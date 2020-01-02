 У ДБР призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану - Олександра Буряка

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Бюро.

"Олександр Буряк був відібраний на керівну посаду в ДБР комісією за участю представників Консультативної місії Ради Європи. Він має значний досвід на керівних посадах у слідчих підрозділах, під егідою Консультативної місії Ради Європи пройшов навчання у структурних підрозділах Європейського суду з прав людини з питань забезпечення прав і свобод громадян під час проведення досудового розслідування та вивчав європейську практику з розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав людини", - сказано в сообщении.

Олександр Буряк - випускник Національної юридичної академії в Харкові. У правоохоронних органах з 1998 року. З 2015 по 2017 роки був заступником прокурора Києва.

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"Завершення розслідування справ Майдану – одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань. Це складний напрям роботи, де потрібне не лише бажання, а й значний досвід роботи у слідстві", - заявив Буряк.

За його словами, наразі триває переведення слідчих та прокурорів з ГПУ в ДБР.