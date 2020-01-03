 У центрі Києва провели слідчий експеримент у справі про вбивство Шеремета за участю підозрюваної Кузьменко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про проведення експерименту Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське телебачення", що веде пряму трансляцію з місця подій.

Підозрювана у вбивстві журналіста Павла Шеремета дитячий кардіохірург Юлія Кузьменко під час експерименту пройшла тим же шляхом, яким, згідно із записами з камер спостереження, пройшли вірогідні виконавці вбивства Шеремета.

При цьому в руках вона тримала пакет, схожий на пакет із записів камер відеоспостереження. А одягнена була в "олімпійку", як жінка з відео. Через те, що на вулиці при цьому було близько нуля, Кузьменко мерзла в "олімпійці". Її адвокат Влад Добош зазначив, що через це хода підозрюваної під час експерименту може відрізнятися від її звичайної ходи.

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Фото "Радіо Свобода".

Разом з Юлією Кузьменко в експерименті мав узяти участь і другий підозрюваний, музикант Андрій Антоненко. Але його адвокати не встигли прибути на місці події, і Антоненко відмовився брати участь в експерименті.

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Адвокат Масі Найєм написав на своїй сторінці в Facebook, що Антоненка намагалися залучити до участі в експерименті незаконно.

"Прямо зараз, з порушенням норм КПК, намагаються провести слідчий експеримент з Андрієм Антоненком", - зазначив Масі Найєм.

Він пояснив, що адвокати Антоненка вже кілька тижнів не можуть домогтися від слідчих ознайомлення з матеріалами справи.

"Вже завтра буде ухвала суду, якою суддя зобов’язує слідчих ознайомити адвокатів з матеріалами справи. Але слідчі хочуть провести слідчі експеримент саме сьогодні, попередивши адвокатів за годину до слідчої дії. Тому вони викликали адвоката з БПД. При тому, що в Андрія щонайменше три адвокати", - пояснив Найєм.

Раніше захисник Кузьменко Влад Добош заявив, що слідчий експеримент за участю його клієнтки силовики також збираються провести незаконно. За словами Добоша, йому також не дали ознайомитися з матеріалами справи.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.