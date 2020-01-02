 Більшості звільнених унаслідок обміну нікуди йти з "Феофанії", - заступник головного лікаря

Про це заступник головного лікаря Андрій Строкань розповів на брифінгу, який транслював канал UATV, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі вони матимуть потребу в подальшій соціальній та психологічній реабілітації... Велике навантаження падає на соціальні служби з надання соціальної допомоги цій категорії пацієнтів, тому що у більшості з них немає житла, їм нікуди йти. Це першочергове завдання - вирішити ці проблеми. Наступний етап - вирішити і закрити його після виписки", - сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у "Феофанії" зараз перебувають 60 звільнених унаслідок обміну утримуваними особами українців. 90% з них можуть виписати впродовж тижня. У лікарні залишаться тільки ті, кому мають зробити операції.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

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Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.