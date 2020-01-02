 Голова сільради на Закарпатті вкрав 1 млн гривень, призначених для ремонту доріг

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Чиновник свідомо затвердив недостовірні відомості в акти виконаних робіт і забезпечив їхню оплату. Сума наданих послуг була завищена майже на мільйон гривень, які були присвоєні учасниками угоди", - сказано в повідомленні.
Провадження розслідують за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.
Зараз слідчі встановлюють усі обставини правопорушення.
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класика жанру.
Дорога, ілі отньос сєбе домой...
Как говорится - "хорошее начало - половина дела!".
у председателя дилемма
где взять асфальта для дорог
чтоб ездить на порше который
по накладным и есть асфальт
https://censor.net.ua/news/3114386/41_mln_iz_privatbanka_vyveli_na_scheta_kompaniyi_zaregistrirovannyh_na_uchastnikov_studii_kvartal_95
а у вас "запитання"... ох-хо-хо...
Шкода, що у нас нема смертної кари. Цього би показово стратити, щоб інші боялись, може й дороги одразу стали кращими, а не як після Другої світової .