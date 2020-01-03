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Все про:Найєм Масі (73) Антоненко Андрій (52) Кузьменко Юлія (44)

 У центрі Києва провели слідчий експеримент у справі про вбивство Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В експерименті мав узяти участь і підозрюваний музикант Андрій Антоненко, але він відмовився від участі в експерименті, бо його адвокати не змогли прибути на місце проведення експерименту.

Про проведення експерименту Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське телебачення", що веде пряму трансляцію з місця подій.

Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко під час експерименту пройшла тим же шляхом, яким, згідно із записами з камер спостереження, пройшли вірогідні виконавці вбивства Шеремета.

При цьому в руках вона тримала пакет, схожий на пакет із записів камер відеоспостереження. А одягнена була в "олімпійку", як жінка з відео. Через те, що на вулиці при цьому було близько нуля, Кузьменко мерзла в "олімпійці". Її адвокат Влад Добош зазначив, що через це хода підозрюваної під час експерименту може відрізнятися від її звичайної ходи.

Також дивіться: Адвокат Добош передав Денісовій скаргу про порушення прав підозрюваної у справі Шеремета Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Києва провели слідчий експеримент у справі про вбивство Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко 01
У центрі Києва провели слідчий експеримент у справі про вбивство Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко 02
У центрі Києва провели слідчий експеримент у справі про вбивство Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко 03

Фото "Радіо Свобода".

Разом з Юлією Кузьменко в експерименті мав узяти участь і другий підозрюваний, музикант Андрій Антоненко. Але його адвокати не встигли прибути на місці події, і Антоненко відмовився брати участь в експерименті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі з порушеннями проводять експеримент у справі про вбивство Шеремета, - адвокат підозрюваної Кузьменко. ВIДЕО

Адвокат Масі Найєм написав на своїй сторінці в Facebook, що Антоненка намагалися залучити до участі в експерименті незаконно.

"Прямо зараз, з порушенням норм КПК, намагаються провести слідчий експеримент з Андрієм Антоненком", - зазначив Масі Найєм.

Він пояснив, що адвокати Антоненка вже кілька тижнів не можуть домогтися від слідчих ознайомлення з матеріалами справи.

"Вже завтра буде ухвала суду, якою суддя зобов’язує слідчих ознайомити адвокатів з матеріалами справи. Але слідчі хочуть провести слідчі експеримент саме сьогодні, попередивши адвокатів за годину до слідчої дії. Тому вони викликали адвоката з БПД. При тому, що в Андрія щонайменше три адвокати", - пояснив Найєм.

У центрі Києва провели слідчий експеримент у справі про вбивство Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко 04

Раніше захисник Кузьменко Влад Добош заявив, що слідчий експеримент за участю його клієнтки силовики також збираються провести незаконно. За словами Добоша, йому також не дали ознайомитися з матеріалами справи.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168212
 
 
 Топ коментарі
 
яка різниця лєнка чи бахдан, аби секс
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Это не его овцы. Это овцы Януковича, которые на целых 5 лет остались без хозяина.
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То тепер в розкраданні землі теж винувата ВСЯ країна а не тільки земразі?
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как можно приписывать одному порошенко то , в чём участвовала ВСЯ страна , а не он один ?

У якому окопі сидів ти? а Зеленський?
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цікаво, а які матеріали можуть надати адвокатам під час слідства для ознайомлення, мабуть ніяких
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Зеленский объяснил всем, кто не умеет членом на рояле, что
доказательства - секрет, ЛОХи не должны их видеть и слышать
он всенародный президет мусоров и воров ...
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Провели следственный эксперимент с детским кардиохирургом.... А почему не с сорокалетней женщиной? Или сорокалетней матерью одиночкой детским кардиохирургом? Так вообще звучит душераздирающе....
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Этим не проймёшь... Надо трагизма добавить.... Только когда говорят о второй романтичной парочке, то почему то не упоминают рецидивиста с шестью ходками и вертухайку с места его последней отсидки в Буче... Несправедливо на мой взгляд.
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Как плохо то, а. Следственный эксперимент провели,хотят истину по делу установить - нет чтобы просто отпустить волонтеров и активистов, потому что так хотят еще несколько волонтеров и активистов.
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В Украине 73% лохов, будут водить под следственным экспериментом по указанию не лоха, для отвлечения внимания и запугивания. Украина становится страной своим все можно, а лохам 73% стойло .
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Похоже баба поплыла... А музыкант, ни разу не стрелявший по врагу, пока в отказе.... Следователям респект! Признание вины - царица доказательств! В демократический стране, без пыток и насилия над подозреваемыми так оно и есть.
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Живешь в своих фантазиях, и они стали для тебя реальностью? Проснись дятел, ты обсерился...
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Есть такая профессия - жрать дерьмо. Ты ее успешно освоил.
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А я говорил, что будет крыса-кун. Тихо пішла тихо прийшла.Теперь у неё чистосердечка и несколько лет, а у остальных тормозов - угроза пожизненного)).Печеньки от следственной группы надо вовремя брать!
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Дело сложное що писец. Но следаки тёртые и ,дай им волю, любого быка на чистую воду выведут.
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Баширов и Чепига смеются с придурков-Авакяновских ментов, которые проводят следственный эксперимент с посторонними людьми
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Маси Наем отказался быть адвокатом в этом деле"из-за конфликта интересов", а теперь резко активизировался.
Решил поднять авторитет семьи Наемов после зашкваров братца Мустафы?


Дід Микола
@DidMykola2

Для чого "засекречують" інформацію?
Щоб приховати від ворогів! Щоб ворог, знаючи її, не нашкодив нам!

А тепер дайте відповідь, чому засекретили розмір доходів Найема в Укроборонпромі? Приховують від ворога, чи від власного народу?
Чи то, можливо, народ уже став ворогом?
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Подозреваемые замочили Шеремета из патриотических побуждений. Оказалось агент ФСБ.
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хз какой суд может даже теоретически такие доказательства принять?
так можно и за убийство кеннеди посадить
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Фальсифікації і халтура, стандарти для розслідувань злочинів правоохоронною системою, така поведінка постійно обкатується на простому бидлі і це буде продовжуватись до тих пір поки за халтуру і фальсифікацію кримінальних справ не почнуть нести відповідальність самі правоохоронці.
Пограбування ювелірного магазину "Граф" зійшло з рук, "Діамантові прокурори" відбулись легким переляком, Холодницький спокійно продовжує годувати рибок...
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Операция ФСБ выполнена виртуозно. Также виртуозно вычислены убийцы, имхо. Прямых доказательств нет. Расчет на признание. Така х., малята.
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И что дальше, человек похожий на подозреваемого?
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Між вбивцями і підозрюваними різниця в зрості. Вбивці однакого зросту, а підозрювані різняться на цілу голову.
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Да хоть и одинаковые, это что доказательство? Это не отпечатки пальцев, не ДНК, мало ли похожих людей на улице?
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позор Кидале Зеленскому !
будь прокляты извращающие суды и свидетельствующие ложно !
Слава Богу Израиля !
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При чому тут Бог Ізраиля? Приший кобилі хвіст.
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Агент Шапошников рвет злодеев: Авакова, Коломойского, Медведчука, Порошенко, Дубинского, Шария

https://www.youtube.com/watch?v=6CnrLPGzSpo
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никто не поддержал Корбана, мы молча смотрели , как убили Музычко и Мужчиля,
Украина сможет победить только чудом,
крысы жрут , свиньи роют ...
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А насправді є таке і журналіст - безсеребряник виглядає десь так:

"Следователи по делу Шеремета каким то непостижимым образом полностью игнорируют бытовую версию произошедшего. Убийство из-за денег, достаточно состоятельного Шеремета, выглядит более правдоподобно, чем убийство " ... з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні..." почти никому не известного гражданина трех стран. Еще в 2018 году следствие обнаружило на четырех прибалтийских счетах Шеремета 1 116 890 евро.
Откуда такие деньги у гонимого и преследуемого оппозиционера-диссидента - это вопрос интересный. С момента убийства, вокруг них крутится детективно-юридическая история признания прав на наследования, но латвийские суды упорно отказывают группе людей в признании их прав на наследование.

Суть всего этого состоит в том, что в марте 2016 года Шеремет почти оформил юридически создание благотворительного фонда защиты свободной прессы в Украине с юридическим адресом в Латвии. Этакий "хэдж-фонд" призванный убезопасить и легализовать деньги в стране активно начавшей мониторинг своей банковской системы с целью поиска сомнительных денег. Деньги в это фонд должны были поступит именно с этих счетов. В материалах дела зафиксированы данные о ссоре между Шереметом и его "... співмешканкою П." в конце июня 2016 года, причины которой или не выяснены, или не указаны."
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Аваков найняв анонімних фантазерів? Де посилання на всю цю маячню?
А от посилання на те, що Шеремета вбив Аваков - є
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Фейковий, одноразовий сайт, створений навмисно під одну тему? Щоб врятувати Авакова? Без ЖОДНОЇ дати публікацій? Без коментарів? За кого ви нас тримаєте, росіяни?
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Ти думаєш цього дебіла журналіста хтось впливовий вбив? Та кому він дебіл був треба, це як Бузина, той же дегенерат, та за нього ще патріоти в тюрму сіли. Думай що пишеш, чи взагалі думай мізками кому треба був біглий бульбаш з гарним статком
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Аваковські поліцаї всіма методами витягують Зеленського з сартира де він сидить по вуха в лайні, куда його затягнув авакян-рюкзакович по справі Шеремета та селфі в Карпатах з якимось ватним уйобком.
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На кой їм то треба, Рюкзакевич при любій владі буде плавати як лайно на поверхні
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Злочинці повинні сидіти і неважно який статус вони мають. За заслуги перед державою буде якесь помякшенння в суді а за смерть людини потрібно відповідать тимбільше умисел був прямий раз підірвали машину. З повагою пенсіонер
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Після псевдонаукових статей пішли псевдонаукові досліди.
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