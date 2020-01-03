 У центрі Києва провели слідчий експеримент у справі про вбивство Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про проведення експерименту Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське телебачення", що веде пряму трансляцію з місця подій.
Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко під час експерименту пройшла тим же шляхом, яким, згідно із записами з камер спостереження, пройшли вірогідні виконавці вбивства Шеремета.
При цьому в руках вона тримала пакет, схожий на пакет із записів камер відеоспостереження. А одягнена була в "олімпійку", як жінка з відео. Через те, що на вулиці при цьому було близько нуля, Кузьменко мерзла в "олімпійці". Її адвокат Влад Добош зазначив, що через це хода підозрюваної під час експерименту може відрізнятися від її звичайної ходи.
Фото "Радіо Свобода".
Разом з Юлією Кузьменко в експерименті мав узяти участь і другий підозрюваний, музикант Андрій Антоненко. Але його адвокати не встигли прибути на місці події, і Антоненко відмовився брати участь в експерименті.
Адвокат Масі Найєм написав на своїй сторінці в Facebook, що Антоненка намагалися залучити до участі в експерименті незаконно.
"Прямо зараз, з порушенням норм КПК, намагаються провести слідчий експеримент з Андрієм Антоненком", - зазначив Масі Найєм.
Він пояснив, що адвокати Антоненка вже кілька тижнів не можуть домогтися від слідчих ознайомлення з матеріалами справи.
"Вже завтра буде ухвала суду, якою суддя зобов’язує слідчих ознайомити адвокатів з матеріалами справи. Але слідчі хочуть провести слідчі експеримент саме сьогодні, попередивши адвокатів за годину до слідчої дії. Тому вони викликали адвоката з БПД. При тому, що в Андрія щонайменше три адвокати", - пояснив Найєм.
Раніше захисник Кузьменко Влад Добош заявив, що слідчий експеримент за участю його клієнтки силовики також збираються провести незаконно. За словами Добоша, йому також не дали ознайомитися з матеріалами справи.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
У якому окопі сидів ти? а Зеленський?
доказательства - секрет, ЛОХи не должны их видеть и слышать
он всенародный президет мусоров и воров ...
Решил поднять авторитет семьи Наемов после зашкваров братца Мустафы?
Дід Микола
@DidMykola2
Для чого "засекречують" інформацію?
Щоб приховати від ворогів! Щоб ворог, знаючи її, не нашкодив нам!
А тепер дайте відповідь, чому засекретили розмір доходів Найема в Укроборонпромі? Приховують від ворога, чи від власного народу?
Чи то, можливо, народ уже став ворогом?
так можно и за убийство кеннеди посадить
Пограбування ювелірного магазину "Граф" зійшло з рук, "Діамантові прокурори" відбулись легким переляком, Холодницький спокійно продовжує годувати рибок...
будь прокляты извращающие суды и свидетельствующие ложно !
Слава Богу Израиля !
https://www.youtube.com/watch?v=6CnrLPGzSpo
Украина сможет победить только чудом,
крысы жрут , свиньи роют ...
"Следователи по делу Шеремета каким то непостижимым образом полностью игнорируют бытовую версию произошедшего. Убийство из-за денег, достаточно состоятельного Шеремета, выглядит более правдоподобно, чем убийство " ... з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні..." почти никому не известного гражданина трех стран. Еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета 1 116 890 евро.
Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.
Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны."
А от посилання на те, що Шеремета вбив Аваков - є
https://www.youtube.com/watch?v=lpv7UHLJ2Jc