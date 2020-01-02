 У ДБР призначили нового керівника відділу з розслідування справ Майдану - Олександра Буряка

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Бюро.
"Олександр Буряк був відібраний на керівну посаду в ДБР комісією за участю представників Консультативної місії Ради Європи. Він має значний досвід на керівних посадах у слідчих підрозділах, під егідою Консультативної місії Ради Європи пройшов навчання у структурних підрозділах Європейського суду з прав людини з питань забезпечення прав і свобод громадян під час проведення досудового розслідування та вивчав європейську практику з розслідування злочинів, пов’язаних з порушенням прав людини", - сказано в сообщении.
Олександр Буряк - випускник Національної юридичної академії в Харкові. У правоохоронних органах з 1998 року. З 2015 по 2017 роки був заступником прокурора Києва.
"Завершення розслідування справ Майдану – одне з найвідповідальніших завдань, яке зараз стоїть перед Державним бюро розслідувань. Це складний напрям роботи, де потрібне не лише бажання, а й значний досвід роботи у слідстві", - заявив Буряк.
За його словами, наразі триває переведення слідчих та прокурорів з ГПУ в ДБР.
А Порошенко был не простым чиновником при Януковиче!
О чём это говорит?
И именно в этом направлении...
"У новорічному зверненні президента України Володимира Зеленського є плагіат на статтю класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь"...
Зебилы, ну что не день, то новая потеха... то членом по роялю, то скамуниздит чужие творенья...
Так чем тебя эта кандидатура не устраивает?
Ты прекрасно понял о чём я!
Я к тебе отношусь, как стороннику Порошенка, а не как соево-мокшанским упырям...
И с уважением, как к оппоненту...
Или я ошибаюсь?
Типичный грамотей с соевой фигнёй в бошке...
Но я тебе прощаю твои недостатки!
Мнение СМУфиков мне не интересны!
Сумніваюся, що хтось із 73% вийде за Зе - отже, вийде практично без кровопролиття...
Я только на фото глянул и сразу это понял. Потом только прочитал. В общем, спалился моментально пацан. Интересно, что первично, а что вторично? На должность по роже принимают или рожа начинает должности соответствовать?
Чудеса мироздания,где первична материя,а вторично сознание...)
Там такое болото,как помне.Барыга откупился деньгами и ни какой следователь ему не указ.
позорище от зеленых чмерей.дбр портновская помойка.ее длет ликдвидация .после гонение зели на ростов
так і тут: Анемподiст Майорiв - типовий зебіл.
Ан Мур - типовий довбодятел.
Дело расстрела на Майдане безнадежно буксовало. Завершить его процесуально просто невозможно. Там есть факты вообще необъяснимые, например перестрелка на Лютеранской двух групп снайперов. Но признавать это никто не хотел и дело тянулось уже годы. В какую то очень светлую голову и главное вовремя, пришла мысль похоронить это дело навсегда, скрыв окончательно все (...)этого дела и сделать крайним дурака-президента, который теперь навсегда останется в глазах народа человеком, который "не дал узнать истину о расстреле".
А от для Зе це були б страшні борошна та суцільний цорес, азохен-вей...