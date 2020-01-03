 "Маячня", - ексглава МЗС Швеції Більдт у відповідь на заяву Москви про "возз'єднання Криму з Росією"

Свій коментар він розмістив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Маячня. У Києві, звичайно, не було ніякого збройного перевороту - тільки крах і провал корумпованого президента. А сам Путін говорив про те, як він послав свої війська, щоб захопити Крим. Це було явно жахливе порушення міжнародного права", - зазначив Більдт.
Так він прокоментував заяву МЗС Росії про те, що окупація Криму була "проголошенням незалежності Криму і його об'єднанням з Росією", що нібито "стало законним здійсненням права народу Криму на самовизначення після збройного перевороту в Україні з іноземною підтримкою".
По простому _ кремлевская марионетка.
А бубочка і пристайка - а ні звуку. Видать, не хочуть ***** сердити...
14 ч. ·
Зеленскому очень хотелось позвонить Путину на Новый год по одной простой причине: это был звонок "настоящему" президенту от человека, который себя настоящим президентом вряд ли считает. И вовсе не потому, что в его восприятии этому мешает долгая карьера телевизионного комика. Зеленский - и судя по его новогоднему обращению, в котором была сделана очередная попытка нивелирования украинских государственных ценностей, и судя по его собственным интервью и по интервью его отца, которые точно передают атмосферу, в которой воспитывался будущий украинский президент, - вряд ли считает настоящим государством Украину. А разве может быть у ненастоящего государства настоящий президент? Да никогда в жизни!
Жаль, когда-то портников вызывал у меня уважение...Совсем, видать, плохи стали его дела, если продался с потрохами, да еще и кому(!) - жулью и ворью...
И сразу начали воевать с агрессором !
Всё это нужно было громко говорить в 2014 году и главное- действовать.
А теперь... как вам живется в новой реальности?!
У ордынских юристов один очень правильный а другой никак не конституционный.
* Демократия с элементами диктатуры - всё равно что запор с элементами поноса.
* Никому не поставить нас на колени! Мы лежали и будем лежать!
* Думаю, не ошибусь, если промолчу.
* Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого ещё не достаточно, чтобы называться русским.
* Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь.
* В какой еще стране спирт хранится в бронированных сейфах, а "ядерная кнопка" - в пластмассовом чемоданчике?
* Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном всё нормально.
* Если сложить тёмное прошлое со светлым будущим, получится серое настоящее.
* Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим
* Одна из бед новой России, что понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими.
* Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну.
Браво Жванецкий 👏👏👏
В Крыму ли - остановка ?
Иного нет уже пути,
Ведь, в рай у них - путёвка !
В Крыму ли - остановка ?
Иного нет уже пути,
Ведь, в рай у них - путёвка !
просит СФ разрешение на ввод войск… янукович просит путина ввести войска … -«воссоединение»… см. видео: "Как происходил захват Рады Крыма
Камеры наблюдения" , "Захват здания Совета Министров АР КРЫМ
"Вежливыми" людьми 27.02.2014 года.", «Захват
Луганской ОГА» и т.д.- вопрос : не
кажется ли вам, что до того, мы ,
граждане Украины 25 лет помогали рашистской ********* создавать ситуацию «воссоединение»?..- вопрос: не
кажется ли вам, что сегодня мы, граждане Украины снова начали помогать рашистской *********
создавать ситуацию «воссоединение»?..
- если ваш ответ
на эти вопросы будет положительным - значит нам нужно ждать новых жертв и
разрушений от созданной нами же ситуации, которой рашистская ********* впоследствии даст благозвучное название
«воссоединение».