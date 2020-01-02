 "Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук у віршованій формі відповів на звернення Зеленського

Начитаний Святославом Вакарчуком вірш розміщено на сервісі Soundcloud, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст.

Для мене справді є різниця, де,

Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки…

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат –

На щастя кожного я право поважаю.

Але не поважаю я порад,

Як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку під чобіт зла,

І як закрити гідність у "каптьорку",

І тих, хто молиться на голову козла,

І тих, хто всує одягає "гимнастьорку".

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя.

Старіють очі і від сміху, і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей держави.

Какая разница, под чем, под кем и с кем,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно:

Жувати шоу чи смоктати серіали,

Яка різниця – сало чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог,

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця, де,

І хто, і з ким готовий побрататься,

Не проживе держава без людей.

Людей, що вовкодавів не бояться.

Нагадаємо, в новорічному зверненні президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності зберігати в 2020 році єдність країни і заявив, що неважливо, як називається вулиця, якщо вона освітлена і заасфальтована.

На думку глави держави, українці уявляють майбутнє однаково.

"Це успішна і процвітаюча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш на дівчину, в яку закоханий", - описав його Зеленський.