навесное. А вот моя на «б» начинается, на «ь» кончается.
После продолжительной паузы:
- Вообще-то моя профессия - библиотекарь, а то что вы подумали - мое хобби.
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Я не про це. Прост сам працюю в сфері IT, тому не міг не реготнути... мільйонні масштаби контрактів - і раптом оці довбані 8 гривень... звучить дійсно ґабсурдно ДБР замовило ПЗ за 5 млн фірмі-фігуранту свого розслідування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 593
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Очень даже и понятно. Умные слуги наезжают на фирму под следствием и предлагают сделку. от которой нельзя отказаться. Все на поверхности. Бери зебила и в кутузку. Но нет. Да и какая разница. хто у вас, типиллов, будет деньги тырить?
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А ще у Порошенка їм треба купити цукерок, бо альтернативи нема😃
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Т.е., расследование - фейк, для прикрытия своей дупы. Это называется - красть по-новому. Рука руку моет.
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А Труба то совсем прогнила...и как быстро! Вспомнился старый анекдот: в здании ЦК КПСС прорвало трубу, вызыали сантехника, он возится, никак не может закончить. Брежнев к нему - ну, что, когда трубу гнилую заменишь? Ответ: да какая нафиг труба, у вас тут, в ЦК, вся чистема сгнила.
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Афігєть!!!! Тільки одна кантора закупає МС Офіс на п'ять лімонів, в той час коли Лібре Офіс мона користуватись безкоштовно!!! Коли бідна ница Україна почне користуватись програмним забезпеченням з вільним ліцензуванням???
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Чому за народні гроші купують те, шо мона законно взяти так??? ЦЕ ГРАБУНОК БЮДЖЕТУ!!!
Переходимо на Лінукс - ми не повинні годувати мультимільярдера Біла Гейтса
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голодні українці не зобов'язані годувати паразитів
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Все просто,деньги за МС Офис а пользователям Либре Офис.И офис есть и деньги в кармане.
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Ну справедливости для, Либра имеет поддержку издателя.... ой, оно её не имеет
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остання версія пакету 6.3.4 за 12 грудня 2019 року
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6530 грн. за Майкрософт Офис - какие-то дикие цены...
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Другими словами, комрадьі, ДБР само стало(станет в будующем) обьектом расследования.
И надо будет создавать ДБР з росслідування діяльності ДБР.
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Я так понял фирма подогнала ломаные программы Майкрософт, которые ей ничего не стоили, а кэш за закрытие дела пошел на карман в ГБР? Красиво сделали их вместе.
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Да так ФСБ может принимать участие в закупках через Прозоро. Заложить самую низкую цену и продать программное обеспечение с кучей дырок чтобы смотреть все файлы дбр в режиме реального времени
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Там ще невідомо чи само Прозорро не є ФСБшним винаходом
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Зеля, сам того не усвідомлюючи, зачепив найболючіші місця українців.
Тому і реакція в мережі отака збурлива.
Можливо декаому це стане поштовхом прокинутись і подивитись на себе з боку - хіба то нормально, що я є ватнік ? і нарешті визнати себе українцем.
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новые честные бобики не-варуют!
это усьо нихароший дядя Порошенко их подучил - а так наши бобики хорошие.
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ну так с новогодней скидкой. и то еще труба договаривался...
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И что? По Г+Г про это не расскажут. Все хорошо, прекрасная маркиза. И вот вам , твари , Страдивари !
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Бубочка сказала ж что нет разницы, можно заказать у русских вообще было мы ж все братья.
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Соевые , вы хотя б статью для приличия прочитали, где 'преступники ГБР' НАМЕРЕВАЮТСЯ купить ПО у некой фирмы, участвовавшей в аукционе прозорро.
А есть ли запрет на такое участие? Нет, такого не было. А то очень хорошая схемка бы вырисовывалась. Хочешь выиграть тендер- пиши заявы на своих конкурентов.
Так что статья заказная оказалась дешевой попыткой дискредитировать ГБР, которое таки начало работать.
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а продажа товара подозреваемым следователю и СО СКИДКОЙ - не вызывает у зебобиков некоего маленького диссонанса?
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С какой скидкой, если , первое, продажи не было, второе, личного контакта не было, был аукцион прозорро.
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хоспидя...
Родная, ты, похоже, никогда не проводила тендеров через Прозорро?
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То есть у вас уже претензии к прозорро? Ну так это уже другая тема.
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у меня к ним одна претензия - это абсолютно ненужная и бессмысленная затея, которая ничего не решает, но создает массу неудобств как покупателю, так и продавцу.

разумеется, обойти ее можно, и не так уж сложно - но раздражает необходимость делать лишние телодвижения.
примерно как в РФ (был там последний раз в 12 г.) - необходимость предъявлять паспорт при покупке сим-карты (у любого продавца есть на кассе "левый" паспорт, по которому тебе продадут все, что угодно - и мне так продавали - но вопрос "на хера этот гемор?!")
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Реалізація нікудишня, але хіба сама ідея аукціонів така вже погана?
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Ідея аукціонів теоретично вірна, але тут не аукціон.
Аукціон - це коли один товар і купа покупців.
А тут - один покупець, і купа товарів, які НА ПАПЕРІ конкурентоспроможні, але ТІЛЬКИ НА ПАПЕРІ.
Наприклад.
Вам потрібен автомобіль, і Ви знаєте, що Вам підійде Рено-Логан. Вам потрібен саме цей автомобіль.
Але! - Вам забороняють вказувати в тендерній пропозиції "Рено-Логан і тільки, пробіг від... до ...". Від Вас вимагають "або аналогічний".
Ну, так Вам і запропонують Таврію або китайське лайно - і воно буде набагато дешевше.
І Ви нічого не зробите. Воно ж "аналогічне": колеса є, кузов є тощо...
Тому Ви домовляєтесь з продавцем, щоб він організував ще 2-3 пропозиції від лівих продавців, але з більшою ціною - і виграв тендер з Рено, який Ви й хотіли.
Нахєра цей гємор?! - те саме, що в РФ з сім-картками...
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Звичайно, я б не мав нічого проти Прозорро, якби в пропозиції можна було б вказувати:
- конкретного виробника
- конкретну марку та тип товару.
Але, на жаль...
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Ну ви теж не зовсім праві.
Якщо вказувати конкретну марку, то у вас буде один продавець, нуль конкуренції і захмарна ціна. Це не правильно з точки зору раціонального використання державних коштів.
Якщо вам не підходить таврія або кітаєць - то мабуть на те є якісь причини і якщо не можна вказати саме марки яких ви НЕ хочете, то потрібно вказати якісь ознаки які виключать саме ті марки, але не обмежать ІНШІ пропозиції ІНШИХ подібних авто
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аукціон може бути як 1 товар і купа покупців (якщо мета - продати), так і 1 покупець - купа товарів+продавців (якщо мета - купити)
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В них глобальний когнитивний розлад ДБР замовило ПЗ за 5 млн фірмі-фігуранту свого розслідування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9385
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Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, "Ай Ай Ти Трейдинг" фигурирует в уголовном производстве, связанном с растратой бюджетных средств в особо крупных размерах во время госзакупок в 2018 году.
По данным следствия, представители фирмы в сговоре с должностными лицами Государственной службы специальной связи и защиты информации нанесли госбюджету Украины убытки на общую сумму почти 300 тыс. грн.
В октябре 2019 года Печерский райсуд Киева предоставил следователям ГБР доступ к документации "Ай Ай Ти Трейдинг".
Также недавно эта компания подписала договор с Управлением делами Верховной Рады. Им "Ай Ай Ти Трейдинг" за 2,6 млн гривен поставит более 450 пакетов программного обеспечения Microsoft Office для компьютеров. Источник: https://censor.net.ua/n3168217
Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, "Ай Ай Ти Трейдинг" фигурирует в уголовном производстве, связанном с растратой бюджетных средств в особо крупных размерах во время госзакупок в 2018 году.
По данным следствия, представители фирмы в сговоре с должностными лицами Государственной службы специальной связи и защиты информации нанесли госбюджету Украины убытки на общую сумму почти 300 тыс. грн.
В октябре 2019 года Печерский райсуд Киева предоставил следователям ГБР доступ к документации "Ай Ай Ти Трейдинг".
Также недавно эта компания подписала договор с Управлением делами Верховной Рады. Им "Ай Ай Ти Трейдинг" за 2,6 млн гривен поставит более 450 пакетов программного обеспечения Microsoft Office для компьютеров. Источник: https://censor.net.ua/n3168217
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И что из этого? Здесь написано о том, что эта компания приставляла оборудование для Верхрвной Рады. И где написано о состоявшейся сделке с ГБР?
Манипуляторы хреновы, давайте вас тогда посадим за то, что порошенко участвовал в схемах Роттердам плюс.
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Так, ГБР намеревается купить программное обеспечение Microsoft Office у фирмы "Ай Ай Ти Трейдинг". Тендер, проводившийся посредством электронной системы ProZorro, был завершен 11 декабря 2019 года.
В аукционе принимали участие шесть фирм, предложение "Ай Ай Ти Трейдинг" было самым выгодным: 4 956 930 грн за 759 единиц лота. У ближайшего конкурента, фирмы "Спан", предложение оказалось дороже на 8 грн. Источник: https://censor.net.ua/n3168217
тендер состоялся как написано по системе Прозорро-читайте внимательно и будет вам озарение!

а насчет Порошенко милая его в ГБР вызывают за "подписание Минских соглашений" которые сейчас выполняет зеля-есть логика!!?наверное есть-особая
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Где преступление ГБР, не вижу.
А по поводу порошенко, что ж он прячется тогда , не ходит на допросы, показывает пример пренебрежения к украинским законам и следственным органам?
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знаете некоторым проще прикинуться дураком,неважно какого пола,чем признаться в своей не правоте! читайте еще раз,можно вслух,можно что бы вам кто то прочитал,закройте глаза,сосредоточтесь на услышанном,лучше приляжте исключите посторонние раздражители и.....И!И!И!...еще раз!
ДБР замовило ПЗ за 5 млн фірмі-фігуранту свого розслідування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7792Предложение компании "Ай Ай Ти Трейдинг" было на 8 гривен выгоднее, чем у конкурентов. В 2018 году фирма, по данным ГБР, участвовала в схеме, которая нанесла госбюджету ущерб в 300 тысяч гривен.
Речь об этом идет в расследовании журналистов программы "Слідство.Інфо", информирует Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/n3168217все,пока сеанс закончен,господи как вы легковесны!
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"да какая разница", - сказал владимир зеленский выйдя из спальни в которой пять негров чпокали его жену
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.... якщо при цьому сімейний бюджет збільшився і жона задоволена
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А до этого работали на калькуляторах и счётах???
и
759 единиц -
Это ж сколько там компьютеров и кресел???
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А навіщо прокладка? Чому не купити ПЗ напряму у Майкрософт?
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А "напряму" МС в нас не працює. Ну, кілька років тому не працював.
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А навіщо у них офіс в Києві на Жилянській? Та й напряму- у світі онлайн поняття розширене. Всю їх продукцію можна купити не виходячи з офісу.
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а мо' взагалі скористатись вільним ПЗ, а не кровью поїти того монстра майкрософт
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Где-то от досады чешет смычком ляжки Ролдуев...
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iIT Trading... Заходимо у держ-реєстр. Засновник- Казачук Іван Володимирович. Ідемо далі. До 2016р був помічником судді апеляційного суду. Має пряме відношення до Спілки адвокатів. Хто в нас зараз з адвокатів при владі?
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А ще, це саме той Казачук, що є автотрейдером та засновником АвтоЄвроСила... Хммм
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расслабься, зелупа - твой гундосый прям сейчас проводит потужни рыформы! ГБР заказало ПО за 5 млн фирме-фигуранту своего расследования, - СМИ - Цензор.НЕТ 1218 - ты должен непрерывно кончать от счастья.
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Зеленая гнида успешно поборола коррупцию! ГБР заказало ПО за 5 млн фирме-фигуранту своего расследования, - СМИ - Цензор.НЕТ 7465
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От побачили чергові мутки ДБР через Прозоро.То добре.А де можна побачити ,в які сумми і через кого проводиться Міловановська діджіталізація ? Оті недороблені кадастрові програми,всілякі електронні права і кабінети ?
От грався Мілован з ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ГЕОДАНИХ ,сирим клоном вже готової Публічної кадастрової карти України ,а для чого ? Скільки грошей освоїли ?
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Корупція вже подолана, "нові обличчя",олігархи відсунені від влади---це була фішка той брехні з якою Зе і СН шли на виболри. АЛЕ ВСЕ НАБАГАТО ХУЖЕ ЧИМ БУЛО РАНІШЕ,
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я озабочен ежемесячным изъятием 1.5% моего дохода на военные нужды... при таких растратах, при планируемых и действительных зарплатах никчемных чиновников и депутатствующих мразей, при всех этих корпоративчиках с дорогими напмтками, танцах со звездами, ужимками 95 квартала военный сбор представляется особо циничным... зебилы, я не желаю отстегивать 1,5% своих доходов на ваши подлейшие нужды.
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Не військовим збором..., але необхідно кардинально каструвати цю владу на всі часи ДБР замовило ПЗ за 5 млн фірмі-фігуранту свого розслідування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4304
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Цена виндовс в розницу 580 грн, ГБР закупило по 6 000 грн - замечательно.
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Учитесь экономить у Ахметова и Коломойского. На их фирмах OpenOffice бесплатно!
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Все время убивает ментовский стиль (вопрос кого набрали) "...фирме ФИГУРАНТУ".
Слова;
- об"єкт розробки;
- фізичні та юридичні особи, що проходять за матеріалами кримінального провадження;
- фізичні та юридичні особи, котрі внесені до ЄРДР
Я можу довго продовжувати.
Я таке зустрічав у відділі "К", де такими словосполученнями користувались колишні співробітники УБОЗ.
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Какая ожесточенная борьба с коррупцией! Страна залита "кровью" коррумпированных компаний, органов власти и отдельных функционеров. Война не на жизнь, а на смерь.
Мудрый народ-зритель рукоплещет...........
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Засирання мізків оскаженілою імітацією бурхливої діяльністю(імбд)
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+100500!!!
имбурде -- имитация бурной деятельности ДБР замовило ПЗ за 5 млн фірмі-фігуранту свого розслідування, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3248
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Круто...по 6500 грн оптом за то...что в розницу стоит 900 грн....
Зеленое стадо мастрески пилит бюджет...покруче рыгов....
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на фоні безкоштовної Лібре Офіс так, ващє, виглядає як злочин
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ГБР намеревается купить программное обеспечение Microsoft у фирмы "Ай Ай Ти Трейдинг".

А купить программное обеспечение Microsoft у фирмы Microsoft им религия не позволяет?
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Зачем покупать хлеб в сапожной мастерской, если лучше его купить на хлебозаводе? Вот и все что нужно знать про ГБР и его "спецов".
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