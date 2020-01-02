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Все про:Буряк Олександр (3) ДБР (745)

 У ДБР призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану - Олександра Буряка

До цього Олександр Буряк обіймав посаду заступника директора ДБР. Він відповідав за роботу оперативних підрозділів та займався їх укомплектуванням.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Бюро.

"Олександр Буряк був відібраний на керівну посаду в ДБР комісією за участю представників Консультативної місії Ради Європи. Він має значний досвід на керівних посадах у слідчих підрозділах, під егідою Консультативної місії Ради Європи пройшов навчання у структурних підрозділах Європейського суду з прав людини з питань забезпечення прав і свобод громадян під час проведення досудового розслідування та вивчав європейську практику з розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав людини", - сказано в сообщении.

Олександр Буряк - випускник Національної юридичної академії в Харкові. У правоохоронних органах з 1998 року. З 2015 по 2017 роки був заступником прокурора Києва.

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"Завершення розслідування справ Майдану – одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань. Це складний напрям роботи, де потрібне не лише бажання, а й значний досвід роботи у слідстві", - заявив Буряк.

За його словами, наразі триває переведення слідчих та прокурорів з ГПУ в ДБР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168203
 
   
 Топ коментарі
 
Трішки не в тему, довго шукав в кого вава моніковна схмиздила текст новорічного привітання, ось знайшов!
В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана - Александра Буряка - Цензор.НЕТ 6414
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А тем временем,
"У новорічному зверненні президента України Володимира Зеленського є плагіат на статтю класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь"...
Зебилы, ну что не день, то новая потеха... то членом по роялю, то скамуниздит чужие творенья...
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Коли в командировку в Данєцк пошлють допитувати беркутів?
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Коли в командировку в Данєцк пошлють допитувати беркутів?
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сразу после допроса зиновия парасюка относительно сведений, полученных прокурором земсковым при допросе дмитрия липового
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Ага, тепер винними у розстілі будуть самі майданівці.
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ще раз:::: ""Александр Буряк - выпускник Национальной юридической академии в Харькове" - значить, портновський кадр!!! Разом з Венекдиктовою вчились! (а, може , і працювали...)
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Серьёзно?!
А Порошенко был не простым чиновником при Януковиче!
О чём это говорит?
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не був. Якби був простим - Асоціацію не підписав би.
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Ознакомьтесь, пожалуйста, с нашим диалогом, а потом делайте выводы...
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а я вже звик до отакого "перескакування" з одної теми на іншу. Характерно для зебілів. Втім, характерно і для ботів.
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Да лучше, чем адвокат Януковича, который был до него.
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Что хорошо, так это то, что есть европейская практика...
И именно в этом направлении...
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Статью читать пробовали? Там всё расписано...
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Лише мені вхід у шатро нагадіє щось буже не пристойне?
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Відчувають хто саме їх незабаром поглине
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Трішки не в тему, довго шукав в кого вава моніковна схмиздила текст новорічного привітання, ось знайшов!
В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана - Александра Буряка - Цензор.НЕТ 6414
 показати весь коментар
 
 
А тем временем,
"У новорічному зверненні президента України Володимира Зеленського є плагіат на статтю класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь"...
Зебилы, ну что не день, то новая потеха... то членом по роялю, то скамуниздит чужие творенья...
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СМУхачики, вы хоть по отдельности эту фигню пихайте
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Як завжди: бачу кицю - одразу вподобайка :3
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Самчук эти идеи критиковал, а Зеля - пропагандировал.
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Доизбирались "по приколу"? Завтра родственников убитых на Майдане потянут на допросы в причастности их к "работе за "печеньки Госдепа"... ЕШЬТЕ, СУКИ!!! Вы за это проголосовали!!!
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Слушай, ты же из себя граммотного чела мнишь? Правильно?
Так чем тебя эта кандидатура не устраивает?
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А с какого перепугу "граммотный" оценивает мнение "грамотного"?... "Штаны подтяни", "двоечник"...
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Не бузи!
Ты прекрасно понял о чём я!

Я к тебе отношусь, как стороннику Порошенка, а не как соево-мокшанским упырям...
И с уважением, как к оппоненту...

Или я ошибаюсь?
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"Граммоте" выучись, а потом "бузи", "ПТУшник лахтинский"...
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Вижу, не за что тебя уважать У ДБР призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану - Олександра Буряка - Цензор.НЕТ 4159
Типичный грамотей с соевой фигнёй в бошке...
Но я тебе прощаю твои недостатки!
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граммотей, Сом... граммотей... изволь следовать в зеленой струе, ушлепок...
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Ещё раз!
Мнение СМУфиков мне не интересны!
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Сомик, обычно над дураками не смеюсь... обычно мне их жаль... ты - один из списка исключений, Сомик... ты - как жека лысый, или юзик, или твой придурковатый сын Сруля... ну как тут не рассмеяться...
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"Недостатки" в чём? Что я пишу грамотней, чем ты?... Ну, прощай, прощай... В отношении таких, как ты, говорят: "На дураков грех обижаться... Их бог наказывает, лишая ума...".
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"Александр Буряк - выпускник Национальной юридической академии в Харькове" - значить, портновський кадр.
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Так а що тепер розслідувати? Чи тепер розслідування по портновськи буде? Всі хто був на Майдані- під суд?
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Ну тоді буде інший Майдан,і, млять, не такий добрий як попередній...
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Найкращим варіантом був би "палацовий" переворот.
Сумніваюся, що хтось із 73% вийде за Зе - отже, вийде практично без кровопролиття...
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Сотни мало,надо плядь тысячу положить,да соевый
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"Он отвечал за работу оперативных подразделений".
Я только на фото глянул и сразу это понял. Потом только прочитал. В общем, спалился моментально пацан. В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана - Александра Буряка - Цензор.НЕТ 9655 Интересно, что первично, а что вторично? На должность по роже принимают или рожа начинает должности соответствовать?
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У ДБР призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану - Олександра Буряка - Цензор.НЕТ 1545 Интересно, что первично, а что вторично?

Чудеса мироздания,где первична материя,а вторично сознание...)
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Как только всю ночь не целовал Иванушка-дурачек лягушку - все без толку, но через 9мес. она таки отложила икру в головы 73% жителей его царства. В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана - Александра Буряка - Цензор.НЕТ 5014
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Как только, всю ночь, не целовал Иванушка- дурачок, лягушку-все без толку, ...предложение замечательное, ну очень уж сложно - подчинённое 😉спасибо за идею) зебилы без зпт не смогут осмыслить 😉
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любителям петушенка вопрос. Почему мертвечук жив и здоров? а дела майдану у попе ?
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так порошенка вже відповідав на ці питання
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любителям петушенка вопрос.

Там такое болото,как помне.Барыга откупился деньгами и ни какой следователь ему не указ.
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ясно.это тот сашка который сливал дела майдана.на записях
позорище от зеленых чмерей.дбр портновская помойка.ее длет ликдвидация .после гонение зели на ростов
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Перепрошую, а чого він так по-дебільному виглядає?
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Это обязательное условие для работы в ДБР. Ты на Трубу взгляни.
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Он наверное до вчерашнего дня в прокуратуре ДНР работал ?
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Какое, нахрен, уже расследование? Прокатили потерпевших с их правом на справедливость - нормальная украинская традиция. И виноват тут не столько ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь, сколько Порохатый Барыга - 5 лет всё было в его руках. Видать, не всё так просто. А ЗЕ-клоуну хорошо бы создать отдел по прогнозированию и противодействию новому Майдану, но это уже в парафии бакланов Баканова.
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ще одна характерна особливість 73/43%зебілів (достатня для їх ідентифікації) - намагання запудрити мізки, ніби-то в демократичні країні (чи в такій, яка намагаєтся стати демократичною) влада є авторитарною чи навіть самодержано-диктаторською.
так і тут: Анемподiст Майорiв - типовий зебіл.
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А ти він, чи вона? Більш схоже на «він». У тебе, тупоголового бамбули, не вистачає розуму обмежитись запереченням по суті. Це що(?), така хвороба - непереборна потреба перейти на особистості й повісити ярлик. Якщо так, тобі сподобається:
Ан Мур - типовий довбодятел.
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tZE inform‏ @tZEinform 19 ч.19 часов назад
Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процесуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы. В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все (...)этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле".
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Майдан - это несомненно сложное дело, а перестрелка снайперов попахивает тем, что эффективное расследование вывело бы, как минимум, на соратников Порохатого Барыги. Но ведь есть примеры и попроще - как насчёт патрульного Олейника, убившего невиновного пассажира БМВ? Тоже попахивает тем, что дело искусственно тормозят. Есть конспирологическая версия, что преследованием того БМВ лично руководил друг меньшого Авакова керівник «о@@єнної інституції» Зозуля, а Олейнику на суде брать большой срок одному будет скучно - вот и тормозят. Казалось бы, всё просто - один труп, один «автор» смертельного и незаконного выстрела, а через месяц скромная годовщина - 4 года событию преступления.
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Т.е всенародно избранный Президент затеял обмен для того чтобы двть возможность соратникам Порохатого Барыги уйти от ответственности?
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Завгоп по кадрах...,радіємо що не істопника-сантехніка
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А где были майданные сотни, их командиры, их типа лидеров, когда убийц отдавали русским????? Где была ваша честь и совесть???? И как вы дальше собираетесь смотреть в глаза тем, чью отцы, дети, не вренулись с мирного протеста.....
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Не поклонница Фарион, но заметила верно: если нет разницы, то почему бы Зе не жить на улице Гитлера или в переулке Йозефа Менгеле. У ДБР призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану - Олександра Буряка - Цензор.НЕТ 8428
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Вулиця Гітлера? Я б не мав нічого проти (хоча краще на вулиці Гейдріха або Шелленберга).
А от для Зе це були б страшні борошна та суцільний цорес, азохен-вей... У ДБР призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану - Олександра Буряка - Цензор.НЕТ 9281
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