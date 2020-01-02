 Венедіктова зробила висновок про те, що ДБР не впоралося із завданнями, без аудиту, - Труба

Про це Роман Труба написав у своєму каналі в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Такий висновок зробила нова керівниця на підставі декількох днів перебування на робочому місці, без всякого аудиту або хоча б поданих звітів керівників структурних підрозділів", - заявив Труба.
За його даними, в ці дні відбувається розподіл працівників за принципом "свій" і "чужий". При цьому чужих "звільняють під конвоєм", стверджує Труба.
Колишній директор Бюро звинувачує нову керівницю Венедіктову в прагненні довести свою значимість ціною ДБР.
"Для цього можна нехтувати репутацією органу, репутацією керівників управлінь і роботою співробітників. Зрештою, не можна нехтувати репутацією держави, в якій менше, ніж за рік, запрацював новий правоохоронний орган", - вважає він.
"Всім працівникам ДБР бажаю витримки: ви творите історію, а складності в ній завжди бувають", - підсумував Труба.
Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив тимчасовою виконувачкою його обов'язків нардепку від "Слуги народу" Ірину Венедиктову.
1 січня прес-служба Бюро опублікувала заяву про те, що за підсумками 2019 року структура не впоралася з поставленими перед нею завданнями.
Весной многим будет мало места)))
Правильно он сказал, что партии Любителей Оливье пофиг политические принципы! Им нужно результат видеть... А силовики уже полностью под Зе'...
Значит, будут сажать и сажать многих и крупных...
Дебилы вы ЗЕленые)))))
И видно даже, что согласился))
Вам это вредно, мечтания в голову приходят.
Смотрите "Сватов".
а до сих пор силовики были не полностью под
тут, дядя, дело в том, что силовики не обязательно мудаки.
всерьез воспринимать гундосого - мало кто воспринимает.
и силовики тоже.
все сидят и ждут коллапса - вообще полного пи...ца в стиле 90-ых.
и силовики тоже.
и все напряженно думают, как будут оправдываться, когда гундосого уберут.
и силовики тоже.
потому за 8 месяцев посадили только беззащитных волонтеров...
ты бы, труба, уж лучше б не трубил напрасно...
что там трубе - труба и без аудита ясно!
Та ну. Там же нє виполнєн главний крітєрій Путіна: «Посадіть Порошенка»
Накрылась премия в квартал!
Кто мне писал на службу жалобы?
Не ты?! Да я же их читал!
Портнов с Богданом сливают использованный гондон Трубу в унитаз..., потому что тот тупо подставился на пленках...
Другой распакуют сейчас.....
А потом когда и новый используют..., тоже сольют....
Зе команда...!!
2. Глобальне потепління. Зміна клімату негативно позначиться на сотнях мільйонів людей внаслідок затоплення морями прибережних районів і скорочення запасів прісної води. Очікується падіння врожайності зернових внаслідок підвищення температури, зменшення вологості ґрунту та водопостачання. До 2050 г. традиційні сільськогосподарські райони перетворяться на напівпустелі. Витрати на зрошення будуть визначати основну частину вартості їжі.
3. Бізнесу це відомо. В світі йде скупівля землі (Китай - родючі райони Африки, Японія - Центральна і Південна Америка, Індокитай давно поділили Китай, Японія, Південна Корея).
4. В Україні 10% чорноземів планети. Тому іноземні посольства на вимогу свого бізнесу інтенсивно лобіюють «ринок землі».
5. Зєлєнский неодноразово говорив, що вони «придумали ІНТЄРЄСНИЙ способ» поповнення бюджету.
6. Наші діти і онуки будуть вирощувати тут їжу на угіддях, які належатимуть комусь. Їжа буде коштувати стільки, що самі вони будуть голодувати.
"Аристократия помойки
Диктует моду на мораль,
Мне наплевать, а сердцу горько,
И бьёт по печени печаль." (Трофим)
Это касается и новых руководителей! Петро, например, опять сегодня не пришел на допрос! Где наручники, где принудительная доставка? Забыли что ли, Петро то с 1 числа - уже прикасаемый!!!
Це УКРАЇНА.
очень смешно....
https://youtu.be/JppncLcspXE
выпейте лучше за нашу победу....
https://youtu.be/JppncLcspXE
вы так все скоро разбежитесь..., а кто будет нести ответственность?
хм...
как все легко и просто у тебя...
Тому що між нами різний менталітет. Між іншим, поміж собою ми себе порохоботами називаємо лише жартома. В нас з вами принципово інше бачення організації управління державою і функціонування її інституцій.
«Для мене справді є різниця де,
Для мене є різниця з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки.
А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,
На щастя, кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку під чобіт зла, і як закрити гідність у коптьорку,
І тих, хто молиться на голову козла, і тих, хто всує одягає гімнастьорку.
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя.
Старіють очі і від сміху, і від сліз,
Та не буває без очей обличчя.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей держави.
«Какая разница, под чем, под кем и с кем»,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно - жувати шоу чи смоктати серіали,
Яка різниця - сало чи попкорн,
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,
Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти.
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог
Чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця де і хто, і з ким готовий побрататься.
Не проживе держава без людей,
Людей, що вовкодавів не бояться».
https://www.youtube.com/watch?v=RU-V2TIfGqI
З її прогресуванням такі поняття як органи української влади нівелюються.
Що таке "офіс" - приміщення для канцелярії, яке не має права на ініціативу.
У абривіатурі ДБР зайва буква "Д".
Тому що усі співробітноки повинні виконувати вол "смотрящего"портянки.
А портянку поставили 5 хазяїв, які поставили Зе.
Поміняли трубу на бальзамчик, але "БР" все одно буде у трубі, допоки буде служити 5 хазяям.
Кажете -президентам Зе,Боді - ні їх хазяям, які їх поставили керувати., які заборолись самі з собою -олігархам.
Так що "офіси" це канцелярії олігархів, через які вони керують Україною.