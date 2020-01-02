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 Голова сільради на Закарпатті вкрав 1 млн гривень, призначених для ремонту доріг

Чиновник увійшов у змову з директором приватного підприємства. Разом вони організували схему розкрадання бюджетних коштів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Чиновник свідомо затвердив недостовірні відомості в акти виконаних робіт і забезпечив їхню оплату. Сума наданих послуг була завищена майже на мільйон гривень, які були присвоєні учасниками угоди", - сказано в повідомленні.

Провадження розслідують за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

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Зараз слідчі встановлюють усі обставини правопорушення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168209
 
   
 Топ коментарі
 
Дорога которой вели людей в Освенцым была хорошо освещена ...
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В «Слуге народа» заявили, что пенсионеры в Крыму и «ЛДНР» имеют право на две пенсии...а чё в Украине пенсионеры не достойны двух пенсий?..да и рабочие не против получать две зарплаты?,,,,идиоты зелёные)))
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Чого вчепилася до людини ? Справжній "слуга народу" 😕
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Зеленский предлагает нам всем национальную идею на 2020 год - стать единой страной. Он говорит, что в наших паспортах не указано, "патриот" ты или "малоросс", "ватник" или "бандеровец". Там указано просто: гражданин Украины. Зеленский уверяет, что всем безразлично, как называется улица - главное, что она заасфальтирована и освещена. Безразлично, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен. Говорит, что у нас одинаковый взгляд на цветущую и успешную Украину. Поэтому мы должны быть вместе. И всем нам нужен мир.
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Дорога которой вели людей в Освенцым была хорошо освещена ...
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Значит выходи бить фонари на своей, у вас "асобый путь".
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Ща побегу на свидание на улицу Гитлера. Или все-таки Сталина? Да какая разница...
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Чиновник вошел в сговор с директором частного предприятия. Вместе они организовали схему хищения бюджетных средств

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класика жанру. Голова сільради на Закарпатті вкрав 1 млн гривень, призначених для ремонту доріг - Цензор.НЕТ 431
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Судя по стараниям последних 5лет и по количеству идиотов, я с ним согласен!
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Та, какая разніца....
Дорога, ілі отньос сєбе домой...
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если нет разницы то может он хотел сказать что может быть памятник гитлеру? какая разница? или власовцу как компромисный вариант?
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Чого вчепилася до людини ? Справжній "слуга народу" 😕
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Считай - подготовку в партию свиноПЕС прошел.
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В «Слуге народа» заявили, что пенсионеры в Крыму и «ЛДНР» имеют право на две пенсии...а чё в Украине пенсионеры не достойны двух пенсий?..да и рабочие не против получать две зарплаты?,,,,идиоты зелёные)))
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дорога , то національна ідея.... бьіла освещена и заасфальтирована? при ней памятники стояли? где труба...
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он так протестовал против Зе-беспредела!)
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Кстаті, а как дорогу собіралісь назвать? Освєщонная? Свєтлая?
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мне интересно когда был произведен этот мыролюбный реформизм? эта дорога входила в 101000 км. построенных дорог свинарником?
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Она входит в 4000 км, которые будут построены в следующем (тоесть уже в этом) году.
Как говорится - "хорошее начало - половина дела!".
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Если у вас на улице нет света не расстраивайтесь - она все таки может быть освЯщена московским патриархатом .
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***
у председателя дилемма
где взять асфальта для дорог
чтоб ездить на порше который
по накладным и есть асфальт
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У него в паспорте написано "гражданин Украины". Какая разница?
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Я вже давно говорю, що в Україні можновладці крадуть такими темпами, у порівнянні з якими швидкість світла є безкінечно малою величиною.
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Запитання, а скільки вкрав соєвий барига і бєня з приватбанку? І чому вони до сих пір не на нарах?
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может Зеленского устроила его доля? такая мысль в голову не приходила? сколько там из Привата вывели на счета квартальцев? более 40 миллионов зелени?

https://censor.net.ua/news/3114386/41_mln_iz_privatbanka_vyveli_na_scheta_kompaniyi_zaregistrirovannyh_na_uchastnikov_studii_kvartal_95

а у вас "запитання"... ох-хо-хо...
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Тобто Бєня не співучасник злочинів Пеці? А я думав Зеленої Шмарклі...
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За воровство чиновников нужно внатуре уже вводить отрубание рук!
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Не може бути - то Порошенко переодягнувся в голову сільради. Наші зубоєилі не крадуть!
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Не може бути. Наш нарид не краде, то все порох або зе
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Його треба повісити... Це не людина. Це вилупок. Повісити з таким виглядом наче зробили щось буденне та розійтися по своїх справах і все... Це буде нормально.
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всего лям? от паскуда Голова сільради на Закарпатті вкрав 1 млн гривень, призначених для ремонту доріг - Цензор.НЕТ 61 КОГДА БУДУТ НОВОСТИ ОБ УКРАДЕНОМ ЛЯМЕ И 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ Голова сільради на Закарпатті вкрав 1 млн гривень, призначених для ремонту доріг - Цензор.НЕТ 6850
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Цікаво, що він на ці вкрадені гроші планував купити?
Шкода, що у нас нема смертної кари. Цього би показово стратити, щоб інші боялись, може й дороги одразу стали кращими, а не як після Другої світової .
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Деребан бюджетных денег толь набирает обороты. Территориальная реформа это бесконтрольный деребан денег, головы громад на свое усмотрение используют бюджет, увеличивают штат больше чем был в администраций, зарплаты премии космос, и контроля со стороны государства нету. Воруют все, оформляют земли на своих, коммунальная собственность продается за копейки своим. Страна катится в большую "Ж".
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чисто гипотетически, сколько выйдет, если все сельсоветы с плохими дорогами умножить на лям.
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не скільки. Це віртуальна крадіжка. Зробив предоплату, бо рік закінчувався.
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Бред. Закінчувався фінансовий рік, не встигали освоїти бюджетні кошти, ось і підписав акт виконаних робіт наперед, щоби проплатити... Цікаво чому до Міністра оборони, де таких актів на мільярди підписано не має запитань?
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