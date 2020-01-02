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Все про:грип (173) Житомирщина (489) свинячий грип (4)

 В Україні зафіксували 2 нові випадки свинячого грипу

Обидва випадки пандемічного грипу А (H1N1) зафіксовано на Житомирщині, діагноз підтверджено лабораторно.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Житомирський обласний лабораторний центр.

"Упродовж останнього тижня в області зареєстровано перші 2 випадки лабораторно підтвердженого грипу - в мазку з зіву визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний", - йдеться в повідомленні.

Всього за тиждень в області фіксують зниження рівня захворюваності на грип у всіх вікових групах.

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"На останньому, 52-му тижні року в області по медичну допомогу з приводу захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції звернулося 5666 осіб, що на +1036 хворих менше, ніж за попередній тиждень, інтенсивний показник 464.1 на 100 тис. населення", - констатували в лабцентрі.

18 грудня в Одеській області від грипу A (H1N1) pdm09 померла однорічна дитина. У Харкові також офіційно підтверджено дві смерті від грипу А - померли 62-річна жінка і дитина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168210
 
 
 Топ коментарі
 
Залишив... Але що характерно, полонених допустили до столу, лише коли наївся Свинарч... пардон, Сивохо.
Зголоднів, сарака... В Україні зафіксували 2 нові випадки свинячого грипу - Цензор.НЕТ 8403
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Ніт! Осьо який кабанічний свинарчук - аж в екран не лізе, але все жере й жере!

В Україні зафіксували 2 нові випадки свинячого грипу - Цензор.НЕТ 3420
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***
уснули рыбки птички пчёлки
спит головой качая слон
лишь мой сосед негромко сверлит
бетон
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Поросенко всё не унимается!
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Про Порохатую свинюку и его Свинарчуков.
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Здоров'я і якнайшвидшого виздоровлення рустіку стіфанчуку і юзіку курвачєнкову (с)
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Вони весь грип країни на себе узяли, свиняченомученики, можна не хвилюватися.
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Ну вообще-то все знают, кто такой свиноматка, и это немного не в ту сторону вы загнули.
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Вот как просто уничтожить конкурента или целую отрасль.Почему никто из стран куда єкспортируется наша свинина вируса не обнаружывают а внутри страны бабац и нате вирус.
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Хворими виявились Гладковський та Порошенко.
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Ніт! Осьо який кабанічний свинарчук - аж в екран не лізе, але все жере й жере!

В Україні зафіксували 2 нові випадки свинячого грипу - Цензор.НЕТ 3420
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Что??? Жрет простую пиццу "для пленных"? Не икру черную ложками? И не вином по 10 000 $ бутылка запивает? Ну, пленным хоть чуть-чуть оставил, или все сожрал?
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Залишив... Але що характерно, полонених допустили до столу, лише коли наївся Свинарч... пардон, Сивохо.
Зголоднів, сарака...
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Поза наметом. Охорона не пускала, поки барін откушають.
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Не зрозумів... Охорона не пускала? До столу? А хіба полонені, то бидло, що мовчки стояло, поки йому корму не насиплють?
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Повторюю: поза наметом. На фото все видно - в наметі обслуга і Сивохо за столом. І вже потім, коли "барин откушать изволили" - запустили "чернь". Погугліть, свідоцтва присутніх є.
Тож тут немає сенсу відбілювати Сивохо - дуже м'яко кажучи, некультурно він вчинив...
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Зачекай, але ж якщо Сивохо був у наметі, а полонені поза наметом, то не можливо зняти одночасно всю картину, і полонених і Сивоху. Звідки ти взяв, що полонені чекали, коли Сивохо їв?
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Deja Vu ! зеленський: "хто буде жрасти в армії щелепи повідрубаю"! )))
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***
- доктор, скажите, у меня грипп?!
- да уж...
- свиной?!
- да! свиной!!! ибо только свинья могла вызвать "скорую" в 4 утра с температурой 36,8!
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Следователь допрашивает лежащего на больничной койке потерпевшего:
-Так вы утверждаете, что не запомнили, как выглядит гражданин, ворвавшийся к вам в квартиру, вырвавший у вас перфоратор и вставивший его вам в задний проход? Но, возможно, его видели какие-нибудь свидетели?
- Ну какие свидетели в субботу в шесть утра?!
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***
уснули рыбки птички пчёлки
спит головой качая слон
лишь мой сосед негромко сверлит
бетон
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проснувшись в шесть утра в субботу
кричу с балкона эгегей
мне отвечают что не прав я
и гей
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что ты пнёшься - гавно твой Сивохо которое одно жрать село...

если нормальным людям это глаз режет, то зе-глисты в этом ничего предосудительного и не видят... для вас скотство в порядке вещей...
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Ну вино по 100тисяч було на зеленому шабаші слуг урода, тобто на новорічному корпоративі. А полоненим можна просто залишки піцци.
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Потеряем тогда около 8% населения... Да и на Цензоре скучно будет... В Україні зафіксували 2 нові випадки свинячого грипу - Цензор.НЕТ 9934
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А при чем здесь Юля? Тамифлю закупал Порошенко, именем которого и назван свинячий грип.
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Потрохатый барыга со Свинарчуками в группе риска! В Україні зафіксували 2 нові випадки свинячого грипу - Цензор.НЕТ 7965
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Я теж переживаю за Свинарчук, Сивоху і Юзіка
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В Украине зафиксировали 2 новых случая свиного гриппа.

Невже Сивохо з Єрмаком підхопили під час останнього обміну???
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и ладно бы еще кто-то кушал...
а так задумался - обожрал всех...
война-войной ...
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)) война войной, а клетчатое одеяло-невидимка должно входить в его личный райдер.
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1. Глобальне недоїдання. Населення Землі зростає в геометричній прогресії з щорічним приростом 1.08% (2015 р) тобто через 30 років виросте на 38%, а через 50 років - на 71%. Основним, найбільш затребуваним товаром буде їжа.
2. Глобальне потепління. Зміна клімату негативно позначиться на сотнях мільйонів людей внаслідок затоплення морями прибережних районів і скорочення запасів прісної води. Очікується падіння врожайності зернових внаслідок підвищення температури, зменшення вологості ґрунту та водопостачання. До 2050 г. традиційні сільськогосподарські райони перетворяться на напівпустелі. Витрати на зрошення будуть визначати основну частину вартості їжі.
3. Бізнесу це відомо. В світі йде скупівля землі (Китай - родючі райони Африки, Японія - Центральна і Південна Америка, Індокитай давно поділили Китай, Японія, Південна Корея).
4. В Україні 10% чорноземів планети. Тому іноземні посольства на вимогу свого бізнесу інтенсивно лобіюють «ринок землі».
5. Зєлєнский неодноразово говорив, що вони «придумали ІНТЄРЄСНИЙ способ» поповнення бюджету.
6. Наші діти і онуки будуть вирощувати тут їжу на угіддях, які належатимуть комусь. Їжа буде коштувати стільки, що самі вони будуть голодувати.
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Да не гони. В 2012 вообще конец света предвещали. А насчет жрачки так сейчас технологии ГМО позволяют выращивать еду на камнях и в пустыне.
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Україною шириться новий штам-збудник гострої клептократії під кодовою назвою "Реванш бариги-2020", котрий має поверхневі антигени Тomos1, Buzviz1, найнебезпечніший серовар "Svynovaltz", названий на честь першого виявленого хворого, який стояв у витоків епідемії.
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Новий збудник викликає появу у мозку сприйнятливих осіб множинних кістозних порожнин, заповнених пліснявим напівперетравленим шоколадом (вальцменгіт). Контагіозність досягає 23%, проте через поведінкові розлади у заражених (синдром аватарного Дякули, постоднотуровий абстинентний синдром, та гострий соєвопоклонний галюциноз) збудник досить швидко поширюється серед групи ризику - пожирачів телефекалій. Інколи, у особливо важких випадках, хворі страждають на профузну словесну діарею підтипу ЦН (цензорнет), проте через швидкий розвиток ускладнень серед хворих із ослабленим IQ, у вигляді розвитку анальної диспозиції верхніх кінцівок, внаслідок чого заражені особи стають нездатні надрукувати на форумі нічого путнього, окрім "порохбох", серед контактних осіб досить легко можна провести специфічну профілактику з допомогою баригоцидного засобу "етоспам". В літературі описані поодинокі випадки успішного лікування недуги у церебрального ортопеда з допомогою розкриття та дренування вальцменгітних порожнин у мозку трансректальним доступом. Проте дана операція не набула популярності через високий ризик рецидивів та розвиток аномальних скорочень кишківника у вальцманутих. Через що ортопед може бути засмоктаний в ході операції в гузно разом з інструментами, після чого хворий самоліквідується шляхом підриву кишкових газів
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Владимир Высоцкий
***
Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус, три-четыре,
Ширится - растет заболевание.
Если хилый, сразу в гроб.
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, обтирания…
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Подумаешь новость: две украинские свиньи заболели. Скоро будут писать сколько свиней умерло.
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О как! Оказывается среди поросяушлепков тоже грипп бывает.
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