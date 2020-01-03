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 "Маячня", - ексглава МЗС Швеції Більдт у відповідь на заяву Москви про "возз'єднання Криму з Росією"

Колишній глава Міністерства закордонних справ Швеції Карл Більдт назвав "маячнею" заяву Москви про "возз'єднання Криму з Росією після перевороту в Києві".

Свій коментар він розмістив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Маячня. У Києві, звичайно, не було ніякого збройного перевороту - тільки крах і провал корумпованого президента. А сам Путін говорив про те, як він послав свої війська, щоб захопити Крим. Це було явно жахливе порушення міжнародного права", - зазначив Більдт.

Так він прокоментував заяву МЗС Росії про те, що окупація Криму була "проголошенням незалежності Криму і його об'єднанням з Росією", що нібито "стало законним здійсненням права народу Криму на самовизначення після збройного перевороту в Україні з іноземною  підтримкою".

Також читайте: Більдт застеріг Зеленського від політичного переслідування Порошенка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168214
 
   
 Топ коментарі
 
"Народ Крыма самоопределился".... ещё "самоопределились" "народы" Луганска и Донецка. Интересно, почему "луганский народ" "самоопределился" отдельно от "донецкого народа", по каким признакам отличаются эти гордые "народы" и зачем им граница между собой... Как всё сложно в кацапском мозгу...
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Тут еще надо добавить что коррумпированный президент с иностранной поддержкой был.
По простому _ кремлевская марионетка.
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Ну недавно некий певец ртом Винник что-то такое и проблеял...думаю,выразил мнение большинства всей этой попсовой братии,которая недавно вся резко позеленела...
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если нет разницы как называть улицу то разве есть разница чей крым...
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Ну недавно некий певец ртом Винник что-то такое и проблеял...думаю,выразил мнение большинства всей этой попсовой братии,которая недавно вся резко позеленела...
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Тут еще надо добавить что коррумпированный президент с иностранной поддержкой был.
По простому _ кремлевская марионетка.
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Которой Кремль подогнал светошумовые и со слезоточивым газом гранаты, когда у марионетки закончились свои.
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***** как узнает про такие его речи, то точно скажет, шо он ещё хуже чем бывший польский посол в гитлеровской германии. русофобию панимаш ли вот эту вот разводит ))
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Агась, ви ще попросітє підняти їм повіки!)))
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Єму ,навєрное ,*уйло нє отстєгнуло за правєльний отвєд)))
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Почему-то бывшие сразу становятся такими правильными. Хотя, Шредер и в бывших не поменялся.
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"Народ Крыма самоопределился".... ещё "самоопределились" "народы" Луганска и Донецка. Интересно, почему "луганский народ" "самоопределился" отдельно от "донецкого народа", по каким признакам отличаются эти гордые "народы" и зачем им граница между собой... Как всё сложно в кацапском мозгу...
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Дійсно, що слова про "народ Криму" є юридичним нонсенсом. Бо, якщо існує "народ Криму", то чому він не зафіксований в Конституції росії?
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Там, у тих, тіпо республіках , мабудь борщ якось неоднаково готують? Може десь буряка більше кладуть? Боже, які дебіли! Як можна кликати диявола в свою хату?!
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Я навіть не знаю як краще, без матюків, по дипломатичному сказати.
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Екс-глава МЗС Швеції Більдт спростовує касапську брехню...
А бубочка і пристайка - а ні звуку. Видать, не хочуть ***** сердити...
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Ага, сегодня бубочка шото прогундосит про Крым, а завтра дядя вова у него квартиру в Крыму отберет, или очередной говеосериал на рашке запретит. Все вы смелые на диване, а бубочка у нас на стержне противостояния. Ну, как на стержне, какой там стержень у бабушки Бени?
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Благодаря трезвым людям в ЕС и США, Украина все ещё имеет поддержку, вопреки неким внутренним крысам.
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Политика Зе это лгать и лицемерить, лицемерить и лгать. При этом будет деребанит Украину , но для быдла 73 % это будет Божа роса .
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Виталий Портников
14 ч. ·

Зеленскому очень хотелось позвонить Путину на Новый год по одной простой причине: это был звонок "настоящему" президенту от человека, который себя настоящим президентом вряд ли считает. И вовсе не потому, что в его восприятии этому мешает долгая карьера телевизионного комика. Зеленский - и судя по его новогоднему обращению, в котором была сделана очередная попытка нивелирования украинских государственных ценностей, и судя по его собственным интервью и по интервью его отца, которые точно передают атмосферу, в которой воспитывался будущий украинский президент, - вряд ли считает настоящим государством Украину. А разве может быть у ненастоящего государства настоящий президент? Да никогда в жизни!
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А почему Портников не расскажет в какой атмосфере воспитывался бывший президент Украины? В семье вора, который имел отсидку за кражу в особо крупных размерах и, судя по всему, яблочко не далеко упало от яблоньки. И Украину считает своей персональной кормушкой.

Жаль, когда-то портников вызывал у меня уважение...Совсем, видать, плохи стали его дела, если продался с потрохами, да еще и кому(!) - жулью и ворью...
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Більдт більше українець, аніж більшість можновладців в Україні.
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Ну, добре, що європейські політики інколи нагадують світовій спільноті - ху із містер хутін. Бо останнім часом складається враження, що Європа дійсно хоче, щоб вони «павтарілі». Так міжнародне право ще ніхто не порушував, як зробила це раська федераська.
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А Гитлер, а Хусейн, когда напал на Кувейт?
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Так никто это не нащывал воссоединением или гражданской войной!!
И сразу начали воевать с агрессором !
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Вместо озабоченности дали бы Украине в 2014 военную помощь на покупку шведских самоходных гаубичных систем "Арчер".
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Очередная запоздалая озабоченность((
Всё это нужно было громко говорить в 2014 году и главное- действовать.
А теперь... как вам живется в новой реальности?!
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Воссоединение Крыма с россией? Крым с составе нынешней россии не был. Нынешняя россия - это совершенно новое образование, возникшее в 1990-93 гг в результате вооруженного государственного переворота на землях и в границах бывшей РСФСР.
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Всегда,когда цитируют ,,экс а,, можно даже не прислушиваться..Заведомо коррумпированный президент Янукович..Это юридический термин или последствия от курения не табака?До статьи я и имени этого не знал,как не знал Трамп президента Эстонии..Это его личное(не публичное от МИДа Швеции,и пусть он засунет его себе в гузно..
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Ого, винторогая ***** под триколором. Сиди в своей Сызрани и бочок жри.
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Вообще-то правильно называть єто место Зысрань... "Маячня", - ексглава МЗС Швеції Більдт у відповідь на заяву Москви про "возз'єднання Криму з Росією" - Цензор.НЕТ 9563
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А ,,чушь,, про которую он говорит-это не ,та, трава,что он употребляет..
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Унитазия плешивого КГБэшного Цап-царапыча может хрюкнуть в любой момент,поскольку это дерьмо родилось по пьянке 12 июня 1990 года,если бы Ельцин тогда не обожрался,так и бы и осталось РСФСР зачуханое комуняцкое...а так стало незалежное гоффно
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Сравните тексты референдумов на Крыме в 2014 и в Татарстане в 1992-м.
У ордынских юристов один очень правильный а другой никак не конституционный.
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Обратите внимание!Реагируют все,вот и Швеция дала коментарий.Молчит только наше посредственное,безликое,безразличное создание в свитере,которому все ДО ФОНАРЯ на асфальтированной улице у памятника сталину.
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М.Жванецкий поздравление россиян с новым 2020 годом.

* Демократия с элементами диктатуры - всё равно что запор с элементами поноса.
* Никому не поставить нас на колени! Мы лежали и будем лежать!
* Думаю, не ошибусь, если промолчу.
* Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого ещё не достаточно, чтобы называться русским.
* Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь.
* В какой еще стране спирт хранится в бронированных сейфах, а "ядерная кнопка" - в пластмассовом чемоданчике?
* Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном всё нормально.
* Если сложить тёмное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее.
* Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим
* Одна из бед новой России, что понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими.
* Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну.
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😂 зачетный троллинг. Причем дважды зачетный, что он это как бы от имени рузких говорить
Браво Жванецкий 👏👏👏
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Сразу видно- адекватный и прогрессивный человек. Браво, Карл!
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А наша вата 12%мертвечуківців кажуть що у нас і досі громадянська війна. "Маячня", - ексглава МЗС Швеції Більдт у відповідь на заяву Москви про "возз'єднання Криму з Росією" - Цензор.НЕТ 8680
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Их паровоз в перёд лети,
В Крыму ли - остановка ?
Иного нет уже пути,
Ведь, в рай у них - путёвка !
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Их паровоз в перёд лети,
В Крыму ли - остановка ?
Иного нет уже пути,
Ведь, в рай у них - путёвка !
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шо это еще за"народ крыма"-нет такого и никогда не было
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-«воссоединение» … путин
просит СФ разрешение на ввод войск… янукович просит путина ввести войска … -«воссоединение»… см. видео: "Как происходил захват Рады Крыма
Камеры наблюдения" , "Захват здания Совета Министров АР КРЫМ
"Вежливыми" людьми 27.02.2014 года.", «Захват
Луганской ОГА» и т.д.- вопрос : не
кажется ли вам, что до того, мы ,
граждане Украины 25 лет помогали рашистской ********* создавать ситуацию «воссоединение»?..- вопрос: не
кажется ли вам, что сегодня мы, граждане Украины снова начали помогать рашистской *********
создавать ситуацию «воссоединение»?..

- если ваш ответ
на эти вопросы будет положительным - значит нам нужно ждать новых жертв и
разрушений от созданной нами же ситуации, которой рашистская ********* впоследствии даст благозвучное название
«воссоединение».
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Правда,правда й нічого окрім правди !!! Тільки факти!...
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Право на самопределение имееет исключельно народ. Отличием национального меньшинства от народа является то, что члены национального меньшинства соотносят себя с конкретным народом, который уже создал собственное государство, используя право на самоопределение. Кацапы уже реализовали право на самоопределение и имеют свое государство - *********, поэтому все остальные кацапы по всему Миру не имеют больше прав на еще одно самооплределение и должны или ехать в ********* или соблюдать законы страны проживания как национальное меньшинство.
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Жаль,что таких политиков как Бильдт в Европе осталось ничтожно малое количество!
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тут с кацапами "воссоединилось" за последние годы щитай полгалактики

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Нужно повесить перед входом в Администрацию Президента (Офис Президента) большую табличку "Крым -это Украина". Чтобы каждый день ватное быдло, заходящее туда (Богдан, Шефир, Баканов, Ермак, Смирнов, Сивохо) - видели эту надпись.
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