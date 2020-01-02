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Все про:Труба (241) ДБР (752) Венедіктова (17)

 Венедіктова зробила висновок про те, що ДБР не впоралося із завданнями, без аудиту, - Труба

Ексдиректор Державного бюро розслідувань Роман Труба відповів на слова нової в.о. керівника Бюро про те, що торік структура не впоралася з поставленими завданнями.

Про це Роман Труба написав у своєму каналі в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Такий висновок зробила нова керівниця на підставі декількох днів перебування на робочому місці, без всякого аудиту або хоча б поданих звітів керівників структурних підрозділів", - заявив Труба.

За його даними, в ці дні відбувається розподіл працівників за принципом "свій" і "чужий". При цьому чужих "звільняють під конвоєм", стверджує Труба.

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Колишній директор Бюро звинувачує нову керівницю Венедіктову в прагненні довести свою значимість ціною ДБР.

"Для цього можна нехтувати репутацією органу, репутацією керівників управлінь і роботою співробітників. Зрештою, не можна нехтувати репутацією держави, в якій менше, ніж за рік, запрацював новий правоохоронний орган", - вважає він.

"Всім працівникам ДБР бажаю витримки: ви творите історію, а складності в ній завжди бувають", - підсумував Труба.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив тимчасовою виконувачкою його обов'язків нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедиктову.

1 січня прес-служба Бюро опублікувала заяву про те, що за підсумками 2019 року структура не впоралася з поставленими перед нею завданнями.

Венедіктова зробила висновок про те, що ДБР не впоралося із завданнями, без аудиту, - Труба 01Венедіктова зробила висновок про те, що ДБР не впоралося із завданнями, без аудиту, - Труба 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168211
 
 
 Топ коментарі
 
Какая разница - Труба, Венедиктова... Две портновские проститутки.
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Поэтому и не справились. Не смогли Пороха в фекалиях измазать, а сами в них утонули
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Труба - изделие №1 - им попользовались и выкинули - хотя крайние месяцы как он не пытался выслужиться перед нынешней властью - не помогло...
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Какая разница - Труба, Венедиктова... Две портновские проститутки.
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Поэтому и не справились. Не смогли Пороха в фекалиях измазать, а сами в них утонули
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Кстати, на канале вашего кумира смотрел интервью Березовца у Солонтая...
Весной многим будет мало места)))
Правильно он сказал, что партии Любителей Оливье пофиг политические принципы! Им нужно результат видеть... А силовики уже полностью под Зе'...
Значит, будут сажать и сажать многих и крупных...
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Шо?! Заместо «Сватов» смотрєл «Прямий»?
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Весной вы будете сажать КАРТОШКУ!!!)))
Дебилы вы ЗЕленые)))))
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Березовец тоже так подумал))
И видно даже, что согласился))
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Ну ты и дебилоид.... вторая весна, а вы все сажаете... скотоферма плять!
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Не переключайте каналы голубого экрана!
Вам это вредно, мечтания в голову приходят.
Смотрите "Сватов".
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ага-ага
а до сих пор силовики были не полностью под Венедіктова зробила висновок про те, що ДБР не впоралося із завданнями, без аудиту, - Труба - Цензор.НЕТ 1293

тут, дядя, дело в том, что силовики не обязательно мудаки.
всерьез воспринимать гундосого - мало кто воспринимает.
и силовики тоже.

все сидят и ждут коллапса - вообще полного пи...ца в стиле 90-ых.
и силовики тоже.
и все напряженно думают, как будут оправдываться, когда гундосого уберут.
и силовики тоже.

потому за 8 месяцев посадили только беззащитных волонтеров...
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От не треба пафоса. ****** з командою сам в лайно пірнув. З власної ініціативи.
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Труба - изделие №1 - им попользовались и выкинули - хотя крайние месяцы как он не пытался выслужиться перед нынешней властью - не помогло...
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Вообще-то изделие №2 Изделие №1 другое.
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Да, ради Бога, пусть будет: Труба-Противогаз === когда он что-то мямлил на пресс конференциях (юр. азбуку не знает) === лучше бы на нем был противогаз....
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новый референдум - за или против "а какая разница"))))
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*** экспромт дичайший))))
ты бы, труба, уж лучше б не трубил напрасно...
что там трубе - труба и без аудита ясно!
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"Подобный вывод сделан новой руководительницей на основании нескольких дней пребывания на рабочем месте, без всякого аудита или хотя бы поданных отчетов руководителей структурных подразделений", - заявил Труба. Источник: https://censor.net.ua/n3168211»

Та ну. Там же нє виполнєн главний крітєрій Путіна: «Посадіть Порошенка»
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- Уж ты б, Зин, лучше помолчала бы -
Накрылась премия в квартал!
Кто мне писал на службу жалобы?
Не ты?! Да я же их читал! Венедиктова сделала вывод о том, что ГБР не справилось с задачами, без аудита, - Труба - Цензор.НЕТ 1033
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Труба, какая тебе разница, какой вывод сделала венедиктова? как твой босс завещал, которому ты ж*пу лизал, что главное чтобы дорога была заасфальтирована и освещалась, а выводы венедиктовой - без разницы. Жри теперь, не обляпайся.
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труба не зрозумів, що якщо хочеш в томі гівні вижити, роби все по-закону Венедіктова зробила висновок про те, що ДБР не впоралося із завданнями, без аудиту, - Труба - Цензор.НЕТ 444. Тоді і питаннь не виникне і кримінального провадження не буде
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да ничего необычного...
Портнов с Богданом сливают использованный гондон Трубу в унитаз..., потому что тот тупо подставился на пленках...
Другой распакуют сейчас..... Венедіктова зробила висновок про те, що ДБР не впоралося із завданнями, без аудиту, - Труба - Цензор.НЕТ 259
А потом когда и новый используют..., тоже сольют....
Зе команда...!!
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если будут садить патриотов то надо спросить какая всетаки разница... может там будут аргументы
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те кто голосовали поприколу а теперь локти кусают... мои знакомие голосовали за зе потомучто ктото продал плохие бронижилеты нашым воинам...
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а ви, стисьняюсь спросить, откуда за ето интерес проявляити? Или ви еще тогда уехали и уже онемеччились?
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Допоки ДБР буде повністю залежний від влади (а не незалежний, яким має бути цей слідчий орган), там нічого не зміниться. Буде лише постійна імітація роботи і ніякого зиску.
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А як же потужна реформаторська миролюбна реформа? Тут же свідки святого ******* на гівно сходять...
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Зелюпа, сейчас идет потужна реформа от янелоха, харе бухать
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1. Глобальне недоїдання. Населення Землі зростає в геометричній прогресії з щорічним приростом 1.08% (2015 р) тобто через 30 років виросте на 38%, а через 50 років - на 71%. Основним, найбільш затребуваним товаром буде їжа.
2. Глобальне потепління. Зміна клімату негативно позначиться на сотнях мільйонів людей внаслідок затоплення морями прибережних районів і скорочення запасів прісної води. Очікується падіння врожайності зернових внаслідок підвищення температури, зменшення вологості ґрунту та водопостачання. До 2050 г. традиційні сільськогосподарські райони перетворяться на напівпустелі. Витрати на зрошення будуть визначати основну частину вартості їжі.
3. Бізнесу це відомо. В світі йде скупівля землі (Китай - родючі райони Африки, Японія - Центральна і Південна Америка, Індокитай давно поділили Китай, Японія, Південна Корея).
4. В Україні 10% чорноземів планети. Тому іноземні посольства на вимогу свого бізнесу інтенсивно лобіюють «ринок землі».
5. Зєлєнский неодноразово говорив, що вони «придумали ІНТЄРЄСНИЙ способ» поповнення бюджету.
6. Наші діти і онуки будуть вирощувати тут їжу на угіддях, які належатимуть комусь. Їжа буде коштувати стільки, що самі вони будуть голодувати.
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не совсем так... голодающие просто вымрут или будут геноцидированы и тогда некому будет голодать Венедіктова зробила висновок про те, що ДБР не впоралося із завданнями, без аудиту, - Труба - Цензор.НЕТ 462
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Ой, так я ж как знал, запасаю впрок кентаки фрайд чикн... такой специальный холодильник выкопал, поставил тепловой насос, нехай холод качает... и шо? напрасно? Мы все умрем???
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узнал свояка? бояры накатилась? какая тебе разница осел?
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Чувак, обиделся , что сфоткали вас не спросив согласия?)) Вот так и чпокнут)))
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Як Труба пів року тому викинув безпідставно кілька своїх підлеглих, так зараз викинули і його самого. Прийшло нове бидло будувати власну значимість і незамінність ціною приниження інших людей.
"Аристократия помойки
Диктует моду на мораль,
Мне наплевать, а сердцу горько,
И бьёт по печени печаль." (Трофим)
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Тут уже всем ясно -не аудиторов а утилизаторов зеленопомойной власти заказывать надо...
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ПОПЕРЛИ ПИНКОМ ПОД ЗАД И СРАЗУ НАЧАЛ ПЛАКАТСЯ. ПУСТЬ ПОКАЖЕТ ХОТЬ ОДНО НОРМАЛЬНО ДЕЛО ПО КОТОРОМУ КТО ТО СЕЛ.
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Ели бы Труба посадил Петра и его подельников, Муждабаева с Бабченко, Завирюху с Федыной, то он бы рулил ГБР еще много и много лет!

Это касается и новых руководителей! Петро, например, опять сегодня не пришел на допрос! Где наручники, где принудительная доставка? Забыли что ли, Петро то с 1 числа - уже прикасаемый!!!
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Путінятко, тут тєбє не твоя обосранная підарашка.

Це УКРАЇНА.
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cumhachd eòlais - он свой ник Андрей Соколов отсюда взял....

очень смешно.... Венедіктова зробила висновок про те, що ДБР не впоралося із завданнями, без аудиту, - Труба - Цензор.НЕТ 7801
https://youtu.be/JppncLcspXE
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А какая разница? Вся русня на одну морду, и с коллективным "разумом". Вся русня почему-то думает, шо в Украине все здороваются "здоровеньки булы". Венедіктова зробила висновок про те, що ДБР не впоралося із завданнями, без аудиту, - Труба - Цензор.НЕТ 7648
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А, если б он ***** лезгинку станцевал, то вообще стал бы пожизненным прокурором и любимцем ЗЕ.
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вот вас штырит то товарищ Соколов....

выпейте лучше за нашу победу....
https://youtu.be/JppncLcspXE
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От пусть 73,22% і пєрєчісляют часть своіх доходов, на еті пєнсіі.
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Так и будут перечислять, куда они денутся.
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А кто будет платить взносы в ПФ? В других областях, что - идиоты?
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Мдя. Вся біда в тому, що більшість тих використнаих одноразових, навіть не розуміє свого про"****.
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И некоторые из них до зеленой чумы имели неплохую карьеру, а после нее будут в лучшем случае нерукопожатными изгоями, а в худшем мотать сроки.
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я из зебилов перехожу в порохоботи... уж извените
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эй, друг - не спеши.....
вы так все скоро разбежитесь..., а кто будет нести ответственность?
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да я промахнулся но сразу покаялся... и власть должна менятся каждых пару лет как во франции
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промахнулся.....
хм...
как все легко и просто у тебя...

Венедіктова зробила висновок про те, що ДБР не впоралося із завданнями, без аудиту, - Труба - Цензор.НЕТ 9958
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простими заявами перехід не складеться.
Тому що між нами різний менталітет. Між іншим, поміж собою ми себе порохоботами називаємо лише жартома. В нас з вами принципово інше бачення організації управління державою і функціонування її інституцій.
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краще нехай пише Вакарчук й надалі й виходить з цим на трибуну й бомбить плісняву , краще ніж видавати політичні зааяви , які тонуть в болоті інших
«Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки.

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

На щастя, кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку під чобіт зла, і як закрити гідність у коптьорку,

І тих, хто молиться на голову козла, і тих, хто всує одягає гімнастьорку.

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя.

Старіють очі і від сміху, і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей держави.

«Какая разница, под чем, под кем и с кем»,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно - жувати шоу чи смоктати серіали,

Яка різниця - сало чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти.

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де і хто, і з ким готовий побрататься.

Не проживе держава без людей,

Людей, що вовкодавів не бояться».
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Труба забув життеву истину...ГАНДОН выкористовують тико раз!))))
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Короче пішло лайно по мідній Трубі
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От же ж горе у человека (Трубы). Горе так горе. Горе лютое и жуткое. Благостно прогревал Труба свою дупу в тёплом кресле уютного кабинета и горя не знал. Прискакали какие-то жестокосердные ЗЕ-паяцы непонятные, выкинули дупу Трубы на мороз колючий, в холода свирепые, на стужу леденящую, в метель кромешную, в сугробы непролазные (коих правда нету, так шо врут люди, шо от глобального потепления прям таки всем плохо). Только и осталось Трубе-страстотерпцу обильно-приобильно на гавно исходить вонючее. А кто б не исходил?
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Ох Труба, вывод о сознательном саботаже или проф. непригодности ведь еще хуже. Какой выберите?
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Репутація органу....Насмішив. Та у будь-якого органу, навіть у ср-ки, краща репутація, блюдолиз каломойський...
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Дизентерія хвороба заразна.
З її прогресуванням такі поняття як органи української влади нівелюються.
Що таке "офіс" - приміщення для канцелярії, яке не має права на ініціативу.
У абривіатурі ДБР зайва буква "Д".
Тому що усі співробітноки повинні виконувати вол "смотрящего"портянки.
А портянку поставили 5 хазяїв, які поставили Зе.
Поміняли трубу на бальзамчик, але "БР" все одно буде у трубі, допоки буде служити 5 хазяям.
Кажете -президентам Зе,Боді - ні їх хазяям, які їх поставили керувати., які заборолись самі з собою -олігархам.
Так що "офіси" це канцелярії олігархів, через які вони керують Україною.
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ой такие достижения крупные, шо шоб их обнаружить сильный аудит на несколько месяцев нужен
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Украина ещё будет харкать кровью от этой венидиктовой!! Это ещё та штучка!!
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