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Все про:Польща (2041) туризм (361) українці (529) дрони (4)

 Українського туриста затримали в Кракові за те, що його дрон упав на дах костелу

Втративши керування дроном, 24-річний турист сам подзвонив у поліцію і рятувальникам. Тепер йому загрожує штраф або рік ув'язнення, оскільки в Польщі дрони не можна запускати над будинками і над скупченням людей.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Польське радіо".

Інцидент стався 1 січня. Турист з України запустив невеликий дрон над Головним ринком у Кракові. Коли він не впорався з керуванням апаратом, і той впав на дах Костелу Діви Марії, українець сам подзвонив у поліцію і рятувальникам.

"На місце події було вислано патруль поліції і пожежну службу. Пожежники зняли дрон із даху. На щастя, будівля - дах - не пошкоджені. Ми затримали цього українця, і розглядатимемо можливість висунення звинувачень у створенні небезпеки для людей. Справа в тому, що цей дрон міг впасти комусь на голову, могла статися трагедія", - пояснив представник поліції Польщі Себастьян Глен.

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"Тут на ринку в Кракові завжди натовп. І практично на території міста важко знайти місця, вільні від великих скупчень людей чи від будівель. Тому ми також розглядаємо можливість пред'явлення звинувачень на основі авіаційного права", - додав він.

Зараз поліція проводить консультації з експертами в галузі авіаційного законодавства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168206
 
 
 Топ коментарі
 
ну и правильно! не хрен дроны разбрасывать... на крыши костелов...
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Фубля, нам на голову якесь зєля квартальне впало! А сообщіть нєкому, бо в нього вєздє всє на 100% свої! )
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ну и правильно! не хрен дроны разбрасывать... на крыши костелов...
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жлобство погубило. не мог расстаться с расходником )). тут лет десят назад, в течении месяца одного парапланериста 3 раза со скальной стены снимали. первый - вместе с парапланом сняли. но раза было мало - залетел повторно. сняли, но теперь уже параплан так и остался на скальной стенке висеть. покарабкался снимать параплан, недолез и уже сам повис )). сняли в третий раз. больше инфы небыло. мабуть плюнул таки на свои несколько тыщ и оставил висеть на стенке ))) или деньги закончились ))
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Так вот как сгорел Нотердам в Париже ! 😂
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*****, нам на голову якесь зєля квартальне впало! А сообщіть нєкому, бо в нього вєздє всє на 100% свої! )
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В твоїй пустій башці крім "зілля" нічого немає.
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Вияснять, і все буде норм, якщо не бикота. Це ж не скрєпоцапія.
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В ЕС заборонено запускати дрони в містах, та місцях скупчення людей, покарання понесе по любому. І буде справедливо, їдеш закордон проглянь закони країни в яку їдеш.
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В дроне кончился заряд, это Дронов виноват.
Взорван "Вагнера" отряд, это Дронов снова.... молодец.
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Дело в том, что этот дрон мог упасть кому-то на голову, могла произойти трагедия", - пояснил представитель полиции Польши

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ляхи якісь повні бовдури.На голову може впасти будь-що,будь-де та будь-коли. Українського туриста затримали в Кракові за те, що його дрон упав на дах костелу - Цензор.НЕТ 408 Міг впасти але ж не впав.Ні на голову ні в дупу нікому не залетів.Полякам аби оштрафувати українця! Покидьки. Українського туриста затримали в Кракові за те, що його дрон упав на дах костелу - Цензор.НЕТ 6577 А той телепень за суму штрафу міг би нового дрона купити.Кращого,який не втрачає управління на відстані 100м. Українського туриста затримали в Кракові за те, що його дрон упав на дах костелу - Цензор.НЕТ 9079
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Справа в тому шо до дрона мона прив.язати МОН-у) а цим можуть скористатись терористи. і так дивно що не вбивають же дронами на замовлення - взяв 50 тисяч, а витратив одну - профіт.

Ну коротше ВОГ-и наші в.яжуть на фронті до дронів.
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сепарня привыкла дроны запускать на позициями ВСУ.
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А считаться то из законами зарубежных стран то нужно,и я бы хотел что бы и иностранцы к нашим законам прислушивались.
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вот пусть и сидит, не знаешь закона, нехрен дрон запускать.
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Да, как хреново жилось бы Карлсону в наше время.
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Ну хоть там придурку объяснят - по чём в Кракове пластилин.
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Да просто отделается штрафом и извинениями перед поляками, мол извините засранца... я не знал, что дрон нельзя запускать на площади,.. не хотел... больше не буду )
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