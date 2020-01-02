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 Суспільство
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Все про:прокурор (400) Офіс генерального прокурора (1)

 "Старі" прокурори у справах Майдану Земсков, Іванов і Симонов пройшли співбесіди в Офісі прокурора

Прокурори у справах Майдану Ігор Земсков, Денис Іванов та Яніс Симонов успішно пройшли співбесіди в Офісі генерального прокурора і залишаються на займаних посадах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Всього за результатами співбесід на керівні посади Офісу генпрокурора зарахували 36 осіб, відмовили чотирьом.

У коментарі "Громадському" прокурор Ігор Земсков не став розголошувати деталі співбесіди, адже "більшість питань стосувалися розслідувань".

Земсков обійняв посаду заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках.

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Водночас він зазначив, що залишається працювати над справами Майдану.

"Продовжую займатися процесуальним керівництвом під час досудового розслідування і підтриманням обвинувачення у провадженнях, де я старший групи прокурорів", - сказав прокурор.

Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора сьогодні відбулися співбесіди із затвердження на адміністративні посади.

Раніше співбесіду успішно пройшов прокурор Олексій Донський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168208
 
 
 Топ коментарі
 
Кантора відбирає прокурорів які ніхрена не робили і робити не будуть.
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Хоть старыее, хоть новые, а мусора уже в кацапии Украину говном поливают...
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Тепер ця сволота ще 5 років харчуватись має де.
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Тепер ця сволота ще 5 років харчуватись має де.
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Старый конь борозды не портит. Но и глубоко не пашет
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Зато они знают, как на мамку-пенсионерку с глухого села роскошные особняки в Киеве и элитные авто переписывать! "Старые" прокуроры по делам Майдана Земсков, Иванов и Симонов прошли собеседования в Офисе прокурора - Цензор.НЕТ 1994
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"А как не понять бабке глупой такой, на всех не разделишь продукт валовой" "Старі" прокурори у справах Майдану Земсков, Іванов і Симонов пройшли співбесіди в Офісі прокурора - Цензор.НЕТ 8095
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Кантора відбирає прокурорів які ніхрена не робили і робити не будуть.
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Чуєш, стахановєц "5-ти капєєчний", ти хоч знаєш скільки такі справи розслідуються? Якщо ні, то запитай у литвинв. Вони розлідували майже 30- років. Так що, сявка лахтинська, поквакав і - в болото, бо "знову двійка" за матеріал...
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Хоть старыее, хоть новые, а мусора уже в кацапии Украину говном поливают...
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Они (дела) в воздухе висеть не могут. Их закрывать надо.
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Скорее всего (дела) будут продолжать годами,почему бы не получать зарплаты и не хилые за ничто.
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Земсков, Иванов и Симонов - клоунская власть усиленно набирает носителей правильных фамилий на все ответственные посты будущей Малороссии.
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когда нет желания...или еще страшнее - возможностей...когда как флюгер пытаются угадать куда повернуть рыло или еще хуже - как во-время слинять...и не "попасть под раздачу"...
то пофиг - старые-новые-новейшие...
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На фотографии новая вывеска. Там украинского тiльки крапка над " i " могла бути, но и ту не поставили
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Та ні, сявки косорилівські, якраз це - ті прокурори, які довели справу до суду і успішно підвели беркутню під статтю, але зєльоний прєпіздєнт з рябокєпкою за папєрєднєю змовою з х....улом визволили їх, влаштувавши втечу прямо з лави підсудних, навіть, не дочекавшись вироку, за що обидва, сподіваюсь(і покурор і прєпіздєнт), згодом своє отримаютью Так що іпальники зтулили, наволоч зєльона, і геть на сідало в беркурятник.
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