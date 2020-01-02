 Українського туриста затримали в Кракові за те, що його дрон упав на дах костелу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Польське радіо".
Інцидент стався 1 січня. Турист з України запустив невеликий дрон над Головним ринком у Кракові. Коли він не впорався з керуванням апаратом, і той впав на дах Костелу Діви Марії, українець сам подзвонив у поліцію і рятувальникам.
"На місце події було вислано патруль поліції і пожежну службу. Пожежники зняли дрон із даху. На щастя, будівля - дах - не пошкоджені. Ми затримали цього українця, і розглядатимемо можливість висунення звинувачень у створенні небезпеки для людей. Справа в тому, що цей дрон міг впасти комусь на голову, могла статися трагедія", - пояснив представник поліції Польщі Себастьян Глен.
"Тут на ринку в Кракові завжди натовп. І практично на території міста важко знайти місця, вільні від великих скупчень людей чи від будівель. Тому ми також розглядаємо можливість пред'явлення звинувачень на основі авіаційного права", - додав він.
Зараз поліція проводить консультації з експертами в галузі авіаційного законодавства.
Взорван "Вагнера" отряд, это Дронов снова.... молодец.
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ляхи якісь повні бовдури.На голову може впасти будь-що,будь-де та будь-коли. Міг впасти але ж не впав.Ні на голову ні в дупу нікому не залетів.Полякам аби оштрафувати українця! Покидьки. А той телепень за суму штрафу міг би нового дрона купити.Кращого,який не втрачає управління на відстані 100м.
Ну коротше ВОГ-и наші в.яжуть на фронті до дронів.