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 Більшості звільнених унаслідок обміну нікуди йти з "Феофанії", - заступник головного лікаря

Українцям, які після звільнення з ОРДЛО перебувають у лікарні "Феофанія", переважно нікуди повертатися після виписки.

Про це заступник головного лікаря Андрій Строкань розповів на брифінгу, який транслював канал UATV, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі вони матимуть потребу в подальшій соціальній та психологічній реабілітації... Велике навантаження падає на соціальні служби з надання соціальної допомоги цій категорії пацієнтів, тому що у більшості з них немає житла, їм нікуди йти. Це першочергове завдання - вирішити ці проблеми. Наступний етап - вирішити і закрити його після виписки", - сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у "Феофанії" зараз перебувають 60 звільнених унаслідок обміну утримуваними особами українців. 90% з них можуть виписати впродовж тижня. У лікарні залишаться тільки ті, кому мають зробити операції.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна віддала на обмін чеченського кілера Денісултанова, якого обвинувачують у замаху на Осмаєва та Окуєву, - Бутусов

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168207
 
 
 Топ коментарі
 
Могу подсказать.
У Дубінского хорошиє жиліщние условія.
24 квартіри і 2 пентхауза.
Кстаті і машин, чтоб перевезті людєй із Фєофанії хватіт.
Тєм болєє мама Дубінского, бьістро пєрєвєзьот.
Нє благодарітє.
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ЗЕбил пускай их поселит в Трускавце. Хоть какая то польза будет
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Сейчас зеленое стадо подарит бывшим донецким таксистам по квартире в Киеве...и всего делов...
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От тут гниди зібралися, бажаю вам згнити в кацапських, та ДНРовських вязницях, але ж ви там не опинетесь, бо лижете шоколадну дупу, а на Українців вам плювати.
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Не бажай , манкурте, людям, чого не хочеш собі ☝️☝️☝️.
Іди,з сивохою пожери, чи квартал подивися , чи у зелений тазік із льодом сядь палаючою дупою
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человек не за Зеленского, он против таких гни.д по сути и по делу, как ты. Вот и все
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На українців які збіглись дивитись як ведуть полонених, наче це цирк?
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Вообще-то многие *освобожденные * гражданские заложники ОЧЕНЬ уж сомнительные !!
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Читаю коментарі і розумію, що скільки серед нас нелюдів. Боже бережи Україну.
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Обменяли бомжатник. Там половина таких. За исключением
военных, попавших в плен под Дебальцево и нескольких волонтеров. Остальные
оторви и выброси. Еще и квартиры будут требовать, за то что пошли и сдались в
плен.
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а ты там отсидку сделай, может мнение поменяется
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Боже "Цензор" став помийною ямою, для полудурковатих виродків. Блювотина, не видання.
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Більшості звільнених унаслідок обміну нікуди йти з "Феофанії", - заступник головного лікаря - Цензор.НЕТ 338

І висить коментик ...
А когось банять за те, що небайдужий і хотів (бо вже - ні після такого ставлення), щоб це видання було високоякісним і професійним, поважало своїх читачів, а не ображало безграмотністю.
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То всьо фігня. Зате ЗЕчмо пропіарилось.
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гипотетически возможно он с.м.у , но сейчас я только вижу слова человека, который злорадствует над другими, походу вы большое ч.м.а
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Тех кому некуда идти поместите в общежитие по 6 человек в комнату и пусть живут.
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а де украинские солдати из плена? кого обменяли? они по етому и молчали при обмене... спонтом штирлицы недают коментариев
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Радуйтесь киевляне - скоро к вам все лугандонские бомжи переберутся!
Впрочем, есть неплохая идея - подселять всех этих поменяных таксистов к голосовавшим за Шмарклю.
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Зачем их везли в Киев? Понятно, когда наших военных, а остальных зачем? Что они в Киеве будут делать? Почему не Краматорск, Славянск, Бахмут ? Они ментально оттуда. Для них что Киев, что Лондон одинаково далеко... Был Харьков рядом... или в Киеве приют открыли?
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До этого они жили в дремучих селах по 10 человек в хате,
как вдруг им квартиры на халяву в Киеве, какой дурень после этого захочет там остаться чтобы воевать?..
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Как негде, выделите им место в окопах, пусть идут и освобождают свои дома!
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Таких тузов как беркутня и террористы вообще нельзя было отпускать.
На крайний случай менять их в первую очередь на военных, которые сейчас остаются в плену боевиков.
Вместо этого обменяли на сомнительных жителей лугандонии, которые с началом боевых действий не покинули территорию ООС, которых похоже просто зачерпнули для обмена.
Двое из этих освобожденных уже вернулось в ОРДЛО.
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І не дочекались, не вибили квартирки, "страдальци".
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Чому їх не звезли до обласної психлікарні в Глевасі? Здоровезна територія, є навіть віддідення для туберкульозних алканів. І режим там такий як належить бути для лугандонських трактористів.
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а житло, шо лишилось від беркутів та інших обміняних куди ділось???
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