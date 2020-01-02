 В Україні зафіксували 2 нові випадки свинячого грипу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Житомирський обласний лабораторний центр.
"Упродовж останнього тижня в області зареєстровано перші 2 випадки лабораторно підтвердженого грипу - в мазку з зіву визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний", - йдеться в повідомленні.
Всього за тиждень в області фіксують зниження рівня захворюваності на грип у всіх вікових групах.
"На останньому, 52-му тижні року в області по медичну допомогу з приводу захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції звернулося 5666 осіб, що на +1036 хворих менше, ніж за попередній тиждень, інтенсивний показник 464.1 на 100 тис. населення", - констатували в лабцентрі.
18 грудня в Одеській області від грипу A (H1N1) pdm09 померла однорічна дитина. У Харкові також офіційно підтверджено дві смерті від грипу А - померли 62-річна жінка і дитина.
Зголоднів, сарака...
Тож тут немає сенсу відбілювати Сивохо - дуже м'яко кажучи, некультурно він вчинив...
- доктор, скажите, у меня грипп?!
- да уж...
- свиной?!
- да! свиной!!! ибо только свинья могла вызвать "скорую" в 4 утра с температурой 36,8!
-Так вы утверждаете, что не запомнили, как выглядит гражданин, ворвавшийся к вам в квартиру, вырвавший у вас перфоратор и вставивший его вам в задний проход? Но, возможно, его видели какие-нибудь свидетели?
- Ну какие свидетели в субботу в шесть утра?!
уснули рыбки птички пчёлки
спит головой качая слон
лишь мой сосед негромко сверлит
бетон
кричу с балкона эгегей
мне отвечают что не прав я
и гей
если нормальным людям это глаз режет, то зе-глисты в этом ничего предосудительного и не видят... для вас скотство в порядке вещей...
тамифлю , да Йуля Владимировна?
Невже Сивохо з Єрмаком підхопили під час останнього обміну???
а так задумался - обожрал всех...
война-войной ...
2. Глобальне потепління. Зміна клімату негативно позначиться на сотнях мільйонів людей внаслідок затоплення морями прибережних районів і скорочення запасів прісної води. Очікується падіння врожайності зернових внаслідок підвищення температури, зменшення вологості ґрунту та водопостачання. До 2050 г. традиційні сільськогосподарські райони перетворяться на напівпустелі. Витрати на зрошення будуть визначати основну частину вартості їжі.
3. Бізнесу це відомо. В світі йде скупівля землі (Китай - родючі райони Африки, Японія - Центральна і Південна Америка, Індокитай давно поділили Китай, Японія, Південна Корея).
4. В Україні 10% чорноземів планети. Тому іноземні посольства на вимогу свого бізнесу інтенсивно лобіюють «ринок землі».
5. Зєлєнский неодноразово говорив, що вони «придумали ІНТЄРЄСНИЙ способ» поповнення бюджету.
6. Наші діти і онуки будуть вирощувати тут їжу на угіддях, які належатимуть комусь. Їжа буде коштувати стільки, що самі вони будуть голодувати.
***
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится - растет заболевание.
Если хилый, сразу в гроб.
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, обтирания…