 "Для мене справді є різниця, де", - Вакарчук у віршованій формі відповів на звернення Зеленського

Начитаний Святославом Вакарчуком вірш розміщено на сервісі Soundcloud, інформує Цензор.НЕТ. Наводимо його текст.
Для мене справді є різниця, де,
Для мене є різниця, з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки…
А щодо того, хто кому товариш, друг і брат –
На щастя кожного я право поважаю.
Але не поважаю я порад,
Як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку під чобіт зла,
І як закрити гідність у "каптьорку",
І тих, хто молиться на голову козла,
І тих, хто всує одягає "гимнастьорку".
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя.
Старіють очі і від сміху, і від сліз,
Та не буває без очей обличчя.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей держави.
Какая разница, под чем, под кем и с кем,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно:
Жувати шоу чи смоктати серіали,
Яка різниця – сало чи попкорн,
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,
Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти?
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог,
Чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця, де,
І хто, і з ким готовий побрататься,
Не проживе держава без людей.
Людей, що вовкодавів не бояться.
Нагадаємо, в новорічному зверненні президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності зберігати в 2020 році єдність країни і заявив, що неважливо, як називається вулиця, якщо вона освітлена і заасфальтована.
На думку глави держави, українці уявляють майбутнє однаково.
"Це успішна і процвітаюча країна, де немає війни, країна, яка повернула своїх людей і свої території. Де неважливо, як названа вулиця, тому що вона освітлена і заасфальтована. Де немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш на дівчину, в яку закоханий", - описав його Зеленський.
В.Зеленський
Ох, не однаково мені.
Т.Г.Шевченко
Іпать копать.. Ну добре, за концертну діяльність 95-го кварталу знаю не з чужих уст.. Ви всього навсього візьміть графік діяльності гастрольної по містах і суми, отримані за це.. Взяли? Так це ж волонтйори! Усьо безкоштовно і в убиток.. Державі болт! І вам два!
Трохи коментів під новорічним привітанням Зе. Без пропусків. Питання : для якої аудиторії був той якаразніца спіч?
По чому 1 раз продав мандат?
За скільки ти виступив 2 раз не по приколу?
Зе: Любити Україну значить любити ВСІХ українців.
Відеодоказ, що Зе не любить Україну, тому що не любить громадянина України секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. А у нього між іншим в паспорті написано не розбійник, і не бандит, а громадянин України.
https://twitter.com/i/status/1212651775792177152
Ну или второй вариант: Наш президент - лох... 😕
)(уйла,переслідує волонтерів та захисників, поназначав ригобл@дей на держпосади, просрав бюджет та країну продае підорашці, а вони на Порошенко мастурбують ☝️☝️☝️. Манкурти блд🤔🤔😉
Людей, що вовкодавів не бояться.
так тримати, Святославе !
Тому все буде розмиватися, затушовуватися (вірніше, це вже робиться, мушу визнати - успішно), але мета одна - капітуляція на умовах рашки, тотальна деукраїнізація і знищення державності.
Москалі грають =в довгу=, вміють і знають, як то робити, це в Україні ще не просікли, навіть жменька проукраїнських сил. На жаль.
Ось так.
І як писала раніше (у відповідь на бравурні коментики зебілів: прАгонІм зєлю), що зе-кагал не для того прийшов, щоб упустити своє, так що в успішний протест (Майдан) не вірю. Його або не допустять (див. вище: бо червоні лінії як би не буде перетнуто =в наглу=), або потоплять у крові.
=сдєлалі-сєбя-вмєстє=, =гірше-вже-не-буде=, =прі-Порошенко-ми-плакалі-а-прі-зєлжнском-будєм-смєяцца= ...
А я писала: сміятиметеся на кутні і сміється той, хто сміється останнім і це будете не ви (не зебілки).
На жаль, Зеленський вже пройшов в своєму житті той етап, який найбільше відповідав можливостям це засвоїти.
За час, який йому відведено провидінням ще проіснувати в цьому світі, він вже не встигне це зробити. Можливо, що це з самого початку було непосильним для нього завданням.
Ніхто ж, ні його прихильники, ні його противники, не вважають, що він досяг свого становища завдяки своєму генію.
В Україні це відбувається кожен раз через якесь чергове нещастя.