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Все про:Естонія (288) Радбез ООН (349)

 Естонія триматиме українське питання на порядку денному Радбезу ООН

Естонія, яка з 1 січня представляє Східну Європу в Раді безпеки ООН, гарантує, що питання України весь час буде стояти на порядку денному Радбезу.

Про це сказав у коментарі "Укрінформу" постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання окупації України, зокрема Криму, сьогодні найважливіше, і ми намагатимемося постійно тримати його на порядку денному. Це найбільш болюче питання", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо конфліктів у Східній Європі, якими займатиметься Рада безпеки ООН, він сказав, що до них також належать ситуація у Придністров’ї та Грузії.

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"Ми маємо також (будемо тримати на порядку денному. - Ред.) інші потенційні конфлікти — якщо ви подивитеся на Придністров’я чи на окупацію частини Грузії. Але українське питання найбільш гостре на цей момент", - зауважив Юргенсон.

1 січня до складу Ради безпеки ООН увійшли нові непостійні члени: Нігер, Сент-Вінсент і Гренадіни, Туніс, В'єтнам і Естонія, яка представлятиме регіон Східної Європи. Досі цю роль виконувала Польща, а ще раніше, в 2016-2017 роках - Україна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168215
 
   
 Топ коментарі
 
Дякуємо, але параша клала велике вето на всі повєсткі Організіціі Обдурених Націй,
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Спс Эстония! Вам в хорошую карму зачтется!
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Тем самым РФ подтверждает, что она - это глобальный злодей!
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Естонія це буде робити, а от інших країнам це не буде цікаво. Ще є росія, яка там має право вето та країни, які повинні виконувати 4 пункт Будапештського меморандуму...
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Дякуємо, але параша клала велике вето на всі повєсткі Організіціі Обдурених Націй,
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Тем самым РФ подтверждает, что она - это глобальный злодей!
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Спс Эстония! Вам в хорошую карму зачтется!
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Дякую естонським бандерівцям☝️☝️☝️. Але дивно, що кати та агресори з підорашки мають право вето 🤔🤔🤔
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Право Вето для хмырей кремля незаконно,поскольку его имел дохлый ссср а не россия.В Уставных документах ООН этого гоффна нет,от слова совсем.
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