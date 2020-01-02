 Більшості звільнених унаслідок обміну нікуди йти з "Феофанії", - заступник головного лікаря

Про це заступник головного лікаря Андрій Строкань розповів на брифінгу, який транслював канал UATV, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі вони матимуть потребу в подальшій соціальній та психологічній реабілітації... Велике навантаження падає на соціальні служби з надання соціальної допомоги цій категорії пацієнтів, тому що у більшості з них немає житла, їм нікуди йти. Це першочергове завдання - вирішити ці проблеми. Наступний етап - вирішити і закрити його після виписки", - сказав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у "Феофанії" зараз перебувають 60 звільнених унаслідок обміну утримуваними особами українців. 90% з них можуть виписати впродовж тижня. У лікарні залишаться тільки ті, кому мають зробити операції.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.
Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.
Іди,з сивохою пожери, чи квартал подивися , чи у зелений тазік із льодом сядь палаючою дупою
военных, попавших в плен под Дебальцево и нескольких волонтеров. Остальные
оторви и выброси. Еще и квартиры будут требовать, за то что пошли и сдались в
плен.
І висить коментик ...
А когось банять за те, що небайдужий і хотів (бо вже - ні після такого ставлення), щоб це видання було високоякісним і професійним, поважало своїх читачів, а не ображало безграмотністю.
Впрочем, есть неплохая идея - подселять всех этих поменяных таксистов к голосовавшим за Шмарклю.
как вдруг им квартиры на халяву в Киеве, какой дурень после этого захочет там остаться чтобы воевать?..
На крайний случай менять их в первую очередь на военных, которые сейчас остаются в плену боевиков.
Вместо этого обменяли на сомнительных жителей лугандонии, которые с началом боевых действий не покинули территорию ООС, которых похоже просто зачерпнули для обмена.
Двое из этих освобожденных уже вернулось в ОРДЛО.