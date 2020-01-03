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Все про:Пентагон (251) допомога (958) США (5878) Трамп (2020)

 Затримка військової допомоги США: Трамп все вирішив сам, Пентагон намагався чинити опір, - ЗМІ

Листування чиновників Пентагону свідчить, що вони були стурбовані правовими підставами затримки виділення коштів Києву.

Про це йдеться в матеріалі "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Журналісти проаналізували листування між чиновниками Пентагону і Офісу управління і бюджету Білого дому, яке тривало з червня до початку жовтня. Доступ до нього отримала громадська організація "Справедлива безпека".

В організації переконані - листування свідчить про занепокоєння службовців Пентагону правовими підставами затримки, тому що закон вимагає витрачати гроші згідно з тим, як це було передбачено Конгресом.

Із обміну повідомленнями випливає, що рішення затримати кошти йшло особисто від президента Дональда Трампа. Очільники Пентагону, Ради з нацбезпеки та Держдепу намагалися його переконати дозволити використовувати гроші, які Конгрес виділив Україні.

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Ще 19 червня, після того як газета Washington Examiner опублікувала статтю про те, що Пентагон надсилає військової допомоги в Україну на 250 мільйонів доларів, президент зацікавився цим питанням і, через своїх помічників, запросив у Пентагону деталі.

Лора Купер, топчиновниця Міністерства оборони США, яка безпосередньо опікується питаннями військової допомоги Україні, розповіла під час свідчення в Конгресі, що президент хотів знати, чи будуть американські компанії надавати Україні щось із цього обладнання, як допомагають інші країни, а також – звідки йдуть американські гроші.

У Пентагоні підготували відповідь, в якій йдеться, що переважна кількість компаній, які надаватимуть військове устаткування, - американські, а також відзначається, що Велика Британія, Канада, Литва та Польща надавали Україні військове устаткування та проводили військові навчання, і що ЄС надає Україні значну економічну підтримку.

Стверджується, що через кілька годин після розмови президента Трампа із Зеленським 25 липня Майкл Даффі, співдиректор Програми з національної безпеки Офісу управління і бюджету надіслав електронне повідомлення високопоставленим чиновникам Пентагону, в якому порадив припинити надання будь-якої військової допомоги Україні у зв'язку з планом Адміністрації провести її перевірку.

У листі говорилося також, що Пентагон повинен планувати і бути готовим надавати допомогу, як тільки це стане можливим, і містився рада тримати цю інформацію в вузькому колі осіб. Перед тим Пентагон повідомив, що тільки 7 мільйонів було законтрактовано.

І того ж дня, 25 липня, Марк Сенді, заступник директора з програм національної безпеки Офісу управління та бюджету, додав примітку до бюджетного документу, якою передбачив затримку надання грошей до 5 серпня.

Наступного дня Джон Руд, голова політичного департаменту Пентагону, надіслав своєму босові електронного листа, в якому виклав висновки зустрічі високопосадовців США, які опікуються українськими питаннями. Усі вони висловили одностайну підтримку відновленню фінансування, а Лора Купер, згідно з її свідченнями, висловила занепокоєння щодо можливості витратити усі передбачені гроші до кінця бюджетного року, 30 серпня.

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У листі чітко зазначається, що розпорядження заморозити допомогу йде від президента.

Шостого серпня, Офіс управління та бюджету, вдруге включив примітку до бюджетного документу, яка заморожувала надання грошей. Якщо в перший раз Пентагон чітко заявив, що затримка не перешкодить їм розпорядитися коштами вчасно, цього разу вони зробили це із зауваженнями.

Третя примітка вводила паузу в наданні допомоги з 20 до 26 серпня. 27 серпня паузу продовжили.

У Пентагоні підготували офіційного листа Офісу управління та бюджету, в якому йдеться, що заморозка використання коштів після 19 серпня підриває можливість Пентагону виконати програму допомоги Україні.

У листуванні також наводиться імейл від однієї з американських компаній-підрядників, яка розраховує на "українські гроші". У неї дізналися про затримку грошей і хочуть знати, що відбувається.

Згідно із внутрішнім листуванням Пентагону, там переймалися тим, а чи достатньо задокументовані їхні застереження, що пауза на роботу із коштами може зашкодити їм виконати програму допомоги Україні і чи не переведуть потім на них "стрілки". Зрештою, так і сталося.

Втім, 11 вересня Майкл Даффі повідомив, що кошти можна витрачати. Причину зняття заморозки, на прохання чиновників Пентагону, він пояснити не зміг.

До кінця бюджетного року в США, 1 жовтня, Пентагон зміг надати Україні 214 мільйонів доларів з 250 мільйонів, закладених американським Конгресом в Оборонний бюджет США на 2019 рік.

Інша частина суми була передана протягом наступних декількох тижнів, завдяки внесенню додаткового положення в бюджетну резолюцію.

Нагадаємо, Конгрес США виділив 250 мільйонів доларів Міністерству оборони для ініціативи з підтримки безпеки України. Але згідно з повідомленнями, президент Трамп попросив Міка Малвані, який зараз виконує обов'язки керівника апарату Білого дому, призупинити допомогу Україні в липні 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168216
 
   
 Топ коментарі
 
Що характерно, при Пороху з ґамериканцями були дружба-жвачка-джавеліни.
Прийшла Моніка - і почало-о-о-ося...
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Рыжий потребовал компромат на Байдена. Моника отпетлял, вроде бы согласившись, но конкетного "да" не сказал. Рыжий тормознул деньги, шоб показать, шо он может обеспечить Монике крупные неприятности в случае отказа от копания компры. Но тут начал набирать силу скандал, и неприятности возникли у обоих клоунов, а Украина таки получила деньги.
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Ну так. Полномочия у Президента США действительно большие, но могут быть здорово ограничены Конгрессом. Ну, и прессу нельзя скидывать со счетов, поэтому Рыжий ее так ненавидит.
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Если зеленый дурак завалит рыжего путинского холуя, - это будет просто прекрасно! Это будет лучшее, что может сделать малограмотный, косноязычный, коррумпированный, управляемый олигархом идиот!
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мы подозреваем что ты коми или хакасс. И обвиняем тебя в мордвизме - удмуртизме.
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А мы подозреваем, что ты мордва или мокша. Хотя и под символом SS
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а вас, заднеприводных, никто и не спрашивал
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Да кышнет госдеп чубатого. Бидон придет и быстро порядок наведет.
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Какая ирония, - один путинский холуй, сам того не желая, убивает карьеру другого путинского холуя.. путин всех переиграл=)))
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Ничего, на параде победы в Москве 9 мая путин обоих помирит...
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Если зеленый дурак поедет на парад, то назад он может просто не вовращаться=)
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Этим выбором Украина возвращается в орбиту РФ, где зейло холуй пуйла, уже нужно понять и осознать
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Це ж яким ворогом України треба бути нашому кловану, щоб після телефонної розмови Донні пішов проти Конгресу та призупинив нам допомогу.
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Що характерно, при Пороху з ґамериканцями були дружба-жвачка-джавеліни.
Прийшла Моніка - і почало-о-о-ося...
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Рыжий потребовал компромат на Байдена. Моника отпетлял, вроде бы согласившись, но конкетного "да" не сказал. Рыжий тормознул деньги, шоб показать, шо он может обеспечить Монике крупные неприятности в случае отказа от копания компры. Но тут начал набирать силу скандал, и неприятности возникли у обоих клоунов, а Украина таки получила деньги.
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Звичайно, бо Америка - це не є Трамп, як на расєі ху#ло. Уявляю, як Донні йому заздрить. Мати таку вєртікаль власті - це ж мрія адійота-диктатора.
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Ну так. Полномочия у Президента США действительно большие, но могут быть здорово ограничены Конгрессом. Ну, и прессу нельзя скидывать со счетов, поэтому Рыжий ее так ненавидит.
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ваш-х@ло і сам=себе ненавидить... така вже доля у збочинців-псіхопатів Затримка військової допомоги США: Трамп все вирішив сам, Пентагон намагався чинити опір, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 688
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Так.Трамп трампом,а караван іде.
Другий флот ВМС США, створений для того, щоб протистояти Росії в Арктиці досяг "повної операційної спроможності", оголосили ВМС США 31 грудня.

"Ми гарантуємо свободу судноплавства усіх націй незалежно від того, про який морський басейн йдеться: Південно-Китайське море, Чорне море, чи Арктичний океан, чи деінде. Якщо Росія спробує наполягати на здійсненні заходів за межами дозволеного Міжнародним морським правом, вона може створити небезпечний прецедент для усієї міжнародної спільноти: що потужні прибережні держави можуть коли їм заманеться вносити зміни до Міжнародного морського права, у власних інтересах, спираючись на зброю, яка дозволяє запроваджувати таку їх політику", - розповів адмірал ВМС США.
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Если после разговора с Зе рыжая путинская кукла задержала помощь Украине - Зе враг? Не напрягайте сильно голову ) Задержка военной помощи США: Трамп все решил сам, Пентагон пытался сопротивляться, - СМИ - Цензор.НЕТ 431
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Чого варті новорічні заклики Трампа на підтримку України після цієї новини? Просто струс повітря.
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та "просто ВСРАВСЯ і передумав дуркувати" Затримка військової допомоги США: Трамп все вирішив сам, Пентагон намагався чинити опір, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2671
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были обеспокоены правовыми основаниями задержки выделения средств - це зачот Задержка военной помощи США: Трамп все решил сам, Пентагон пытался сопротивляться, - СМИ - Цензор.НЕТ 1348
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Пропетляет , и ещё станет на второй срок . У него хороший рейтинг внутри страны , так что республиканцев он вполне устраивает
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Так он вроде из обещанного за свой срок так толком ничего не сделал. Как по мне Америка сейчас слабая морально как никогда разве что слабей была при Обаме. Даже в ЕС уже начали сомневаться в мировом лидерстве США.
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Надо быть справедливым - кое-шо он таки сделал. Ужесточил иммиграционные правила, приток нелегалов существенно сократился. Экономика на хорошем ходу, рабочие места прибавляются, безработица сокращается.Существнно урезаны соц.выплаты для "профессиональных безработных" и прочих работоспособных любителей гос.халявы. Ну,а электорат Рыжего - те же люди, шо и электорат Моники, легко клюющий на лозунги популистов. При этом кандидаты от Демов - сплошные социалисты, от розовой Уоррен до густо-красного Сэндерса плюс один открытый гей и один китаец. У Республиканцев выдающихся сильных кандидатов тоже нет. Ну, по краиней мере, это мое видение ситуации.
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А Хиллари уже слилась? Может оно и так. Я просто наверное заинтересованное лицо в плане Украины. По сути сейчас нет в мире страны которая может РФ поставить на место. Европа и та уже лапки кверху. Ну и это как-то печально.
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Ну, из рыжего же сделали сильного кандидата?!
И никого не смущают его аферы, связи с кгб и фсб. Пять раз неседевший. Или сколько там было обвинений против него?!
Могли бы раскрутить и кого-нибудь другого.
Значит нет политической воли ...
Еще пять лет слабой Америки мир не выдержит.
Нас ждет 3-я мировая и медленная ползучая агрессия раши и китая и еше бог знает каких уродов
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Поставил на колени Китай - этого мало?
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Та не сильно то и поставили. Объективно сейчас Китай лучше развивается чем США. Если темпы не сбросит то и обойдёт в каких-то направлениях. То что Китай всё ещё зависим экономически от США это да. Но даже если США полностью откажется от Китае это только сбросит темпы развития а не прекратит его.
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Что за чушь!
В каких направлениях?
В производстве трусов?
В технологическом плане Китай полностью зависим от США и будет делать все, что те прикажут.
Иначе в течение двух недель там свернут все современное производство и переведут на Тайвань, Индию, Филиппины.
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Не распаляйся, видишь, у него номер. Это кусок пацакского дерьма на смене. Задача - изображать украинца и в мягкой форме обсирать США, Европу, а заодно и Украину Задержка военной помощи США: Трамп все решил сам, Пентагон пытался сопротивляться, - СМИ - Цензор.НЕТ 3147
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а ж*доліліпукі=пропукінці все себе тішать казками про слабкі США... а воно Ж ніяк не співпадає з РЕАЛЬНІСТЮ... Затримка військової допомоги США: Трамп все вирішив сам, Пентагон намагався чинити опір, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7000 тому пропукінці і в фрустрації...
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Завидно до слез.
"чиновники пытались сопротивляться указаниям президента..."
Для нас это Фантастика.
Тут по указке презика прокуратура и судьи даже не заморачивались законностью отпускания на волю убийц.
Как хочется надеяться что они за это получат реальные сроки уже при след презике.
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Все він зробив правильно-ослам стрілки перевести на Трампа за свою байдануту корупцію не вдалося-тепер,немов обіс...ані поросяні в Україні,тягнуться за далекою морквиною влади.
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Вторая партия Джавелинов пришла в Украину совсем недавно.
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А вы бы, на месте Трампа, дали кремлевскому агенту Семочко и прочим фсбшно Рошеновским-Свиньям ракетные комплексы?
Малоросы напрасно думают что в ЦРУ получают деньги за разведение аквариумных рыбок
Дырку от бублика, балалайку на шею и подушку в задницу, а не оружие
Оружие можно дать украинцам, готовым сражаться с ****** за свою землю, но не трусливым и продажным хохлам, уставшим от войны на которой они не были
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отсутствие логики-твой морской конёк.
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Дым с заводов Кривого Рога накрывает Днепр все плотнее. Иначе как обьяснить то колличество неадекватов бубочки с Днепра.
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В вопросе самого ссыкливого в истории президента США, Обама может вздохнуть с облегчением !
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Товарищи большевики! У вас опять потери. Вчера по приказу Трампа ликвидирован иранский генерал Касем Сюлеймани, командир спецназа "Аль Кудс" и просто террорист и кореш *****.
С Новым Годом! Затримка військової допомоги США: Трамп все вирішив сам, Пентагон намагався чинити опір, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6860
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А для чого допомога...якщо відмовились від судами назначених компенсацій?Що це за гра в свої ворота?То за кого тоді гарант України?Що за гра в піддавки...?Очевидний зговір...видурити побільше грошей,імітувати якісь закони...брехати НАРОДУ УКРАЇНИ,знецінювати..відправляти на заробітки-а хай сюди пересилають долари...а вони тут грабують і насміхаються над усим світом..."как сделалі всєх"
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Natalie Nezhura‏ @ByakaBukaZuzya 1 ч.1 час назад



У зв'язку з подіями в Ірані, Ізраїль, Велика Британія оголосила стан повної бойової готовності. Одна Україна, воюючи з росією вже шостий рік, відводить війська, віддає території і на посаду міністра оборони та СНБО призначають буржуєчників, коміків, концертмейстерів.
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Там они ща в клинч войдут с Ираном, замес может быть серьезный, "убийство генерал-майора Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани" - главная новость на сегодня, цена на нефть уже пошла в рост, но это еще не было ответа Ирана, не на словах, а оружием. Байден сказал, мол Трамп в пороховую бочку динамит кинул, это убийство и в общем ситуевина может втянуть в конфликт и русских, хотя с другой стороны они постараются поиметь с этого как можно больше, воспользоватся своим влиянием и выступить в качестве миротворцев, например в обмен на отмену санкций по сп2, с другой стороны зачем им это нужно сейчас, нефть растет, а за нефтью и газ пойдет в рост... Посмотрим. Если война начнется, то все там импичменты и прочья лабуда трампу побоку, оно ему и так фиолетово, но все кардинально изменится в зависимости от того что будет с Ираном, война, мир или перемирие.
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